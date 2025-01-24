Украинские националисты обиделись, что Трамп вычеркнул их из победителей во Второй мировой - 24.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250124/1060547500.html
Украинские националисты обиделись, что Трамп вычеркнул их из победителей во Второй мировой
Украинские националисты обиделись, что Трамп вычеркнул их из победителей во Второй мировой - 24.01.2025 Украина.ру
Украинские националисты обиделись, что Трамп вычеркнул их из победителей во Второй мировой
Высказывания Трампа о Второй мировой войне, а именно о величине вклада России и США в Великую Победу, вызвали негодование… на Украине.
2025-01-24T16:43
2025-01-24T16:43
эксклюзив
дональд трамп
россия
украина
сша
алексей арестович
владимир вятрович
институт национальной памяти
скандал
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060550016_0:137:3081:1870_1920x0_80_0_0_41b419a1925a159de3d77267ac562528.jpg.webp
Методично, на протяжении многих лет там переписывая историю, особенно в части Великой Отечественной, разрушая памятки великим воинам Красной Армии – своим же землякам, запрещая даже праздник 9 мая и почитание ветеранов, на Украине вдруг обнаружили что собственноручно стерли подвиг целого украинского народа не только из учебников, но и из политической современной повестки. И если в России с усмешкой комментировали историческую, мягко говоря, некомпетентность Трампа и его райтеров, то украинцы устроили скандал в социальных сетях. Подробности – в обзоре.Бывший директор украинского Института национальной памяти Владимир ВятровичПобеда над нацизмом во Второй мировой войне без участия украинцев и ресурсов Украины была бы невозможна. Россия это понимает, поэтому в нынешней войне ее целью является захватить украинские ресурсы и сделать жителей Украины россиянами. Это должно стать залогом ее победы в глобальном противостоянии с Западом. Между тем, западные политики, не понимающие роли украинцев в прошлой войне, не готовы останавливать российскую агрессию из-за присвоенной русскими победы над нацизмом, на самом деле приближают Третью мировую.Народный депутат Макс БужанскийВедущий антифашист страны Вятрович заметил, что с нашей ролью в Победе над нацизмом что-то не так. Иначе говоря, её просто нет, на официальном международном уровне. Больше нет. И возмутился тем, что украинцев, героев Великой Отечественной, записали в россиян. Это так, кто-то действительно взял, и объявил Малиновского, Лелюшенко, Ковпака, Черняховского и Рыбалко неукраинцами. И мы легко выясним, кто же именно это сделал и виноват в этом. В политическом пространстве власти в эти 6 лет этой темой занимались только два человека - я и сам Вятрович. Получается, кто то из нас двоих растоптал подвиг семи миллионов украинцев и виноват в том, что их роль и заслуги в Победе во Второй Мировой приписали другим. Один из нас двоих, но кто же именно, а?Писатель Захар ПрилепинНа Украине идут дискуссии, почему это Трамп заявил о "вкладе" России в победу над нацизмом, но, вы не поверите, не упомянул при этом… Украину. Это знаете, как если бы чуваши, мордва, якуты и тувинцы закричали бы, а чего это Трамп про нас не сказал. Характерно, что в Грузии, в Армении, в Казахстане - тоже не идут такие обсуждения. Идут только в одной полоумной стране. ... Бывший советник Банковой Алексей Арестович*, заявил, что причиной забвения роли Украины в войне стали "герои УПА"** и снос памятников "советским героям ВОВ". "Как сказал бы Глеб Жеглов, с пола сами себе статью подняли", - добавил Арестович. Характерно, что Арестович процитировал культового советского книжного и киногероя, сыгранного Высоцким, памятник которому только что снесли в Одессе. Украинский публицист Сергей ГроменкоЭто будет короткий и неприятный пост 1. Бред Трампа в сообщениях об Украине – это не проблемы Трампа, это проблемы Украины. Пока мы получаем американские деньги и оружие, учитывать Белый Дом - не неполноценность, а здравый смысл.2. Или Украина будет распространять свой нарратив о Второй мировой войне на Запад, или это будет делать Россия с соответствующими последствиями. Варианта "отсидеться молча" нет. Кто не пришел на эту борьбу – уже проиграл. Что было в этой области сделано за последние 5 лет?3. Я прекрасно понимаю, почему на Украине демонтируют советские памятники ВОВ. Чего я не понимаю, так это почему не ставят украинские памятники Второй мировой войне.