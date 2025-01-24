https://ukraina.ru/20250124/1060515725.html

Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру

Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру - 24.01.2025 Украина.ру

Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру

Владимир Зеленский хочет заморозить конфликт и при этом переизбраться. Поэтому он должен продолжать войну, пока не найдет хороший момент, чтобы ее закончить, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2025-01-24T06:30

2025-01-24T06:30

2025-01-24T06:30

интервью

курская область

россия

днепропетровская область

дональд трамп

владимир зеленский

илья мощанский

вооруженные силы украины

"ахмат"

минобороны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Дональд Трамп заявил, что если Москва "не согласится завершить войну", то он введет высокие налоги, тарифы и санкции на российскую нефть. Дмитрий Песков на это ответил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.- Илья Борисович, на этом фоне в народе начались споры по поводу Днепропетровской области. Одни говорят, что армия России специально не будет туда заходить, чтобы не злить Трампа. Другие наоборот – считают, что это делать надо, чтобы показать, кто в доме хозяин. А есть ли сейчас для этого условия и военная целесообразность?- Рыжий клоун Трамп сменил унылого клоуна Байдена. Он каждый день что-то обещает и кому-то угрожает. Не думаю, что против нас можно ввести какие-то еще санкции. Да, США могут навредить нам, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии и Китая, которые покупают нашу нефть. Но, во-первых, Китай сам может влепить Америке, потому что множество заводов американских компаний все еще находятся в Китае. А, во-вторых, хотя Индия является союзницей США, она уже расширила список страховых компаний для наших санкций.Страна разваливается по экономическим причинам при двух условиях. Либо в магазинах ничего нельзя купить, как в позднем СССР, либо в магазинах все есть, но у народа на это нет денег, как это было в Сирии. Пока в России такого нет. Мы уже пережили самые страшные санкции в марте, переживем и эти.Просто подход американской администрации изменился. Если раньше это были системные люди ("Мы с вами даже разговаривать не будем"), то сейчас это ковбои, которые беспорядочно стреляют во все стороны ("Совершим набег, вдруг нам Дания отдаст Гренландию. Не получится – будем действовать более системно"). Да и вообще Трамп имеет самые поверхностные представления о внешней политике – что ему говорят, то он и скажет.Сначала он сказал, что Россия потеряла на СВО миллион человек, потом – что 800 тысяч. И так у него во всем.Теперь насчет Днепропетровской области. По очкам мы и так выигрываем. А если все же станет вопрос о заморозке конфликта по линии соприкосновения, то нам надо будет брать как можно больше километров территории.Сейчас наша группировка "Центр" в районе Покровска как многорукий Шива наступает сразу в четыре направления. Неслучайно туда приезжал Герасимов. Он не просто так в штабе 90-й танковой дивизии и Александрийской мотострелковой бригады. Он был у Мордвичева. Тот надел свои волшебные очки и показывал начальнику Генштаба, есть ли у "Центра" шансы продвинуться дальше и надо ли ему давать резервы.Дело в том, что Мордвичев ввел в бой почти все свои резервы. И поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области, под которое она была заточена, мы ее по частям растаскиваем по разным направлениям. Видимо, у командования нет возможности поддерживать сразу несколько крупных наступлений. Главное же – не установить рекорд, а удержать его.Вот и получается, что в Великую Новоселку подошла 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота. 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота уехала в Курскую область. В Волчанск прибыла 136-я буйнакская мотострелковая бригада, а 69-я бригада прибыла правый берег Оскола (Купянск). 34-я горная бригада находится в Погребках (Курская область).- А зачем нам наступать на Орехов и Гуляйполя, если мы разрубили на две части оборону ВСУ в Великой Новоселке, откуда можем выйти в тыл этим вражеским укреплениям в Запорожской области?- "Разрубили на две части" - это слишком громко сказано. В том смысле, что Великая Новоселка не повторила судьбу Угледара.Особенность обороны Великой Новоселки состоит в том, что она находится в треугольнике из рек. К ней только с юго-востока можно пройти посуху в центр. По рекам мы подошли к центральной ее части и поджали противника со всех сторон. Чтобы питать окруженную 110-ю бригаду ВСУ, киевскому режиму нужно не только идти по полям (в "захистников" с двух сторон стреляют морпехи из 336-й бригады и мотострелки из 127-й дивизии), но и построить какую-то переправу через реку. Враг даже неудачно пытался построить под огнем мост. Тем не менее, приказа на выход 110-й бригады из окружения нет. Она сражается. И пленных мало, потому что они боятся сдаваться к нам в плен.