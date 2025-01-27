Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о переговорах "политическим воем"
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией "политическим воем"
"Заявление Зеленского - обыкновенный политический вой проходимца, который не решает ровным счетом ничего", - сказал Шеремет.
"Лучше Зеленскому помалкивать в тряпочку и с придыханием ожидать решения по урегулированию украинского конфликта", - посоветовал депутат.
На днях Зеленский заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров.
О реакции на эти слова - в материале Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского на сайте Украина.ру.