https://ukraina.ru/20250127/1060577974.html

Волынская "вилка" для Зеленского. Кого по-настоящему боится нелегитимный глава Украины

Волынская "вилка" для Зеленского. Кого по-настоящему боится нелегитимный глава Украины - 27.01.2025 Украина.ру

Волынская "вилка" для Зеленского. Кого по-настоящему боится нелегитимный глава Украины

Польша требует от Зеленского начала эксгумации могил поляков, убитых украинскими националистами в 1943-1945 годах. Но за это неонацисты на Украине могут отправить в политическую могилу самого Зеленского.

2025-01-27T07:00

2025-01-27T07:00

2025-01-27T07:00

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Массовое убийство мирных поляков на территории нынешней Украины (на Волыни и Галичине) в 1943-1945 годах является главным конфликтным моментом в польско-украинских отношениях. 22 июля 2016 года Сейм Польши признал эти убийства геноцидом, а 11 июля – Днём памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН*, УПА*, дивизии СС "Галичина"* и других украинских формирований во время Второй мировой войны).Именно 11 июля 1943 года, в так называемое "кровавое воскресенье", на Волыни были полностью уничтожены более 100 населённых пунктов с польским населением, большинство которого было зверски убито. В документе, принятом польскими депутатами, утверждается, что во время геноцида в 1943-1945 годах были убиты более ста тысяч поляков, в основном крестьян. Хотя позже массовые убийства поляков происходили и на Галичине, в Польше эти события получили название "Волынской резни". В свою очередь, на Украине те упорно пользуются термином "польско-украинский вооружённый конфликт" (хотя число украинских жертв на порядок меньше), в крайнем случае называя его "Волынской трагедией".Хотя на риторическом уровне в Польше время от времени звучат призывы к киевским властям признать ответственность украинцев за геноцид поляков и принести официальные извинения за него, однако чисто формально Варшава требует от Киева лишь одного: разрешить работы по поиску и эксгумации могил польских жертв "Волынской резни". При этом киевская пропаганда постоянно употребляет формулировку "возобновление эксгумаций", – но это ложь, поскольку они никогда не начинались и не проводились.Сначала разрешение на поисковые и эксгумационные работы не выдавались польским организациям без объяснения причин. Весной 2017 года для этого был найден повод – снос властями польского села Грушовичи нелегально установленного памятника на предполагаемой могиле боевиков УПА*, и Киев официально объявил "мораторий" на такие работы. Хотя 13 декабря 2017 года в Харькове президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Пётр Порошенко договорились о том, что украинская сторона разрешит исследования могил жертв "Волынской резни", до конца каденции Порошенко мораторий так и не был отменён.Надежда на решение проблемы появилась после избрания президентом Украины Владимира Зеленского и его визита в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В конце сентября 2019 года появилась информация, что Варшава получит согласие Киева на начало поисково-эксгумационных работ на территории Украины. Но в январе 2020 года уже Зеленский по требованию украинских националистов нашёл новый повод для того, чтобы отказать польским партнёрам в начале работ. Речь шла о восстановлении памятника на могиле боевиков УПА* на горе Монастырь в польско-украинском пограничье, о котором неоднократно писало издание Украина.ру.В могиле на горе Монастырь похоронены до 50 боевиков УПА*, причём некоторые из них точно были массовыми убийцами поляков. Большая часть похороненных там боевиков была убита 2-3 марта 1945 года в бою с подразделением НКВД, на основании чего Киев объявил их "борцами за волю Украины".Собственно, эти слова наряду с неверифицированным списком из 62 фамилий были выбиты на памятнике, который в нарушение польских законов установили на могиле в начале 2000-х. Но, начиная с 2015, памятник несколько раз разбивали, позже даже его обломки выбросили в находящийся рядом овраг. Это послужило дополнительным поводом для введения Киевом упомянутого моратория на эксгумацию могил польских жертв "Волынской резни".