Москва, Пхеньян... а что Пекин? Политолог о том, почему Китай не спешит замыкать военный "треугольник"
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Китай сможет стать союзником РФ в вопросах Севморпути и обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником он быть не хочет и стремится сохранить нейтралитет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Причем вопрос поднимался даже не о помощи Украине, а о других вопросах, добавил он.
"Скажем, у нас есть договор между Россией и КНДР о военной взаимопомощи. Точно такой же договор есть у Пекина и Пхеньяна. Почему Китай не хочет замкнуть этот треугольник, подписав точно такой же договор с Россией?" – отметил Перенджиев.
Конечно, Китай идет на плотное партнерство с Россией, он помогает в мировом океане. Речь идет о последних морских учениях "Океан", которые ВМФ проводили с китайцами и на Балтике, и на Средиземном море, и в Тихом океане, подчеркнул политолог.
Есть еще совместные патрулирования, многое уже отработано. Россия понимает, что Китай сможет стать союзником и в вопросе Севморпути, и в вопросе обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником Пекин быть не хочет и стремится сохранить какой-то нейтралитет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.
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