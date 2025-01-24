https://ukraina.ru/20250124/1060515725.html
Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру
Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру - 24.01.2025 Украина.ру
Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру
Владимир Зеленский хочет заморозить конфликт и при этом переизбраться. Поэтому он должен продолжать войну, пока не найдет хороший момент, чтобы ее закончить, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2025-01-24T06:30
2025-01-24T06:30
2025-01-24T06:30
интервью
курская область
россия
днепропетровская область
дональд трамп
владимир зеленский
илья мощанский
вооруженные силы украины
"ахмат"
минобороны
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Дональд Трамп заявил, что если Москва "не согласится завершить войну", то он введет высокие налоги, тарифы и санкции на российскую нефть. Дмитрий Песков на это ответил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.- Илья Борисович, на этом фоне в народе начались споры по поводу Днепропетровской области. Одни говорят, что армия России специально не будет туда заходить, чтобы не злить Трампа. Другие наоборот – считают, что это делать надо, чтобы показать, кто в доме хозяин. А есть ли сейчас для этого условия и военная целесообразность?- Рыжий клоун Трамп сменил унылого клоуна Байдена. Он каждый день что-то обещает и кому-то угрожает. Не думаю, что против нас можно ввести какие-то еще санкции. Да, США могут навредить нам, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии и Китая, которые покупают нашу нефть. Но, во-первых, Китай сам может влепить Америке, потому что множество заводов американских компаний все еще находятся в Китае. А, во-вторых, хотя Индия является союзницей США, она уже расширила список страховых компаний для наших санкций.Страна разваливается по экономическим причинам при двух условиях. Либо в магазинах ничего нельзя купить, как в позднем СССР, либо в магазинах все есть, но у народа на это нет денег, как это было в Сирии. Пока в России такого нет. Мы уже пережили самые страшные санкции в марте, переживем и эти.Просто подход американской администрации изменился. Если раньше это были системные люди ("Мы с вами даже разговаривать не будем"), то сейчас это ковбои, которые беспорядочно стреляют во все стороны ("Совершим набег, вдруг нам Дания отдаст Гренландию. Не получится – будем действовать более системно"). Да и вообще Трамп имеет самые поверхностные представления о внешней политике – что ему говорят, то он и скажет.Сначала он сказал, что Россия потеряла на СВО миллион человек, потом – что 800 тысяч. И так у него во всем.Теперь насчет Днепропетровской области. По очкам мы и так выигрываем. А если все же станет вопрос о заморозке конфликта по линии соприкосновения, то нам надо будет брать как можно больше километров территории.Сейчас наша группировка "Центр" в районе Покровска как многорукий Шива наступает сразу в четыре направления. Неслучайно туда приезжал Герасимов. Он не просто так в штабе 90-й танковой дивизии и Александрийской мотострелковой бригады. Он был у Мордвичева. Тот надел свои волшебные очки и показывал начальнику Генштаба, есть ли у "Центра" шансы продвинуться дальше и надо ли ему давать резервы.Дело в том, что Мордвичев ввел в бой почти все свои резервы. И поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области, под которое она была заточена, мы ее по частям растаскиваем по разным направлениям. Видимо, у командования нет возможности поддерживать сразу несколько крупных наступлений. Главное же – не установить рекорд, а удержать его.Вот и получается, что в Великую Новоселку подошла 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота. 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота уехала в Курскую область. В Волчанск прибыла 136-я буйнакская мотострелковая бригада, а 69-я бригада прибыла правый берег Оскола (Купянск). 34-я горная бригада находится в Погребках (Курская область).- А зачем нам наступать на Орехов и Гуляйполя, если мы разрубили на две части оборону ВСУ в Великой Новоселке, откуда можем выйти в тыл этим вражеским укреплениям в Запорожской области?