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Киев атаковал Москву ранее неизвестными дронами самолетного типа - авиаэксперт
Киев атаковал Москву ранее неизвестными дронами самолетного типа - авиаэксперт - 30.05.2023 Украина.ру
Киев атаковал Москву ранее неизвестными дронами самолетного типа - авиаэксперт
Среди беспилотников, атаковавших Москву, были дроны ранее неизвестного типа, выполненные по схеме „утка“, заявил руководитель Центра развития транспортных технологий, авиационный эксперт Алексей Рогозин. Об этом сообщило РИА Новости 30 мая
2023-05-30T11:17
2023-05-30T11:17
2023-05-30T11:17
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Ранее Минобороны РФ заявило, что утром 30 мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С".Авиационный эксперт предположил, что это может быть связано со стремлением повысить грузоподъемность таких аппаратов."Подобные дроны использовались для атаки на Краснодар 26 мая, но ранее замечены на фронте по открытым данным не были", - рассказал Рогозин.По его оценке, размах крыла аппаратов составляет не менее четырех метров, они оснащены двигателями внутреннего сгорания.По оценке Рогозина, стоимость такой машины в зависимости от систем навигации и управления может достигать 200 тысяч долларов, хотя, скорее всего, существенно меньше.Сейчас на Украина.ру читают:Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяНачало дипломатического наступления РоссииГрайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводы
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новости, беспилотники, беспилотник, бпла, москва, украина, киев, алексей рогозин
Новости, беспилотники, беспилотник, БПЛА, Москва, Украина, Киев, Алексей Рогозин
Киев атаковал Москву ранее неизвестными дронами самолетного типа - авиаэксперт
Среди беспилотников, атаковавших Москву, были дроны ранее неизвестного типа, выполненные по схеме „утка“, заявил руководитель Центра развития транспортных технологий, авиационный эксперт Алексей Рогозин. Об этом сообщило РИА Новости 30 мая
Ранее Минобороны РФ заявило, что утром 30 мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.
В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С".
"Российская столица сегодня утром была атакована, в том числе, ранее неизвестными беспилотниками самолётного типа, сделанными по аэродинамической схеме "утка" - когда горизонтальное оперение самолёта расположено впереди крыла“. - заявил Алексей Рогозин.
Авиационный эксперт предположил, что это может быть связано со стремлением повысить грузоподъемность таких аппаратов.
"Подобные дроны использовались для атаки на Краснодар 26 мая, но ранее замечены на фронте по открытым данным не были", - рассказал Рогозин.
По его оценке, размах крыла аппаратов составляет не менее четырех метров, они оснащены двигателями внутреннего сгорания.
"Потенциально дальность подобных аппаратов, если сравнить с известными аппаратами такого же класса, может достигать 1000 км. То есть они могли запускаться с подконтрольных Киеву территорий", - добавил собеседник.
По оценке Рогозина, стоимость такой машины в зависимости от систем навигации и управления может достигать 200 тысяч долларов, хотя, скорее всего, существенно меньше.
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