Общественный деятель Александр СкубченкоБуквально недавно Россия, мягко говоря, разозлилась на подобную трактовку истории Трампом: "Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней". Но, как оказалось, на Украине негодования ещё больше, по по другой причине: из-за того, что Трамп упомянул Россию, но не упомянул Украину. Вот, например, бывший директор института "бандеровской памяти" Украины Вятрович: "Западные политики, которые не понимают роли украинцев в прошлой войне и не готовы остановить российскую агрессию из-за присвоенной Россией победы над нацизмом, на самом деле приближают Третью мировую". Бандеры, а вы что, тоже нацизм победили? Какое вы, нацистские шестёрки, имеете отношение к нашей Победе? Какое вы отношение к "роли украинцев" в Победе, против которых вы воевали, имеете? Это разве Россия Победу присвоила? Нет! Это бандеровские выродки обесценили эту Победу украинцев, оплевали её и запретили только лишь ради того, чтобы героизировать бандеровских выродков. Ведь если твой праздник — День Победы, то Бандера для тебя — однозначно выродок. А если Бандера твой герой, то никакого Дня Победы для тебя не существует. Ты или имеешь отношение к Победе, или ты — бандеровский выродок. Не бывает одновременно.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** деятельность организации запрещена на территории РФУльтиматум, которого не было: чем Трамп на самом деле отличается от Байдена
https://ukraina.ru/20250124/1060529267.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060550016_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_c7746157f9a6c54eaf8d95fb40f2683c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дональд трамп, россия, украина, сша, алексей арестович, владимир вятрович, институт национальной памяти, скандал, соцсети
Эксклюзив, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, Алексей Арестович, Владимир Вятрович, Институт национальной памяти, скандал, соцсети

Украинские националисты обиделись, что Трамп вычеркнул их из победителей во Второй мировой

16:43 24.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Гребнев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Владимир Гребнев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Высказывания Трампа о Второй мировой войне, а именно о величине вклада России и США в Великую Победу, вызвали негодование… на Украине.
Методично, на протяжении многих лет там переписывая историю, особенно в части Великой Отечественной, разрушая памятки великим воинам Красной Армии – своим же землякам, запрещая даже праздник 9 мая и почитание ветеранов, на Украине вдруг обнаружили что собственноручно стерли подвиг целого украинского народа не только из учебников, но и из политической современной повестки. И если в России с усмешкой комментировали историческую, мягко говоря, некомпетентность Трампа и его райтеров, то украинцы устроили скандал в социальных сетях. Подробности – в обзоре.
Бывший директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович
Победа над нацизмом во Второй мировой войне без участия украинцев и ресурсов Украины была бы невозможна. Россия это понимает, поэтому в нынешней войне ее целью является захватить украинские ресурсы и сделать жителей Украины россиянами. Это должно стать залогом ее победы в глобальном противостоянии с Западом.
Между тем, западные политики, не понимающие роли украинцев в прошлой войне, не готовы останавливать российскую агрессию из-за присвоенной русскими победы над нацизмом, на самом деле приближают Третью мировую.
Народный депутат Макс Бужанский
Ведущий антифашист страны Вятрович заметил, что с нашей ролью в Победе над нацизмом что-то не так. Иначе говоря, её просто нет, на официальном международном уровне. Больше нет. И возмутился тем, что украинцев, героев Великой Отечественной, записали в россиян.
Это так, кто-то действительно взял, и объявил Малиновского, Лелюшенко, Ковпака, Черняховского и Рыбалко неукраинцами. И мы легко выясним, кто же именно это сделал и виноват в этом.
В политическом пространстве власти в эти 6 лет этой темой занимались только два человека - я и сам Вятрович. Получается, кто то из нас двоих растоптал подвиг семи миллионов украинцев и виноват в том, что их роль и заслуги в Победе во Второй Мировой приписали другим. Один из нас двоих, но кто же именно, а?
11:20
"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне. К такому выводу пришли авторы американской газеты The Wall Street Journal в своем новом материале
Писатель Захар Прилепин
На Украине идут дискуссии, почему это Трамп заявил о "вкладе" России в победу над нацизмом, но, вы не поверите, не упомянул при этом… Украину. Это знаете, как если бы чуваши, мордва, якуты и тувинцы закричали бы, а чего это Трамп про нас не сказал.
