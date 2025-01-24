https://ukraina.ru/20250124/1060547500.html

Украинские националисты обиделись, что Трамп вычеркнул их из победителей во Второй мировой

Украинские националисты обиделись, что Трамп вычеркнул их из победителей во Второй мировой - 24.01.2025 Украина.ру

Украинские националисты обиделись, что Трамп вычеркнул их из победителей во Второй мировой

Высказывания Трампа о Второй мировой войне, а именно о величине вклада России и США в Великую Победу, вызвали негодование… на Украине.

2025-01-24T16:43

2025-01-24T16:43

2025-01-24T16:43

эксклюзив

дональд трамп

россия

украина

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алексей арестович

владимир вятрович

институт национальной памяти

скандал

соцсети

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Методично, на протяжении многих лет там переписывая историю, особенно в части Великой Отечественной, разрушая памятки великим воинам Красной Армии – своим же землякам, запрещая даже праздник 9 мая и почитание ветеранов, на Украине вдруг обнаружили что собственноручно стерли подвиг целого украинского народа не только из учебников, но и из политической современной повестки. И если в России с усмешкой комментировали историческую, мягко говоря, некомпетентность Трампа и его райтеров, то украинцы устроили скандал в социальных сетях. Подробности – в обзоре.Бывший директор украинского Института национальной памяти Владимир ВятровичПобеда над нацизмом во Второй мировой войне без участия украинцев и ресурсов Украины была бы невозможна. Россия это понимает, поэтому в нынешней войне ее целью является захватить украинские ресурсы и сделать жителей Украины россиянами. Это должно стать залогом ее победы в глобальном противостоянии с Западом. Между тем, западные политики, не понимающие роли украинцев в прошлой войне, не готовы останавливать российскую агрессию из-за присвоенной русскими победы над нацизмом, на самом деле приближают Третью мировую.Народный депутат Макс БужанскийВедущий антифашист страны Вятрович заметил, что с нашей ролью в Победе над нацизмом что-то не так. Иначе говоря, её просто нет, на официальном международном уровне. Больше нет. И возмутился тем, что украинцев, героев Великой Отечественной, записали в россиян. Это так, кто-то действительно взял, и объявил Малиновского, Лелюшенко, Ковпака, Черняховского и Рыбалко неукраинцами. И мы легко выясним, кто же именно это сделал и виноват в этом. В политическом пространстве власти в эти 6 лет этой темой занимались только два человека - я и сам Вятрович. Получается, кто то из нас двоих растоптал подвиг семи миллионов украинцев и виноват в том, что их роль и заслуги в Победе во Второй Мировой приписали другим. Один из нас двоих, но кто же именно, а?Писатель Захар ПрилепинНа Украине идут дискуссии, почему это Трамп заявил о "вкладе" России в победу над нацизмом, но, вы не поверите, не упомянул при этом… Украину. Это знаете, как если бы чуваши, мордва, якуты и тувинцы закричали бы, а чего это Трамп про нас не сказал. Характерно, что в Грузии, в Армении, в Казахстане - тоже не идут такие обсуждения. Идут только в одной полоумной стране. ... Бывший советник Банковой Алексей Арестович*, заявил, что причиной забвения роли Украины в войне стали "герои УПА"** и снос памятников "советским героям ВОВ". "Как сказал бы Глеб Жеглов, с пола сами себе статью подняли", - добавил Арестович. Характерно, что Арестович процитировал культового советского книжного и киногероя, сыгранного Высоцким, памятник которому только что снесли в Одессе. Украинский публицист Сергей ГроменкоЭто будет короткий и неприятный пост 1. Бред Трампа в сообщениях об Украине – это не проблемы Трампа, это проблемы Украины. Пока мы получаем американские деньги и оружие, учитывать Белый Дом - не неполноценность, а здравый смысл.2. Или Украина будет распространять свой нарратив о Второй мировой войне на Запад, или это будет делать Россия с соответствующими последствиями. Варианта "отсидеться молча" нет. Кто не пришел на эту борьбу – уже проиграл. Что было в этой области сделано за последние 5 лет?3. Я прекрасно понимаю, почему на Украине демонтируют советские памятники ВОВ. Чего я не понимаю, так это почему не ставят украинские памятники Второй мировой войне.Общественный деятель Александр СкубченкоБуквально недавно Россия, мягко говоря, разозлилась на подобную трактовку истории Трампом: "Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней". Но, как оказалось, на Украине негодования ещё больше, по по другой причине: из-за того, что Трамп упомянул Россию, но не упомянул Украину. Вот, например, бывший директор института "бандеровской памяти" Украины Вятрович: "Западные политики, которые не понимают роли украинцев в прошлой войне и не готовы остановить российскую агрессию из-за присвоенной Россией победы над нацизмом, на самом деле приближают Третью мировую". Бандеры, а вы что, тоже нацизм победили? Какое вы, нацистские шестёрки, имеете отношение к нашей Победе? Какое вы отношение к "роли украинцев" в Победе, против которых вы воевали, имеете? Это разве Россия Победу присвоила? Нет! Это бандеровские выродки обесценили эту Победу украинцев, оплевали её и запретили только лишь ради того, чтобы героизировать бандеровских выродков. Ведь если твой праздник — День Победы, то Бандера для тебя — однозначно выродок. А если Бандера твой герой, то никакого Дня Победы для тебя не существует. Ты или имеешь отношение к Победе, или ты — бандеровский выродок. Не бывает одновременно.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** деятельность организации запрещена на территории РФУльтиматум, которого не было: чем Трамп на самом деле отличается от Байдена

https://ukraina.ru/20250124/1060529267.html

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