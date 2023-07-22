https://ukraina.ru/20230722/1048181194.html

Турция на Балканах: "мягкая сила" в интересах Запада

Турция на Балканах: "мягкая сила" в интересах Запада - 22.07.2023 Украина.ру

Турция на Балканах: "мягкая сила" в интересах Запада

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что албанские сепаратисты в Косово превращают собственную "полицию" в полноценную армию. По словам Вучевича, сепаратисты в последнее время получают всё более серьёзные виды вооружений, которые поставляют им отдельные страны НАТО.

2023-07-22T11:15

2023-07-22T11:15

2023-07-22T11:16

эксклюзив

зарубежье

турция

сербия

босния и герцеговина

владимир зотов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_651:132:2637:1249_1920x0_80_0_0_720517df3ccc3cbb9f34192e7650914a.jpg

Если посмотреть на номенклатуру поставок, то достаточно быстро становится понятно, о каких именно странах идёт речь. В первую очередь глава сербского оборонного ведомства говорил о Турции, передавшей албанцам пять беспилотников "Байрактар". Кроме того, косовские сепаратисты получили противотанковые системы и миномёты, сообщил министр.Кроме того, министр обороны Сербии напомнил, что осенью текущего года новым командующим KFOR (миссией НАТО в Косово) станет турецкий генерал. Как заявил Вучевич, Белград должен сохранять нормальные отношения с Анкарой, так как она обладает на Балканах влиянием, которое нельзя игнорировать.Да, Турция вооружает косовских сепаратистов, однако её целью не является новое обострение и кровопролитие в крае. Анкара действительно увеличивает степень своего влияния на Балканах – в том числе и таким способом. При этом не стоит забывать, что турецкое оружие закупает и сама Сербия – её президент Александр Вучич заявил об отказе от намечавшегося приобретения "Байрактаров" лишь после того, как выяснилось, что их собираются приобрести албанские экстремисты. Но в целом Белград вынашивал идею закупки турецких разведывательных и ударных беспилотников ещё со времён второй войны в Карабахе (осень 2020 года).Турция пытается укрепить свои позиции на Балканах, значительная часть которых входила в состав Османской империи, не только таким способом. Неоосманисты считают, что все территории, которые в былые годы контролировала Блистательная Порта, являются сферой влияния нынешней Анкары – различие лишь в том, что теперь Турция намеревается стать главной политической силой в регионе без завоевательных походов. Нынешнее турецкое государство, в отличие от своего предшественника, делает ставку на экономику, гуманитарные технологии и другие элементы "мягкой силы". Достаточно просто отметить, что на страны бывшей Югославии уходит почти пятая часть бюджета Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), которое отвечает за реализацию проектор подобного толка. Причём свою экспансию Турция пытается вести не только в Косово и в мусульманской части Боснии и Герцеговины, но и в православной Сербии.Последнее не отменяет того, что Эрдоган и его предшественники оказывали самую деятельную помощь косовским албанцам. В 2013 году он публично заявил, что "Косово – это Турция, а Турция – это Косово", и высказывания подобного толка повторялись турецким лидером и в дальнейшем. Самым интересным моментов в данном случае является то, что сербские власти, громко выражая по таким поводам возмущения, разговаривают с Эрдоганом с позиции младшего партнёра, общаясь с ним языком просьб. К примеру, несколько лет назад Сербия сосредоточила свои усилия на том, чтобы добиться от максимального числа стран, ранее признавших независимость Косово, отзыва этого признания. Турецкий лидер же в 2021 году заявил, что Анкара, наоборот, будет способствовать тому, чтобы Косово признало как можно больше государств. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что он "попробует поговорить" с Эрдоганом по этому поводу, назвав Турцию "большой силой", а себя по сравнению с её лидером – "маленьким и незначительным".Так или иначе, на сегодняшний день Анкара является одним из основных экономических контрагентов сепаратистского Косово, а также активно развивает с ним военное сотрудничество. И это, напомним, совершенно не мешает развитию сербско-турецкого взаимодействия по самым разным линиям. Более того, с 2019 года Сербия из всех стран бывшей Югославии стала главным внешнеторговым партнёром Турции в регионе. Сербский бизнес активно осваивает турецкие инвестиции. Этим взаимодействие не ограничивается: в частности, в недавнем прошлом Анкара также предпринимала попытки создать подконтрольную себе исламскую структуру в одной из сербских областей – Рашской, часть населения которой составляют мусульмане. Из Турции также периодически раздаются голоса, в примирительном тоне напоминающие сербам об "общем прошлом".Напомним, это "общее прошлое" заключалось в том, что Сербия около 400 лет находилась под тяжелейшим турецким игом, а её православное население подвергалось жесточайшей дискриминации. Да и сегодня, похоже, турецкие власти ведут себя на Балканах если не как хозяева, то точно как представители силы, с которыми там всем приходится считаться. Однако, несмотря на экономическую экспансию и попытки нарастить политический вес, реальная степень влияния Турции в республиках бывшей Югославии – вопрос достаточно дискуссионный.Помимо Косово и Албании, Анкара наиболее активно действует в мусульманской части Боснии и Герцеговины, где у неё по-настоящему много сторонников. Несколько лет назад Эрдоган рассказал, что лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович перед смертью якобы завещал ему защищать БиГ и заботиться о ней. "Она вверена Вам", - так, по словам Эрдогана, Изетбегович обратился к нему за день до своей кончины.В Боснии и Герцеговине плодотворно работает турецкое Управление по делам религии (Diyanet), отвечающее за связи с мусульманским миром. Оно как строит новые, так и реставрирует старые (османские) мечети. Различные фонды занимаются популяризацией турецкого языка и культуры. И, кроме того, что сам Эрдоган является достаточно популярной фигурой для бошняков, его обожает многочисленная турецкая диаспора. Можно, например, вспомнить, как в 2018 году в Сараево огромная толпа балканских турок приветствовала его криками "Султан! Султан!"Тем не менее, несмотря на впечатляющие масштабы применения турецкой "мягкой силы" в регионе, невозможно не обратить внимание на ряд аспектов, делающих общие результаты усилий Анкары неочевидными.Во-первых, ни для одной из республик бывшей Югославии Турция не является ключевым экономическим партнёром (за исключением сепаратистского Косово). Да, развивается торговля, идут инвестиции, однако местные страны, включая мусульманские, в экономическом плане предпочитают ориентироваться на Запад – прежде всего, на Евросоюз. К примеру, главными внешнеторговыми партнёрами Боснии и Герцеговины являются именно страны ЕС, а также Сербия, и Турция в этом плане сильно им уступает.Во-вторых, это касается и вопросов, связанных с политическими предпочтениями балканских обществ. Большинство представителей боснийской молодёжи предпочитает получать образование в западноевропейских, а вовсе не в турецких университетах, и эмигрируют в массе своей бошняки тоже в страны ЕС. Да и в целом симпатии местных жителей связаны прежде всего с Берлином, Брюсселем, Веной, Лондоном, Вашингтоном и другими западными столицами.В-третьих, совершенно не ясно, чего в конечном итоге хочет достичь Турция на Балканах. Реконструировать Османскую империю, пересобрать её на новых основаниях? Для этого у Анкары банально не хватит экономической мощи, да и в культурном и гуманитарном плане она не сможет быть конкурентом Европе. Да, балканские мусульмане восхищаются Турцией, но своё будущее они при этом видят на Западе, а не на Востоке.На самом деле единственная реальная задача, которую Турция способна выполнять на Балканах – это уравновешивать влияние России и стремиться вытеснить её из региона. В этом плане турецкая "мягкая сила" способна принести куда больше пользы США, Британии и ЕС, нежели самой Турции. Таким образом, со времён распада СССР Анкара по-прежнему остаётся игроком, действующим прежде всего на западном поле. Это касается и военного сотрудничества с косовскими сепаратистами, в рамках которого последние рассчитывают создать армию из отрядов своих боевиков. До того, чтобы претендовать на реализацию собственного суверенного геополитического проекта, нынешней Турции ещё далеко.

https://ukraina.ru/20230516/1046259766.html

https://ukraina.ru/20230529/1046670095.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

эксклюзив, зарубежье, турция, сербия, босния и герцеговина, владимир зотов