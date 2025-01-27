Супероптимисты: Ищенко о том, почему на Украине считают, что смогут отделаться лишь "новыми" регионами
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Трамп и члены его команды внезапно стали рассказывать, что Зеленский согласен с американским планом заморозки. После этого украинские политики и эксперты сразу же стали вычислять, когда и где может "заморозиться" фронт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Президент США Дональд Трамп и члены его команды внезапно стали рассказывать, что Зеленский, мол, согласен с американским планом заморозки, а президенту РФ Владимиру Путину, который соглашаться не торопится, от этого "будет хуже", сообщил эксперт.
После этого украинские политики и эксперты сразу же ринулись вычислять, когда и где может "заморозиться" фронт, добавил он.
"Практически все они оптимисты – считают, что удастся отделаться от Кремля уже вписанными в её Конституцию Крымом, Севастополем, ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, причём без формально-юридического признания их перехода в состав России", — отметил Ищенко.
Есть среди украинских экспертов и супероптимисты, считающие, что Россия только к 2027 году сможет выйти на границы ДНР, вернуть Херсон и начать бои в Днепропетровской области. Но эти люди явно живут на какой-то альтернативной Земле, считает политолог.
По мнению Ищенко, оценить реалистичность трамповско-украинских надежд возможно исходя из заявлений самого Зеленского на всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Они явно не совпадают с трамповской версией событий, но, главное, позволяют (в сочетании с имеющимися данными о темпах и направлении наступления ВС РФ) предположить, какую границу "заморозки" Вашингтону и Киеву предстоит рассматривать уже этим летом", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.
О том, какими способами Трамп может прекратить конфликт на Украине – в материале "Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок" на сайте Украина.ру.
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