- "Разрубили на две части" - это слишком громко сказано. В том смысле, что Великая Новоселка не повторила судьбу Угледара.Особенность обороны Великой Новоселки состоит в том, что она находится в треугольнике из рек. К ней только с юго-востока можно пройти посуху в центр. По рекам мы подошли к центральной ее части и поджали противника со всех сторон. Чтобы питать окруженную 110-ю бригаду ВСУ, киевскому режиму нужно не только идти по полям (в "захистников" с двух сторон стреляют морпехи из 336-й бригады и мотострелки из 127-й дивизии), но и построить какую-то переправу через реку. Враг даже неудачно пытался построить под огнем мост. Тем не менее, приказа на выход 110-й бригады из окружения нет. Она сражается. И пленных мало, потому что они боятся сдаваться к нам в плен.Вообще сейчас вскрылась серьезная проблема, которая раньше была не видна.Украина, которая обменивает своих самых "щирых захистников", в последнее время начала показывать миру (в том числе в ООН), в каком виде они приходят из российских лагерей. Они теряют по 30-40% массы. Парочка "азовцев"*, которая вернулась на фронт, умерла от истощения, потому что они весили по 40 килограммов и не смогли набрать массу. Может быть, в 2022 году, когда украинцы мучали наших летчиков, нам важно было показать, что и мы можем устроить им "веселую жизнь". Но сейчас большая часть украинских солдат – наловленные люди. И они, видя все это, боятся сдаваться.Нам надо менять систему их содержания. Это было и в Великую Отечественную войну. Одно дело – когда в ее начале немец попадал к нам в лагерь. Но в конце войны мы создавали из них организацию "Свободная Германия" и привлекали к строительству мирной жизни. Сейчас надо делать то же самое.Я это не из гуманизма говорю, а с прагматической точки зрения. Чем больше украинцев сдастся, тем меньше погибнет наших.Вернемся к Великой Новоселке. Она не повторила судьбу Угледара, когда противник оттуда просто убежал без всякого приказа. Наши их там окружили, но бои продолжаются.Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля Великая Новоселка и Торецк будут наши.Дело в том, что ВСУ ведут оборону на ряде опорных пунктов. Их нельзя назвать "фестунгами". Скорее – это "фортеци".- Я читал определение, что "фестнунг" - это ключевая точка на коммуникациях при маневренной войне, а все эти города Донбасса – крупные опорники.- Нет. Согласно немецкой инструкции от марта 1944 года, "фестунг" - это крепости, которые должны вести бой в окружении. А еще у гитлеровцев были опорные пункты, которые имели связь с немецкой армией и вокруг которых выстраивалась оборона. Так вот оборона ВСУ строится на ключевых опорных пунктах: Торецк, Покровск, Курахово, Великая Новоселка.Когда мы возьмем Великую Новоселку, мы выйдем на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет.Вообще до недавнего времени в "междуречье" от Курахово до Покровска у нас наступала только одна 90-я танковая дивизия. С украинской стороны было то же самое. Это прямо как в Северной Африке: у одних нет сил обороняться, у других нет сил наступать. Поэтому мы медленно продвигались, поджидая, пока 8-я армия вышибет врага из района южнее Курахово (там сейчас Даченский мешок).А если Великая Новоселка рухнет, и мы ликвидируем Даченский мешок, мы широким фронтом до самого Покровска двинем в Днепропетровскую и Запорожскую области. Для такого широкого фронта у Украины нет сил. И я не исключаю, что противник нанесет какой-нибудь новый "волшебный удар" на еще одном участке Курской области, чтобы отвлечь нас.- А вообще обязательно ли нам заходить в Днепропетровскую область, чтобы окружить Покровск?- Да. И вообще – если мы войдем в Днепропетровскую область, мы зайдем в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте. Противнику придется этот вопрос решать. А когда киевского режима них нет долговременных оборонительных сооружений, он, как правило, пытается сдержать нас контратаками: ударили-отошли, ударили-отошли.Вопрос в другом – хватит ли у нас сил. У нас же от Великой Новоселки до Покровска не так много войск. И увеличить их численность резко не удастся. Мы можем только набирать по 30 тысяч человек в месяц, обучать их и вооружить. Если сравнивать это со строительством дома, то мы нынешними силами можем только построить пятиэтажку с лестницей, а чтобы провести туда лифта, электричество и воду нужно перестраивать экономику под новую мобилизацию.