Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом - 24.04.2025 Украина.ру
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Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом
Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом - 24.04.2025 Украина.ру
Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом
Владимир Зеленский движется не в том направлении в части урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
2025-04-24T08:50
2025-04-24T08:50
новости
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
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"Президент (США Дональд Трамп) разочарован, его терпение иссякает... Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении", – сказала она.Ранее Зеленский в интервью Wall Street Journal заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.Трамп в свою очередь раскритиковал заявления Зеленского, отметив, что они вредят мирным переговорам с Россией. Американский лидер добавил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом

08:50 24.04.2025
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский движется не в том направлении в части урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
"Президент (США Дональд Трамп) разочарован, его терпение иссякает... Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении", – сказала она.
Ранее Зеленский в интервью Wall Street Journal заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.
Трамп в свою очередь раскритиковал заявления Зеленского, отметив, что они вредят мирным переговорам с Россией. Американский лидер добавил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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