https://ukraina.ru/20230904/1049133896.html

Жизнь после "зерновой сделки". О чём будут говорить Путин и Эрдоган

Жизнь после "зерновой сделки". О чём будут говорить Путин и Эрдоган - 04.09.2023 Украина.ру

Жизнь после "зерновой сделки". О чём будут говорить Путин и Эрдоган

"Зерновая сделка" вновь возвращается на передовицы печатных и электронных СМИ. Поводом для этого стала грядущая встреча президентов Путина и Эрдогана в Сочи, в ходе которой главы России и Турции будут обсуждать обмен пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех" при посредничестве Турции, а также возобновление "зерновой сделки".

2023-09-04T04:46

2023-09-04T04:46

2023-09-04T04:46

эксклюзив

зарубежье

россия

эрдоган

зерновая сделка

турция

катар

сша

украина

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Что решат президенты – не ясно, однако, чтобы они не решили, этого будет мало для возобновления "сделки" в её первоначальном формате."Зерновые уступки"Главная проблема "зерновой сделки" в том, что сделкой как таковой она не стала: свои обязательства надлежащим образом в одностороннем порядке выполнила лишь Россия, тогда как как ЕС и Украина (заинтересованная сторона и участник сделки соответственно) обязательства выполнять отказались.Россия просила снять ограничения на экспорт её зерновых (страхование, фрахт и кредитование оказались затруднены после начала СВО) и удобрений (компании-производители, а также их владельцы попали под санкции) и позволить вывезти застрявшие в портах ЕС свыше 300 тыс. тонн удобрений. Также Москва настаивала на переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT (его планировали сделать опорным для экспорта с/х продукции), а также возобновлении транзита аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Горловка-Одесса со снятием ограничений на поставки в Россию западной с/х техники и запчастей к ним. В обмен Россия снимала блокаду с трёх украинских портов и разрешала вывоз через них зерновых и масличных.За год действия сделки ни одно из требований России не было исполнено в том виде, в котором этого требовала Москва. Киев сразу ушёл в отказ, что завершилось подрывом аммиакопровода в Харьковской области, а ЕС предпочитал действовать предельно иезуитски: делал мелкие уступки, которые ни к чему не приводили. Так санкции с компаний-производителей удобрений и их владельцев сняли, но удобрения вывезти не разрешили, "Россельхозбанк" к системе SWIFT подключать отказались, но разрешили уведомлять о транзакциях по факсу и электронной почте, запчасти в Россию можно ввозить лишь для комбайнов – агрегаты для тракторов в ЕС считают товарами двойного назначения.Попытки убедить ЕС изменить подход к сделке ни к чему не привели: гаранты сделки в лице ООН и Турции в итоге признали своё бессилие, а российское давление – Москва периодически прибегала к сокращению количества досмотров сухогрузов на вход и выход из Чёрного моря – никакого эффекта не возымело.В итоге Россия приостановила своё участие в сделке, но за год её действия Украина смогла вывезти 32,8 млн тонн сельхозпродукции, 97% которой были отгружены в развитые и развивающиеся страны, а не в Африку, голодом в которой прикрывались, когда нужно было принудить Россию к заключению сделки. Так что корректнее "зерновую сделку" назвать "зерновыми уступками". Впрочем, Россия от сделки мало что потеряла, а её неуступчивость была бы подана как желание заморить Африку голодом, поэтому приостановка действия сделки (проще говоря, выход из неё) страны Африки восприняли с пониманием.Без России никакПосле 17 июля началась новая – постсделочная – реальность.Киев попытался обойтись без России, изобретая на ходу разные форматы замещения России. Сперва была попытка вовлечь страны НАТО в сопровождение сухогрузов, но альянс втягиваться в открытое военное противостояние с Россией не пожелал. Одновременно – столкнувшись с нежеланием страховать сухогрузы – в Киеве решили создать свой страховой фонд, который гарантировал бы финансовое покрытие для возросших рисков. Фонд создали, но идея оказалась мертворождённой. После киевская власть ударилась в пиар-активность и стала рассказывать, что штучные суда, выходящие из её портов, участвуют в прорыве российской блокады. Однако в действительности оттуда выходили корабли, "застрявшие" в портах к началу СВО, что придаёт выходу гуманитарное, а не военное либо экономическое измерение.Россия, в свою очередь, поставила ребром вопрос с надлежащим исполнением своих требований со стороны ЕС и Украины. Заодно – чтобы в Киеве быстрее соображали – периодически устраивает налёты "Гераней" на дунайские порты (Рени, Килия, Измаил), ставшие единственными морскими воротами для экспорта с/х продукции с подконтрольной киевской власти территории. Беспилотники, хоть и бьют по портовой инфраструктуре, но её уничтожение в качестве цели не преследуют. Скорее всего, их задачей является поддержание нервозности среди грузоперевозчиков и создание условий для дорого фрахта и страховки, которые бьют по экономике сельхозэкспорта.