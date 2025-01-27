https://ukraina.ru/20250127/1060573919.html

Супероптимисты: Ищенко о том, почему на Украине считают, что смогут отделаться лишь "новыми" регионами

Супероптимисты: Ищенко о том, почему на Украине считают, что смогут отделаться лишь "новыми" регионами - 27.01.2025 Украина.ру

Супероптимисты: Ищенко о том, почему на Украине считают, что смогут отделаться лишь "новыми" регионами

Трамп и члены его команды внезапно стали рассказывать, что Зеленский согласен с американским планом заморозки. После этого украинские политики и эксперты сразу же стали вычислять, когда и где может "заморозиться" фронт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-01-27T04:30

2025-01-27T04:30

2025-01-27T04:30

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ростислав ищенко

дональд трамп

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днепропетровская область

херсон

херсонская область

наступление

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Президент США Дональд Трамп и члены его команды внезапно стали рассказывать, что Зеленский, мол, согласен с американским планом заморозки, а президенту РФ Владимиру Путину, который соглашаться не торопится, от этого "будет хуже", сообщил эксперт. После этого украинские политики и эксперты сразу же ринулись вычислять, когда и где может "заморозиться" фронт, добавил он.Есть среди украинских экспертов и супероптимисты, считающие, что Россия только к 2027 году сможет выйти на границы ДНР, вернуть Херсон и начать бои в Днепропетровской области. Но эти люди явно живут на какой-то альтернативной Земле, считает политолог.По мнению Ищенко, оценить реалистичность трамповско-украинских надежд возможно исходя из заявлений самого Зеленского на всемирном экономическом форуме в Давосе."Они явно не совпадают с трамповской версией событий, но, главное, позволяют (в сочетании с имеющимися данными о темпах и направлении наступления ВС РФ) предположить, какую границу "заморозки" Вашингтону и Киеву предстоит рассматривать уже этим летом", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.О том, какими способами Трамп может прекратить конфликт на Украине – в материале "Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250126/1060545238.html

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