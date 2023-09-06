https://ukraina.ru/20230906/1049204512.html

Михаил Онуфриенко: ВСУ проиграли контрбатарейную борьбу и увязли в гибкой обороне под Работино

Михаил Онуфриенко: ВСУ проиграли контрбатарейную борьбу и увязли в гибкой обороне под Работино - 06.09.2023 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: ВСУ проиграли контрбатарейную борьбу и увязли в гибкой обороне под Работино

У ВС России нет задачи стоять насмерть за населенные пункты на первой линии обороны. Есть задача наносить врагу максимальный ущерб противнику, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-09-06T14:19

2023-09-06T14:19

2023-09-06T14:19

интервью

михаил онуфриенко

всу

запорожская область

танки

артиллерия

германия

гаубицы

евгений балицкий

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили Работинов Запорожской области и закрепились на господствующих высотах. По данным же Минобороны РФ изменений в тактическом положении российских войск нет.- Михаил Борисович, какая ситуация сложилась в районе Работино?- Противник месяц назад находился на северной окраине, когда наши держали южные окраины. Примерно месяц назад наши войска оставили южные окраины Работино и оттянулись на высоты южнее поселка. Сейчас Работино находится в том же состоянии, что и Пятихатки западнее. Наши войска ушли из этого поселка, но противник его занять не может, он находится на нейтральной полосе. Наши войска отходят, его захватывает противник, там его перемалывают, он откатывается обратно.В Работино аналогичная ситуация. Его обрабатывают с высот, которые находятся южнее, взять их противник не может, так же как не может взять Вербовое, расположенное восточнее Работино. Бои там идут на окраинах поселка. Тактически это первая линия обороны, за ней находится вторая, проходящая по этим высотам, за ней третья. Как писали западные СМИ, публикуя спутниковые снимки, создана четвертая и создается пятая линии обороны.Подобная ситуация складывается после того, как наши оставили Урожайное и Старомайорское во Времьевском выступе. Наши отошли к Заветному Желанию, идут бои возле Приютного и Новопрокоповки. То есть здесь принципиально ничего не изменилось, линия фронта не прорвана. Стратегия гибкой обороны, принятая еще до начала наступления противника, сохраняется.У нас нет задачи стоять насмерть за населенные пункты на первой линии. Есть задача наносить врагу максимальный ущерб противнику.- Почему ВСУ так упорно лезут в эту тактическую ловушку, занимая оставленные нами позиции и попадая под огонь артиллерии?- Потому что начало наступления – это политическое решение, оно не имеет военной составляющей. Поставлена задача выйти к Крыму, Мелитополю, Бердянску, Мариуполю. Вот они и ломятся на этом направлении, невзирая ни на что. С потерями они не считаются, западная техника тоже не сильно волнует, Запад еще даст.- Кстати, вчера стало известно об уничтожении первого британского танка "Челленлджер", говорят, что это первый случай в истории этой боевой машины. Что стало причиной этого, тактическая ошибка украинских танкистов?- Это неизбежность, как только они доберутся до фронта, то станут приоритетными целями для противотанкистов, как до этого были "Леопарды". Сейчас уже все к этому привыкли и их даже перестали считать. "Челленджер" постигнет та же судьба. Они больше наших танков, они неповоротливые и представляют собой легкую цель. Их всего 14 штук.- А как объяснить то обстоятельство, что западные артиллерийские, имея большую дальность стрельбы, не обеспечивают прорыв нашей обороны частями ВСУ?- Дальность стрельбы понятие относительное, потому что берутся штатные характеристики западных гаубиц и сравнивают их с нашими. Но при этом забывают, какими снарядами ведется стрельба. Говорить о том, что мы проигрываем контрбатарейную борьбу, потому что орудия противника обладают большей дальностью, мягко говоря, не корректно.Во-первых, контрбатарейная борьба – это комплекс мер, который отнюдь не сводится к дальности стрельбы, во-вторых, на линии фронта присутствует не только ствольная артиллерия, но и реактивные системы залпового огня в большом количестве. Противник признает, что у нас многократное превышение мощности артиллерийских залпов.Мы выпускаем по 35-40 тысяч снарядов против 7-8 у противника. Поэтому я бы не говорил, что мы проигрываем контрбатарейную борьбу, если бы это было так, то тогда бы не в двух местах проломили бы первую линию обороны, а в десяти и вторую и третью линии обороны. Мы видим, что наступление противника провалилось, а это возможно в том числе и благодаря эффективной контрбатарейной борьбе. Кстати, реактивная артиллерия обеспечивает дальность залпа намного большую, чем стрельба из американской М777.- Тем не менее Запад собирается кратно нарастить производство боеприпасов и увеличить их поставки на Украину. Как это изменит характер вооруженной борьбы?- Никак, потому что поставки идут с начала боевых действий, но так, чтобы противник не мог проиграть. Проиграть быстро. Обратите внимание, обещанная в декабре прошлого года сотня танков не поставлена до сих пор. Из обещанного миллиона снарядов до конца этого года поставлено 226 тысяч, хотя уже сентябрь на дворе.По факту надо было все "Абрамсы" привезти из пустыни, перекрасить и обучить на них личный состав. Но "Абрамсы" до сих пор стоят в Германии. И опять же не все из 31 обещанных. Суть сводится к тому, что никто и не желает победы киевскому режиму. И поставки будут идти ровно также, как они шли.

https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html

https://ukraina.ru/20230906/1049193354.html

https://ukraina.ru/20230905/1049185869.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, михаил онуфриенко, всу, запорожская область, танки, артиллерия, германия, гаубицы, евгений балицкий