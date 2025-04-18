https://ukraina.ru/20250418/unichtozhen-komandnyy-sostav-knutov-raskryl-podrobnosti-udara-po-mestu-soveschaniya-komandirov-vsu-v-1062588933.html

Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах

Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах - 18.04.2025 Украина.ру

Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах

Гибель 60 военнослужащих ВСУ в Сумах — это серьезный успех. При подготовке совещания командиров "Северск" противник предпринял меры безопасности и надеялся, что утечки информации не будет, но он недооценил российскую разведку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-04-18T05:30

2025-04-18T05:30

2025-04-18T05:30

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юрий кнутов

сумы

сво

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командование

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потери

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На днях стало известно, что российские ракетчики нанесли эффективный удар по месту совещания командиров украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах.По мнению эксперта, при планировании этого мероприятия противник предпринял меры безопасности и надеялся, что утечки информации не будет, то есть недооценил российскую разведку. С другой стороны, это совещание все равно проводилось под прикрытием живого щита из мирных жителей, добавил он."Гибель 60 военнослужащих ВСУ — это серьезный успех. То, что был уничтожен командир бригады (полковник Юрий Юла, командир 27-й реактивной артиллерийской бригады) указывает на то, что ликвидирован командный состав, который принимает управленческие решения на этом участке фронта" – подчеркнул Кнутов.Это ликвидация "головы", которая должна была управлять обороной украинских войск на этом направлении. Это осложнит задачу для ВСУ, а у нас появляется возможность для организации прорыва, заключил собеседник издания.Полный текст материала Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250417/aleksandr-kazakov-rossiyu-zhdet-mobilizatsiya-i-voyna-s-evropoy-esli-tramp-ne-dobet-byvshikh-soyuznikov-1062583203.html

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