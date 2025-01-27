ВСУ строем выйдут из города: эксперт рассказал, когда ВС РФ перережут последнюю дорогу на Покровск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
То, что возле Покровска ВСУ взорвали шахтные стволы говорит о том, что они не видят себя на этой территории. Как только гарнизон противника останется без снабжения, украинские военные встанут и строем выйдут из города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Ранее появилась информация, что на Покровском направлении ВС РФ закрепились в районе Котлино и Удачное на трассе Синельниково-Покровск.
То, что возле Покровска (Красноармейска) ВСУ взорвали шахтные стволы говорит о том, что они не останутся на этой территории. От Котлино порядка шести километров до трасс Е4, Е5 и Е6, которые позволяют ВСУ снабжать группировку в Покровске, сообщил эксперт.
"Сейчас артиллерийские подразделения выдвинутся на огневой рубеж, разобьют на квадраты эти автотрассы, выложат на грунт боеприпасы, получат ориентиры, сосредоточат огонь и, поверьте, доставка в Красноармейск вооружения и личного состава будет отсечена", — подчеркнул Насонов.
В результате под контролем ВСУ останется только трасса Е50, которую можно будет использовать для снабжения. Но она находится на расстоянии 7-9 километров от ЛБС. Поэтому сложностей для поражения данных объектов нет, отметил полковник запаса.
Как только украинский гарнизон в Красноармейске останется без снабжения, военнослужащие встанут и строем покинут город. На это потребуется полтора-два месяца, указал эксперт.
"Я говорю на основании существовавших до недавнего времени нормативов, не учитывая то, что перед нами стоит задача не разрушить ничего лишнего и сохранить жизни своих военнослужащих", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
О политических перспективах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
25 января, 07:00Дмитрий Бавырин: Зеленский обдурил Трампа, но Россия может сделать так, что это приведет Украину к крахуТрамп хочет получить Нобелевскую премию мира. Если у него это не получится, у него будет другая цель. Эти цели Трампа зачастую упираются в его эго. Мы же и надеемся на то, что эго Трампа окажется важнее объективных интересов США, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин