https://ukraina.ru/20250424/zelenskiy-dvizhetsya-v-nepravilnom-napravlenii-v-chasti-uregulirovaniya-konflikta---belyy-dom-1062723274.html
Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом
Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом - 24.04.2025 Украина.ру
Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом
Владимир Зеленский движется не в том направлении в части урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
2025-04-24T08:50
2025-04-24T08:50
2025-04-24T08:50
новости
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060543861_131:0:1189:595_1920x0_80_0_0_f1dd6c906b988aac76c61ddd6bec312a.jpg
"Президент (США Дональд Трамп) разочарован, его терпение иссякает... Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении", – сказала она.Ранее Зеленский в интервью Wall Street Journal заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.Трамп в свою очередь раскритиковал заявления Зеленского, отметив, что они вредят мирным переговорам с Россией. Американский лидер добавил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060543861_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_8a7295da2331f46beb55eb7ce4325933.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом
Владимир Зеленский движется не в том направлении в части урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт