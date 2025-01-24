https://ukraina.ru/20250124/1060528199.html

Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США

Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США - 24.01.2025 Украина.ру

Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США

После того, как, по общему мнению, старый/новый президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум со словами "дальше будет только хуже", многие эксперты сделали вывод, что он не знает, что ему делать в украинском конфликте и просто истерит.

2025-01-24T11:17

2025-01-24T11:17

2025-01-24T11:17

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Пугает, значит, как дикобраз, распускающий иголки при виде опасности, или скунс, который… Ну, вы знаете, чем пугает скунс. Особенно если у вас нет при этом респиратора…Истерика же Трампа понятна: он уже громко и неароматно провалился в одном из самых ярких и резонансных предвыборных посулов – обещал закончить войну в Украине за 24 часа, а сейчас сделать это за 100 дней поручил спецпосланнику по Украине и России Киту Келлогу, генералу, которого называют "верным псом президента". За якобы верность и лояльность. Но это их дела – кто кому клянется в верности…Для Украины и России важно, что будет дальше. Почему это "будет хуже" России, а война продолжится на территории Украины. Точнее – еще чуть-чуть, и на территории Украины, пока же Россия в основном освобождает свои конституционные территории, что ей и предписано ее же Конституцией.Аналитики и эксперты в своих объяснениях остановились на нескольких главных выводах: мол, Трамп:– ошибается в своих прогнозах и предсказаниях, потому что не хочет видеть в украинском конфликте войну между Россией и всем Западом, ведомым США, а сводит все к распре между Киевом и Москвой;– не имеет всей информации о перипетиях на фронтах специальной военной операции (СВО) и не хочет признавать, что война идет еще и между его администрацией и всеми его врагами – демократами и глобалистами, которым для борьбы с ним – любое лыко в строку;– не хочет признавать, что Украина – это всего лишь орудие, которым с ним борются его враги – демократы и порожденные ими глобалисты в руководстве ЕС и НАТО, которым выгодна любая война, ибо дает им статус, положение и деньги;– либо не имеет возможности, либо просто не хочет дальше давить на Россию санкциями и тарифной войной, так как опасается, что это Москву к поражению не подтолкнет, но вот к дальнейшему сближению с Китаем подвигнет, а Китай для Трампа – это как бы главный враг;– просто не знает, что ему дальше делать, ибо столкнулся с не своей войной, в которой никто не хочет идти на уступки, а ему уступки эти нужны, потому что у него других планов – громадье: ему Америку надобно делать великой.Последнее объяснение – вообще просто блеск. Ага, не знает, что ему делать. Может, он еще и читать не умеет, а смысл сказанного по телевизору к нему не доходит? Но даже если так, то вокруг него вьются советники и помощники. Которые все и обскажут, и подскажут. И Трамп все отлично знает.И знает главное – война в Украине выгодна и ему. Во-первых, для обеспечения преемственности политики США. И если во внутриамериканских разборках с глубинным государством, вашингтонским болотом и т. д. Трамп волен делать все, что ему угодно, чтобы перестроить и перекроить расклады, балансы и противовесы, то на внешней арене "сделать Америку снова великой" – это, по Трампу, вернуть ей положение если и не гегемона, то точно лидера. И если лидера/гегемона не планетарного, то хотя бы в западном полушарии.Именно поэтому и заговорили о "Доктрине Донро" – новом издании "доктрины Монро" начала XIX века, согласно которой западное полушарие – это задний двор США, где могут распоряжаться только они. Трамп тоже мечтает, как минимум об этом. А как максимум – думает о планетарном господстве с опорой на свое полушарие, где он хочет уже подгрести под себя Гренландию и Канаду с их природными ресурсами и военно-политическими преимуществами. И вернуть себе Панамский канал, обеспечивающий США крутые логистические ништяки первого уровня – контроль за торговым путем из Атлантического в Тихий океан.Вот, чтобы было чем грозить недругам, во-вторых, США и Трампу лично и нужна война в Европе, где Украина выступает не только плацдармом, придвинутым для давления непосредственно к границам России, или полигоном, на котором сгорают старые и испытываются все новейшие вооружения и техника, но еще и инструментом давления. Если хотите, тараном, кистенем и дубинкой, которыми США, с одной стороны, подгребают под свои планы Европу. И уже практически подчинили себе "старушку", максимально "обезжирив" ее экономически.С другой – давят на Россию, предлагая ей "мир через силу" и стараясь таким образом выторговать согласие не сближаться с тем же Китаем.И все, как и при Джо Байдене, у Трампа в этой картинке выглядит логично, разнопланово и объемно. Все учтено и все функции всем расписаны и доведены до исполнения. А все обстоятельства и слагаемые ситуации Трампу известны отлично – он ими всегда пользовался, брал и сейчас берет в расчет при планировании собственного поведения.Не верите? Пожалуйста: первое – именно Трамп при всем его показном миролюбии начал первым вооружать украинских неонацистов еще Петра Порошенко и послал им летальное оружие (те же "Джавелины"). Готовил, значит, пушечное мяско для своих геополитических раскладов.Второе: единственно, на чем сегодня сошлись все наблюдатели за украинской ситуацией, сводится к пониманию: если бы США хотели прекратить войну в Европе (и в Украине), они прекратили бы поставки денег и оружия Киеву. И Европа (ЕС и НАТО) самостоятельно могла бы какое-то время держать псов Зеленского на подсосе, но потом тоже надорвалась бы. И война продолжалась бы именно до этого надрыва. Закончились у неонацистов бы деньги и оружие – закончилась бы и война. А она, как видим, продолжается. И всем понятно, почему.Более того, на недавнем Экономическом форуме в Давосе, просроченного недофюрера из Киева Владимира Зеленского, который по-прежнему блистал там безумием и прожектерством, спросили, ощущает ли он сокращение поставок всего нужного для войны из США. И Зеленский ответил: "Нет, все идет, как и шло". И это, собственно, все, что нужно знать о войне в Украине. О ее причинах, поводах и приводных ремнях.И кто за это ответственен сейчас? Правильно, Дональд Фредович Трамп, мечтающий о лаврах миротворца и, по его словам и поведению, глубоко презирающий Зеленского. И он точно-таки презирает украинского просроченного, но это ничего не меняет – Трамп пользуется Зеленским, потому что человек, очищающий сапоги от нечистот метелкой или тряпкой на обязан же их, метелку и тряпку, любить…Именно все выше изложенное, как мне кажется, уже понятно и в Кремле, где ультиматум Трампа восприняли серьезно, но как белый шум, информационную волну и шумиху, фейковую имитацию деятельности вместо реальных шагов. Не более чем.И означает это лишь одно – закончить войну в Украине может лишь победа России в СВО. Только так можно выбить из рук Трампа и его туповато-исполнительных прихвостней в Европе таран, кистень и дубинку, направленные против России.Понимает ли это Трамп? Мне кажется, что понимает. Но даже если предположить, что после общения его с Байденом, Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен, Олафом Шольцем. Анналеной Бербок и прочими Олафами Шольцами с ним приключился приступ слабоумия, переданного ему воздушно-капельным путем, то все равно российский солдат прочистит карму надежнее всего. И трамп и это понимает, потому и так и ярится в бессильной истерической злобе. И клянется, что страшно любит Россию и русских. Но от любви до ненависти ведь один шаг…О том, какие проблемы назревают у Трампа в связи с невозможностью установить мир в Европе - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: Трамп вернулся в роли миротворца, а стал Байденом 2.0, проколовшись с Украиной"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, ес, нато, мнения