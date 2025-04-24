https://ukraina.ru/20250424/zelenskiy-dvizhetsya-v-nepravilnom-napravlenii-v-chasti-uregulirovaniya-konflikta---belyy-dom-1062723274.html

Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом

Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом - 24.04.2025 Украина.ру

Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом

Владимир Зеленский движется не в том направлении в части урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт

2025-04-24T08:50

2025-04-24T08:50

2025-04-24T08:50

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владимир зеленский

дональд трамп

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"Президент (США Дональд Трамп) разочарован, его терпение иссякает... Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении", – сказала она.Ранее Зеленский в интервью Wall Street Journal заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.Трамп в свою очередь раскритиковал заявления Зеленского, отметив, что они вредят мирным переговорам с Россией. Американский лидер добавил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп