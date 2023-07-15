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Александр Хвыля – главный Дед Мороз Советского Союза

Александр Хвыля – главный Дед Мороз Советского Союза - 15.07.2023 Украина.ру

Александр Хвыля – главный Дед Мороз Советского Союза

Играя свою роль на главной Ёлке страны, Александр Хвыля был похож на волшебника и сам получал огромное удовольствие, появляясь перед детьми в Кремлёвском дворце съездов. Достоверности его образу добавляла и сыгранная им роль Морозко в фильме-сказке Александра Роу. В его фильмографии есть множество ролей, но Дед Мороз стал самой яркой его работой

2023-07-15T18:00

2023-07-15T18:00

2023-07-15T18:00

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Александр Леопольдович Хвыля родился 15 июля 1905 года в селе Александро-Шультино Сантуриновской волости Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне это село находится в Константиновском районе Донецкой области). При рождении Александр носил шведскую фамилию Брессем, которая досталась его семье от предка-шведа, осевшего на Украине после одной из русско-шведских войн. Так и село Александро-Шультино считалось шведским.Семья Саши была большой, кроме него и родителей в ней было ещё четверо детей. Его отец работал механиком-машинистом, а мама занималась хозяйством. Когда Саше исполнилось 2 года, отец умер, и для семьи настали тяжёлые времена. Но, несмотря на все невзгоды, он с отличием закончил церковно-приходскую школу, о чём имел похвальный лист. После школы Саша поступил в железнодорожное училище в Синельниково. Окончив его в 1920 году, из-за трудного материального положения он был вынужден оставить мечты о дальнейшей учёбе. За следующие два года Александр попробовал себя на разных должностях, начиная от секретаря общего отдела и заканчивая счетоводом материального стола службы движения Южной железной дороги.В 1922 году молодому человеку, уже тогда сделавшему свой выбор жизненного пути, удалось окончить драматическую студию В.В. Воровского. Правда, на службу в театр он поступил лишь два года спустя. Как раз в это время в УССР началась волна украинизации, и молодой человек решил сменить свою диссонирующую с идущими в стране процессами фамилию на более звучную и украинскую.В 1924 году он, уже став Александром Хвылей, поступил на службу в будущий Львовский государственный украинский театр имени Марии Заньковецкой, который в то время постоянного места дислокации не имел и кочевал по просторам Советской Украины, переезжая из города в город. В 30-е годы Александр перешел в Харьковский государственный академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко.В 1932 году Хвыля дебютировал в кино, он снялся в небольшой роли у Александра Довженко в фильме "Иван" (1932). После этого его ещё несколько раз приглашали на эпизодические роли, а в 1938 году Александра заметил режиссёр Георгий Тасин и пригласил на главную роль в фильме "Кармелюк" (1938), посвящённую легендарному борцу за свободу народа, настоящему украинскому "Робин Гуду" Устиму Кармалюку. Роль Александру удалась, его заметили, и с этих пор он уже снимался практически без перерыва. В этот короткий предвоенный период он сыграл роли в таких шедеврах советского кинематографа, как "Щорс" (1939), "Суворов" (1941), "Богдан Хмельницкий" (1941).С началом Великой Отечественной войны Александр Леопольдович пошёл в военкомат, но там, изучив его личное дело, ему сказали, что кино — это тоже фронт, так что продолжайте сниматься. И он отправился восвояси – сниматься. С 1941-го по 1945 год Хвыля сыграл в 12 картинах. В подавляющем большинстве случаев он играл коммунистов и патриотов. Единственная роль в этот период, выбивающаяся из общего ряда – капитан Гуль в "Пятнадцатилетнем капитане" (1945).После войны, несмотря на крайне малое число снимаемых в стране лент, Александр Леопольдович оставался востребованным. В 1947 году его пригласили на съёмки легендарного фильма режиссера Сергея Герасимова "Молодая гвардия" (1948) на роль героического подпольщика Матвея Костиевича Шульги.Первым зрителем картины стал Иосиф Сталин. После просмотра он сделал несколько замечаний и распоряжений, одно из которых больно ударило по самолюбию Хвыли. Просмотрев первую серию, Верховный сказал, что в фильме "не должно быть провала партийного подполья, так же, как и беспорядочного, панического отступления наших..."