О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения Освенцима - 27.01.2025 Украина.ру
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О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения Освенцима
О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения Освенцима - 27.01.2025 Украина.ру
О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения Освенцима
Нынешняя круглая дата производит дикое впечатление - на юбилейные мероприятия не приглашены ни пострадавшая сторона, которую представляет государство Израиль, ни освободители, представленные Россией. Зато в них участвуют потомки организаторов лагеря и их союзников. Даже неудобно задавать вопрос - что они там отмечают?
2025-01-27T07:59
2025-01-27T07:59
история
история
вторая мировая война
великая отечественная война
освенцим
холокост
нацизм
фашизм
красная армия
1945
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Справедливости ради надо сказать, что такой формат наблюдается как минимум с 2022 года. Просто раньше не предполагались выступления представителей России и Израиля. Сейчас же и сами представителей нет, хотя польское руководство сообщило, что не будет арестовывать Беньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда - и на том спасибо. Что до России, то поляки давно уже не скрывают отвращения по поводу того, что именно эти ужасные русские освободили от оккупации Польшу. Современные польские авторы без тени смущения рассказывают о том, что спасение Кракова, избежавшего разрушений, вовсе никакая не заслуга Красной армии и маршала Конева. Просто немцы считали его своим личным, арийским древним красавцем и потому не видели необходимости что-то взрывать. А потом Иван Степанович просто надул себе значимости, чтобы задобрить польское население, помнившее, как "Варшава истекала кровью на глазах у равнодушных советских войск".Привычка превращать мифы в религию вообще очень роднит многих поляков со многими украинцами, для которых даже есть специальное определение "политические".Тем не менее, город готовился к обороне и уличным боям, а на уникальную архитектуру немцам было плевать. Ключевые объекты, включая знаменитый замок Вавель, были заминированы — та же тактика использовалась в Варшаве: обороняться в руинах, затрудняющих движение любой техники, гораздо проще.Другое дело, что обладание красивым городом не было для обеих сторон самоцелью, — отсюда открывалась дорога на Верхнюю Силезию, промышленный район. Поэтому одним нужно было задержать наступление и стянуть силы на линию реки Одер, а другим, наоборот, не задерживаться.Это подтверждает и телеграмма из Ставки с боевой задачей, полученная командующим 1-м Украинским фронтом 17 января 1945 года: главным силам войск фронта продолжать наступление в общем направлении на Велюнь, Бреслау с целью выйти не позднее 30.1.45 на реку Одер и захватить плацдармы на западном берегу.Левому крылу фронта (59-я и 60-я армии) предписывалось не позднее 20-22.1.45 овладеть Краковом, после чего продолжать наступление на Домбровский угольный район, обходя его с севера и с юга.Сочетание фронтального удара 60-й армии с обходом 59-й и решили судьбу Кракова.18 января бойцы генерал-полковника Петра Курочкина подошли к Краковскому отводу, с ходу прорвали укрепленный пояс и на следующий день овладели северной частью города. 59-я армия генерал-лейтенанта Ивана Коровникова помогла соседу силами 245-й стрелковой дивизии и 24-го отдельного штурмового батальона, которые ночным штурмом форсировали Вислу и очистили от противника южную часть Кракова, организовав оборону до подхода частей 60-й армии, — остальные сразу пошли севернее города на Силезию.Широко известна история о "майоре Вихре", разведчике Иване Ботяне, уничтожившем крупный склад взрывчатки и тем спасший Краков, но отнесем её к романтической части. Скучная же заключается в том, что "новые оккупанты" немедленно приступили к нормализации жизни в городе, запустив электростанцию, мельницу и водопровод. А на информацию о том, что неподалеку от Кракова находятся лагеря смерти, отреагировали немедленно.Хотя для Освенцима слово "неподалеку" относительно, поскольку он находится в 70 километрах."Уже когда мы преследовали немцев за Краковым, то разведка доложила командованию, что в тылу у немцев есть "лагерь смерти", где сжигают людей… Собрали сводный отряд: где-то тридцать танков, на каждый посадили по шесть-восемь пехотинцев, до зубов нас вооружили, выдали сухой паёк, и отправили на задание.После обеда 26 января в одном месте мы как на марше прорвали линию фронта, и прямо по шоссе двинулись в немецкий тыл. Боёв по дороге не было, только когда нам навстречу попадался немецкий транспорт, так мы их прямо на ходу секли… Где-то час или чуть больше мы ехали, и вы знаете, чем дальше мы ехали, тем труднее было дышать… Но о том, куда мы едем, зачем, мы и понятия не имели, нам ничего не рассказали.Углубились в тыл километров на сорок-пятьдесят, подъехали к лагерю, окружили его, перебили охрану, быстро окопали танки, а уже на следующий день к нам подошли наши части, и как потом оказалось, что это был один из лагерей "Освенцима", где было уничтожено около четырех миллионов человек…", — вспоминал о том важном дне сержант-пехотинец из-под Одессы Иван Заболотный.