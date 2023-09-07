https://ukraina.ru/20230907/1049220424.html
ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу
ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу - 07.09.2023 Украина.ру
ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу
Говорить о том, что российская армия проигрывает ВСУ контрбатарейную борьбу, потому что орудия противника обладают большей дальностью, мягко говоря, не корректно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-09-07T07:10
2023-09-07T07:10
2023-09-07T07:10
новости
всу
оборона
снаряды
стрельба
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047771430_0:342:2989:2023_1920x0_80_0_0_a68cdce95f12693854b1c7f18d8fb586.jpg
Дальность стрельбы понятие относительное, потому что берут штатные характеристики западных гаубиц и сравнивают их с нашими, но при этом забывают, какими снарядами ведется стрельба.Во-первых, контрбатарейная борьба – это комплекс мер, который отнюдь не сводится к дальности стрельбы, во-вторых, на линии фронта присутствует не только ствольная артиллерия, но и реактивные системы залпового огня в большом количестве. Противник признает, что у нас многократное превышение мощности артиллерийских залпов.Мы видим, что наступление противника провалилось, а это возможно в том числе и благодаря эффективной контрбатарейной борьбе. Кстати, реактивная артиллерия обеспечивает дальность залпа намного большую, чем стрельба из американской М777, добавил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230905/1049178205.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047771430_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b9b059a8b3e749a52c85752f874b4f52.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, оборона, снаряды, стрельба, артиллерия
ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу
Говорить о том, что российская армия проигрывает ВСУ контрбатарейную борьбу, потому что орудия противника обладают большей дальностью, мягко говоря, не корректно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Дальность стрельбы понятие относительное, потому что берут штатные характеристики западных гаубиц и сравнивают их с нашими, но при этом забывают, какими снарядами ведется стрельба.
Во-первых, контрбатарейная борьба – это комплекс мер, который отнюдь не сводится к дальности стрельбы, во-вторых, на линии фронта присутствует не только ствольная артиллерия, но и реактивные системы залпового огня в большом количестве. Противник признает, что у нас многократное превышение мощности артиллерийских залпов.
"Мы выпускаем по 35-40 тысяч снарядов против 7-8 у противника. Поэтому я бы не говорил, что мы проигрываем контрбатарейную борьбу, если бы это было так, то тогда бы не в двух местах проломили бы первую линию обороны, а в десяти и вторую и третью линии обороны", - сказал эксперт.
Мы видим, что наступление противника провалилось, а это возможно в том числе и благодаря эффективной контрбатарейной борьбе. Кстати, реактивная артиллерия обеспечивает дальность залпа намного большую, чем стрельба из американской М777, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
.