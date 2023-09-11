https://ukraina.ru/20230911/1049325891.html

Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая

Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая - 11.09.2023 Украина.ру

Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая

Россия и Китай должны строить мост с использованием СМИ, заявил член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель Чжоу Сяопин в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября

2023-09-11T14:39

2023-09-11T14:39

2023-09-11T14:39

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россия

китай

кнр (китай)

делегация

новые регионы

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Сегодня китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Чжоу Сяопин (Zhou Xiaoping) подчеркнул важность дня, когда делегация прибыла в Москву. Они приехали в Москву 3 сентября, в день победы над милитаристской Японией, и китайская делегация приехала в этот день, чтобы принять участие в этом празднике. "Мы поддерживаем Бостонскую декларацию. И все китайцы знают об этом празднике и отмечают его", - заявил Чжоу.Чжоу Сяопин отметил, что в западных странах много китаеязычных изданий – это всё инструменты влияния на китайскую аудиторию. Эти издания нанимают множество китайцев, они знают принципы работы сетевых СМИ и это, по мнению Чжоу, помогает им взаимодействовать с китайской аудиторией. Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

https://ukraina.ru/20230911/1049324235.html

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новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, новые регионы