Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах - 18.04.2025 Украина.ру
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Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах
Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах - 18.04.2025 Украина.ру
Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах
Гибель 60 военнослужащих ВСУ в Сумах — это серьезный успех. При подготовке совещания командиров "Северск" противник предпринял меры безопасности и надеялся, что утечки информации не будет, но он недооценил российскую разведку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-04-18T05:30
2025-04-18T05:30
новости
юрий кнутов
сумы
сво
спецоперация
ракетный удар
командование
украинская армия
потери всу
потери
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На днях стало известно, что российские ракетчики нанесли эффективный удар по месту совещания командиров украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах.По мнению эксперта, при планировании этого мероприятия противник предпринял меры безопасности и надеялся, что утечки информации не будет, то есть недооценил российскую разведку. С другой стороны, это совещание все равно проводилось под прикрытием живого щита из мирных жителей, добавил он."Гибель 60 военнослужащих ВСУ — это серьезный успех. То, что был уничтожен командир бригады (полковник Юрий Юла, командир 27-й реактивной артиллерийской бригады) указывает на то, что ликвидирован командный состав, который принимает управленческие решения на этом участке фронта" – подчеркнул Кнутов.Это ликвидация "головы", которая должна была управлять обороной украинских войск на этом направлении. Это осложнит задачу для ВСУ, а у нас появляется возможность для организации прорыва, заключил собеседник издания.Полный текст материала Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250417/aleksandr-kazakov-rossiyu-zhdet-mobilizatsiya-i-voyna-s-evropoy-esli-tramp-ne-dobet-byvshikh-soyuznikov-1062583203.html
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новости, юрий кнутов, сумы, сво, спецоперация, ракетный удар, командование, украинская армия, потери всу, потери, крах всу, разгром всу, вс рф, прорыв
Новости, Юрий Кнутов, Сумы, СВО, Спецоперация, ракетный удар, командование, украинская армия, потери ВСУ, потери, крах ВСУ, разгром ВСУ, ВС РФ, прорыв

Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах

05:30 18.04.2025
 
© Фото : ДСНС України / Telegramпоследствия удара по Сумам
последствия удара по Сумам - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Гибель 60 военнослужащих ВСУ в Сумах — это серьезный успех. При подготовке совещания командиров "Северск" противник предпринял меры безопасности и надеялся, что утечки информации не будет, но он недооценил российскую разведку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
На днях стало известно, что российские ракетчики нанесли эффективный удар по месту совещания командиров украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах.
По мнению эксперта, при планировании этого мероприятия противник предпринял меры безопасности и надеялся, что утечки информации не будет, то есть недооценил российскую разведку.
С другой стороны, это совещание все равно проводилось под прикрытием живого щита из мирных жителей, добавил он.
"Гибель 60 военнослужащих ВСУ — это серьезный успех. То, что был уничтожен командир бригады (полковник Юрий Юла, командир 27-й реактивной артиллерийской бригады) указывает на то, что ликвидирован командный состав, который принимает управленческие решения на этом участке фронта" – подчеркнул Кнутов.
Это ликвидация "головы", которая должна была управлять обороной украинских войск на этом направлении. Это осложнит задачу для ВСУ, а у нас появляется возможность для организации прорыва, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область на сайте Украина.ру.
Александр Казаков интервью
Вчера, 19:30
Александр Казаков: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников СШАЧтобы понять психотип Трампа, надо сложить вместе двух российских политиков 90-х: Ельцина и Жириновского. Вот вам и Трамп. Здесь уже начинается настоящая конспирология: Трамп не зря выскочил из коалиции проигравших, он рассчитывает присоединиться к победителям. То есть к нам.
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