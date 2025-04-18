https://ukraina.ru/20250418/myagkiy-sliv-ukrainy-ekspert-rasskazal-pochemu-k-dekabryu-tramp-ostavit-kiev-odin-na-odin-s-rossiey-1062588750.html

"Мягкий слив" Украины: эксперт рассказал, почему к декабрю Трамп оставит Киев один на один с Россией

"Мягкий слив" Украины: эксперт рассказал, почему к декабрю Трамп оставит Киев один на один с Россией - 18.04.2025 Украина.ру

"Мягкий слив" Украины: эксперт рассказал, почему к декабрю Трамп оставит Киев один на один с Россией

Сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Сейчас у Трампа есть несколько серьезных проблем и к декабрю киевский режим останется один на один с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-04-18T05:00

2025-04-18T05:00

2025-04-18T05:00

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сша

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В случае с Украиной Трамп будет действовать в режиме "мягкого слива", то есть "слив" будет поэтапный, считает политолог. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь – вода заполнилась, корабль прошел – вода опустилась, объяснил он.Да, сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. У президента США есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать, добавил эксперт."Первое. Ближний Восток. Второе. Ближний Восток и Иран. Третье. Гренландия. Не надо думать, что эта тема ушла с повестки дня. Он к ней вернется в ближайшее время. Четвертое. Нарастание противостояния с Китаем по всему миру", – подчеркнул Перенджиев. Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и кризис внутри самой Европы будет углубляться, указал он.Политолог отметил, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции. Ведь когда идет речь о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в мире будет еще больше противоречий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250417/polkovnik-gennadiy-alekhin-armiya-rossii-okhvatyvaet-kupyansk-a-vsu-kontratakuyut-ne-schitayas-s-poteryami-1062570072.html

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