В результате из ленты вырезали сцену разговора Шульги в тюрьме с другим краснодонским подпольщиком – Андреем Андреевичем Валько, которого сыграл Сергей Бондарчук. Это был один из самых сильных эпизодов в картине – подпольщики перед неизбежной смертью беседовали о смысле жизни. Но в их разговоре проскользнула фраза: "хороши бы мы были в этой войне — хуже Китая". Однако по политическим соображениям Китай трогать было нельзя, и роль Хвыли полностью вырезали.Актриса Инна Макарова вспоминала: "тогда у Сергея Леопольдовича случился инфаркт. После этого случая мы волновались, что фильм вообще могут зарезать. Фадееву пришлось дорабатывать сценарий, появились серьёзные расхождения с романом".Однако Сталин "компенсировал" актёру потерю – в 1950 году за роль секретаря обкома в фильме "Константин Заслонов" Александр Хвыля удостоился Сталинской премии III степени.Обладая многогранным актёрским талантом, Александр Хвыля одинаково отлично играл как серьёзные, так и комедийные роли: Денис Степанович в "Кубанских казаках" (1949), Голова в "Майской ночи, или Утопленнице" (1952), тренер Буше в "Борце и клоуне" (1957), Андрей Чирва в "Конец Чирвы-Козыря" (1957), Чуб в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" (1961), батюшка-старовер в "Королеве бензоколонки" (1962), директор химкомбината Суходолов в "Секретаре обкома" (1960) и другие.Фильм по повести Гоголя "Майская ночь, или Утопленница" (1952), в котором Хвыля сыграл эпизодическую роль Головы, снял главный советский режиссёр-сказочник Александр Роу. Фактурный актёр очень приглянулся режиссёру, и это стало для Александра Леопольдовича судьбоносным событием. Роу впоследствии пригласил его в целый ряд своих лент, но самым знаковым для актера стал вышедший в 1964 году на советские киноэкраны фильм-сказка "Морозко", где Хвыля сыграл роль Морозко, то есть – Деда Мороза. Интересно, что Роу сразу пригласил его на эту роль, так как Александр Леопольдович обладал и подходящим телосложением, и прекрасным басом.В роли Морозко на него обратили внимание устроители проходившей в Кремле главной Ёлки страны, и его пригласили играть Деда Мороза. Хвыля, конечно же согласился. Начиная с нового 1965 года и на следующие десять лет он стал главным Дедом Морозом Советского Союза. Александр Леопольдович пользовался у детворы огромным успехом, так как они воспринимали его настоящим сошедшим с телеэкрана сказочным героем. Да и сам Хвыля очень полюбил эту работу. В одном из своих интервью он сказал:"Я с удовольствием исполнял бы эту роль не только каждый год, но и каждый день. Ведь стоит мне прилепить бороду, надеть лохматую шапку, большие рукавицы, как всё чудодейственно меняется. Я – Дед Мороз, я приношу детям радость и подарки. Всем я нравлюсь, все хотят со мной встретиться. И мне тоже нравится всё. Жизнь становится праздничной, и хочется думать, что этот праздник будет продолжаться целый год. Мне кажется, это вполне возможно. Надо только каждый день – и зимой, и летом – стараться быть друг для друга добрыми "дедами-морозами". Это вовсе нетрудно, и вовсе не обязательно всем отпускать длинные бороды!"Шли годы, и возраст стал брать своё, актеру стало всё труднее исполнять свою почётную роль. Хвыля иногда приглашал дублёров, это не имело никаких последствий так как все реплики воспроизводились под фонограмму. Так однажды Александр Леопольдович привел на своё место Романа Сергеевича Филиппова. Думаю, не ошибусь, если приведу фразу из одной из самых известных его киноролей, и все сразу поймут кто это: "Дурик, ты зачем усы сбрил?" (к/ф "Бриллиантовая рука" (1968)). Филиппов, обладая огромным ростом, широкими плечами и глубоким басом, как нельзя лучше подходил на эту роль. И вот, сначала он приезжал выступать, когда Хвыля не мог, но потом настоял на том, чтобы сначала сделали фонограмму с его голосом, а потом и вовсе потребовал, чтобы их выступления чередовались: день Хвыля, день Филиппов. В результате молодой актер постепенно полностью заменил стареющего Александра Леопольдовича на должности главного Деда Мороза страны.В 1975 году Хвыля в последний раз снялся в кино, в фильме Алексея Салтыкова "Семья Ивановых", а на следующий год, 17 октября 1976 года, он скончался у себя дома в Москве, не дожив до 72-х лет. Его окончательно замучила прогрессировавшая астма. Похоронили его на Кунцевском кладбище.Уже скоро будет полвека, как этого замечательного актёра нет с нами, но его герои продолжают жить и радовать новые поколения зрителей – его роли в "Морозко", "Вечерах на хуторе близ Диканьки", "Королеве бензоколонки" остаются невероятно востребованными. И он по-прежнему остаётся для нас тем самым добрым Дедом Морозом, который продолжает дарить людям добро и радость.

https://ukraina.ru/20230108/1042428347.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

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