https://ukraina.ru/20230911/1049325891.html
Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая
Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая - 11.09.2023 Украина.ру
Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая
Россия и Китай должны строить мост с использованием СМИ, заявил член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель Чжоу Сяопин в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
2023-09-11T14:39
2023-09-11T14:39
2023-09-11T14:39
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китай
кнр (китай)
делегация
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Сегодня китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Чжоу Сяопин (Zhou Xiaoping) подчеркнул важность дня, когда делегация прибыла в Москву. Они приехали в Москву 3 сентября, в день победы над милитаристской Японией, и китайская делегация приехала в этот день, чтобы принять участие в этом празднике. "Мы поддерживаем Бостонскую декларацию. И все китайцы знают об этом празднике и отмечают его", - заявил Чжоу.Чжоу Сяопин отметил, что в западных странах много китаеязычных изданий – это всё инструменты влияния на китайскую аудиторию. Эти издания нанимают множество китайцев, они знают принципы работы сетевых СМИ и это, по мнению Чжоу, помогает им взаимодействовать с китайской аудиторией. Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
https://ukraina.ru/20230911/1049324235.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, новые регионы
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), делегация, Новые регионы
Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая
Россия и Китай должны строить мост с использованием СМИ, заявил член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель Чжоу Сяопин в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
Сегодня китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.
Чжоу Сяопин (Zhou Xiaoping) подчеркнул важность дня, когда делегация прибыла в Москву. Они приехали в Москву 3 сентября, в день победы над милитаристской Японией, и китайская делегация приехала в этот день, чтобы принять участие в этом празднике.
"Мы поддерживаем Бостонскую декларацию. И все китайцы знают об этом празднике и отмечают его", - заявил Чжоу.
Чжоу Сяопин отметил, что в западных странах много китаеязычных изданий – это всё инструменты влияния на китайскую аудиторию. Эти издания нанимают множество китайцев, они знают принципы работы сетевых СМИ и это, по мнению Чжоу, помогает им взаимодействовать с китайской аудиторией.
"Всего этого не хватает в отношениях России и Китая. Мы должны строить мост", - заявил Чжоу.
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.