Осенью 2020 года могила на горе Монастырь за польский государственный счёт была отреставрирована. На ней появилась новая плита с текстом на польском и украинском языках следующего содержания: "Братская могила украинцев, которые погибли в битве с советским НКВД в Монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года". Но это не удовлетворило киевские власти, которые требуют, чтобы на табличке было указано, что это могила "воинов УПА*, борцов за волю Украины", а также приведены 62 фамилии. В январе 2025 года это требование как условие начала эксгумационных работ повторил глава МИД Украины Андрей Сибига.Примечательно, что заявление Сибиги прозвучало на следующий день после того, как 13 января заместитель председателя польского фонда "Свобода и демократия" Мачей Данцевич сообщил, что в апреле 2025 года начнётся эксгумация братской могилы поляков на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области. Ранее это было единственное место на Украине, где полякам разрешили вести поисковые работы. Но сразу после обнаружения массового захоронения два года назад, несмотря на визит в Пужники тогдашнего польского премьера Матеуша Моравецкого, все работы были заморожены по решению Киева.Пужники выбраны украинской стороной по нескольким причинам. Во-первых, это не Волынь (причём даже не историческая Волынь, часть которой находится в границах нынешней Тернопольской области). Во-вторых, по воспоминаниям выживших жителей, могила в селе относительно небольшая – 90-100 человек. При этом в документах НКВД после нападения сотни УПА* на Пужники 12-13 февраля 1945 года сказано о 50 или 57 убитых поляках. То есть Киев надеется, что тел в могиле будет меньше, чем заявлено поляками, что позволит поставить под сомнение общую численность жертв "Волынской резни".И, наконец, в документах УПА* убийство мирных поляков в Пужниках названо "атакой на базу истребительного батальона, состоящего из поляков". Местные поляки после освобождения Тернопольской области Красной Армией действительно массово вступали в истребительные батальоны НКВД с целью защиты себя и своих населённых пунктов от террора украинских националистов. Так что если в могиле окажется хотя бы один человек в форме, это даст киевским властям возможность представить остальных жертв как "законную цель" – ведь то же самое они сейчас делают, оправдывая убийства мирных жителей Донбасса, Новороссии и российского приграничья.Несмотря на всё это, базовым сценарием действий украинской стороны на данный момент является затягивание начала работ даже в Пужниках под любыми предлогами. Это не устраивает власти Польши, которым нужно предъявить своему электорату результат давления на Киев, причём до президентских выборов, которые состоятся в мае 2025 года.Именно поэтому кандидат от правящей партии "Гражданская коалиция", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, пытается перехватить тему достойного перезахоронения жертв "Волынской резни" у своего главного конкурента, директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, которого поддерживает сильнейшая оппозиционная партия "Право и Справедливость".Кроме того, в Польше демонстрируют Владимиру Зеленскому, что требование начать эксгумации исходит не только от действующих властей страны, но и от всего польского народа. За последние несколько дней обнародованы результаты сразу двух опросов общественного мнения, призванных это подтвердить.Так, 18 января портал Wirtualna Polska опубликовал данные исследования, проведённого по его заказу компанией United Surveys. Его участникам был задан вопрос: В какой степени вы согласны или не согласны со следующим утверждением: "Я не могу представить себе вступление Украины в ЕС и НАТО, пока она не рассчитается за своё прошлое, то есть за Волынское преступление"?59,5% поляков согласились с этим, при этом 36,4% ответили "определенно да", а 23,1% – "скорее да". Только для 24,9% респондентов урегулирование вопроса Волынского преступления не является необходимым условием для вступления Украины в ЕС и НАТО: 16% респондентов выбрали ответ "скорее нет", а 8,9% – "определенно нет". 15,6% опрошенных не имели четкого мнения по этому вопросу.А польский таблоид Super Express (SE) через исследовательский институт Pollster задал полякам ещё более жёсткий вопрос – должна ли Польша поддерживать Украину (например, в войне с Россией и в усилиях по вступлению в НАТО или ЕС), пока та не осудит однозначно Волынское преступление? 53% опрошенных выступили против таких отношений, и требуют от Украины однозначного осуждения Волынской резни, отмечает SE. За безусловную поддержку Украины высказались лишь 36% респондентов, 11% не определились.