О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения Освенцима

Перешли черту. Поляки обиделись на Украину за игру про Освенцим В Польше возбудили уголовное дело против разработчиков из украинской компании Aliens Games, которая анонсировала компьютерную игру про Освенцим со слоганом The cost of freedom – a game about polish death camps («Цена свободы – игра про польские лагеря смерти»)