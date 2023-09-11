Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая - 11.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230911/1049325891.html
Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая
Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая - 11.09.2023 Украина.ру
Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая
Россия и Китай должны строить мост с использованием СМИ, заявил член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель Чжоу Сяопин в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
2023-09-11T14:39
2023-09-11T14:39
новости
россия
китай
кнр (китай)
делегация
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049315871_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_3a3915f71f4c7f38f3f40e9c0faf9987.jpg
Сегодня китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Чжоу Сяопин (Zhou Xiaoping) подчеркнул важность дня, когда делегация прибыла в Москву. Они приехали в Москву 3 сентября, в день победы над милитаристской Японией, и китайская делегация приехала в этот день, чтобы принять участие в этом празднике. "Мы поддерживаем Бостонскую декларацию. И все китайцы знают об этом празднике и отмечают его", - заявил Чжоу.Чжоу Сяопин отметил, что в западных странах много китаеязычных изданий – это всё инструменты влияния на китайскую аудиторию. Эти издания нанимают множество китайцев, они знают принципы работы сетевых СМИ и это, по мнению Чжоу, помогает им взаимодействовать с китайской аудиторией. Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
https://ukraina.ru/20230911/1049324235.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049315871_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_0d00a54c84dbd44aa7879828a9c7f8fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, новые регионы
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), делегация, Новые регионы

Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая

14:39 11.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧжоу Сяопин
Чжоу Сяопин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия и Китай должны строить мост с использованием СМИ, заявил член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель Чжоу Сяопин в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
Сегодня китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.
Чжоу Сяопин (Zhou Xiaoping) подчеркнул важность дня, когда делегация прибыла в Москву. Они приехали в Москву 3 сентября, в день победы над милитаристской Японией, и китайская делегация приехала в этот день, чтобы принять участие в этом празднике.
"Мы поддерживаем Бостонскую декларацию. И все китайцы знают об этом празднике и отмечают его", - заявил Чжоу.
Чжоу Сяопин отметил, что в западных странах много китаеязычных изданий – это всё инструменты влияния на китайскую аудиторию. Эти издания нанимают множество китайцев, они знают принципы работы сетевых СМИ и это, по мнению Чжоу, помогает им взаимодействовать с китайской аудиторией.
"Всего этого не хватает в отношениях России и Китая. Мы должны строить мост", - заявил Чжоу.
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
Визит китайской делегации в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
14:13
"Большая дружба": России и Китаю необходимо больше узнавать друг о другеВ пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" 11 сентября состоялась итоговая пресс-конференция китайских блогеров, посещавших новые российские регионы, в частности Мариуполь, Республику Крым и Севастополь
 
НовостиРоссияКитайКНР (Китай)делегацияНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Зеленский: Украинские беженцы могут взбунтоваться, если поддержка Запада прекратится
16:14Начсвязи 200-й бригады: Боевые действия показали, что сейчас нужно делать ставку на новые технологии
16:07"Целый арсенал с автоматами Калашникова": В Белоруссии задержали боевиков, работавших на СБУ
16:04Петр Акопов: Запад не может обеспечить Украину необходимыми вооружениями, а у Украины нет сил на войну
15:55БРИКС победил "Большую семёрку": эксперты об итогах саммита G20
15:42К 50-летию военного переворота в Чили. Приключения Аугусто Пиночета на Украине
15:36Владимир Евсеев: Россия локально побьет ВСУ и накроет Львов, но до 2025 года победы в СВО точно не будет
15:32Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан
15:26Сюй Цзицзюнь: Китайцам интересна информация о "горячих точках", но они заинтересованы в мире во всём мире
15:16Ласковый теленок. Вьетнам как пример упущенных возможностей Украины
15:12Почему Россия оставила Работино: Алёхин о стратегии армии и настроениях в тылу. Видео
15:08"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь
15:06"Расизм": Захарова раскритиковала запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС
14:42ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасами
14:40Лидер КНДР посетит Россию с официальным визитом - Кремль
14:39Чжоу Сяопин рассказал, чего не хватает в отношениях России и Китая
14:14МО РФ: Российские войска отразили атаку бригады ВСУ в районе Работино
14:13"Большая дружба": России и Китаю необходимо больше узнавать друг о друге
14:12"Президент войны" Зеленский и варианты его будущего
13:53"Мир узнает, кто разрушил Мариуполь". Китайские блогеры и журналисты рассказали о поездке по России
Лента новостейМолния