Евросоюз – главный выгодополучатель от "зерновой сделки" – занял двойственную позицию. С одной стороны в адрес России вновь посыпались обвинения, с другой стороны никакой конкретики и конструктива для реанимации сделки со стороны евробюрократии не было. ЕС оказался засыпал украинским зерном, и оно стало камнем преткновения между его западными и восточными членами, а евробюрократия за полтора месяца так и не сподобилась приять решение о субсидировании украинского сельскохозяйственного экспорта через порты Евросоюза.США в качестве альтернативы предложили Украине экспортировать зерновые через порты Румынии, чьи власти пообещали резко нарастить объёмы перевалки, но непонятно, когда это будет сделано.В итоге пострадавшим от прекращения действия сделки оказалась Украина. Стоимость транспортировки зерна выросла с немалых 30 долларов за тонну через черноморские порты до запредельных 120-150 долларов за тонну при перевалке через порты ЕС. Агрохолдинги стали сокращать посевные площади и корректировать планы по севу культур, а правительственные структуры принялись подсчитывать убытки и переписывать цифры в финансовых запросах к своим внешним спонсорам. Альтернативную логистику выстроить не удалось, а мощности по экспорту сельхозпродукции сократились с 7-8 млн тонн до 3-4 млн тонн, из которых 2 млн тонн в виде дунайских портов теперь под вопросом.При этом Россия от выхода из сделки выиграла. Во-первых, страны Африки – важный и перспективный рынок – Москву не осудили, а та сдержала обещание по бесплатным поставкам зерна в голодающие государства. Во-вторых, вновь было показано лицемерие Запада, который прикрылся Африкой, и бессилие гарантов сделки в лице ООН и Турции. В-третьих, российская сельхозпродукция замещает украинскую на некогда традиционных для Украины рынках. По деньгам, конечно, потеряли, но политически выиграли.Но во всей этой истории за скобками осталась Турция, демонстрирующая повышенный интерес к "зерновой сделке".Фактор Турции"Зерновая сделка" для Турции имеет как политическое, так и экономическое значение, причём экономики в ней значительно больше.С политикой всё ясно: Анкара добилась значимых успехов в реализации политики многовекторности и заработке как на Украине, так и в России. Желание сохранять приемлемый порядок вещей вполне понятно.С экономикой всё несколько сложнее.Турция – мировой лидер по экспорту муки (первое место) и макарон (второе место). Важнейшие для неё рынки сбыта – Африка, Ближний и Средний Восток, а также Латинская Америка. Для производства муки и макарон необходима продовольственная пшеница, которой в самой Турции мало. Закрывает свои сырьевые потребности Анкара за счёт беспошлинного ввоза зерновых при условии их дальнейшей переработки и экспорта. В отрасли задействовано свыше полутысячи предприятий, остановка которых может усугубить и без того скверное экономическое состояние Турции. Поэтому Реджеп Эрдоган, проявляя активность вокруг сделки, защищает интересы Турции.Самой Турции нужно ежегодно около 3 млн тонн зерновых (Украина поставила как раз 3,2 млн тонн) и Россия, судя по сообщениям прессы, готова поставить 1 млн тонн зерновых по льготной цене. Насколько льготной будет цена – не ясно, но Египту Россия в июле поставила по рыночными ценам 300 тыс. тонн пшеницы по 250 долларов за тонну (Киев тогда просил 269 долларов за тонну). Поэтому, даже если Турции отгрузят зерно по рыночной цене подобная благотворительность обойдётся России в 250 млн долларов, а в реальности и того меньше. Оплачивать поставку будет Катар – ключевой инвестор в турецкую экономику.Что получит Россия взамен – не ясно, но возможностей для торга и размена у сторон предостаточно, включая газовый хаб, вторую АЭС, транзит европейских товаров и проблематику обхода санкций.При этом возврата к первоначальной сделке уже не будет – в этом заинтересованы лишь её гаранты (ООН и Турция), но не участники или третьи стороны (США и ЕС).Интерес Турции понятен, а ООН – как международная организация – пыталась повысить свою значимость и авторитет на международной арене, но успехов не достигла.Украинская власть интереса к экономике не проявляет и предпочитает действовать в логике нанесения России максимального экономического ущерба, пусть и ценой наращивания собственных убытков, которые ей пока что покрывают извне.Россия к концу года перестанет нуждаться в транзите аммиака через территорию Украины (к тому моменту достроят терминал на Тамани), да и надежды на выполнение обещанного в рамках сделки уже нет. Поэтому Москва исходит из необходимости действовать самостоятельно.Поэтому, итогом встречи двух президентов, скорее всего, станет замена "зерновой сделки" другим форматом, например "зерновой дружбой" в формате "Россия, Турция плюс Катар" с последующим закулисным обменом льготного зерна на другие услуги и попыткой выстроить независимую от Запада систему расчётов за зерно через банки Катара.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, зарубежье, россия, эрдоган, зерновая сделка, турция, катар, сша, украина