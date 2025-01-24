Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры - 24.01.2025 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20250124/1060538040.html
Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры
Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры - 24.01.2025 Украина.ру
Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры
Неделя запомнилась многими яркими визуальными кадрами и крутыми поворотами, один из самых эстетически вдохновляющих и безусловно мирных – танец балерины Виктории Добервиль среди льдов, на корпусе ледокола
2025-01-24T13:34
2025-01-24T14:01
культура
эксклюзив
молдавия
израиль
европа
петр ильич чайковский
евровидение
музыка
кино
балет
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Француженка исполнила один из номеров "Лебединого озера" Петра Ильича Чайковского: видео прекрасно цветовыми контрастами – белоснежная пачка балерины среди белоснежных льдов и на фоне красно-серого огромного ледокола, продолжающего движение. Вирусное видео было снято во время экспедиционного круиза на носу судна Le Boreal компании Ponant.Добервиль больше не танцует на профессиональной сцене: в 2021 году она завершила академическую карьеру, хотя танцевала главные роли в крупных европейских театрах, а теперь популяризирует классический балет через соцсети, где её видео набирают миллионы просмотров."Цель Виктории – демократизировать классический танец и рассказывать истории через танец. Ее творчество привлекло внимание таких брендов, как Guerlain и Breitling, с которыми она наладила партнерские отношения. Ее танец в Антарктиде - это не только личный вызов, но и напоминание о том, что искусство может существовать везде, даже там, где царит вечный холод", – пишет о ней французское Bestradio.Идея "Лебединого озера" среди льдов, впрочем, принадлежит не ей: полгода назад россиянка Дарья Пенчева, находясь в круизе на Северном полюсе, танцевала на фоне атомного ледокола. Однако Пенчева – не балерина, она лишь танцует факультативно, а работает менеджером.А этот кадр – исполнение произведения академического искусства среди снежной равнины – в 2016 году удачно воплотил итальянский кинокомпозитор Людовико Эйнауди, сыгравший у архипелага Шпицберген на рояле своё произведение Elegy For The Arctic.Но если Эйнауди таким образом высказывался в пользу различных экологических инициатив, стремительно тогда набиравших обороты, то балерина фоне атомного ледокола – разве не "ветка сирени, которая всегда будет нужна человеку в космосе"?..Во всех англоязычных изданиях – статьи с фотографией российского актёра Юры Борисова, который в 2024 году окончательно превратился в международную звезду, а теперь номинирован на "Оскар".Номинацию "Лучший актёр второго плана" Борисову принесла роль в нашумевшей "Аноре" Шона Бэйкера, о чём сообщила 23 января Американская киноакадемия. Судя по всему, церемония всё-таки состоится: ещё неделю назад она была под угрозой из-за масштабных пожаров, охвативших отдельные районы и пригороды Лос-Анджелеса.Во-первых, Юра Борисов – первый российский актёр, номинированный на "Оскар".Во-вторых, "Анора" Бэйкера хотя и вызвала множество жарких дискуссий, но однозначно стала фильмом успешным – и в качестве фестивального, и в качестве зрительского кино.В той же номинации и за ту же роль Борисов уже был номинирован на американскую премию "Золотой глобус", но уступил Кирану Калкину, который сыграл одну из ролей в "Настоящей боли" Джесси Айзенберга."Анора", переосмысляющая легендарный фильм "Красотка" Гарри Маршалла, оказалась интересна и тем, что показала историю "Золушки наоборот" – чуда не случается, легкомысленный заморский принц оказывается инфантильным идиотом, богатство недостижимым, а судьба героини – несчастной, и тем, что показала русских персонажей не только в традициях оголтелой "клюквы" (хотя и это там есть), но русского положительного героя, на стороне которого оказывается симпатия зрителя. Его-то и играет Юра Борисов.И это уже вторая его роль, породившая международные дискуссии о том, "какими русских показывают в зарубежном кино", прекратятся ли когда-нибудь в кино давно всем надоевшие национальные клише, и прочее в этом духе. Предыдущая работа – главная роль в драме финского режиссёра Юхо Куосманена "Купе номер шесть" в 2021 году.А особенную симпатию Юра Борисов завоевал 23 января, появившись в эфире шоу Good Morning America с женой и двумя дочками. В комментариях его уже назвали "символом традиционных ценностей".Очередной и почти уже традиционный скандал во вселенной компьютерных игр: студия Firaxis опубликовала трейлер к новой, седьмой, части культовой игры "Цивилизация", неимоверно популярной по всему миру.В "Цивилизации" множество эпох, государств, исторических, научных и культурных свершений – игрок выстраивает стратегии для победы и развития своей (выбранной) страны.В новом трейлере – российская императрица Екатерина Великая. "Немецкая принцесса, которая стала матерью русских земель". В первые пару дней ролик посмотрели почти два с половиной миллиона человек, в X (соцсеть заблокирована в РФ) – скандал.Суть претензии в самом факте присутствия российской царицы в игре, хотя в предыдущей части был Пётр Первый и запорожские казаки.