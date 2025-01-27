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Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о переговорах "политическим воем"

Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о переговорах "политическим воем" - 27.01.2025 Украина.ру

Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о переговорах "политическим воем"

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией "политическим воем"

2025-01-27T07:50

2025-01-27T07:50

2025-01-27T07:50

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"Заявление Зеленского - обыкновенный политический вой проходимца, который не решает ровным счетом ничего", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленский - это взращенный коллективным Западом и продавший украинский народ диктатор, который утратил право говорить от имени Украины и представлять ее на международных площадках.На днях Зеленский заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров.О реакции на эти слова - в материале Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, украина, владимир зеленский, шеремет, госдума