Так что мы будем пытаться наступать. Но насколько это будет успешно – трудно понять.- А в Курской области у нас что с резервами?- Минобороны 20 января выпустило коммюнике о наших успехах в Курской области. И тут мы все узнали о том, сколько квадратных километров противник захватил к 5 сентября 2024 года – 1268 (мы за 2024 год захватили 4000 километров). При этом, когда Сырский докладывал Зеленскому: "Мой фюрер, мы контролируем 1200 километров российской территории", у нас это называли наглой ложью. То есть сейчас Минобороны официально подтвердило, что Сырский оказался правдорубом (смеется).Для чего об этом сообщили? Чтобы показать, что 801 квадратный километр мы отбили.Дело же в том, что в Курске сейчас происходят народные сходы людей, которые остались без жилья. Им сказали: "Подождите, скоро мы все освободим", а результата нет. Перспектив никаких тоже нет. Пока мы освободим Суджу, по степени разрушений там будет то же самое, что в Волчанске.Судя по перечню соединений, которые мы стянули под Курск, наша группировка там сопоставима с Покровским направлением. Командующий группировки "Север" генерал Лапин (это наш Макартур) действует так: если дело не идет, надо бросать бомбы. Он и на Волчанск их бросал, и сейчас на какой-то агрокомплекс, где стояли украинские войска, упал ФАБ-3000. И на этом все.Я вообще считаю, что Курская область – это как кусок Курляндии времен Великой Отечественной войны (территория современной Латвии). Мы за него бились с конца 1944 года до 9 мая. Группировка гитлеровцев там сдалась нам только после всеобщей капитуляции.- Выходит, проще Донбасс освободить, чем Курскую область?- Конечно. Курская область для ВСУ – это "пункт незламности". Зеленский хочет закончить войну, топча нашу землю. Чтобы нам оттуда выкурить противника, нам нужно снять большую часть войск с Донбасса.Дело в том, что для врага курский плацдарм – это только верхушка айсберга. Основные силы у него сидят в Сумской области. Следовательно, нам надо или начинать массированное наступление в Сумской области, или блокировать этот плацдарм по примеру Крынок.Что делал Теплинский в Крынках? Испытывал на ВСУ химические вещества и ФАБы, пока не построил там самый настоящий утилизатор. Сколько их приплывало на лодках, столько погибало. И когда даже опытные украинские военнослужащие отказались воевать в Крынках, киевский режим их оттуда вывел. Может быть, с Курской областью надо сделать то же самое.Я не говорю, что у нас там совсем нет никаких успехов. После того, как у нашей новенькой 34-й горной бригады не получилась атака на Погребки и с Махновкой тоже ничего не удалось, мы стали продвигаться вдоль границы (Николаево-Дарьино и Гуево), чтобы слегка приблизиться к дороге "Сумы-Суджа". Что-то получается. Но какой ценой – не знаю.У ВСУ там лучшие части. Обороняются они хорошо. Правда, с наступлением у них не получилось. 5 января они были разбиты в одно мгновение, фиаско было полным. Видимо, они посчитали, что "Ахмат" — это самое слабое звено, которое в свое время показало чудеса маневренной войны (просто сбежали в августе). Но за это "Ахмат" был укреплен славянской пехотой и операторами БПЛА."Ахмат" никуда не отступил. Его артиллерийская маневренная группа сделала так, что вражеские танки выскакивали на прямую наводку. Мы задержали противника, а к вечеру стали подтягиваться наши части с других участков фронта. Наступление ВСУ в пределах курского выступа провалилось. Но, повторюсь, обороняются они хорошо.Я считаю, что надо всем жителям оккупированных районов выдать временное жилье, локализовать этот курский плацдарм, а все силы бросить на Днепропетровскую область, потому что там больше перспектив. Потому что без широкомасштабного наступления в Сумской области мы врага из-под Курска нынешними силами не выбьем. Мы с ним до лета будем траться за каждую деревню.- А что вы имели в виду, когда сказали, что мы по очкам все равно выигрываем?- Главная проблема для нас - не Трамп, а общее состояние нашей экономики. Оно неплохое. Проблемы есть, но мы держимся. Самые страшные санкции мы пережили. А нападения на наши танкеры — это всегда война, поэтому Байден такие меры и не применял. Но если у нас с экономикой будет совсем плохо, нам придется пойти на заморозку конфликта по линии соприкосновения.