Впрочем, и защитников адекватного восприятия мира нашлось немало, а создатели игры истерику просто проигнорировали."Евровидение" готовится к повесткеА "Евровидение" тем временем за месяцы до проведения уже генерирует скандалы и инфоповоды, настолько неразрывно связанные с политической новостной повесткой, что на эту тему уже даже шутить довольно-таки бесполезно.Что она будет петь – пока неизвестно, Times of Israel сообщает лишь, что она стала абсолютной фавориткой и жюри, и зрителей на конкурсе-отборе.Однако сама певица в интервью уже рассказала, что "собирается поведать Европе историю своей страны и того, что она пережила". В СМИ и раньше были её комментарии о том, как девушка чудом спаслась, спрятавшись от боевиков в придорожном бомбоубежище, полном мертвецов."Я хочу рассказать историю, но не с точки зрения поиска сочувствия. Я хочу, чтобы это было с точки зрения твёрдой позиции перед лицом всего этого и перед угрозой освистания, которое, я на 100% уверена, будет исходить от толпы", – сказала она.По заключённому президентом США Дональдом Трампом соглашению, 20 января в Израиль вернулись первые три заложницы, захваченные тогда боевиками. В ответ был отпущены 90 палестинских заключённых."Решение было принято после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и местных проблем. Отборочный конкурс, который проводится в стране для определения представителя на "Евровидении" тоже отменён", – сообщил в ходе пресс-конференции директор государственного телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.Простыми словами – денег нет, объяснил он.А проблем в Молдавии – множество, особенно теперь, когда Украина перекрыла поставки российского газа в Европу, а Приднестровье осталось без угля и энергоносителей.Подробнее об этом - в материале Татьяны Стоянович Через Молдавию и Украину. По какой трубе Приднестровье получит "гуманитарный газ" от России на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20210716/1031859408.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, молдавия, израиль, европа, петр ильич чайковский, евровидение, музыка, кино, балет
Культура, Эксклюзив, Молдавия, Израиль, Европа, Петр Ильич Чайковский, Евровидение, музыка, кино, балет

Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры

13:34 24.01.2025 (обновлено: 14:01 24.01.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Украина.ру
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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Неделя запомнилась многими яркими визуальными кадрами и крутыми поворотами, один из самых эстетически вдохновляющих и безусловно мирных – танец балерины Виктории Добервиль среди льдов, на корпусе ледокола
Француженка исполнила один из номеров "Лебединого озера" Петра Ильича Чайковского: видео прекрасно цветовыми контрастами – белоснежная пачка балерины среди белоснежных льдов и на фоне красно-серого огромного ледокола, продолжающего движение. Вирусное видео было снято во время экспедиционного круиза на носу судна Le Boreal компании Ponant.
Добервиль больше не танцует на профессиональной сцене: в 2021 году она завершила академическую карьеру, хотя танцевала главные роли в крупных европейских театрах, а теперь популяризирует классический балет через соцсети, где её видео набирают миллионы просмотров.
"Цель Виктории – демократизировать классический танец и рассказывать истории через танец. Ее творчество привлекло внимание таких брендов, как Guerlain и Breitling, с которыми она наладила партнерские отношения. Ее танец в Антарктиде - это не только личный вызов, но и напоминание о том, что искусство может существовать везде, даже там, где царит вечный холод", – пишет о ней французское Bestradio.
Идея "Лебединого озера" среди льдов, впрочем, принадлежит не ей: полгода назад россиянка Дарья Пенчева, находясь в круизе на Северном полюсе, танцевала на фоне атомного ледокола. Однако Пенчева – не балерина, она лишь танцует факультативно, а работает менеджером.
А этот кадр – исполнение произведения академического искусства среди снежной равнины – в 2016 году удачно воплотил итальянский кинокомпозитор Людовико Эйнауди, сыгравший у архипелага Шпицберген на рояле своё произведение Elegy For The Arctic.
Но если Эйнауди таким образом высказывался в пользу различных экологических инициатив, стремительно тогда набиравших обороты, то балерина фоне атомного ледокола – разве не "ветка сирени, которая всегда будет нужна человеку в космосе"?..
© скриншот видео
© скриншот видео
Во всех англоязычных изданиях – статьи с фотографией российского актёра Юры Борисова, который в 2024 году окончательно превратился в международную звезду, а теперь номинирован на "Оскар".
Номинацию "Лучший актёр второго плана" Борисову принесла роль в нашумевшей "Аноре" Шона Бэйкера, о чём сообщила 23 января Американская киноакадемия. Судя по всему, церемония всё-таки состоится: ещё неделю назад она была под угрозой из-за масштабных пожаров, охвативших отдельные районы и пригороды Лос-Анджелеса.
Во-первых, Юра Борисов – первый российский актёр, номинированный на "Оскар".
Во-вторых, "Анора" Бэйкера хотя и вызвала множество жарких дискуссий, но однозначно стала фильмом успешным – и в качестве фестивального, и в качестве зрительского кино.
