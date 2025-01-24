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Американская парадигма: Трамп вернулся в роли миротворца, а стал Байденом 2.0, проколовшись с Украиной

Американская парадигма: Трамп вернулся в роли миротворца, а стал Байденом 2.0, проколовшись с Украиной - 24.01.2025 Украина.ру

Американская парадигма: Трамп вернулся в роли миротворца, а стал Байденом 2.0, проколовшись с Украиной

С полудня 20 января 2025 года в американской истории открылась новая страница – 47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс официально вступили в должности и приступили к руководству страной. Всего несколько дней назад, а уже столько резонансных заявлений и решений, не обошлось и без скандалов.

2025-01-24T06:00

2025-01-24T06:00

2025-01-24T06:00

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мигранты

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Инаугурация старого/нового главы государства стала знаковой по целому ряду причин: впервые за 40 лет церемония прошла в закрытом помещении (толи из-за холодной погоды, толи из соображений безопасности), Дональд Трамп – второй в истории президент США с двойным порядковым номером (45-й и 47-й) и первый вступивший на высший государственный пост с судимостью за уголовные преступления. А ещё он стал самым пожилым президентом США.Кроме того, запомнится церемония неоднозначным жестом одного из руководителей нового департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, очень напоминающим нацистское приветствие. Проекция изображения американского миллиардера, успевшего нахамить канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в этой позе вскоре появилась на фасаде завода компании Tesla под Берлином.В своей программной речи после принесённой клятвы Трамп провозгласил начало золотого века Америки, не преминув разразиться критикой в адрес предыдущей администрации в присутствии уже бывших президента и вице-президента США Джо Байдена и Камалы Харрис. Во второй период своего правления Трамп пообещал сделать страну сильной как никогда раньше, положить конец незаконной миграции, победить врагов Соединённых Штатов и остановить все войны.Не откладывая обещания в долгий ящик, через несколько часов после вступления в должность, президент подписал указы о помиловании участников штурма Капитолия, признании в США только женского и мужского полов, запрете трансгендерам служить в армии, ограничении предоставления американского гражданства по принципу почвы, приостановке на 90 дней помощи другим государствам для оценки её соответствия интересам Соединённых Штатов и много каких ещё.В списке ожиданий американцев от Трампа №1 – массовая депортация нелегальных мигрантов. Он и рад его сполна оправдать: незамедлительно закрыл южную границу для нелегалов, распорядился об их выдворении, а также ограничил право этой категории приезжих оставаться на территории страны под предлогом поиска убежища. Пентагон тем временем перебрасывает на границу с Мексикой дополнительные вертолёты, силы разведки, 1500 военных.А вот чего сам Трамп ждёт больше всего после возвращения в Белый дом – так это осушение вашингтонского болота. К чему 45-й и 47-й президент приступил также незамедлительно: по информации источников американских СМИ, от работы внезапно отстранили десятки сотрудников Совета национальной безопасности, отвечавших за Украину, Иран и КНДР, – тем самым новая администрация хочет обеспечить соответствие персонала Белого дома приверженности повестке президента-республиканца и эффективное использование бюджетных средств.Чистки коснулись также опытных сотрудников Министерства юстиции США, команды Пентагона, ответственной за помощь ВСУ, и всех сотрудников федеральных служб, отвечающих за программы равенства и инклюзивности. И это только начало – президент может уволить свыше 50 000 госслужащих.Однако такая прыть Трампа пришлась по душе далеко не всем – в первые 24 часа на посту против него подали сразу несколько судебных исков из-за указов об ограничении предоставления гражданства всем родившимся на территории США и упрощении порядка увольнения высокопоставленных сотрудников государственной службы. К тому же юридическая фирма National Security Counselors подала в суд на департамент Маска, посчитав его недостаточно прозрачным, как того требует закон о Федеральных консультативных комитетах от 1972 года. А европейским политикам не понравились претензии президента США, что их страны должны увеличить траты на оборону ещё больше, а из-за торгового дефицита Вашингтон может ввести пошлины на продукцию из ЕС.