ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу - 07.09.2023 Украина.ру
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ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу
ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу - 07.09.2023 Украина.ру
ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу
Говорить о том, что российская армия проигрывает ВСУ контрбатарейную борьбу, потому что орудия противника обладают большей дальностью, мягко говоря, не корректно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-09-07T07:10
2023-09-07T07:10
новости
всу
оборона
снаряды
стрельба
артиллерия
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Дальность стрельбы понятие относительное, потому что берут штатные характеристики западных гаубиц и сравнивают их с нашими, но при этом забывают, какими снарядами ведется стрельба.Во-первых, контрбатарейная борьба – это комплекс мер, который отнюдь не сводится к дальности стрельбы, во-вторых, на линии фронта присутствует не только ствольная артиллерия, но и реактивные системы залпового огня в большом количестве. Противник признает, что у нас многократное превышение мощности артиллерийских залпов.Мы видим, что наступление противника провалилось, а это возможно в том числе и благодаря эффективной контрбатарейной борьбе. Кстати, реактивная артиллерия обеспечивает дальность залпа намного большую, чем стрельба из американской М777, добавил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, оборона, снаряды, стрельба, артиллерия
Новости, ВСУ, оборона, снаряды, стрельба, артиллерия

ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу

07:10 07.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Говорить о том, что российская армия проигрывает ВСУ контрбатарейную борьбу, потому что орудия противника обладают большей дальностью, мягко говоря, не корректно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Дальность стрельбы понятие относительное, потому что берут штатные характеристики западных гаубиц и сравнивают их с нашими, но при этом забывают, какими снарядами ведется стрельба.
Во-первых, контрбатарейная борьба – это комплекс мер, который отнюдь не сводится к дальности стрельбы, во-вторых, на линии фронта присутствует не только ствольная артиллерия, но и реактивные системы залпового огня в большом количестве. Противник признает, что у нас многократное превышение мощности артиллерийских залпов.
"Мы выпускаем по 35-40 тысяч снарядов против 7-8 у противника. Поэтому я бы не говорил, что мы проигрываем контрбатарейную борьбу, если бы это было так, то тогда бы не в двух местах проломили бы первую линию обороны, а в десяти и вторую и третью линии обороны", - сказал эксперт.
Мы видим, что наступление противника провалилось, а это возможно в том числе и благодаря эффективной контрбатарейной борьбе. Кстати, реактивная артиллерия обеспечивает дальность залпа намного большую, чем стрельба из американской М777, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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