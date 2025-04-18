https://ukraina.ru/20250418/perendzhiev-kitay-ponimaet-risk-silovogo-stolknoveniya-s-ssha-no-poka-ostaetsya-v-storone-ot-ukrainy-1062588397.html

Перенджиев: Китай понимает риск силового столкновения с США, но пока остается в стороне от Украины

Перенджиев: Китай понимает риск силового столкновения с США, но пока остается в стороне от Украины - 18.04.2025 Украина.ру

Перенджиев: Китай понимает риск силового столкновения с США, но пока остается в стороне от Украины

При всей своей многочисленности армия КНР не имеет боевого опыта. Для Пекина было бы хорошо, если бы он использовал свой спецназ в боевых действиях на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-04-18T03:30

2025-04-18T03:30

2025-04-18T03:30

новости

китай

украина

сша

александр перенджиев

спецназ

торговая война

латинская америка

германия

африка

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Россия понимает, что Китай сможет стать союзником и в вопросе Севморпути, и в вопросе обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником Пекин быть не хочет и стремится сохранить какой-то нейтралитет, отметил политолог.При этом в самом Китае понимают, что надо рассматривать риск силового столкновения с США, добавил эксперт."Во-первых, торговая война никуда не денется. Во-вторых, у США и Китая есть явное противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Одними торговыми пошлинами он явно не закончится", – подчеркнул Перенджиев.И тут дело в самой китайской армии, которая при всей своей многочисленности и оснащенности не имеет никакого боевого опыта, указал политолог. И для Пекина было бы хорошо, чтобы он использовал хотя бы свой спецназ в боевых действиях на Украине, добавил он."Почему Китай этого не делает? Людям с русским мышлением этого не понять. Тем более, до Великой Отечественной войны наша армия получала опыт боев с гитлеровской Германией и милитаристской Японией в Испании и в Монголии", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250417/1062582675.html

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новости, китай, украина, сша, александр перенджиев, спецназ, торговая война, латинская америка, германия, африка, война, пошлина, сво, япония