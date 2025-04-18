https://ukraina.ru/20250418/perendzhiev-kitay-ponimaet-risk-silovogo-stolknoveniya-s-ssha-no-poka-ostaetsya-v-storone-ot-ukrainy-1062588397.html
Перенджиев: Китай понимает риск силового столкновения с США, но пока остается в стороне от Украины
Перенджиев: Китай понимает риск силового столкновения с США, но пока остается в стороне от Украины - 18.04.2025 Украина.ру
Перенджиев: Китай понимает риск силового столкновения с США, но пока остается в стороне от Украины
При всей своей многочисленности армия КНР не имеет боевого опыта. Для Пекина было бы хорошо, если бы он использовал свой спецназ в боевых действиях на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-04-18T03:30
2025-04-18T03:30
2025-04-18T03:30
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китай
украина
сша
александр перенджиев
спецназ
торговая война
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германия
африка
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Россия понимает, что Китай сможет стать союзником и в вопросе Севморпути, и в вопросе обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником Пекин быть не хочет и стремится сохранить какой-то нейтралитет, отметил политолог.При этом в самом Китае понимают, что надо рассматривать риск силового столкновения с США, добавил эксперт."Во-первых, торговая война никуда не денется. Во-вторых, у США и Китая есть явное противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Одними торговыми пошлинами он явно не закончится", – подчеркнул Перенджиев.И тут дело в самой китайской армии, которая при всей своей многочисленности и оснащенности не имеет никакого боевого опыта, указал политолог. И для Пекина было бы хорошо, чтобы он использовал хотя бы свой спецназ в боевых действиях на Украине, добавил он."Почему Китай этого не делает? Людям с русским мышлением этого не понять. Тем более, до Великой Отечественной войны наша армия получала опыт боев с гитлеровской Германией и милитаристской Японией в Испании и в Монголии", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250417/1062582675.html
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новости, китай, украина, сша, александр перенджиев, спецназ, торговая война, латинская америка, германия, африка, война, пошлина, сво, япония
Новости, Китай, Украина, США, Александр Перенджиев, спецназ, торговая война, Латинская Америка, Германия, Африка, война, пошлина, СВО, Япония
Перенджиев: Китай понимает риск силового столкновения с США, но пока остается в стороне от Украины
При всей своей многочисленности армия КНР не имеет боевого опыта. Для Пекина было бы хорошо, если бы он использовал свой спецназ в боевых действиях на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев