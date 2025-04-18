https://ukraina.ru/20250418/ya-umyvayu-ruki-perendzhiev-obyasnil-pochemu-trampu-net-smysla-tratit-mnogo-resursov-na-ukrainu-1062588579.html

"Я умываю руки": Перенджиев объяснил, почему Трампу нет смысла тратить много ресурсов на Украину

"Я умываю руки": Перенджиев объяснил, почему Трампу нет смысла тратить много ресурсов на Украину - 18.04.2025 Украина.ру

"Я умываю руки": Перенджиев объяснил, почему Трампу нет смысла тратить много ресурсов на Украину

Сейчас у США есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать. Возможно, Трамп поймет, что в этих условиях нет смысла тратить на Украину много ресурсов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-04-18T04:30

2025-04-18T04:30

2025-04-18T04:30

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Безусловно, России нет смысла продлевать мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам. Если киевский режим его сейчас не выполняет, России незачем опять накладывать на себя эти ограничения, отметил политолог.Вряд ли сейчас Трамп "вдруг поймет всю серьезность ситуации и начнет всерьез давить на Зеленского". У президента США есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать, добавил эксперт."Первое. Ближний Восток. Второе. Ближний Восток и Иран. Третье. Гренландия. Не надо думать, что эта тема ушла с повестки дня. Он к ней вернется в ближайшее время. Четвертое. Нарастание противостояния с Китаем по всему миру", – подчеркнул Перенджиев.Возможно, в этих условиях Трамп поймет, что в этих условиях нет смысла тратить на Украину столько ресурсов. "У меня своих проблем хватает. Я давно сказал Европе, чтобы она занималась Украиной. Я умываю руки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/1062556680.html

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