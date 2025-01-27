https://ukraina.ru/20250127/1060577168.html

Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово

Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово - 27.01.2025 Украина.ру

Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово

Сейчас ВС РФ занимают позиции, которые позволят окружить Купянск и принудить к отступлению гарнизон ВСУ. Российская разведка контролирует все подступы к городу, перемещается по территории противника и отслеживает все его перемещения. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-01-27T05:00

2025-01-27T05:00

2025-01-27T05:00

новости

купянск

россия

оскол

геннадий алехин

река

окружение

разведка

вс рф

резервы

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После освобождения поселка Западное, российские десантники давят врага в районе Зеленого Гая и Загрызово. И там у ВСУ мало шансов для удержания позиций, поскольку нет подкреплений и резервов, рассказал эксперт.Основная цель на этом направлении это конечно же Купянск, который ВСУ будут отстаивать любым способом, добавил он.Сейчас российская разведка контролирует все подступы к Купянску, свободно перемещается по территории противника и отслеживает все его перемещения. Разведчики "прогулялись" и по окраинам Купянска, вскрыв систему обороны ВСУ. Российские бойцы действуют крайне осторожно, при этом вводят противника в заблуждение. ВСУ принимают их за своих и не открывают огонь. Разведка тоже себя не раскрывает и собирает информацию, которая пригодится для дальнейшего наступления, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Трамп достичь мира риторикой угроз — в материале "Сергей Липовой: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250125/1060548326.html

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новости, купянск, россия, оскол, геннадий алехин, река, окружение, разведка, вс рф, резервы, всу, сво, наступление, спецоперация