Москва, Пхеньян... а что Пекин? Политолог о том, почему Китай не спешит замыкать военный "треугольник" - 18.04.2025 Украина.ру
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Москва, Пхеньян... а что Пекин? Политолог о том, почему Китай не спешит замыкать военный "треугольник"
Москва, Пхеньян... а что Пекин? Политолог о том, почему Китай не спешит замыкать военный "треугольник" - 18.04.2025 Украина.ру
Москва, Пхеньян... а что Пекин? Политолог о том, почему Китай не спешит замыкать военный "треугольник"
Китай сможет стать союзником РФ в вопросах Севморпути и обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником он быть не хочет и стремится сохранить нейтралитет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-04-18T04:00
2025-04-18T04:00
новости
политика
россия
китай
пекин
александр перенджиев
вмф
союзники
кнр (китай)
кндр
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По словам эксперта, сейчас в кулуарах уже обсуждается вопрос того, чтобы Китай помог России быстрее разобраться с Украиной (Например, можно потребовать не поставлять Киеву комплектующие для дронов).Причем вопрос поднимался даже не о помощи Украине, а о других вопросах, добавил он."Скажем, у нас есть договор между Россией и КНДР о военной взаимопомощи. Точно такой же договор есть у Пекина и Пхеньяна. Почему Китай не хочет замкнуть этот треугольник, подписав точно такой же договор с Россией?" – отметил Перенджиев.Конечно, Китай идет на плотное партнерство с Россией, он помогает в мировом океане. Речь идет о последних морских учениях "Океан", которые ВМФ проводили с китайцами и на Балтике, и на Средиземном море, и в Тихом океане, подчеркнул политолог.Есть еще совместные патрулирования, многое уже отработано. Россия понимает, что Китай сможет стать союзником и в вопросе Севморпути, и в вопросе обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником Пекин быть не хочет и стремится сохранить какой-то нейтралитет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250417/1062582675.html
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новости, политика, россия, китай, пекин, александр перенджиев, вмф, союзники, кнр (китай), кндр, тихий океан, балтика, севморпуть, украина, помощь, военная помощь
Новости, политика, Россия, Китай, Пекин, Александр Перенджиев, ВМФ, союзники, КНР (Китай), КНДР, Тихий океан, Балтика, Севморпуть, Украина, помощь, военная помощь

Москва, Пхеньян... а что Пекин? Политолог о том, почему Китай не спешит замыкать военный "треугольник"

04:00 18.04.2025
 
Китай
Китай
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Китай сможет стать союзником РФ в вопросах Севморпути и обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником он быть не хочет и стремится сохранить нейтралитет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По словам эксперта, сейчас в кулуарах уже обсуждается вопрос того, чтобы Китай помог России быстрее разобраться с Украиной (Например, можно потребовать не поставлять Киеву комплектующие для дронов).
Причем вопрос поднимался даже не о помощи Украине, а о других вопросах, добавил он.
"Скажем, у нас есть договор между Россией и КНДР о военной взаимопомощи. Точно такой же договор есть у Пекина и Пхеньяна. Почему Китай не хочет замкнуть этот треугольник, подписав точно такой же договор с Россией?" – отметил Перенджиев.
Конечно, Китай идет на плотное партнерство с Россией, он помогает в мировом океане. Речь идет о последних морских учениях "Океан", которые ВМФ проводили с китайцами и на Балтике, и на Средиземном море, и в Тихом океане, подчеркнул политолог.
Есть еще совместные патрулирования, многое уже отработано. Россия понимает, что Китай сможет стать союзником и в вопросе Севморпути, и в вопросе обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником Пекин быть не хочет и стремится сохранить какой-то нейтралитет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.
Максим Бардин интервью
Вчера, 19:35
Максим Бардин о встрече в Париже: Зеленский и Евросоюз мешают Трампу войти в историю, используя УкраинуО чем в Париже будут договариваться Марко Рубио и Стивен Уиткофф, не ясно Ведь главы Франции и Британии, генсек НАТО и председатель Еврокомиссии — это преграды на пути личных амбиций Трампа. Пока лидер США не разберется с ними, никакие соглашения ему не помогут.
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