Но это будет то же самое, что у Израиля с "Хамасом". Как только Израиль получит всех заложников, их 98 человек, война начнется с новой силой, потому что никакие противоречия не урегулированы. Просто сейчас Израилю нужно показать, что он слушается Трампа, а потом он опять начнет колотить "Хамас".Так же и в нашем случае. Если из расчетов состояния нашей экономики нам придется согласиться на временное размежевание с Украиной по линии фронта, то народ не выйдет на улицы, и власть сохранится.Мы выиграли по очкам в 12 раунде, 20% территорий за нами, а у противоположной стороны будут большие проблемы.Сейчас Зеленский занимает третье место в предпочтениях украинских избирателей. Ему нужно не только закончить войну, но и переизбраться. А для этого ему нужна какая-нибудь перемога в войне, чтобы население это считало перемогой. Или высадкой масштабного англо-французского десанта ("Мы не в НАТО, но мы уже оккупированы, сапоги уже пришли, можем целовать"), или демонстрацией удачного наступления а-ля Курск, чтобы захватить нашу территорию.Потому что при сохранении статус-кво в этой унылой войне при нашей небольшой инициативе, когда противник постоянно обороняется, победит Залужный, который сидит в Лондоне и полирует булаву. Он же "х-л", а Зеленский – помок арендаторов (смеется).Именно сейчас ему невыгодно заключение мира. Он проиграет выборы и по традиции следующая власть обвинит его во всех проблемах Украины.Если произойдет заморозка, то наши ультра-патриоты с диванов будут бросаться тапками, но для нас ничего такого не произойдет, а для противника произойдет. Нам бы еще добиться каких-то целей, но мы уже можем начать консультации по переговорам, а нашему врагу никакие консультации не нужны.Он должен продолжать войну, пока не найдет хороший момент, чтобы ее закончить.* Запрещенная в России террористическая организация.О других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами
https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html
https://ukraina.ru/20250123/1060505446.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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интервью, курская область, россия, днепропетровская область, дональд трамп, владимир зеленский, илья мощанский, вооруженные силы украины, "ахмат", минобороны, санкции
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее Дональд Трамп
заявил, что если Москва "не согласится завершить войну", то он введет высокие налоги, тарифы и санкции на российскую нефть. Дмитрий Песков на это ответил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.
- Илья Борисович, на этом фоне в народе начались споры по поводу Днепропетровской области. Одни говорят, что армия России специально не будет туда заходить, чтобы не злить Трампа. Другие наоборот – считают, что это делать надо, чтобы показать, кто в доме хозяин. А есть ли сейчас для этого условия и военная целесообразность?
- Рыжий клоун Трамп сменил унылого клоуна Байдена
. Он каждый день что-то обещает и кому-то угрожает. Не думаю, что против нас можно ввести какие-то еще санкции. Да, США
могут навредить нам, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии
и Китая
, которые покупают нашу нефть. Но, во-первых, Китай сам может влепить Америке
, потому что множество заводов американских компаний все еще находятся в Китае. А, во-вторых, хотя Индия является союзницей США, она уже расширила список страховых компаний для наших санкций.
Страна разваливается по экономическим причинам при двух условиях. Либо в магазинах ничего нельзя купить, как в позднем СССР, либо в магазинах все есть, но у народа на это нет денег, как это было в Сирии. Пока в России такого нет. Мы уже пережили самые страшные санкции в марте, переживем и эти.
Просто подход американской администрации изменился. Если раньше это были системные люди ("Мы с вами даже разговаривать не будем"), то сейчас это ковбои, которые беспорядочно стреляют во все стороны ("Совершим набег, вдруг нам Дания
отдаст Гренландию. Не получится – будем действовать более системно"). Да и вообще Трамп имеет самые поверхностные представления о внешней политике – что ему говорят, то он и скажет.
