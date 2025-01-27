Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Теоретически у Трампа есть два способа прекратить конфликт на Украине. Первое. Он заставит Киев пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Трамп будет снижать финансовую и военную поддержку Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
У президента США Дональда Трампа пока еще нет четкой стратегии относительно Украины. Только сейчас он получил доступ к информации, которая позволит ему объективно оценить обстановку, сообщил эксперт.
К тому же, у Трампа сейчас полно проблем внутри Соединенных Штатов. До аудита финансирования Украины ему надо будет провести аудит государственного управления в США, отметил Насонов.
"Теоретически у него есть два способа прекратить этот конфликт, как он об этом говорит. Первое. Он заставит Украину пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Он постепенно снижает финансовую и военную поддержку Украины", — подчеркнул полковник запаса.
Как только это произойдет, Евросоюз тоже будет вынужден отказаться от поддержки Киева, добавил Насонов. Потому что Украина – это "прорва, которая пожирает все ресурсы мира". А свободных денег и свободных вооружений в мире сейчас нет, констатировал эксперт.
"Но даже если Трамп не будет отказываться от поддержки Украины, он никаких уступок от России точно не дождется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
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