А с воздуха другую картину наблюдал лётчик-штурмовик Петр Кацевман, который даже не подозревал, что под ним, на земле.Его эскадрилья была направлена на штурмовку в тот же день, 26 января, с задачей атаковать железнодорожную станцию. На ней разведка засекла кучу составов. Но, конечно, никто не знал, что в этих составах были люди и имущество из Освенцима. Только плохая погода и очень низкая облачность, которые нельзя назвать иначе, как чудом, превратили трагедию в удачу:"Весь полёт проходил "вслепую", только по приборам, и когда мы пробили облака на высоте свыше 2200 метров, то увидели станцию со стоящими на путях эшелонами, и вдали — многие ряды складских помещений — пакгаузов. Мы даже не предполагали, что это лагерные бараки для заключенных Освенцима. Бомбардировка штурмовой авиацией с такой большой высоты малоэффективна, и командование об этом, конечно, знало.Обычно бомбометание проводилось с пикирования, с высоты 600 метров и ниже, приборов-прицелов у нас не было, и только нос самолета и перекрестье на лобовом бронестекле заменяли прицел. Но нам было приказано произвести бомбометание с большой высоты, то есть только посеять панику. Мы выполнили это задание.А на следующий день нашей пехотой был освобожден концлагерь Освенцим, и уцелевшие узники рассказали, что немецкая охрана и прочий фашистский персонал, увидев над лагерем советские "ИЛы", в панике села на машины и сбежала, так и не успев уничтожить последних узников лагеря и замести следы своих преступлений.И если это действительно так и было, то для меня этот вылет является самым важным в жизни. Если, даже косвенно, благодаря нашей штурмовке спаслись узники концлагеря, то я могу гордиться этим вылетом до самого своего последнего часа".Наших солдат, подошедших к воротам основного лагеря (их на самом деле было три на 500 гектарах площади), встретила тишина и ходячие скелеты в полосатых робах. Хотя за соседние, близлежащие польские деревни (находящиеся за пределами зоны сплошного отселения) пришлось драться, теряя людей.Только 1087-й стрелковый полк 322-й стрелковой дивизии за 26 января потерял 43 бойца. Их похоронили на кладбище села Освенцим, давшего название страшному месту. И почти все они — уроженцы разных регионов Украины: Полтавщина, Львовская область, Подолье…27 января, в день, который с 2006 года отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста, были сломаны ворота в основной лагерь, где оставалось еще порядка 6-7 тысяч человек, — большая часть узников была вывезена на территорию Германии.Наших солдат поразило, что многие истощенные люди, не обращая внимания на них, продолжали монотонно работать, например, на производстве карандашей. Они слишком привыкли к "немецкому порядку" — невыполненная дневная норма означала смерть, а они все ещё цеплялись за жизнь."Измождённые, совсем обессиленные — они, видно, не смогли покинуть лагерь, как другие, когда охрана, услышав канонаду наших орудий, спешно бежала. И встречали нас, приникнув к колючей проволоке, смеялись и плакали. Это была жуткая картина! Но самое страшное ждало впереди: крематорий, который еще не успел остыть, горы женских волос — разного цвета и разной длины. Груды подошв, в том числе от детских ботинок.…И рядом с этим кошмаром — ухоженные домики, где жили охранники, цветущие палисадники. Спортивные площадки, бассейн — все условия для полноценного отдыха после тяжелой "работы". Таким был Освенцим. Потрясенные, мы ходили по лагерю, смотрели и не верили глазам", — вспоминал офицер-разведчик Леонтий Брандт.То, что открылось миру в Освенциме, который гораздо чаще называют по-немецки Аушвиц, потрясло всех. Иначе быть не могло, ведь даже комендант лагеря Рудольф Хёсс свидетельствовал, что разные функционеры НСДАП и СС, которых отправляли "на экскурсию" по обмену опытом, теряли дар речи от увиденного и постоянно спрашивали, "как я и мои люди могут быть свидетелями такого, как мы всё это способны выносить".На это истинный ариец всегда отвечал, что человеческие порывы должны подавляться и уступать место железной решимости, с которой следует выполнять приказы фюрера.Эти приказы не оставляли места на земле для очень многих. Не только для евреев, которых здесь было уничтожено больше всех. Но и для славян, включая украинцев, поляков, русских.Возможно, прошедшие годы и умелая работа идеологов сумели вымыть из чьих-то голов понимание того простого факта, что наши парни в грязных и мокрых шинелях принесли жизнь и свободу, заплатив за это своими жизнями. Но для таких людей концлагерь и был сохранен в виде музея: чтобы напоминать, что про "повторную оккупацию" с умным видом рассуждает несостоявшееся мыло и абажуры для ламп в кабинетах лощеных нацистов.Но сейчас идеалы другие. Украинцам напоминают о тех, кто, подобно отцу Виктора Ющенко, пристрастился в концлагере к хорошему кофе. А лучшие друзья поляков - потомки организаторов "Волынской резни"...