Сначала он сказал, что Россия потеряла на СВО миллион человек, потом – что 800 тысяч. И так у него во всем.
Теперь насчет Днепропетровской области. По очкам мы и так выигрываем. А если все же станет вопрос о заморозке конфликта по линии соприкосновения, то нам надо будет брать как можно больше километров территории.
Сейчас наша группировка "Центр" в районе Покровска как многорукий Шива наступает сразу в четыре направления. Неслучайно туда приезжал Герасимов. Он не просто так в штабе 90-й танковой дивизии и Александрийской мотострелковой бригады. Он был у Мордвичева. Тот надел свои волшебные очки и показывал начальнику Генштаба
, есть ли у "Центра" шансы продвинуться дальше и надо ли ему давать резервы.
Дело в том, что Мордвичев ввел в бой почти все свои резервы. И поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области
, под которое она была заточена, мы ее по частям растаскиваем по разным направлениям. Видимо, у командования нет возможности поддерживать сразу несколько крупных наступлений. Главное же – не установить рекорд, а удержать его.
Вот и получается, что в Великую Новоселку подошла 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота. 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота уехала в Курскую область
. В Волчанск
прибыла 136-я буйнакская мотострелковая бригада, а 69-я бригада прибыла правый берег Оскола (Купянск). 34-я горная бригада находится в Погребках (Курская область).
- А зачем нам наступать на Орехов и Гуляйполя, если мы разрубили на две части оборону ВСУ в Великой Новоселке, откуда можем выйти в тыл этим вражеским укреплениям в Запорожской области?
- "Разрубили на две части" - это слишком громко сказано. В том смысле, что Великая Новоселка не повторила судьбу Угледара.
Особенность обороны Великой Новоселки состоит в том, что она находится в треугольнике из рек. К ней только с юго-востока можно пройти посуху в центр. По рекам мы подошли к центральной ее части и поджали противника со всех сторон. Чтобы питать окруженную 110-ю бригаду ВСУ, киевскому режиму нужно не только идти по полям (в "захистников" с двух сторон стреляют морпехи из 336-й бригады и мотострелки из 127-й дивизии), но и построить какую-то переправу через реку. Враг даже неудачно пытался построить под огнем мост. Тем не менее, приказа на выход 110-й бригады из окружения нет. Она сражается. И пленных мало, потому что они боятся сдаваться к нам в плен.
Вообще сейчас вскрылась серьезная проблема, которая раньше была не видна.
Украина
, которая обменивает своих самых "щирых захистников", в последнее время начала показывать миру (в том числе в ООН
), в каком виде они приходят из российских лагерей. Они теряют по 30-40% массы. Парочка "азовцев"*, которая вернулась на фронт, умерла от истощения, потому что они весили по 40 килограммов и не смогли набрать массу. Может быть, в 2022 году, когда украинцы мучали наших летчиков, нам важно было показать, что и мы можем устроить им "веселую жизнь". Но сейчас большая часть украинских солдат – наловленные люди. И они, видя все это, боятся сдаваться.
Нам надо менять систему их содержания. Это было и в Великую Отечественную войну. Одно дело – когда в ее начале немец попадал к нам в лагерь. Но в конце войны мы создавали из них организацию "Свободная Германия" и привлекали к строительству мирной жизни. Сейчас надо делать то же самое.
Я это не из гуманизма говорю, а с прагматической точки зрения. Чем больше украинцев сдастся, тем меньше погибнет наших.
Вернемся к Великой Новоселке. Она не повторила судьбу Угледара, когда противник оттуда просто убежал без всякого приказа. Наши их там окружили, но бои продолжаются.
Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля Великая Новоселка и Торецк будут наши.
Дело в том, что ВСУ ведут оборону на ряде опорных пунктов. Их нельзя назвать "фестунгами". Скорее – это "фортеци".
- Я читал определение, что "фестнунг" - это ключевая точка на коммуникациях при маневренной войне, а все эти города Донбасса – крупные опорники.
