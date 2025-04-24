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Зеленский поглумился над США после критики от Трампа на тему Крыма

Зеленский поглумился над США после критики от Трампа на тему Крыма - 24.04.2025 Украина.ру

Зеленский поглумился над США после критики от Трампа на тему Крыма

Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма

2025-04-24T08:28

2025-04-24T08:28

2025-04-24T08:34

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"Американская сторона (на переговорах в Лондоне в среду - ред.) поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои предложения. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к продолжительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", - написал Зеленский.Он сопроводил публикацию скриншотом "Крымской декларации" США от июля 2018 года, в которой бывший госсекретарем во время первого срока Трампа Майк Помпео заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова.Во вторник газета Washington Post писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.В среду Трамп раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.Та же Washington Post писала, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, крым, дональд трамп, владимир зеленский, майк помпео