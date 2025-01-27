Эксперт: пока ВСУ раздергивают резервы между Донбассом и Купянском, ВС РФ осваивают плацдарм на Осколе - 27.01.2025 Украина.ру
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Эксперт: пока ВСУ раздергивают резервы между Донбассом и Купянском, ВС РФ осваивают плацдарм на Осколе
Эксперт: пока ВСУ раздергивают резервы между Донбассом и Купянском, ВС РФ осваивают плацдарм на Осколе - 27.01.2025 Украина.ру
Эксперт: пока ВСУ раздергивают резервы между Донбассом и Купянском, ВС РФ осваивают плацдарм на Осколе
Украинские военные на участках от Великой Новоселки до Купянска жалуются на нехватку пехоты. У ВСУ не хватает солдат на всех участках фронта, кроме Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-01-27T04:00
2025-01-27T04:00
новости
россия
оскол
купянск
курская область
плацдарм
купянское направление
донбасс
река
сво
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Ранее Минобороны РФ официально подтвердило, что российская армия освободила населенный пункт Западное уже на правом (западном) берегу Оскола.По мнению эксперта, ВС РФ уже серьезно раздергали украинские резервы между Донбассом и Купянском. У ВСУ не хватает солдат на всех участках фронта, кроме Курской области, отметил он.Что касается освобождения Западного. Конечно, ВС РФ уже переправились через Оскол. Но из-за погодных и природных условий войска могут переправляться через реку только силами пехоты (артиллерию и бронетехнику пока перетащить невозможно), отметил эксперт.Дел в том, что Оскол – это заболоченная речка. А раз полноценные переправы навести пока нельзя, войска занимают плацдарм и начинают его осваивать. Крупных прорывов там пока ждать не приходится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250125/1060557124.html
россия
оскол
купянск
курская область
купянское направление
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Новости
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новости, россия, оскол, купянск, курская область, плацдарм, купянское направление, донбасс, река, сво, детали, вс рф, наступление, пехота, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Купянск, Курская область, плацдарм, Купянское направление, Донбасс, река, СВО, детали, ВС РФ, наступление, пехота, Спецоперация

Эксперт: пока ВСУ раздергивают резервы между Донбассом и Купянском, ВС РФ осваивают плацдарм на Осколе

04:00 27.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВручение госнаград танкистам в зоне СВО
Вручение госнаград танкистам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Украинские военные на участках от Великой Новоселки до Купянска жалуются на нехватку пехоты. У ВСУ не хватает солдат на всех участках фронта, кроме Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Ранее Минобороны РФ официально подтвердило, что российская армия освободила населенный пункт Западное уже на правом (западном) берегу Оскола.
По мнению эксперта, ВС РФ уже серьезно раздергали украинские резервы между Донбассом и Купянском. У ВСУ не хватает солдат на всех участках фронта, кроме Курской области, отметил он.
"Там к ним подкрепление поступает бесперебойно, что позволяет им держать там оборону. При этом сами украинские военные на участках от Великой Новоселки до Купянска жалуются на нехватку пехоты", — подчеркнул Зимовский.
Что касается освобождения Западного. Конечно, ВС РФ уже переправились через Оскол. Но из-за погодных и природных условий войска могут переправляться через реку только силами пехоты (артиллерию и бронетехнику пока перетащить невозможно), отметил эксперт.
Дел в том, что Оскол – это заболоченная речка. А раз полноценные переправы навести пока нельзя, войска занимают плацдарм и начинают его осваивать. Крупных прорывов там пока ждать не приходится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру" на сайте Украина.ру.
25 января, 09:19
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НовостиРоссияОсколКупянскКурская областьплацдармКупянское направлениеДонбассрекаСВОдеталиВС РФнаступлениепехотаСпецоперация
 
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