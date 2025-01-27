Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово
Сейчас ВС РФ занимают позиции, которые позволят окружить Купянск и принудить к отступлению гарнизон ВСУ. Российская разведка контролирует все подступы к городу, перемещается по территории противника и отслеживает все его перемещения. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
После освобождения поселка Западное, российские десантники давят врага в районе Зеленого Гая и Загрызово. И там у ВСУ мало шансов для удержания позиций, поскольку нет подкреплений и резервов, рассказал эксперт.
Основная цель на этом направлении это конечно же Купянск, который ВСУ будут отстаивать любым способом, добавил он.
"Об освобождении российскими войсками Купянска в Харьковской области говорить, конечно, пока рано. Но к городу мы движемся, в том числе по берегам реки Оскол. Спешки нет. Сейчас мы занимаем позиции, которые позволят окружить Купянск и принудить к отступлению гарнизон ВСУ", — подчеркнул Алехин.
Сейчас российская разведка контролирует все подступы к Купянску, свободно перемещается по территории противника и отслеживает все его перемещения. Разведчики "прогулялись" и по окраинам Купянска, вскрыв систему обороны ВСУ.
Российские бойцы действуют крайне осторожно, при этом вводят противника в заблуждение. ВСУ принимают их за своих и не открывают огонь. Разведка тоже себя не раскрывает и собирает информацию, которая пригодится для дальнейшего наступления, резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.
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