https://ukraina.ru/20240126/1026464952.html
https://ukraina.ru/20200128/1026489408.html
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история, вторая мировая война, великая отечественная война, освенцим, холокост, нацизм, фашизм, красная армия, 1945, краков, россия, израиль
История, История, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Освенцим, Холокост, нацизм, фашизм, Красная Армия, 1945, Краков, Россия, Израиль

О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения Освенцима

07:59 27.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУзники концентрационного лагеря Освенцим
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Дмитрий Заборин
обозреватель
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Нынешняя круглая дата производит дикое впечатление - на юбилейные мероприятия не приглашены ни пострадавшая сторона, которую представляет государство Израиль, ни освободители, представленные Россией. Зато в них участвуют потомки организаторов лагеря и их союзников. Даже неудобно задавать вопрос - что они там отмечают?
Справедливости ради надо сказать, что такой формат наблюдается как минимум с 2022 года. Просто раньше не предполагались выступления представителей России и Израиля. Сейчас же и сами представителей нет, хотя польское руководство сообщило, что не будет арестовывать Беньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда - и на том спасибо.
Что до России, то поляки давно уже не скрывают отвращения по поводу того, что именно эти ужасные русские освободили от оккупации Польшу. Современные польские авторы без тени смущения рассказывают о том, что спасение Кракова, избежавшего разрушений, вовсе никакая не заслуга Красной армии и маршала Конева. Просто немцы считали его своим личным, арийским древним красавцем и потому не видели необходимости что-то взрывать. А потом Иван Степанович просто надул себе значимости, чтобы задобрить польское население, помнившее, как "Варшава истекала кровью на глазах у равнодушных советских войск".
Привычка превращать мифы в религию вообще очень роднит многих поляков со многими украинцами, для которых даже есть специальное определение "политические".
Тем не менее, город готовился к обороне и уличным боям, а на уникальную архитектуру немцам было плевать. Ключевые объекты, включая знаменитый замок Вавель, были заминированы — та же тактика использовалась в Варшаве: обороняться в руинах, затрудняющих движение любой техники, гораздо проще.
Другое дело, что обладание красивым городом не было для обеих сторон самоцелью, — отсюда открывалась дорога на Верхнюю Силезию, промышленный район. Поэтому одним нужно было задержать наступление и стянуть силы на линию реки Одер, а другим, наоборот, не задерживаться.
Узники Освенцима - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
26 января 2024, 16:01История
Могла ли Красная армия освободить Освенцим раньше?В 2020 году, накануне 75-й годовщины освобождения Освенцима возник скандал, связанный с клинической русофобией польского политического класса. Премьер-министр Польши (сейчас уже бывший) Матеуш Моравицкий заявил, что в уничтожении последних узников Освенцима виновата… Красная армия
Это подтверждает и телеграмма из Ставки с боевой задачей, полученная командующим 1-м Украинским фронтом 17 января 1945 года: главным силам войск фронта продолжать наступление в общем направлении на Велюнь, Бреслау с целью выйти не позднее 30.1.45 на реку Одер и захватить плацдармы на западном берегу.
Левому крылу фронта (59-я и 60-я армии) предписывалось не позднее 20-22.1.45 овладеть Краковом, после чего продолжать наступление на Домбровский угольный район, обходя его с севера и с юга.
Сочетание фронтального удара 60-й армии с обходом 59-й и решили судьбу Кракова.