В той же номинации и за ту же роль Борисов уже был номинирован на американскую премию "Золотой глобус", но уступил Кирану Калкину, который сыграл одну из ролей в "Настоящей боли" Джесси Айзенберга.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Анора", переосмысляющая легендарный фильм "Красотка" Гарри Маршалла, оказалась интересна и тем, что показала историю "Золушки наоборот" – чуда не случается, легкомысленный заморский принц оказывается инфантильным идиотом, богатство недостижимым, а судьба героини – несчастной, и тем, что показала русских персонажей не только в традициях оголтелой "клюквы" (хотя и это там есть), но русского положительного героя, на стороне которого оказывается симпатия зрителя. Его-то и играет Юра Борисов.
И это уже вторая его роль, породившая международные дискуссии о том, "какими русских показывают в зарубежном кино", прекратятся ли когда-нибудь в кино давно всем надоевшие национальные клише, и прочее в этом духе. Предыдущая работа – главная роль в драме финского режиссёра Юхо Куосманена "Купе номер шесть" в 2021 году.
А особенную симпатию Юра Борисов завоевал 23 января, появившись в эфире шоу Good Morning America с женой и двумя дочками. В комментариях его уже назвали "символом традиционных ценностей".
16 июля 2021, 18:55
Иди своей дорогой, «Сталкер»! Как геймдев на Украине пытались принудить к патриотизмуВ этом году Украина отмечает 30-летие своей независимости. И, к большому сожалению ее граждан, похвастаться украинскому государству особенно нечем – сферы, в которых украинцы достигли значительных успехов, можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, таковые есть, и самая очевидная из них – производство видеоигр
Очередной и почти уже традиционный скандал во вселенной компьютерных игр: студия Firaxis опубликовала трейлер к новой, седьмой, части культовой игры "Цивилизация", неимоверно популярной по всему миру.
В "Цивилизации" множество эпох, государств, исторических, научных и культурных свершений – игрок выстраивает стратегии для победы и развития своей (выбранной) страны.
В новом трейлере – российская императрица Екатерина Великая. "Немецкая принцесса, которая стала матерью русских земель". В первые пару дней ролик посмотрели почти два с половиной миллиона человек, в X (соцсеть заблокирована в РФ) – скандал.
© Sid Meierʼs Civilization VII
© Sid Meierʼs Civilization VII
Суть претензии в самом факте присутствия российской царицы в игре, хотя в предыдущей части был Пётр Первый и запорожские казаки.
Впрочем, и защитников адекватного восприятия мира нашлось немало, а создатели игры истерику просто проигнорировали.
"Евровидение" готовится к повестке
А "Евровидение" тем временем за месяцы до проведения уже генерирует скандалы и инфоповоды, настолько неразрывно связанные с политической новостной повесткой, что на эту тему уже даже шутить довольно-таки бесполезно.
  1. 1
    От Израиля, и в прошлом году выступавшего достаточно скандально (из-за военных действий в Газе и противоречивого с точки зрения отдельных членов комиссии содержания песни), в этом году на конкурс поедет Юваль Рафаэль – 24-летняя певица, которая была на том самом фестивале Nova и пережила атаку ХАМАС 7 октября 2023-го.
Что она будет петь – пока неизвестно, Times of Israel сообщает лишь, что она стала абсолютной фавориткой и жюри, и зрителей на конкурсе-отборе.
Однако сама певица в интервью уже рассказала, что "собирается поведать Европе историю своей страны и того, что она пережила". В СМИ и раньше были её комментарии о том, как девушка чудом спаслась, спрятавшись от боевиков в придорожном бомбоубежище, полном мертвецов.
© CC0
© CC0
"Я хочу рассказать историю, но не с точки зрения поиска сочувствия. Я хочу, чтобы это было с точки зрения твёрдой позиции перед лицом всего этого и перед угрозой освистания, которое, я на 100% уверена, будет исходить от толпы", – сказала она.
По заключённому президентом США Дональдом Трампом соглашению, 20 января в Израиль вернулись первые три заложницы, захваченные тогда боевиками. В ответ был отпущены 90 палестинских заключённых.
  1. 1
    От участия в "Евровидении" уже отказалась Молдавия, сообщает TRM.
"Решение было принято после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и местных проблем. Отборочный конкурс, который проводится в стране для определения представителя на "Евровидении" тоже отменён", – сообщил в ходе пресс-конференции директор государственного телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.
Простыми словами – денег нет, объяснил он.
А проблем в Молдавии – множество, особенно теперь, когда Украина перекрыла поставки российского газа в Европу, а Приднестровье осталось без угля и энергоносителей.
Подробнее об этом - в материале Татьяны Стоянович Через Молдавию и Украину. По какой трубе Приднестровье получит "гуманитарный газ" от России на сайте Украина.ру.
 
КультураЭксклюзивМолдавияИзраильЕвропаПетр Ильич ЧайковскийЕвровидениемузыкакинобалет
 
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Заголовок открываемого материала
13:46"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта
13:34Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры
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