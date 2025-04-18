"Мягкий слив" Украины: эксперт рассказал, почему к декабрю Трамп оставит Киев один на один с Россией - 18.04.2025 Украина.ру
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"Мягкий слив" Украины: эксперт рассказал, почему к декабрю Трамп оставит Киев один на один с Россией
"Мягкий слив" Украины: эксперт рассказал, почему к декабрю Трамп оставит Киев один на один с Россией - 18.04.2025 Украина.ру
"Мягкий слив" Украины: эксперт рассказал, почему к декабрю Трамп оставит Киев один на один с Россией
Сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Сейчас у Трампа есть несколько серьезных проблем и к декабрю киевский режим останется один на один с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-04-18T05:00
2025-04-18T05:00
новости
украина
россия
китай
дональд трамп
александр перенджиев
ближний восток
иран
военная помощь
сша
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В случае с Украиной Трамп будет действовать в режиме "мягкого слива", то есть "слив" будет поэтапный, считает политолог. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь – вода заполнилась, корабль прошел – вода опустилась, объяснил он.Да, сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. У президента США есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать, добавил эксперт."Первое. Ближний Восток. Второе. Ближний Восток и Иран. Третье. Гренландия. Не надо думать, что эта тема ушла с повестки дня. Он к ней вернется в ближайшее время. Четвертое. Нарастание противостояния с Китаем по всему миру", – подчеркнул Перенджиев. Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и кризис внутри самой Европы будет углубляться, указал он.Политолог отметил, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции. Ведь когда идет речь о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в мире будет еще больше противоречий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250417/polkovnik-gennadiy-alekhin-armiya-rossii-okhvatyvaet-kupyansk-a-vsu-kontratakuyut-ne-schitayas-s-poteryami-1062570072.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, китай, дональд трамп, александр перенджиев, ближний восток, иран, военная помощь, сша, турция, конфликт, ресурсы, сво, завершение сво, война, война на украине, чем закончится война на украине
Новости, Украина, Россия, Китай, Дональд Трамп, Александр Перенджиев, Ближний Восток, Иран, военная помощь, США, Турция, конфликт, ресурсы, СВО, завершение СВО, война, война на Украине, чем закончится война на Украине

"Мягкий слив" Украины: эксперт рассказал, почему к декабрю Трамп оставит Киев один на один с Россией

05:00 18.04.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Сейчас у Трампа есть несколько серьезных проблем и к декабрю киевский режим останется один на один с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В случае с Украиной Трамп будет действовать в режиме "мягкого слива", то есть "слив" будет поэтапный, считает политолог. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь – вода заполнилась, корабль прошел – вода опустилась, объяснил он.
Да, сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. У президента США есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать, добавил эксперт.
"Первое. Ближний Восток. Второе. Ближний Восток и Иран. Третье. Гренландия. Не надо думать, что эта тема ушла с повестки дня. Он к ней вернется в ближайшее время. Четвертое. Нарастание противостояния с Китаем по всему миру", – подчеркнул Перенджиев.
Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и кризис внутри самой Европы будет углубляться, указал он.
Политолог отметил, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции. Ведь когда идет речь о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в мире будет еще больше противоречий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Вчера, 18:00
Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерямиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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