- Нет. Согласно немецкой инструкции от марта 1944 года, "фестунг" - это крепости, которые должны вести бой в окружении. А еще у гитлеровцев были опорные пункты, которые имели связь с немецкой армией и вокруг которых выстраивалась оборона. Так вот оборона ВСУ строится на ключевых опорных пунктах: Торецк, Покровск, Курахово
, Великая Новоселка.
Когда мы возьмем Великую Новоселку, мы выйдем на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет.
Вообще до недавнего времени в "междуречье" от Курахово до Покровска у нас наступала только одна 90-я танковая дивизия. С украинской стороны было то же самое. Это прямо как в Северной Африке: у одних нет сил обороняться, у других нет сил наступать. Поэтому мы медленно продвигались, поджидая, пока 8-я армия вышибет врага из района южнее Курахово (там сейчас Даченский мешок).
А если Великая Новоселка рухнет, и мы ликвидируем Даченский мешок, мы широким фронтом до самого Покровска двинем в Днепропетровскую и Запорожскую области. Для такого широкого фронта у Украины нет сил. И я не исключаю, что противник нанесет какой-нибудь новый "волшебный удар" на еще одном участке Курской области, чтобы отвлечь нас.
- А вообще обязательно ли нам заходить в Днепропетровскую область, чтобы окружить Покровск?
- Да. И вообще – если мы войдем в Днепропетровскую область, мы зайдем в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте. Противнику придется этот вопрос решать. А когда киевского режима них нет долговременных оборонительных сооружений, он, как правило, пытается сдержать нас контратаками: ударили-отошли, ударили-отошли.
Вопрос в другом – хватит ли у нас сил. У нас же от Великой Новоселки до Покровска не так много войск. И увеличить их численность резко не удастся. Мы можем только набирать по 30 тысяч человек в месяц, обучать их и вооружить. Если сравнивать это со строительством дома, то мы нынешними силами можем только построить пятиэтажку с лестницей, а чтобы провести туда лифта, электричество и воду нужно перестраивать экономику под новую мобилизацию.
Так что мы будем пытаться наступать. Но насколько это будет успешно – трудно понять.
- А в Курской области у нас что с резервами?
- Минобороны
20 января выпустило коммюнике о наших успехах в Курской области. И тут мы все узнали о том, сколько квадратных километров противник захватил к 5 сентября 2024 года – 1268 (мы за 2024 год захватили 4000 километров). При этом, когда Сырский
докладывал Зеленскому: "Мой фюрер, мы контролируем 1200 километров российской территории", у нас это называли наглой ложью. То есть сейчас Минобороны официально подтвердило, что Сырский оказался правдорубом (смеется).
Для чего об этом сообщили? Чтобы показать, что 801 квадратный километр мы отбили.
Дело же в том, что в Курске
сейчас происходят народные сходы людей, которые остались без жилья. Им сказали: "Подождите, скоро мы все освободим", а результата нет. Перспектив никаких тоже нет. Пока мы освободим Суджу
, по степени разрушений там будет то же самое, что в Волчанске.
Судя по перечню соединений, которые мы стянули под Курск, наша группировка там сопоставима с Покровским направлением. Командующий группировки "Север" генерал Лапин (это наш Макартур) действует так: если дело не идет, надо бросать бомбы. Он и на Волчанск их бросал, и сейчас на какой-то агрокомплекс, где стояли украинские войска, упал ФАБ-3000. И на этом все.
Я вообще считаю, что Курская область – это как кусок Курляндии времен Великой Отечественной войны (территория современной Латвии). Мы за него бились с конца 1944 года до 9 мая. Группировка гитлеровцев там сдалась нам только после всеобщей капитуляции.
- Выходит, проще Донбасс освободить, чем Курскую область?
- Конечно. Курская область для ВСУ – это "пункт незламности". Зеленский хочет закончить войну, топча нашу землю. Чтобы нам оттуда выкурить противника, нам нужно снять большую часть войск с Донбасса.
Дело в том, что для врага курский плацдарм – это только верхушка айсберга. Основные силы у него сидят в Сумской области
. Следовательно, нам надо или начинать массированное наступление в Сумской области, или блокировать этот плацдарм по примеру Крынок.
