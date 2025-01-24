https://ukraina.ru/20250124/1060528199.html
Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США
Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США - 24.01.2025 Украина.ру
Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США
После того, как, по общему мнению, старый/новый президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум со словами "дальше будет только хуже", многие эксперты сделали вывод, что он не знает, что ему делать в украинском конфликте и просто истерит.
2025-01-24T11:17
2025-01-24T11:17
2025-01-24T11:17
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
ес
нато
мнения
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060528079_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bc5da64e2be6e68c48b68d58a121f73.jpg
Пугает, значит, как дикобраз, распускающий иголки при виде опасности, или скунс, который… Ну, вы знаете, чем пугает скунс. Особенно если у вас нет при этом респиратора…Истерика же Трампа понятна: он уже громко и неароматно провалился в одном из самых ярких и резонансных предвыборных посулов – обещал закончить войну в Украине за 24 часа, а сейчас сделать это за 100 дней поручил спецпосланнику по Украине и России Киту Келлогу, генералу, которого называют "верным псом президента". За якобы верность и лояльность. Но это их дела – кто кому клянется в верности…Для Украины и России важно, что будет дальше. Почему это "будет хуже" России, а война продолжится на территории Украины. Точнее – еще чуть-чуть, и на территории Украины, пока же Россия в основном освобождает свои конституционные территории, что ей и предписано ее же Конституцией.Аналитики и эксперты в своих объяснениях остановились на нескольких главных выводах: мол, Трамп:– ошибается в своих прогнозах и предсказаниях, потому что не хочет видеть в украинском конфликте войну между Россией и всем Западом, ведомым США, а сводит все к распре между Киевом и Москвой;– не имеет всей информации о перипетиях на фронтах специальной военной операции (СВО) и не хочет признавать, что война идет еще и между его администрацией и всеми его врагами – демократами и глобалистами, которым для борьбы с ним – любое лыко в строку;– не хочет признавать, что Украина – это всего лишь орудие, которым с ним борются его враги – демократы и порожденные ими глобалисты в руководстве ЕС и НАТО, которым выгодна любая война, ибо дает им статус, положение и деньги;– либо не имеет возможности, либо просто не хочет дальше давить на Россию санкциями и тарифной войной, так как опасается, что это Москву к поражению не подтолкнет, но вот к дальнейшему сближению с Китаем подвигнет, а Китай для Трампа – это как бы главный враг;– просто не знает, что ему дальше делать, ибо столкнулся с не своей войной, в которой никто не хочет идти на уступки, а ему уступки эти нужны, потому что у него других планов – громадье: ему Америку надобно делать великой.Последнее объяснение – вообще просто блеск. Ага, не знает, что ему делать. Может, он еще и читать не умеет, а смысл сказанного по телевизору к нему не доходит? Но даже если так, то вокруг него вьются советники и помощники. Которые все и обскажут, и подскажут. И Трамп все отлично знает.И знает главное – война в Украине выгодна и ему. Во-первых, для обеспечения преемственности политики США. И если во внутриамериканских разборках с глубинным государством, вашингтонским болотом и т. д. Трамп волен делать все, что ему угодно, чтобы перестроить и перекроить расклады, балансы и противовесы, то на внешней арене "сделать Америку снова великой" – это, по Трампу, вернуть ей положение если и не гегемона, то точно лидера. И если лидера/гегемона не планетарного, то хотя бы в западном полушарии.Именно поэтому и заговорили о "Доктрине Донро" – новом издании "доктрины Монро" начала XIX века, согласно которой западное полушарие – это задний двор США, где могут распоряжаться только они. Трамп тоже мечтает, как минимум об этом. А как максимум – думает о планетарном господстве с опорой на свое полушарие, где он хочет уже подгрести под себя Гренландию и Канаду с их природными ресурсами и военно-политическими преимуществами. И вернуть себе Панамский канал, обеспечивающий США крутые логистические ништяки первого уровня – контроль за торговым путем из Атлантического в Тихий океан.Вот, чтобы было чем грозить недругам, во-вторых, США и Трампу лично и нужна война в Европе, где Украина выступает не только плацдармом, придвинутым для давления непосредственно к границам России, или полигоном, на котором сгорают старые и испытываются все новейшие вооружения и техника, но еще и инструментом давления. Если хотите, тараном, кистенем и дубинкой, которыми США, с одной стороны, подгребают под свои планы Европу. И уже практически подчинили себе "старушку", максимально "обезжирив" ее экономически.С другой – давят на Россию, предлагая ей "мир через силу" и стараясь таким образом выторговать согласие не сближаться с тем же Китаем.И все, как и при Джо Байдене, у Трампа в этой картинке выглядит логично, разнопланово и объемно. Все учтено и все функции всем расписаны и доведены до исполнения. А все обстоятельства и слагаемые ситуации Трампу известны отлично – он ими всегда пользовался, брал и сейчас берет в расчет при планировании собственного поведения.