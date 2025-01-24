https://ukraina.ru/20250124/1060534328.html

Ультиматум, которого не было: чем Трамп на самом деле отличается от Байдена

Ультиматум, которого не было: чем Трамп на самом деле отличается от Байдена - 24.01.2025 Украина.ру

Ультиматум, которого не было: чем Трамп на самом деле отличается от Байдена

Жёсткое обращение Дональда Трампа в сети Truth Social 22 января было многими расценено как ультиматум, выдвинутый России. Действительно, выглядит если не как некий реликт холодной войны, то уж точно не как то, что ожидали адепты "большой сделки". Но, как представляется, всё не так как выглядит – Трамп ведь прежде всего шоумен

2025-01-24T13:00

2025-01-24T13:00

2025-01-24T13:00

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Вначале об адептах, благополучно переживших первое президентство Трампа. Они, очевидно, ожидали, что Трамп, как Воланд, сам всё предложит и сам все даст – на блюдечке с голубой каёмочкой. В прошлый раз Трамп организовал "на блюдечке" самые сильные санкции с 2014 года. Многих это образумило, но часть адептов выжила. Тем более, что формальные основания для фантазий были – весь свой первый срок Трамп потратил на противостояние с демократами, имея связанные руки.Оснований считать, что Трамп в принципе может предложить какую-то равноправную сделку, нет – он собирается делать Америку великой снова, а это не предполагает равноправных отношений ни с кем вообще.Не следует искать и каких-то тонких намёков в тексте. Многие (и автор этого материала в том числе) расценили слова Трампа о том, Россия "помогла" США во Второй Мировой войне, как намёк на отсутствие у России успехов на поле боя. На самом деле нет – чтобы делать такие выводы, надо иметь наш исторический опыт и нашу боль за Суджу. Трамп же, как любой средний американец, полагает, что Вторую Мировую выиграл Брэд Питт на танке "Фьюри". Нет, русские тоже храбро сражались… Где-то там – в снегах "Сайбериа". Не имел он в виду ничего такого (хотя часть текста о симпатиях в адрес России скорее всего правдива).Тут надо помнить, что Трамп в принципе не умнее и не образованнее среднего американца. Он ведь, прежде всего, бизнесмен. Т.е., ум у него, каким бы глубоким он ни был, узкоспециализированный, а учить историю ему было просто некогда – он делом был занят. В общем, синдром, хорошо нам знакомый по отечественным олигархам. Которые вроде бы не тупые, но постоянно загоняют себя в лузу, будучи не в состоянии спрогнозировать элементарные последствия своих политических телодвижений.Трамп угрожает России, обещая санкции и разрушение рынка энергоносителей? Правда, угрожает. Только с украинским конфликтом это не связано – это он хочет, чтобы мы думали, что такая связь есть.На самом деле, у него в речах чётко видны две параллельные мысли:- ему надо прекратить украинский конфликт;- ему надо захватить нефтегазовый рынок.Логично их увязать – надо сказать, что санкции будут введены и Россия вытеснена с нефтяного рынка в ответ на нежелание садиться за стол переговоров… Такая аргументация должна заставить европейцев платить дороже (потому что "дешевые" американские энергоносители дорогие по формуле "за морем телушка – полушка") за меньшие по объёму и менее надёжные (потому что танкер – не трубопровод) поставки. С другой стороны – это аргумент для России побыстрее подписывать соглашения на любых условиях.Санкции же будут введены в любом случае – не потому, что есть повод, а потому, что США хотят захватить рынок. Тут, кстати, республиканская администрация полностью преемственна по отношению к демократической – даже методов не меняет. И да, целью её является не Россия, и не Украина, а Европа – именно контроль над ней стремятся восстановить США.Ну и самое главное – давайте вспомним, с чего начиналось прошлое президентство Трампа. С того же самого. Тогда сети Truth Social не было, были грозные твиты в адрес сначала Северной Кореи, потом Ирана, которые, как тогда писали, поставили мир на грань ядерной войны.И что? И ничего… Пожонглировал авианосцами, да и успокоился.Трамп устраивает шоу – развлекает почтеннейшую публику. Заодно он прощупывает позиции других игроков – ждёт реакции. Это, кстати, главная причина того, что российская сторона на его инвективы реагирует медленно и осторожно – отдают себе отчёт в том, что его цель – вскрыть позиции противоположной стороны. Разведка боем, выражаясь военным языком.Так что воспринимать заявления Трампа как ультиматум не нужно. Это эпатаж и попытки запугать, но не более того.Главное отличие Трампа от Байдена – в манере поведения. Один безумствует лукаво в социальных сетях, другой делает вид, что он слабоумный, но оба – расчётливые политики, преследующие одни и те же цели.Возня же вокруг условных "бодипозитивных афролесбиянок" – всего лишь борьба за голоса избирателей. Демократы пытались наводнить Америку мигрантами, которые голосовали бы за них, республиканцы же попытались эти планы сорвать.Главное отличие республиканцев от демократов – в большей человекообразности и, при всех их жёсткости, большей договороспособности.P.S.: Некогда один известный украинский политолог принёс мэру Киева Леониду "Космонавту" Черновецкому проект речи. Он прочитал и сказал примерно следующее:- Я не могу с этим выступить. Вы написали для серьёзного человека, а я дурачок.Черновецкий, обладатель весьма своеобразного имиджа, избирался на пост мэра дважды, победив весьма сильных конкурентов (например, нынешнего мэра Виталия Кличко).Другой взгляд на ту же проблему – в статье Захара Виноградова "Политик Путин против риэлтора Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием"

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мнения, россия, америка, сша, дональд трамп, джо байден, политика, президентские выборы, внешняя политика, имидж