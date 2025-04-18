"Мягкий слив" Украины: эксперт рассказал, почему к декабрю Трамп оставит Киев один на один с Россией
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Сейчас у Трампа есть несколько серьезных проблем и к декабрю киевский режим останется один на один с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В случае с Украиной Трамп будет действовать в режиме "мягкого слива", то есть "слив" будет поэтапный, считает политолог. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь – вода заполнилась, корабль прошел – вода опустилась, объяснил он.
"Первое. Ближний Восток. Второе. Ближний Восток и Иран. Третье. Гренландия. Не надо думать, что эта тема ушла с повестки дня. Он к ней вернется в ближайшее время. Четвертое. Нарастание противостояния с Китаем по всему миру", – подчеркнул Перенджиев.
Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и кризис внутри самой Европы будет углубляться, указал он.
Политолог отметил, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции. Ведь когда идет речь о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в мире будет еще больше противоречий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.
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