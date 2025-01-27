https://ukraina.ru/20250127/1060561166.html

Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине

Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине - 27.01.2025 Украина.ру

Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине

Теоретически у Трампа есть два способа прекратить конфликт на Украине. Первое. Он заставит Киев пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Трамп будет снижать финансовую и военную поддержку Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2025-01-27T05:30

2025-01-27T05:30

2025-01-27T05:30

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У президента США Дональда Трампа пока еще нет четкой стратегии относительно Украины. Только сейчас он получил доступ к информации, которая позволит ему объективно оценить обстановку, сообщил эксперт.К тому же, у Трампа сейчас полно проблем внутри Соединенных Штатов. До аудита финансирования Украины ему надо будет провести аудит государственного управления в США, отметил Насонов.Как только это произойдет, Евросоюз тоже будет вынужден отказаться от поддержки Киева, добавил Насонов. Потому что Украина – это "прорва, которая пожирает все ресурсы мира". А свободных денег и свободных вооружений в мире сейчас нет, констатировал эксперт."Но даже если Трамп не будет отказываться от поддержки Украины, он никаких уступок от России точно не дождется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.

https://ukraina.ru/20250125/1060553920.html

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новости, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, ес, финансы, сша, поддержка, европа, вооружения, ресурсы, сво, война, детали