Вообще сейчас вскрылась серьезная проблема, которая раньше была не видна.Украина, которая обменивает своих самых "щирых захистников", в последнее время начала показывать миру (в том числе в ООН), в каком виде они приходят из российских лагерей. Они теряют по 30-40% массы. Парочка "азовцев"*, которая вернулась на фронт, умерла от истощения, потому что они весили по 40 килограммов и не смогли набрать массу. Может быть, в 2022 году, когда украинцы мучали наших летчиков, нам важно было показать, что и мы можем устроить им "веселую жизнь". Но сейчас большая часть украинских солдат – наловленные люди. И они, видя все это, боятся сдаваться.Нам надо менять систему их содержания. Это было и в Великую Отечественную войну. Одно дело – когда в ее начале немец попадал к нам в лагерь. Но в конце войны мы создавали из них организацию "Свободная Германия" и привлекали к строительству мирной жизни. Сейчас надо делать то же самое.Я это не из гуманизма говорю, а с прагматической точки зрения. Чем больше украинцев сдастся, тем меньше погибнет наших.Вернемся к Великой Новоселке. Она не повторила судьбу Угледара, когда противник оттуда просто убежал без всякого приказа. Наши их там окружили, но бои продолжаются.Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля Великая Новоселка и Торецк будут наши.Дело в том, что ВСУ ведут оборону на ряде опорных пунктов. Их нельзя назвать "фестунгами". Скорее – это "фортеци".- Я читал определение, что "фестнунг" - это ключевая точка на коммуникациях при маневренной войне, а все эти города Донбасса – крупные опорники.- Нет. Согласно немецкой инструкции от марта 1944 года, "фестунг" - это крепости, которые должны вести бой в окружении. А еще у гитлеровцев были опорные пункты, которые имели связь с немецкой армией и вокруг которых выстраивалась оборона. Так вот оборона ВСУ строится на ключевых опорных пунктах: Торецк, Покровск, Курахово, Великая Новоселка.Когда мы возьмем Великую Новоселку, мы выйдем на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет.Вообще до недавнего времени в "междуречье" от Курахово до Покровска у нас наступала только одна 90-я танковая дивизия. С украинской стороны было то же самое. Это прямо как в Северной Африке: у одних нет сил обороняться, у других нет сил наступать. Поэтому мы медленно продвигались, поджидая, пока 8-я армия вышибет врага из района южнее Курахово (там сейчас Даченский мешок).А если Великая Новоселка рухнет, и мы ликвидируем Даченский мешок, мы широким фронтом до самого Покровска двинем в Днепропетровскую и Запорожскую области. Для такого широкого фронта у Украины нет сил. И я не исключаю, что противник нанесет какой-нибудь новый "волшебный удар" на еще одном участке Курской области, чтобы отвлечь нас.- А вообще обязательно ли нам заходить в Днепропетровскую область, чтобы окружить Покровск?- Да. И вообще – если мы войдем в Днепропетровскую область, мы зайдем в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте. Противнику придется этот вопрос решать. А когда киевского режима них нет долговременных оборонительных сооружений, он, как правило, пытается сдержать нас контратаками: ударили-отошли, ударили-отошли.Вопрос в другом – хватит ли у нас сил. У нас же от Великой Новоселки до Покровска не так много войск. И увеличить их численность резко не удастся. Мы можем только набирать по 30 тысяч человек в месяц, обучать их и вооружить. Если сравнивать это со строительством дома, то мы нынешними силами можем только построить пятиэтажку с лестницей, а чтобы провести туда лифта, электричество и воду нужно перестраивать экономику под новую мобилизацию.Так что мы будем пытаться наступать. Но насколько это будет успешно – трудно понять.- А в Курской области у нас что с резервами?- Минобороны 20 января выпустило коммюнике о наших успехах в Курской области. И тут мы все узнали о том, сколько квадратных километров противник захватил к 5 сентября 2024 года – 1268 (мы за 2024 год захватили 4000 километров). При этом, когда Сырский докладывал Зеленскому: "Мой фюрер, мы контролируем 1200 километров российской территории", у нас это называли наглой ложью. То есть сейчас Минобороны официально подтвердило, что Сырский оказался правдорубом (смеется).Для чего об этом сообщили? Чтобы показать, что 801 квадратный километр мы отбили.Дело же в том, что в Курске сейчас происходят народные сходы людей, которые остались без жилья. Им сказали: "Подождите, скоро мы все освободим", а результата нет. Перспектив никаких тоже нет. Пока мы освободим Суджу, по степени разрушений там будет то же самое, что в Волчанске.Судя по перечню соединений, которые мы стянули под Курск, наша группировка там сопоставима с Покровским направлением. Командующий группировки "Север" генерал Лапин (это наш Макартур) действует так: если дело не идет, надо бросать бомбы. Он и на Волчанск их бросал, и сейчас на какой-то агрокомплекс, где стояли украинские войска, упал ФАБ-3000. И на этом все.