Не верите? Пожалуйста: первое – именно Трамп при всем его показном миролюбии начал первым вооружать украинских неонацистов еще Петра Порошенко и послал им летальное оружие (те же "Джавелины"). Готовил, значит, пушечное мяско для своих геополитических раскладов.Второе: единственно, на чем сегодня сошлись все наблюдатели за украинской ситуацией, сводится к пониманию: если бы США хотели прекратить войну в Европе (и в Украине), они прекратили бы поставки денег и оружия Киеву. И Европа (ЕС и НАТО) самостоятельно могла бы какое-то время держать псов Зеленского на подсосе, но потом тоже надорвалась бы. И война продолжалась бы именно до этого надрыва. Закончились у неонацистов бы деньги и оружие – закончилась бы и война. А она, как видим, продолжается. И всем понятно, почему.Более того, на недавнем Экономическом форуме в Давосе, просроченного недофюрера из Киева Владимира Зеленского, который по-прежнему блистал там безумием и прожектерством, спросили, ощущает ли он сокращение поставок всего нужного для войны из США. И Зеленский ответил: "Нет, все идет, как и шло". И это, собственно, все, что нужно знать о войне в Украине. О ее причинах, поводах и приводных ремнях.И кто за это ответственен сейчас? Правильно, Дональд Фредович Трамп, мечтающий о лаврах миротворца и, по его словам и поведению, глубоко презирающий Зеленского. И он точно-таки презирает украинского просроченного, но это ничего не меняет – Трамп пользуется Зеленским, потому что человек, очищающий сапоги от нечистот метелкой или тряпкой на обязан же их, метелку и тряпку, любить…Именно все выше изложенное, как мне кажется, уже понятно и в Кремле, где ультиматум Трампа восприняли серьезно, но как белый шум, информационную волну и шумиху, фейковую имитацию деятельности вместо реальных шагов. Не более чем.И означает это лишь одно – закончить войну в Украине может лишь победа России в СВО. Только так можно выбить из рук Трампа и его туповато-исполнительных прихвостней в Европе таран, кистень и дубинку, направленные против России.Понимает ли это Трамп? Мне кажется, что понимает. Но даже если предположить, что после общения его с Байденом, Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен, Олафом Шольцем. Анналеной Бербок и прочими Олафами Шольцами с ним приключился приступ слабоумия, переданного ему воздушно-капельным путем, то все равно российский солдат прочистит карму надежнее всего. И трамп и это понимает, потому и так и ярится в бессильной истерической злобе. И клянется, что страшно любит Россию и русских. Но от любви до ненависти ведь один шаг…О том, какие проблемы назревают у Трампа в связи с невозможностью установить мир в Европе - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: Трамп вернулся в роли миротворца, а стал Байденом 2.0, проколовшись с Украиной"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, ес, нато, мнения
Пугает, значит, как дикобраз, распускающий иголки при виде опасности, или скунс, который… Ну, вы знаете, чем пугает скунс. Особенно если у вас нет при этом респиратора…
Истерика же Трампа понятна: он уже громко и неароматно провалился в одном из самых ярких и резонансных предвыборных посулов – обещал закончить войну в Украине за 24 часа, а сейчас сделать это за 100 дней поручил спецпосланнику по Украине и России Киту Келлогу
, генералу, которого называют "верным псом президента". За якобы верность и лояльность. Но это их дела – кто кому клянется в верности…
Для Украины и России важно, что будет дальше. Почему это "будет хуже" России, а война продолжится на территории Украины. Точнее – еще чуть-чуть, и на территории Украины, пока же Россия в основном освобождает свои конституционные территории, что ей и предписано ее же Конституцией.
Аналитики и эксперты в своих объяснениях остановились на нескольких главных выводах: мол, Трамп:
– ошибается в своих прогнозах и предсказаниях, потому что не хочет видеть в украинском конфликте войну между Россией и всем Западом
, ведомым США, а сводит все к распре между Киевом
и Москвой
;
– не имеет всей информации о перипетиях на фронтах специальной военной операции (СВО) и не хочет признавать, что война идет еще и между его администрацией и всеми его врагами – демократами и глобалистами, которым для борьбы с ним – любое лыко в строку;
– не хочет признавать, что Украина – это всего лишь орудие, которым с ним борются его враги – демократы и порожденные ими глобалисты в руководстве ЕС
и НАТО
, которым выгодна любая война, ибо дает им статус, положение и деньги;
– либо не имеет возможности, либо просто не хочет дальше давить на Россию санкциями и тарифной войной, так как опасается, что это Москву к поражению не подтолкнет, но вот к дальнейшему сближению с Китаем
подвигнет, а Китай для Трампа – это как бы главный враг;
– просто не знает, что ему дальше делать, ибо столкнулся с не своей войной, в которой никто не хочет идти на уступки, а ему уступки эти нужны, потому что у него других планов – громадье: ему Америку
надобно делать великой.
Последнее объяснение – вообще просто блеск. Ага, не знает, что ему делать. Может, он еще и читать не умеет, а смысл сказанного по телевизору к нему не доходит? Но даже если так, то вокруг него вьются советники и помощники. Которые все и обскажут, и подскажут. И Трамп все отлично знает.
