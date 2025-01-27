Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине - 27.01.2025 Украина.ру
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Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине
Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине - 27.01.2025 Украина.ру
Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине
Теоретически у Трампа есть два способа прекратить конфликт на Украине. Первое. Он заставит Киев пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Трамп будет снижать финансовую и военную поддержку Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2025-01-27T05:30
2025-01-27T05:30
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У президента США Дональда Трампа пока еще нет четкой стратегии относительно Украины. Только сейчас он получил доступ к информации, которая позволит ему объективно оценить обстановку, сообщил эксперт.К тому же, у Трампа сейчас полно проблем внутри Соединенных Штатов. До аудита финансирования Украины ему надо будет провести аудит государственного управления в США, отметил Насонов.Как только это произойдет, Евросоюз тоже будет вынужден отказаться от поддержки Киева, добавил Насонов. Потому что Украина – это "прорва, которая пожирает все ресурсы мира". А свободных денег и свободных вооружений в мире сейчас нет, констатировал эксперт."Но даже если Трамп не будет отказываться от поддержки Украины, он никаких уступок от России точно не дождется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
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новости, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, ес, финансы, сша, поддержка, европа, вооружения, ресурсы, сво, война, детали
Новости, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, финансы, США, поддержка, Европа, вооружения, ресурсы, СВО, война, детали

Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине

05:30 27.01.2025
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Теоретически у Трампа есть два способа прекратить конфликт на Украине. Первое. Он заставит Киев пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Трамп будет снижать финансовую и военную поддержку Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
У президента США Дональда Трампа пока еще нет четкой стратегии относительно Украины. Только сейчас он получил доступ к информации, которая позволит ему объективно оценить обстановку, сообщил эксперт.
К тому же, у Трампа сейчас полно проблем внутри Соединенных Штатов. До аудита финансирования Украины ему надо будет провести аудит государственного управления в США, отметил Насонов.

"Теоретически у него есть два способа прекратить этот конфликт, как он об этом говорит. Первое. Он заставит Украину пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Он постепенно снижает финансовую и военную поддержку Украины", — подчеркнул полковник запаса.

Как только это произойдет, Евросоюз тоже будет вынужден отказаться от поддержки Киева, добавил Насонов. Потому что Украина – это "прорва, которая пожирает все ресурсы мира". А свободных денег и свободных вооружений в мире сейчас нет, констатировал эксперт.
"Но даже если Трамп не будет отказываться от поддержки Украины, он никаких уступок от России точно не дождется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
Дмитрий Бавырин интервью
25 января, 07:00
Дмитрий Бавырин: Зеленский обдурил Трампа, но Россия может сделать так, что это приведет Украину к крахуТрамп хочет получить Нобелевскую премию мира. Если у него это не получится, у него будет другая цель. Эти цели Трампа зачастую упираются в его эго. Мы же и надеемся на то, что эго Трампа окажется важнее объективных интересов США, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
 
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