Что делал Теплинский в Крынках? Испытывал на ВСУ химические вещества и ФАБы, пока не построил там самый настоящий утилизатор. Сколько их приплывало на лодках, столько погибало. И когда даже опытные украинские военнослужащие отказались воевать в Крынках, киевский режим их оттуда вывел. Может быть, с Курской областью надо сделать то же самое.
Я не говорю, что у нас там совсем нет никаких успехов. После того, как у нашей новенькой 34-й горной бригады не получилась атака на Погребки и с Махновкой тоже ничего не удалось, мы стали продвигаться вдоль границы (Николаево-Дарьино и Гуево), чтобы слегка приблизиться к дороге "Сумы-Суджа". Что-то получается. Но какой ценой – не знаю.
У ВСУ там лучшие части. Обороняются они хорошо. Правда, с наступлением у них не получилось. 5 января они были разбиты в одно мгновение, фиаско было полным. Видимо, они посчитали, что "Ахмат
" — это самое слабое звено, которое в свое время показало чудеса маневренной войны (просто сбежали в августе). Но за это "Ахмат" был укреплен славянской пехотой и операторами БПЛА.
"Ахмат" никуда не отступил. Его артиллерийская маневренная группа сделала так, что вражеские танки выскакивали на прямую наводку. Мы задержали противника, а к вечеру стали подтягиваться наши части с других участков фронта. Наступление ВСУ в пределах курского выступа провалилось. Но, повторюсь, обороняются они хорошо.
Я считаю, что надо всем жителям оккупированных районов выдать временное жилье, локализовать этот курский плацдарм, а все силы бросить на Днепропетровскую область, потому что там больше перспектив. Потому что без широкомасштабного наступления в Сумской области мы врага из-под Курска нынешними силами не выбьем. Мы с ним до лета будем траться за каждую деревню.
- А что вы имели в виду, когда сказали, что мы по очкам все равно выигрываем?
- Главная проблема для нас - не Трамп, а общее состояние нашей экономики. Оно неплохое. Проблемы есть, но мы держимся. Самые страшные санкции мы пережили. А нападения на наши танкеры — это всегда война, поэтому Байден такие меры и не применял. Но если у нас с экономикой будет совсем плохо, нам придется пойти на заморозку конфликта по линии соприкосновения.
Но это будет то же самое, что у Израиля
с "Хамасом
". Как только Израиль получит всех заложников, их 98 человек, война начнется с новой силой, потому что никакие противоречия не урегулированы. Просто сейчас Израилю нужно показать, что он слушается Трампа, а потом он опять начнет колотить "Хамас".
Так же и в нашем случае. Если из расчетов состояния нашей экономики нам придется согласиться на временное размежевание с Украиной по линии фронта, то народ не выйдет на улицы, и власть сохранится.
Мы выиграли по очкам в 12 раунде, 20% территорий за нами, а у противоположной стороны будут большие проблемы.
Сейчас Зеленский занимает третье место в предпочтениях украинских избирателей. Ему нужно не только закончить войну, но и переизбраться. А для этого ему нужна какая-нибудь перемога в войне, чтобы население это считало перемогой. Или высадкой масштабного англо-французского десанта ("Мы не в НАТО
, но мы уже оккупированы, сапоги уже пришли, можем целовать"), или демонстрацией удачного наступления а-ля Курск, чтобы захватить нашу территорию.
Потому что при сохранении статус-кво в этой унылой войне при нашей небольшой инициативе, когда противник постоянно обороняется, победит Залужный
, который сидит в Лондоне и полирует булаву. Он же "х-л", а Зеленский – помок арендаторов (смеется).
Именно сейчас ему невыгодно заключение мира. Он проиграет выборы и по традиции следующая власть обвинит его во всех проблемах Украины.
Если произойдет заморозка, то наши ультра-патриоты с диванов будут бросаться тапками, но для нас ничего такого не произойдет, а для противника произойдет. Нам бы еще добиться каких-то целей, но мы уже можем начать консультации по переговорам, а нашему врагу никакие консультации не нужны.
Он должен продолжать войну, пока не найдет хороший момент, чтобы ее закончить.
* Запрещенная в России террористическая организация.