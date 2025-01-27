Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово - 27.01.2025 Украина.ру
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Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово
Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово - 27.01.2025 Украина.ру
Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово
Сейчас ВС РФ занимают позиции, которые позволят окружить Купянск и принудить к отступлению гарнизон ВСУ. Российская разведка контролирует все подступы к городу, перемещается по территории противника и отслеживает все его перемещения. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-01-27T05:00
2025-01-27T05:00
новости
купянск
россия
оскол
геннадий алехин
река
окружение
разведка
вс рф
резервы
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После освобождения поселка Западное, российские десантники давят врага в районе Зеленого Гая и Загрызово. И там у ВСУ мало шансов для удержания позиций, поскольку нет подкреплений и резервов, рассказал эксперт.Основная цель на этом направлении это конечно же Купянск, который ВСУ будут отстаивать любым способом, добавил он.Сейчас российская разведка контролирует все подступы к Купянску, свободно перемещается по территории противника и отслеживает все его перемещения. Разведчики "прогулялись" и по окраинам Купянска, вскрыв систему обороны ВСУ. Российские бойцы действуют крайне осторожно, при этом вводят противника в заблуждение. ВСУ принимают их за своих и не открывают огонь. Разведка тоже себя не раскрывает и собирает информацию, которая пригодится для дальнейшего наступления, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Трамп достичь мира риторикой угроз — в материале "Сергей Липовой: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз" на сайте Украина.ру.
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купянск
россия
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Новости
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новости, купянск, россия, оскол, геннадий алехин, река, окружение, разведка, вс рф, резервы, всу, сво, наступление, спецоперация
Новости, Купянск, Россия, Оскол, Геннадий Алехин, река, окружение, разведка, ВС РФ, резервы, ВСУ, СВО, наступление, Спецоперация

Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово

05:00 27.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас ВС РФ занимают позиции, которые позволят окружить Купянск и принудить к отступлению гарнизон ВСУ. Российская разведка контролирует все подступы к городу, перемещается по территории противника и отслеживает все его перемещения. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
После освобождения поселка Западное, российские десантники давят врага в районе Зеленого Гая и Загрызово. И там у ВСУ мало шансов для удержания позиций, поскольку нет подкреплений и резервов, рассказал эксперт.
Основная цель на этом направлении это конечно же Купянск, который ВСУ будут отстаивать любым способом, добавил он.
"Об освобождении российскими войсками Купянска в Харьковской области говорить, конечно, пока рано. Но к городу мы движемся, в том числе по берегам реки Оскол. Спешки нет. Сейчас мы занимаем позиции, которые позволят окружить Купянск и принудить к отступлению гарнизон ВСУ", — подчеркнул Алехин.
Сейчас российская разведка контролирует все подступы к Купянску, свободно перемещается по территории противника и отслеживает все его перемещения. Разведчики "прогулялись" и по окраинам Купянска, вскрыв систему обороны ВСУ.
Российские бойцы действуют крайне осторожно, при этом вводят противника в заблуждение. ВСУ принимают их за своих и не открывают огонь. Разведка тоже себя не раскрывает и собирает информацию, которая пригодится для дальнейшего наступления, резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.
О том, сможет ли Трамп достичь мира риторикой угроз — в материале "Сергей Липовой: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз" на сайте Украина.ру.
iForum-2019 в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
25 января, 06:33
"Весельчак Зе" из страны "У". Как Зеленский угробил УкраинуВ 2019 году, почти шесть лет назад, бывший комик Владимир Зеленский стал президентом Украины. Пять лет он продержался на этом посту.
 
НовостиКупянскРоссияОсколГеннадий АлехинрекаокружениеразведкаВС РФрезервыВСУСВОнаступлениеСпецоперация
 
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