Характерно, что в Грузии, в Армении, в Казахстане - тоже не идут такие обсуждения. Идут только в одной полоумной стране.
... Бывший советник Банковой Алексей Арестович*, заявил, что причиной забвения роли Украины в войне стали "герои УПА"** и снос памятников "советским героям ВОВ". "Как сказал бы Глеб Жеглов, с пола сами себе статью подняли", - добавил Арестович.
Характерно, что Арестович процитировал культового советского книжного и киногероя, сыгранного Высоцким, памятник которому только что снесли в Одессе.
Украинский публицист Сергей Громенко
Это будет короткий и неприятный пост
1. Бред Трампа в сообщениях об Украине – это не проблемы Трампа, это проблемы Украины. Пока мы получаем американские деньги и оружие, учитывать Белый Дом - не неполноценность, а здравый смысл.
2. Или Украина будет распространять свой нарратив о Второй мировой войне на Запад, или это будет делать Россия с соответствующими последствиями. Варианта "отсидеться молча" нет. Кто не пришел на эту борьбу – уже проиграл. Что было в этой области сделано за последние 5 лет?
3. Я прекрасно понимаю, почему на Украине демонтируют советские памятники ВОВ. Чего я не понимаю, так это почему не ставят украинские памятники Второй мировой войне.
Общественный деятель Александр Скубченко
Буквально недавно Россия, мягко говоря, разозлилась на подобную трактовку истории Трампом: "Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней". Но, как оказалось, на Украине негодования ещё больше, по по другой причине: из-за того, что Трамп упомянул Россию, но не упомянул Украину.
Вот, например, бывший директор института "бандеровской памяти" Украины Вятрович: "Западные политики, которые не понимают роли украинцев в прошлой войне и не готовы остановить российскую агрессию из-за присвоенной Россией победы над нацизмом, на самом деле приближают Третью мировую".
Бандеры, а вы что, тоже нацизм победили? Какое вы, нацистские шестёрки, имеете отношение к нашей Победе? Какое вы отношение к "роли украинцев" в Победе, против которых вы воевали, имеете?
Это разве Россия Победу присвоила? Нет! Это бандеровские выродки обесценили эту Победу украинцев, оплевали её и запретили только лишь ради того, чтобы героизировать бандеровских выродков. Ведь если твой праздник — День Победы, то Бандера для тебя — однозначно выродок. А если Бандера твой герой, то никакого Дня Победы для тебя не существует.
Ты или имеешь отношение к Победе, или ты — бандеровский выродок. Не бывает одновременно.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
** деятельность организации запрещена на территории РФ
Ультиматум, которого не было: чем Трамп на самом деле отличается от Байдена
 
ЭксклюзивДональд ТрампРоссияУкраинаСШААлексей АрестовичВладимир ВятровичИнститут национальной памятискандалсоцсети
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Трампу ответили в России и на Украине. Итоги 24 января на Украине
17:39Трамп хочет поскорее закончить конфликт, но ему нужно нечто более важное, чем мир на Украине
17:11Только он вернет Америке величие: в Конгрессе предложили разрешить Трампу переизбраться в третий раз
17:01"Зеленая волна" для "черных" органов: Марочко рассказал о польской спецполосе для "скорых" с Украины
16:43Украинские националисты обиделись, что Трамп вычеркнул их из победителей во Второй мировой
16:34Америке не хватает реализма: Рябков объяснил, почему невозможно предсказать дату завершения конфликта
16:20Трамп выдвигает ультиматумы, Путин ждет сигнала, а Зеленский хочет воевать
16:09Украина получила 757 тел погибших военных
16:08США пообещали Рютте распилить его на дрова, если Украину примут в НАТО. И вот почему
15:44Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту
15:42Медведев назвал число бойцов, ушедших на СВО в 2024-м и ответил, что вселяет надежду в победу
15:26Шпак & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов
15:11Похищали бойцов СВО и вымогали у них деньги: ФСБ сообщила о задержании банды
14:53Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине
14:46Дерипаска засомневался, что Трамп поспособствует снижению цен на нефть
14:15Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв
13:46"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта
13:34Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры
13:18Целью удара российской армии стали цеха ВСУ, производившие БПЛА и сухпаек — подполье
13:14Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта
Лента новостейМолния