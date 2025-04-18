"Я умываю руки": Перенджиев объяснил, почему Трампу нет смысла тратить много ресурсов на Украину - 18.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250418/ya-umyvayu-ruki-perendzhiev-obyasnil-pochemu-trampu-net-smysla-tratit-mnogo-resursov-na-ukrainu-1062588579.html
"Я умываю руки": Перенджиев объяснил, почему Трампу нет смысла тратить много ресурсов на Украину
"Я умываю руки": Перенджиев объяснил, почему Трампу нет смысла тратить много ресурсов на Украину - 18.04.2025 Украина.ру
"Я умываю руки": Перенджиев объяснил, почему Трампу нет смысла тратить много ресурсов на Украину
Сейчас у США есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать. Возможно, Трамп поймет, что в этих условиях нет смысла тратить на Украину много ресурсов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-04-18T04:30
2025-04-18T04:30
новости
россия
сша
дональд трамп
александр перенджиев
владимир зеленский
иран
гренландия
ближний восток
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426372_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_64c2f94950eb4dda325c0da1b93ada03.jpg
Безусловно, России нет смысла продлевать мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам. Если киевский режим его сейчас не выполняет, России незачем опять накладывать на себя эти ограничения, отметил политолог.Вряд ли сейчас Трамп "вдруг поймет всю серьезность ситуации и начнет всерьез давить на Зеленского". У президента США есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать, добавил эксперт."Первое. Ближний Восток. Второе. Ближний Восток и Иран. Третье. Гренландия. Не надо думать, что эта тема ушла с повестки дня. Он к ней вернется в ближайшее время. Четвертое. Нарастание противостояния с Китаем по всему миру", – подчеркнул Перенджиев.Возможно, в этих условиях Трамп поймет, что в этих условиях нет смысла тратить на Украину столько ресурсов. "У меня своих проблем хватает. Я давно сказал Европе, чтобы она занималась Украиной. Я умываю руки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/1062556680.html
россия
сша
иран
ближний восток
китай
кнр (китай)
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426372_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_61d4d28e96d49ea1c23312e5acaa5e5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, дональд трамп, александр перенджиев, владимир зеленский, иран, гренландия, ближний восток, китай, кнр (китай), европа, война, украина, война на украине
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Александр Перенджиев, Владимир Зеленский, Иран, Гренландия, Ближний Восток, Китай, КНР (Китай), Европа, война, Украина, война на Украине

"Я умываю руки": Перенджиев объяснил, почему Трампу нет смысла тратить много ресурсов на Украину

04:30 18.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас у США есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать. Возможно, Трамп поймет, что в этих условиях нет смысла тратить на Украину много ресурсов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Безусловно, России нет смысла продлевать мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам. Если киевский режим его сейчас не выполняет, России незачем опять накладывать на себя эти ограничения, отметил политолог.
Вряд ли сейчас Трамп "вдруг поймет всю серьезность ситуации и начнет всерьез давить на Зеленского". У президента США есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать, добавил эксперт.
"Первое. Ближний Восток. Второе. Ближний Восток и Иран. Третье. Гренландия. Не надо думать, что эта тема ушла с повестки дня. Он к ней вернется в ближайшее время. Четвертое. Нарастание противостояния с Китаем по всему миру", – подчеркнул Перенджиев.
Возможно, в этих условиях Трамп поймет, что в этих условиях нет смысла тратить на Украину столько ресурсов. "У меня своих проблем хватает. Я давно сказал Европе, чтобы она занималась Украиной. Я умываю руки", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая на сайте Украина.ру.
Виктор Кутырь (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
16 апреля, 16:36
Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАДональд ТрампАлександр ПеренджиевВладимир ЗеленскийИранГренландияБлижний ВостокКитайКНР (Китай)ЕвропавойнаУкраинавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15"Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни
12:10Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта
12:09Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря
11:55Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым
11:40Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения
11:38Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области
11:21Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ
11:21Группа вэсэушников сдалась в плен бойцам РФ в Курской области — видео
11:19"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая
10:46Макрон пытается перетянуть на свою сторону Трампа для продолжения войны — Пушков
10:42США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио
10:36Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ
10:25Презрение к Зеленскому: СМИ раскрыли, что сближает президентов США и Бразилии
10:00США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины
09:55"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное
09:17Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля
09:00Зеленский вставляет палки в колеса переговорного процесса - Слуцкий
08:33Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия
08:04Главное за ночь 18 апреля
08:00"Нишский инцидент": первый советско-американский воздушный бой
Лента новостейМолния