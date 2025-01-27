https://ukraina.ru/20250127/1060564366.html

Эксперт: пока ВСУ раздергивают резервы между Донбассом и Купянском, ВС РФ осваивают плацдарм на Осколе

Эксперт: пока ВСУ раздергивают резервы между Донбассом и Купянском, ВС РФ осваивают плацдарм на Осколе - 27.01.2025 Украина.ру

Эксперт: пока ВСУ раздергивают резервы между Донбассом и Купянском, ВС РФ осваивают плацдарм на Осколе

Украинские военные на участках от Великой Новоселки до Купянска жалуются на нехватку пехоты. У ВСУ не хватает солдат на всех участках фронта, кроме Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-01-27T04:00

2025-01-27T04:00

2025-01-27T04:00

новости

россия

оскол

купянск

курская область

плацдарм

купянское направление

донбасс

река

сво

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Ранее Минобороны РФ официально подтвердило, что российская армия освободила населенный пункт Западное уже на правом (западном) берегу Оскола.По мнению эксперта, ВС РФ уже серьезно раздергали украинские резервы между Донбассом и Купянском. У ВСУ не хватает солдат на всех участках фронта, кроме Курской области, отметил он.Что касается освобождения Западного. Конечно, ВС РФ уже переправились через Оскол. Но из-за погодных и природных условий войска могут переправляться через реку только силами пехоты (артиллерию и бронетехнику пока перетащить невозможно), отметил эксперт.Дел в том, что Оскол – это заболоченная речка. А раз полноценные переправы навести пока нельзя, войска занимают плацдарм и начинают его осваивать. Крупных прорывов там пока ждать не приходится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250125/1060557124.html

россия

оскол

купянск

курская область

купянское направление

донбасс

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