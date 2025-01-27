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Зеленский усилил командный состав ВСУ на "самом жестком направлении"

Зеленский усилил командный состав ВСУ на "самом жестком направлении" - 27.01.2025 Украина.ру

Зеленский усилил командный состав ВСУ на "самом жестком направлении"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил командование оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" командующему Сухопутными войсками генерал-майору Михаилу Драпатому, сообщается в его телеграм-канале

2025-01-27T07:31

2025-01-27T07:31

2025-01-27T07:44

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"Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жесткие направления боев", — указал он.При этом Драпатый сохранит должность командующего сухопутными войсками. Этот пост он получил в конце ноября прошлого года.Ранее группировкой командовал генерал-майор Андрей Гнатов, который также руководил Объединенными силами ВСУ. Его назначили заместителем начальника Генштаба.Группировка "Хортица" действует на направлении Курахово и Великая Новоселка. О занятии обоих населенных пунктов сообщало российское Минобороны — Курахово 6 января, Великой Новоселки — накануне. В последний месяц российские военные заняли и другие населенные пункты в этой зоне. Также они активно продвигаются в районе Покровска.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.

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новости, курахово, владимир зеленский, россия, украина, геннадий алехин, вооруженные силы украины, генштаб, минобороны