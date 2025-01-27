Зеленский усилил командный состав ВСУ на "самом жестком направлении" - 27.01.2025 Украина.ру
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Зеленский усилил командный состав ВСУ на "самом жестком направлении"
Зеленский усилил командный состав ВСУ на "самом жестком направлении" - 27.01.2025 Украина.ру
Зеленский усилил командный состав ВСУ на "самом жестком направлении"
Президент Украины Владимир Зеленский поручил командование оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" командующему Сухопутными войсками генерал-майору Михаилу Драпатому, сообщается в его телеграм-канале
2025-01-27T07:31
2025-01-27T07:44
новости
курахово
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вооруженные силы украины
генштаб
минобороны
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"Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жесткие направления боев", — указал он.При этом Драпатый сохранит должность командующего сухопутными войсками. Этот пост он получил в конце ноября прошлого года.Ранее группировкой командовал генерал-майор Андрей Гнатов, который также руководил Объединенными силами ВСУ. Его назначили заместителем начальника Генштаба.Группировка "Хортица" действует на направлении Курахово и Великая Новоселка. О занятии обоих населенных пунктов сообщало российское Минобороны — Курахово 6 января, Великой Новоселки — накануне. В последний месяц российские военные заняли и другие населенные пункты в этой зоне. Также они активно продвигаются в районе Покровска.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
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новости, курахово, владимир зеленский, россия, украина, геннадий алехин, вооруженные силы украины, генштаб, минобороны
Новости, Курахово, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Минобороны

Зеленский усилил командный состав ВСУ на "самом жестком направлении"

07:31 27.01.2025 (обновлено: 07:44 27.01.2025)
 
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил командование оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" командующему Сухопутными войсками генерал-майору Михаилу Драпатому, сообщается в его телеграм-канале
"Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жесткие направления боев", — указал он.
При этом Драпатый сохранит должность командующего сухопутными войсками. Этот пост он получил в конце ноября прошлого года.
Ранее группировкой командовал генерал-майор Андрей Гнатов, который также руководил Объединенными силами ВСУ. Его назначили заместителем начальника Генштаба.
Группировка "Хортица" действует на направлении Курахово и Великая Новоселка. О занятии обоих населенных пунктов сообщало российское Минобороны — Курахово 6 января, Великой Новоселки — накануне. В последний месяц российские военные заняли и другие населенные пункты в этой зоне. Также они активно продвигаются в районе Покровска.
О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
 
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