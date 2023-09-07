https://ukraina.ru/20230907/1049220424.html

ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу

ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу - 07.09.2023 Украина.ру

ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу

Говорить о том, что российская армия проигрывает ВСУ контрбатарейную борьбу, потому что орудия противника обладают большей дальностью, мягко говоря, не корректно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-09-07T07:10

2023-09-07T07:10

2023-09-07T07:10

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Дальность стрельбы понятие относительное, потому что берут штатные характеристики западных гаубиц и сравнивают их с нашими, но при этом забывают, какими снарядами ведется стрельба.Во-первых, контрбатарейная борьба – это комплекс мер, который отнюдь не сводится к дальности стрельбы, во-вторых, на линии фронта присутствует не только ствольная артиллерия, но и реактивные системы залпового огня в большом количестве. Противник признает, что у нас многократное превышение мощности артиллерийских залпов.Мы видим, что наступление противника провалилось, а это возможно в том числе и благодаря эффективной контрбатарейной борьбе. Кстати, реактивная артиллерия обеспечивает дальность залпа намного большую, чем стрельба из американской М777, добавил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230905/1049178205.html

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новости, всу, оборона, снаряды, стрельба, артиллерия