И знает главное – война в Украине выгодна и ему. Во-первых, для обеспечения преемственности политики США. И если во внутриамериканских разборках с глубинным государством, вашингтонским болотом и т. д. Трамп волен делать все, что ему угодно, чтобы перестроить и перекроить расклады, балансы и противовесы, то на внешней арене "сделать Америку снова великой" – это, по Трампу, вернуть ей положение если и не гегемона, то точно лидера. И если лидера/гегемона не планетарного, то хотя бы в западном полушарии.
Именно поэтому и заговорили о "Доктрине Донро" – новом издании "доктрины Монро
" начала XIX века, согласно которой западное полушарие – это задний двор США, где могут распоряжаться только они. Трамп тоже мечтает, как минимум об этом. А как максимум – думает о планетарном господстве с опорой на свое полушарие, где он хочет уже подгрести под себя Гренландию и Канаду
с их природными ресурсами и военно-политическими преимуществами. И вернуть себе Панамский канал, обеспечивающий США крутые логистические ништяки первого уровня – контроль за торговым путем из Атлантического в Тихий океан
.
Вот, чтобы было чем грозить недругам, во-вторых,
США и Трампу лично и нужна война в Европе
, где Украина выступает не только плацдармом, придвинутым для давления непосредственно к границам России, или полигоном, на котором сгорают старые и испытываются все новейшие вооружения и техника, но еще и инструментом давления. Если хотите, тараном, кистенем и дубинкой, которыми США, с одной стороны, подгребают под свои планы Европу. И уже практически подчинили себе "старушку", максимально "обезжирив" ее экономически.
С другой – давят на Россию, предлагая ей "мир через силу" и стараясь таким образом выторговать согласие не сближаться с тем же Китаем.
И все, как и при Джо Байдене
, у Трампа в этой картинке выглядит логично, разнопланово и объемно. Все учтено и все функции всем расписаны и доведены до исполнения. А все обстоятельства и слагаемые ситуации Трампу известны отлично – он ими всегда пользовался, брал и сейчас берет в расчет при планировании собственного поведения.
Не верите? Пожалуйста: первое
– именно Трамп при всем его показном миролюбии начал первым вооружать украинских неонацистов еще Петра Порошенко
и послал им летальное оружие (те же "Джавелины"). Готовил, значит, пушечное мяско для своих геополитических раскладов.
Второе:
единственно, на чем сегодня сошлись все наблюдатели за украинской ситуацией, сводится к пониманию: если бы США хотели прекратить войну в Европе (и в Украине), они прекратили бы поставки денег и оружия Киеву. И Европа (ЕС и НАТО) самостоятельно могла бы какое-то время держать псов Зеленского
на подсосе, но потом тоже надорвалась бы. И война продолжалась бы именно до этого надрыва. Закончились у неонацистов бы деньги и оружие – закончилась бы и война. А она, как видим, продолжается. И всем понятно, почему.
Более того, на недавнем Экономическом форуме в Давосе
, просроченного недофюрера из Киева Владимира Зеленского, который по-прежнему блистал там безумием и прожектерством, спросили, ощущает ли он сокращение поставок всего нужного для войны из США. И Зеленский ответил: "Нет, все идет, как и шло". И это, собственно, все, что нужно знать о войне в Украине. О ее причинах, поводах и приводных ремнях.
И кто за это ответственен сейчас? Правильно, Дональд Фредович Трамп, мечтающий о лаврах миротворца и, по его словам и поведению, глубоко презирающий Зеленского. И он точно-таки презирает украинского просроченного, но это ничего не меняет – Трамп пользуется Зеленским, потому что человек, очищающий сапоги от нечистот метелкой или тряпкой на обязан же их, метелку и тряпку, любить…
Именно все выше изложенное, как мне кажется, уже понятно и в Кремле
, где ультиматум Трампа восприняли серьезно, но как белый шум, информационную волну и шумиху, фейковую имитацию деятельности вместо реальных шагов. Не более чем.
И означает это лишь одно – закончить войну в Украине может лишь победа России в СВО. Только так можно выбить из рук Трампа и его туповато-исполнительных прихвостней в Европе таран, кистень и дубинку, направленные против России.
Понимает ли это Трамп? Мне кажется, что понимает. Но даже если предположить, что после общения его с Байденом, Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен
, Олафом Шольцем
. Анналеной Бербок
и прочими Олафами Шольцами с ним приключился приступ слабоумия, переданного ему воздушно-капельным путем, то все равно российский солдат прочистит карму надежнее всего. И трамп и это понимает, потому и так и ярится в бессильной истерической злобе. И клянется, что страшно любит Россию и русских. Но от любви до ненависти ведь один шаг…
О том, какие проблемы назревают у Трампа в связи с невозможностью установить мир в Европе - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: Трамп вернулся в роли миротворца, а стал Байденом 2.0, проколовшись с Украиной"