Скажете, что для вас это стало неожиданным и вы ожидали чего-то совершенно иного?! Это же Дональд Трамп, который уже был президентом, кроме того, он во всеуслышание объявлял, что по-прежнему будет следовать принципу America first, и в свою вторую администрацию набирал людей, полностью разделяющих его взгляды, а добиваться главной цели Make America great again намерен по рейгановской формуле "мир через силу". Госсекретарь Марко Рубио, первым из кандидатов на высокий пост в команде Трампа одобренный Сенатом, пообещал ставить интересы США "превыше всего" и решать споры с другими странами дипломатическим путем, но с позиции силы. Точно так же намерена действовать и Элис Стефаник – в случае утверждения на должность постоянного представителя США при ООН.Совсем недавно все смеялись над словами Байдена в его последний день на президентском посту о том, что он никуда не уходит, но всё оказалось именно так – действия Трампа во внешней политике во многом ничем не отличаются от курса его предшественника: во время избирательной кампании республиканец обещал уладить украинский конфликт, без труда усадив лидеров РФ и Украины за стол переговоров, самоуверенно отведя на всё про всё 24 часа, но, когда осознание реальной ситуации пришло, увеличил этот срок до 100 дней.Впоследствии решил действовать, как Байден, – потребовать от России завершить СВО, пригрозив в противном случае новыми ограничительными мерами."Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным, и это несмотря на то, что радикальные левые твердят: "Россия, Россия, Россия". <…> Я собираюсь оказать России, экономика которой терпит крах (практически обамовские "разорванная в клочья" – Ред.), и президенту Путину очень большую услугу. Урегулируйте сейчас же и прекратите эту нелепую войну! Дальше будет только хуже. Если мы не заключим “сделку”, причём в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на всё, что продаётся Россией Соединённым Штатам и различным другим вовлечённым странам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем пойти лёгким путём или трудным, и лёгкий путь всегда лучше. Пришло время заключить сделку", – написал Трамп в соцсети Truth Social.И это при том, что в своей программной речи в день инаугурации 47-й президент заявлял, что "хочет быть миротворцем и объединителем", такое политическое наследие стало бы для него самым гордым. Ещё в декабре 2023-го Трамп пообещал в случае избрания стать "диктатором всего на один день", чтобы радикально изменить политику страны после Байдена, но, судя по методам, к которым он прибегает, пусть и для достижения мира во всём мире, одним днём всё не ограничивается.По факту ультиматум Трампа ничем не отличается от курса Байдена: Россия, сворачивай свои войска, покидай Украину, иначе мы введём против вас ещё больше санкций и будем принуждать к сделке силой.Новый президент предпочёл бы применить в отношении РФ тарифы, но ему пояснили, что это можно сделать, когда между странами ведётся торговля, а её практически нет, поэтому Трамп и пригрозил очередной порцией санкций. Однако, как отмечают эксперты, санкционный потенциал Запада практически исчерпан, Вашингтон может ввести ограничения против российского нефтегазового сектора, но это впоследствии обернётся негативным образом для самих Штатов да и для Европы тоже.По словам эксперта, ключ к решению проблемы лежит в признании, что с Россией на Украине воюют США, но в ближайшее время ожидать этого от Трампа не следует. Идеальным вариантом для него было бы объявление это "чужой войной"."В ближайшее время все последствия этой ошибки, а также ограниченность возможностей воздействия на Россию и негативные последствия давления на неё Трамп ощутит в полной мере. Вывернется ли он из этой ловушки? Это будет сложно. И найдётся множество "доброхотов", которые с радостью бросятся затягивать петлю на его шее, "поддерживая переговоры с позиции силы". Это, а не Панама, Гренландия или Канада с Мексикой, является главной и стратегической по своему значению ошибкой Дональда Джона Трампа", – констатировал Дробницкий в своём телеграм-канале.Философ Александр Дугин также подчёркивает, что Трамп считает, что способен закончить конфликт вокруг Украины усилием воли, но это не так, поскольку он не понимает природу украинского кризиса – не знает русской истории, у него очень общий взгляд на развал СССР, понимание нашей идентичности – и в итоге может отодвинуть украинский вопрос на второй план."Вот что бы там ни произошло (на Украине – Ред.), все будут недовольны: мы будем недовольны, украинцы будут, нацисты у Зеленского недовольны, европейцы будут недовольны. И Трамп – достаточно прагматичный и разумный человек для того, чтобы понять, что вообще лучше эту тему отложить", – сказал он в интервью РИА "Новости".При этом, как отмечает Дугин, у Трампа его возможность достаточно быстро положить конец украинскому кризису – просто прекратить финансирование режима Зеленского, ведь против России воюет не Украина, а либеральные глобалисты руками украинских нацистов.Читайте также Нацистский жест Маска, буферная зона Меланьи, мир на Украине: чем запомнилась инаугурация Дональда Трампа

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Евгения Кондакова

эксклюзив, дональд трамп, джо байден, илон маск, россия, украина, сша, депортация, мигранты, санкции