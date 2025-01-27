https://ukraina.ru/20250127/1060561881.html

ВСУ строем выйдут из города: эксперт рассказал, когда ВС РФ перережут последнюю дорогу на Покровск

ВСУ строем выйдут из города: эксперт рассказал, когда ВС РФ перережут последнюю дорогу на Покровск - 27.01.2025 Украина.ру

ВСУ строем выйдут из города: эксперт рассказал, когда ВС РФ перережут последнюю дорогу на Покровск

То, что возле Покровска ВСУ взорвали шахтные стволы говорит о том, что они не видят себя на этой территории. Как только гарнизон противника останется без снабжения, украинские военные встанут и строем выйдут из города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2025-01-27T04:45

2025-01-27T04:45

2025-01-27T04:45

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Ранее появилась информация, что на Покровском направлении ВС РФ закрепились в районе Котлино и Удачное на трассе Синельниково-Покровск.То, что возле Покровска (Красноармейска) ВСУ взорвали шахтные стволы говорит о том, что они не останутся на этой территории. От Котлино порядка шести километров до трасс Е4, Е5 и Е6, которые позволяют ВСУ снабжать группировку в Покровске, сообщил эксперт.В результате под контролем ВСУ останется только трасса Е50, которую можно будет использовать для снабжения. Но она находится на расстоянии 7-9 километров от ЛБС. Поэтому сложностей для поражения данных объектов нет, отметил полковник запаса.Как только украинский гарнизон в Красноармейске останется без снабжения, военнослужащие встанут и строем покинут город. На это потребуется полтора-два месяца, указал эксперт."Я говорю на основании существовавших до недавнего времени нормативов, не учитывая то, что перед нами стоит задача не разрушить ничего лишнего и сохранить жизни своих военнослужащих", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О политических перспективах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250125/1060553920.html

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