Таким образом, более половины поляков, независимо от их политических предпочтений, требуют от киевских властей реальных шагов по поиску и достойному перезахоронению польских жертв "Волынской резни". Но если Владимир Зеленский пойдёт на это, он окажется перед лицом серьёзной угрозы внутри страны, со стороны украинских националистов – или, точнее сказать, неонацистов.На что способна эта среда, продемонстрировала ситуация вокруг подписанного в конце ноября 2024 года Второго польско-украинского коммюнике "Польско-украинский диалог взаимопонимания". В нём польские и украинские историки признали, что так называемая антипольская акция бандеровского крыла ОУН* и УПА* от зимы 1942-1943 годов до весны 1945 года привела к гибели около 80-100 тысяч поляков."Из них на Волыни погибли 40-60 тысяч, от 20 до 30 тысяч на Восточной Галичине, и до 2 тысяч в Люблинском воеводстве. При этом в результате антиукраинских действий польского подполья к весне 1945 погибло менее 10 тысяч украинцев, из них 2-3 тысячи на Волыни, 1-2 тысячи в Восточной Галичине, более 6 тысяч – на землях нынешней Польши", – сказано в документе.Коммюнике вызвало истерику в среде украинских неонацистов, в первую очередь последователей Степана Бандеры. На их рупоре, весьма рейтинговом портале "Историческая правда", появился антипольский пасквиль, которому могли бы позавидовать Розенберг и Гёббельс. В отношении подписавших документ историков начался террор в социальных сетях, на профильных сайтах и в академической среде, двое из них уже отозвали свои подписи и осудили коллег, отказавшихся это сделать.И это речь лишь о нишевом документе, к которому украинские чиновники непричастны. А что же будет в случае начала эксгумаций, которые подтвердят вину украинских националистов в геноциде польского населения Волыни и Галичины?Косвенный ответ на этот вопрос даёт статья, опубликованная в сентябре 2021 года американским исследовательским институтом Джорджа Вашингтона, которую в своё время подробно изучало издание Украина.ру. В статье раскрыты связи офицерской группировки Centuria, созданной руководством неонацистского подразделения "Азов"*, с украинской Национальной академией сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного и вооружёнными формированиями Украины в целом.Centuriа стремится к тому, чтобы её сторонники были сконцентрированы в самых боеспособных подразделениях украинской армии. Ещё в июле 2020 года был опубликован список подразделений ВСУ, в которых офицеры Centuria были готовы взять солдат под свое крыло. Среди них – 10-я горно-штурмовая бригада, 128-я горно-штурмовая бригада, 35-я бригада морской пехоты, 36-я бригада морской пехоты, 55-я артиллерийская бригада, 24-я механизированная бригада и 25-я воздушно-десантная бригада.К началу СВО офицеры из состава группировки находились на командных должностях уже в 10 бригадах, а насколько разрослась их "грибница" сейчас – просто невозможно представить. Влиятельность Centuria настолько высока, что она добилась увольнения начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука, и назначения на его места члена группировки – полковника Романа Качура (представлен коллективу 25 января). Да и за убийством Ирины Фарион, по упорным слухам во Львове, стоит именно Centuria, для которой "Азов"* является лишь одним из инструментов.Хотя Centuria героизирует в первую очередь созданную при поддержке мельниковского крыла ОУН* дивизию СС "Галичина", а не бандеровскую УПА*, которой принадлежит главная роль в "Волынской резне", однако члены группировки готовы защищать всех "украинских патриотов" от нападок "внешних врагов". Военные-неонацисты, ставшие элитой украинской армии, прекрасно понимают, к чему может привести визуализация преступлений их идеологических предшественников, которые боролись за "чистоту украинской нации", массово убивая мирных поляков на Волыни и Галичине.Таким образом, Владимир Зеленский оказался перед своеобразной "вилкой": и дальше запрещать эксгумацию польских могил, рискуя прекращением помощи со стороны Польши, или разрешить их – и самому оказаться на краю могилы вследствие действий неонацистов в украинской армии. Причём эта могила не обязательно будет только политической – военные перевороты часто заканчиваются трагично для свергнутых правителей.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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украина, польша, киев, владимир зеленский, петр порошенко, анджей дуда, нквд, оун, ес, эксклюзив