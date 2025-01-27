Чтобы загнать ВСУ в большой котел под Курском, его "крылья" должны сомкнуться возле Сум — Зимовский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Чтобы замкнуть котел в Курской области, его "крылья" должны сходиться в районе Сум. Иначе украинская граница останется доступной для переброски резервов ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
По мнению эксперта, взять ВСУ в окружение в Курской области можно будет только в случае замыкания этого котла возле Сум. Но если бойцы возьмут Свердликово и Гуево и перережут дорогу "Сумы-Суджа-Курск", для полноценного котла этого будет недостаточно, считает он.
"Чтобы замкнуть котел в Курской области, крылья этого котла должны сходиться в районе Сум. Иначе у нас ничего не выйдет, потому что украинская граница останется доступной для противника, и он по-прежнему будет в состоянии перебрасывать туда резервы", — отметил Зимовский.
То есть пока ВС РФ не ликвидируют Сумы как опорный хаб для курской группировки противника, все попытки организовать котел или даже мешок с очень узким горлышком будут обречены на сомнительный успех, подчеркнул эксперт.
Освобождение Суджи тоже не приведет к тому, что этот участок Курской области будет полностью зачищен от ВСУ. Этот успех будет значить не больше, чем взятие Котлино на Покровском (Красноармейском) направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру" на сайте Украина.ру.
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