Я вообще считаю, что Курская область – это как кусок Курляндии времен Великой Отечественной войны (территория современной Латвии). Мы за него бились с конца 1944 года до 9 мая. Группировка гитлеровцев там сдалась нам только после всеобщей капитуляции.- Выходит, проще Донбасс освободить, чем Курскую область?- Конечно. Курская область для ВСУ – это "пункт незламности". Зеленский хочет закончить войну, топча нашу землю. Чтобы нам оттуда выкурить противника, нам нужно снять большую часть войск с Донбасса.Дело в том, что для врага курский плацдарм – это только верхушка айсберга. Основные силы у него сидят в Сумской области. Следовательно, нам надо или начинать массированное наступление в Сумской области, или блокировать этот плацдарм по примеру Крынок.Что делал Теплинский в Крынках? Испытывал на ВСУ химические вещества и ФАБы, пока не построил там самый настоящий утилизатор. Сколько их приплывало на лодках, столько погибало. И когда даже опытные украинские военнослужащие отказались воевать в Крынках, киевский режим их оттуда вывел. Может быть, с Курской областью надо сделать то же самое.Я не говорю, что у нас там совсем нет никаких успехов. После того, как у нашей новенькой 34-й горной бригады не получилась атака на Погребки и с Махновкой тоже ничего не удалось, мы стали продвигаться вдоль границы (Николаево-Дарьино и Гуево), чтобы слегка приблизиться к дороге "Сумы-Суджа". Что-то получается. Но какой ценой – не знаю.У ВСУ там лучшие части. Обороняются они хорошо. Правда, с наступлением у них не получилось. 5 января они были разбиты в одно мгновение, фиаско было полным. Видимо, они посчитали, что "Ахмат" — это самое слабое звено, которое в свое время показало чудеса маневренной войны (просто сбежали в августе). Но за это "Ахмат" был укреплен славянской пехотой и операторами БПЛА."Ахмат" никуда не отступил. Его артиллерийская маневренная группа сделала так, что вражеские танки выскакивали на прямую наводку. Мы задержали противника, а к вечеру стали подтягиваться наши части с других участков фронта. Наступление ВСУ в пределах курского выступа провалилось. Но, повторюсь, обороняются они хорошо.Я считаю, что надо всем жителям оккупированных районов выдать временное жилье, локализовать этот курский плацдарм, а все силы бросить на Днепропетровскую область, потому что там больше перспектив. Потому что без широкомасштабного наступления в Сумской области мы врага из-под Курска нынешними силами не выбьем. Мы с ним до лета будем траться за каждую деревню.- А что вы имели в виду, когда сказали, что мы по очкам все равно выигрываем?- Главная проблема для нас - не Трамп, а общее состояние нашей экономики. Оно неплохое. Проблемы есть, но мы держимся. Самые страшные санкции мы пережили. А нападения на наши танкеры — это всегда война, поэтому Байден такие меры и не применял. Но если у нас с экономикой будет совсем плохо, нам придется пойти на заморозку конфликта по линии соприкосновения.Но это будет то же самое, что у Израиля с "Хамасом". Как только Израиль получит всех заложников, их 98 человек, война начнется с новой силой, потому что никакие противоречия не урегулированы. Просто сейчас Израилю нужно показать, что он слушается Трампа, а потом он опять начнет колотить "Хамас".Так же и в нашем случае. Если из расчетов состояния нашей экономики нам придется согласиться на временное размежевание с Украиной по линии фронта, то народ не выйдет на улицы, и власть сохранится.Мы выиграли по очкам в 12 раунде, 20% территорий за нами, а у противоположной стороны будут большие проблемы.Сейчас Зеленский занимает третье место в предпочтениях украинских избирателей. Ему нужно не только закончить войну, но и переизбраться. А для этого ему нужна какая-нибудь перемога в войне, чтобы население это считало перемогой. Или высадкой масштабного англо-французского десанта ("Мы не в НАТО, но мы уже оккупированы, сапоги уже пришли, можем целовать"), или демонстрацией удачного наступления а-ля Курск, чтобы захватить нашу территорию.Потому что при сохранении статус-кво в этой унылой войне при нашей небольшой инициативе, когда противник постоянно обороняется, победит Залужный, который сидит в Лондоне и полирует булаву. Он же "х-л", а Зеленский – помок арендаторов (смеется).Именно сейчас ему невыгодно заключение мира. Он проиграет выборы и по традиции следующая власть обвинит его во всех проблемах Украины.Если произойдет заморозка, то наши ультра-патриоты с диванов будут бросаться тапками, но для нас ничего такого не произойдет, а для противника произойдет. Нам бы еще добиться каких-то целей, но мы уже можем начать консультации по переговорам, а нашему врагу никакие консультации не нужны.Он должен продолжать войну, пока не найдет хороший момент, чтобы ее закончить.* Запрещенная в России террористическая организация.О других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20250123/1060505446.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, курская область, россия, днепропетровская область, дональд трамп, владимир зеленский, илья мощанский, вооруженные силы украины, "ахмат", минобороны, санкции