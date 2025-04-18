Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах
© Фото : ДСНС України / Telegramпоследствия удара по Сумам
© Фото : ДСНС України / Telegram
Гибель 60 военнослужащих ВСУ в Сумах — это серьезный успех. При подготовке совещания командиров "Северск" противник предпринял меры безопасности и надеялся, что утечки информации не будет, но он недооценил российскую разведку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
На днях стало известно, что российские ракетчики нанесли эффективный удар по месту совещания командиров украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах.
По мнению эксперта, при планировании этого мероприятия противник предпринял меры безопасности и надеялся, что утечки информации не будет, то есть недооценил российскую разведку.
С другой стороны, это совещание все равно проводилось под прикрытием живого щита из мирных жителей, добавил он.
Это ликвидация "головы", которая должна была управлять обороной украинских войск на этом направлении. Это осложнит задачу для ВСУ, а у нас появляется возможность для организации прорыва, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область на сайте Украина.ру.
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