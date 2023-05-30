Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 мая - 30.05.2023 Украина.ру
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Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 мая
Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 мая - 30.05.2023 Украина.ру
Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 мая
Украинской стороной предпринята попытка теракта в Москве с использованием беспилотников
2023-05-30T09:52
2023-05-30T12:05
хроники
эксклюзив
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Два беспилотника атаковали жилые дома на Юго-Западе Москвы, сообщило РИА «Новости» 30 мая со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб города.Один из дронов попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной улице — разрушены фасад и остекление здания, второй беспилотный летательный аппарат атаковал 24-этажный дом на улице Атласова в ТиНАО с такими же последствиями удара, говорится в статье.Все экстренные службы работают на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося, написал в своём телеграм-канале мэр города Москвы Сергей Собянин 30 мая.После атаки беспилотников за медицинской помощью обратились двое жителей домов, на местах происшествия работают несколько бригад скорой помощи, сообщил он.В Минобороны РФ заявили, что в общем в атаке по объектам города Москвы были задействованы восемь беспилотных летательных аппарата самолётного типа, все они поражены: три из них подавлены средствами радиолокационной борьбы, пять — сбиты с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в Подмосковье.Эвакуация жителейНа время работы экстренных служб в домах, которые атаковали беспилотники, будет проведена эвакуация жителей нескольких подъездов, сообщил Собянин.Взрывы в Московской областиХлопок, похожий на взрыв, также было слышно в подмосковном Красногорске, отметили в РИА «Новости» со ссылкой на слова своего корреспондента.Утром были слышны взрывы — работала ПВО, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале 30 мая.На подлёте к Москве сбито несколько беспилотников, отметил он.Воробьёв написал, что экстренные службы проводят свою работу, и попросил мирных жителей сохранять спокойствие.Обстрелы гражданских объектов ДНР со стороны ВСУВ результате обстрела Донецка и Горловки со стороны украинских войск один мирный житель погиб, двое ранены, в том числе 17-летний подросток, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР) 30 мая.Повреждены 7 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении.За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 210 различных боеприпасов, отметили в СЦКК ДНР.В период с 4 до 6 часов утра 30 мая украинские вооружённые формирования обстреляли Донецк с использованием ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град», запустив 20 ракет, а также зафиксированы прилёты 17 боеприпасов калибром 155 мм, говорится в сообщении.АртёмовскВСУ наносят артиллерийские удары по западным окраинам города, их подразделения, тем не менее находятся на достаточно приличном расстоянии от него, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».Украинские войска не пытаются наступать на Артёмовск, что, по его мнению, не удастся им при такой попытке, отметил он.В населённом пункте Часов Яр к западу от города до сих пор сосредоточены существенные скопления живой силы и техники ВСУ, подчеркнул Гагин.Контрнаступление украинских войск на позиции ВС РФ отложено по причине больших потерь вооружённых формирований Украины в Артёмовске, считает советник врио главы ДНР.По его мнению, Киев решил отвлечь внимание от этого атакой на Белгородскую область.Ситуация на фронтеРИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России сообщило о нанесении расчётами РСЗО «Град» группировки войск «Центр» точных ударов по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ на Краснолиманском направлении 30 мая.Экипажем тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожены два опорных пункта вооружённых формирований Украины на Южнодонецком направлении, сообщило агентство 30 мая со ссылкой на слова начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олега Чехова.Огнём артиллерии там также уничтожен вражеский склад боеприпасов, а расчёты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор» и «Стрела-10» сбили пять беспилотников противника, отметил он.Российские военные пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем на Южнодонецком направлении упреждающими ударами артиллерией, в ходе которых уничтожены две боевых бронемашины, пикап и живая сила противника, сообщил Чехов.На Запорожском направлении ЗРК Вооружённых сил России сбили 4 вражеских беспилотника, сказал начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток».Луганское направлениеНа линии соприкосновения с противником в зоне ответственности Луганской Народной Республики наблюдается снижение количества использования украинскими войсками западного вооружения и военной техники, сообщил в своём телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко 30 мая со ссылкой на собственные источники.Это связано с низкой проходимостью западной техники, а также в прихотливости поставляемого ВСУ вооружения, отметил он.На Краснолиманском направлении после удара ВС РФ зафиксировано самовольное оставление противником своих позиций в численности до взвода, написал Марочко со ссылкой на собственные источники.
https://ukraina.ru/20230529/1046688462.html
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 мая

09:52 30.05.2023 (обновлено: 12:05 30.05.2023)
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинской стороной предпринята попытка теракта в Москве с использованием беспилотников
Два беспилотника атаковали жилые дома на Юго-Западе Москвы, сообщило РИА «Новости» 30 мая со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб города.
Один из дронов попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной улице — разрушены фасад и остекление здания, второй беспилотный летательный аппарат атаковал 24-этажный дом на улице Атласова в ТиНАО с такими же последствиями удара, говорится в статье.
Все экстренные службы работают на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося, написал в своём телеграм-канале мэр города Москвы Сергей Собянин 30 мая.