18 января бойцы генерал-полковника Петра Курочкина подошли к Краковскому отводу, с ходу прорвали укрепленный пояс и на следующий день овладели северной частью города. 59-я армия генерал-лейтенанта Ивана Коровникова помогла соседу силами 245-й стрелковой дивизии и 24-го отдельного штурмового батальона, которые ночным штурмом форсировали Вислу и очистили от противника южную часть Кракова, организовав оборону до подхода частей 60-й армии, — остальные сразу пошли севернее города на Силезию.
Широко известна история о "майоре Вихре", разведчике Иване Ботяне, уничтожившем крупный склад взрывчатки и тем спасший Краков, но отнесем её к романтической части. Скучная же заключается в том, что "новые оккупанты" немедленно приступили к нормализации жизни в городе, запустив электростанцию, мельницу и водопровод. А на информацию о том, что неподалеку от Кракова находятся лагеря смерти, отреагировали немедленно.
Хотя для Освенцима слово "неподалеку" относительно, поскольку он находится в 70 километрах.
Встреча бывших узников Освенцима с журналистами - РИА Новости, 1920, 28.01.2020
28 января 2020, 15:35
«Не Красная армия». Der Spiegel рассказал, кто «на самом деле» освободил Освенцим, но потом извинилсяНемецкий журнал Der Spiegel опубликовал в Twitter пост о том, что концлагерь Освенцим на территории современной Польши якобы освободили американские военные, а не красноармейцы. О казусе сообщила RT 28 января
"Уже когда мы преследовали немцев за Краковым, то разведка доложила командованию, что в тылу у немцев есть "лагерь смерти", где сжигают людей… Собрали сводный отряд: где-то тридцать танков, на каждый посадили по шесть-восемь пехотинцев, до зубов нас вооружили, выдали сухой паёк, и отправили на задание.
После обеда 26 января в одном месте мы как на марше прорвали линию фронта, и прямо по шоссе двинулись в немецкий тыл. Боёв по дороге не было, только когда нам навстречу попадался немецкий транспорт, так мы их прямо на ходу секли… Где-то час или чуть больше мы ехали, и вы знаете, чем дальше мы ехали, тем труднее было дышать… Но о том, куда мы едем, зачем, мы и понятия не имели, нам ничего не рассказали.
Углубились в тыл километров на сорок-пятьдесят, подъехали к лагерю, окружили его, перебили охрану, быстро окопали танки, а уже на следующий день к нам подошли наши части, и как потом оказалось, что это был один из лагерей "Освенцима", где было уничтожено около четырех миллионов человек…", — вспоминал о том важном дне сержант-пехотинец из-под Одессы Иван Заболотный.
А с воздуха другую картину наблюдал лётчик-штурмовик Петр Кацевман, который даже не подозревал, что под ним, на земле.
Его эскадрилья была направлена на штурмовку в тот же день, 26 января, с задачей атаковать железнодорожную станцию. На ней разведка засекла кучу составов. Но, конечно, никто не знал, что в этих составах были люди и имущество из Освенцима. Только плохая погода и очень низкая облачность, которые нельзя назвать иначе, как чудом, превратили трагедию в удачу:
Зеленский Освенцим
28 января 2020, 09:00
Зеленский заявил, что Освенцим освободили украинцыПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), рассказал об украинцах, освобождавших его во время Второй мировой войны. Внимание на его слова обратил 27 января журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram
"Весь полёт проходил "вслепую", только по приборам, и когда мы пробили облака на высоте свыше 2200 метров, то увидели станцию со стоящими на путях эшелонами, и вдали — многие ряды складских помещений — пакгаузов. Мы даже не предполагали, что это лагерные бараки для заключенных Освенцима. Бомбардировка штурмовой авиацией с такой большой высоты малоэффективна, и командование об этом, конечно, знало.
Обычно бомбометание проводилось с пикирования, с высоты 600 метров и ниже, приборов-прицелов у нас не было, и только нос самолета и перекрестье на лобовом бронестекле заменяли прицел. Но нам было приказано произвести бомбометание с большой высоты, то есть только посеять панику. Мы выполнили это задание.
А на следующий день нашей пехотой был освобожден концлагерь Освенцим, и уцелевшие узники рассказали, что немецкая охрана и прочий фашистский персонал, увидев над лагерем советские "ИЛы", в панике села на машины и сбежала, так и не успев уничтожить последних узников лагеря и замести следы своих преступлений.
