https://ukraina.ru/20250127/1060563393.html

Чтобы загнать ВСУ в большой котел под Курском, его "крылья" должны сомкнуться возле Сум — Зимовский

Чтобы загнать ВСУ в большой котел под Курском, его "крылья" должны сомкнуться возле Сум — Зимовский - 27.01.2025 Украина.ру

Чтобы загнать ВСУ в большой котел под Курском, его "крылья" должны сомкнуться возле Сум — Зимовский

Чтобы замкнуть котел в Курской области, его "крылья" должны сходиться в районе Сум. Иначе украинская граница останется доступной для переброски резервов ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-01-27T06:00

2025-01-27T06:00

2025-01-27T06:00

новости

сумы

курская область

россия

сумская область

граница

покровск/красноармейск

суджа

освобождение

резервы

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По мнению эксперта, взять ВСУ в окружение в Курской области можно будет только в случае замыкания этого котла возле Сум. Но если бойцы возьмут Свердликово и Гуево и перережут дорогу "Сумы-Суджа-Курск", для полноценного котла этого будет недостаточно, считает он.То есть пока ВС РФ не ликвидируют Сумы как опорный хаб для курской группировки противника, все попытки организовать котел или даже мешок с очень узким горлышком будут обречены на сомнительный успех, подчеркнул эксперт.Освобождение Суджи тоже не приведет к тому, что этот участок Курской области будет полностью зачищен от ВСУ. Этот успех будет значить не больше, чем взятие Котлино на Покровском (Красноармейском) направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250125/1060554793.html

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россия

сумская область

покровск/красноармейск

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