После атаки беспилотников за медицинской помощью обратились двое жителей домов, на местах происшествия работают несколько бригад скорой помощи, сообщил он.
В Минобороны РФ заявили, что в общем в атаке по объектам города Москвы были задействованы восемь беспилотных летательных аппарата самолётного типа, все они поражены: три из них подавлены средствами радиолокационной борьбы, пять — сбиты с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в Подмосковье.
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Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на УкраинеВ Киеве объявили третью воздушную тревогу за сутки. Украинская власть воспользовалась ситуацией, чтобы расправиться с врагами
Эвакуация жителей
На время работы экстренных служб в домах, которые атаковали беспилотники, будет проведена эвакуация жителей нескольких подъездов, сообщил Собянин.
Взрывы в Московской области
Хлопок, похожий на взрыв, также было слышно в подмосковном Красногорске, отметили в РИА «Новости» со ссылкой на слова своего корреспондента.
Утром были слышны взрывы — работала ПВО, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале 30 мая.
На подлёте к Москве сбито несколько беспилотников, отметил он.
Воробьёв написал, что экстренные службы проводят свою работу, и попросил мирных жителей сохранять спокойствие.
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Вчера, 13:14
Удар по Шебекино, проблема с Харьковской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 маяУкраинские военные с особой жестокостью обстреливают Шебекино и наносят удары по другим российским населённым пунктам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как решить проблему с обстрелами
Обстрелы гражданских объектов ДНР со стороны ВСУ
В результате обстрела Донецка и Горловки со стороны украинских войск один мирный житель погиб, двое ранены, в том числе 17-летний подросток, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР) 30 мая.
Повреждены 7 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении.
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 210 различных боеприпасов, отметили в СЦКК ДНР.
В период с 4 до 6 часов утра 30 мая украинские вооружённые формирования обстреляли Донецк с использованием ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град», запустив 20 ракет, а также зафиксированы прилёты 17 боеприпасов калибром 155 мм, говорится в сообщении.
Пулеметная лента бойца спецназа
Вчера, 09:31
Неспокойная ночь, Белоруссия прикрывает дороги. Главное на Украине на утро 29 маяНа Украине в нескольких областях прогремели взрывы, работала ПВО. Белоруссия прикрывает дороги, связывающие её с Россией, в целях безопасности
Артёмовск
ВСУ наносят артиллерийские удары по западным окраинам города, их подразделения, тем не менее находятся на достаточно приличном расстоянии от него, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
Украинские войска не пытаются наступать на Артёмовск, что, по его мнению, не удастся им при такой попытке, отметил он.
В населённом пункте Часов Яр к западу от города до сих пор сосредоточены существенные скопления живой силы и техники ВСУ, подчеркнул Гагин.
Контрнаступление украинских войск на позиции ВС РФ отложено по причине больших потерь вооружённых формирований Украины в Артёмовске, считает советник врио главы ДНР.
По его мнению, Киев решил отвлечь внимание от этого атакой на Белгородскую область.
нашивка польского спецназа (Jednostka Wojskowa Grom) - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
28 мая, 18:30
Поляки и американцы и вторжение на Белгородчину. Итоги 28 мая на УкраинеВ рейде украинских военных в Белгородскую область принимали участие поляки и американцы. Обстановка в регионе остаётся напряжённой
Ситуация на фронте
РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России сообщило о нанесении расчётами РСЗО «Град» группировки войск «Центр» точных ударов по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ на Краснолиманском направлении 30 мая.
Экипажем тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожены два опорных пункта вооружённых формирований Украины на Южнодонецком направлении, сообщило агентство 30 мая со ссылкой на слова начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олега Чехова.
Огнём артиллерии там также уничтожен вражеский склад боеприпасов, а расчёты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор» и «Стрела-10» сбили пять беспилотников противника, отметил он.
Российские военные пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем на Южнодонецком направлении упреждающими ударами артиллерией, в ходе которых уничтожены две боевых бронемашины, пикап и живая сила противника, сообщил Чехов.
На Запорожском направлении ЗРК Вооружённых сил России сбили 4 вражеских беспилотника, сказал начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток».
результаты обстрела ВСУ Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
28 мая, 13:01
Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 маяРуководство теробороны Львовской области обвинили в воровстве. Украинские войска наносят удары по регионам России
Луганское направление
На линии соприкосновения с противником в зоне ответственности Луганской Народной Республики наблюдается снижение количества использования украинскими войсками западного вооружения и военной техники, сообщил в своём телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко 30 мая со ссылкой на собственные источники.
Это связано с низкой проходимостью западной техники, а также в прихотливости поставляемого ВСУ вооружения, отметил он.
На Краснолиманском направлении после удара ВС РФ зафиксировано самовольное оставление противником своих позиций в численности до взвода, написал Марочко со ссылкой на собственные источники.
дом и машина русской американки, атакованные украинцами - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
28 мая, 09:42
Охота на русских в США, деньги на убийство россиян, ночь в Киеве. Главное на Украине на утро 28 маяУкраинцы организовывают преследование и травлю русских и сочувствующих России в США. Американские сенаторы поддерживают убийства россиян. Из-за работы ПВО в Киеве возникли пожары
 
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