И если это действительно так и было, то для меня этот вылет является самым важным в жизни. Если, даже косвенно, благодаря нашей штурмовке спаслись узники концлагеря, то я могу гордиться этим вылетом до самого своего последнего часа".
Наших солдат, подошедших к воротам основного лагеря (их на самом деле было три на 500 гектарах площади), встретила тишина и ходячие скелеты в полосатых робах. Хотя за соседние, близлежащие польские деревни (находящиеся за пределами зоны сплошного отселения) пришлось драться, теряя людей.
Только 1087-й стрелковый полк 322-й стрелковой дивизии за 26 января потерял 43 бойца. Их похоронили на кладбище села Освенцим, давшего название страшному месту. И почти все они — уроженцы разных регионов Украины: Полтавщина, Львовская область, Подолье…
В Освенциме - РИА Новости, 1920, 27.01.2015
27 января 2015, 15:44
«Я был одним из первых, кто вошёл в лагерь смерти Освенцим»70 лет назад войска маршала Конева вошли в самый страшный лагерь смерти – «Аушвиц-Биркенау». И освободили остававшихся там заключённых. Недавно министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что Освенцим освободили украинцы…
27 января, в день, который с 2006 года отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста, были сломаны ворота в основной лагерь, где оставалось еще порядка 6-7 тысяч человек, — большая часть узников была вывезена на территорию Германии.
Наших солдат поразило, что многие истощенные люди, не обращая внимания на них, продолжали монотонно работать, например, на производстве карандашей. Они слишком привыкли к "немецкому порядку" — невыполненная дневная норма означала смерть, а они все ещё цеплялись за жизнь.
"Измождённые, совсем обессиленные — они, видно, не смогли покинуть лагерь, как другие, когда охрана, услышав канонаду наших орудий, спешно бежала. И встречали нас, приникнув к колючей проволоке, смеялись и плакали. Это была жуткая картина! Но самое страшное ждало впереди: крематорий, который еще не успел остыть, горы женских волос — разного цвета и разной длины. Груды подошв, в том числе от детских ботинок.
…И рядом с этим кошмаром — ухоженные домики, где жили охранники, цветущие палисадники. Спортивные площадки, бассейн — все условия для полноценного отдыха после тяжелой "работы". Таким был Освенцим. Потрясенные, мы ходили по лагерю, смотрели и не верили глазам", — вспоминал офицер-разведчик Леонтий Брандт.
То, что открылось миру в Освенциме, который гораздо чаще называют по-немецки Аушвиц, потрясло всех. Иначе быть не могло, ведь даже комендант лагеря Рудольф Хёсс свидетельствовал, что разные функционеры НСДАП и СС, которых отправляли "на экскурсию" по обмену опытом, теряли дар речи от увиденного и постоянно спрашивали, "как я и мои люди могут быть свидетелями такого, как мы всё это способны выносить".
На это истинный ариец всегда отвечал, что человеческие порывы должны подавляться и уступать место железной решимости, с которой следует выполнять приказы фюрера.
Сost of freedom игра Освенцим
31 октября 2018, 11:09
Перешли черту. Поляки обиделись на Украину за игру про ОсвенцимВ Польше возбудили уголовное дело против разработчиков из украинской компании Aliens Games, которая анонсировала компьютерную игру про Освенцим со слоганом The cost of freedom – a game about polish death camps («Цена свободы – игра про польские лагеря смерти»)
Эти приказы не оставляли места на земле для очень многих. Не только для евреев, которых здесь было уничтожено больше всех. Но и для славян, включая украинцев, поляков, русских.
Возможно, прошедшие годы и умелая работа идеологов сумели вымыть из чьих-то голов понимание того простого факта, что наши парни в грязных и мокрых шинелях принесли жизнь и свободу, заплатив за это своими жизнями. Но для таких людей концлагерь и был сохранен в виде музея: чтобы напоминать, что про "повторную оккупацию" с умным видом рассуждает несостоявшееся мыло и абажуры для ламп в кабинетах лощеных нацистов.
Но сейчас идеалы другие. Украинцам напоминают о тех, кто, подобно отцу Виктора Ющенко, пристрастился в концлагере к хорошему кофе. А лучшие друзья поляков - потомки организаторов "Волынской резни"...
 
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09:03Американский сенатор рассказал о преимуществе России в украинском конфликте
08:27Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии
08:09Главное за ночь 27 января
07:59О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения Освенцима
07:50Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о переговорах "политическим воем"
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07:00Волынская "вилка" для Зеленского. Кого по-настоящему боится нелегитимный глава Украины
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