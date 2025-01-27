Супероптимисты: Ищенко о том, почему на Украине считают, что смогут отделаться лишь "новыми" регионами - 27.01.2025 Украина.ру
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Супероптимисты: Ищенко о том, почему на Украине считают, что смогут отделаться лишь "новыми" регионами
Супероптимисты: Ищенко о том, почему на Украине считают, что смогут отделаться лишь "новыми" регионами - 27.01.2025 Украина.ру
Супероптимисты: Ищенко о том, почему на Украине считают, что смогут отделаться лишь "новыми" регионами
Трамп и члены его команды внезапно стали рассказывать, что Зеленский согласен с американским планом заморозки. После этого украинские политики и эксперты сразу же стали вычислять, когда и где может "заморозиться" фронт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-01-27T04:30
2025-01-27T04:30
новости
украина
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир зеленский
днепропетровская область
херсон
херсонская область
наступление
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Президент США Дональд Трамп и члены его команды внезапно стали рассказывать, что Зеленский, мол, согласен с американским планом заморозки, а президенту РФ Владимиру Путину, который соглашаться не торопится, от этого "будет хуже", сообщил эксперт. После этого украинские политики и эксперты сразу же ринулись вычислять, когда и где может "заморозиться" фронт, добавил он.Есть среди украинских экспертов и супероптимисты, считающие, что Россия только к 2027 году сможет выйти на границы ДНР, вернуть Херсон и начать бои в Днепропетровской области. Но эти люди явно живут на какой-то альтернативной Земле, считает политолог.По мнению Ищенко, оценить реалистичность трамповско-украинских надежд возможно исходя из заявлений самого Зеленского на всемирном экономическом форуме в Давосе."Они явно не совпадают с трамповской версией событий, но, главное, позволяют (в сочетании с имеющимися данными о темпах и направлении наступления ВС РФ) предположить, какую границу "заморозки" Вашингтону и Киеву предстоит рассматривать уже этим летом", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.О том, какими способами Трамп может прекратить конфликт на Украине – в материале "Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250126/1060545238.html
украина
россия
днепропетровская область
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херсонская область
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир зеленский, днепропетровская область, херсон, херсонская область, наступление, заморозка, эксперты, давос, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Днепропетровская область, Херсон, Херсонская область, наступление, заморозка, эксперты, Давос, СВО, детали, Спецоперация

Супероптимисты: Ищенко о том, почему на Украине считают, что смогут отделаться лишь "новыми" регионами

04:30 27.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Трамп и члены его команды внезапно стали рассказывать, что Зеленский согласен с американским планом заморозки. После этого украинские политики и эксперты сразу же стали вычислять, когда и где может "заморозиться" фронт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Президент США Дональд Трамп и члены его команды внезапно стали рассказывать, что Зеленский, мол, согласен с американским планом заморозки, а президенту РФ Владимиру Путину, который соглашаться не торопится, от этого "будет хуже", сообщил эксперт.
После этого украинские политики и эксперты сразу же ринулись вычислять, когда и где может "заморозиться" фронт, добавил он.
"Практически все они оптимисты – считают, что удастся отделаться от Кремля уже вписанными в её Конституцию Крымом, Севастополем, ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, причём без формально-юридического признания их перехода в состав России", — отметил Ищенко.
Есть среди украинских экспертов и супероптимисты, считающие, что Россия только к 2027 году сможет выйти на границы ДНР, вернуть Херсон и начать бои в Днепропетровской области. Но эти люди явно живут на какой-то альтернативной Земле, считает политолог.
По мнению Ищенко, оценить реалистичность трамповско-украинских надежд возможно исходя из заявлений самого Зеленского на всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Они явно не совпадают с трамповской версией событий, но, главное, позволяют (в сочетании с имеющимися данными о темпах и направлении наступления ВС РФ) предположить, какую границу "заморозки" Вашингтону и Киеву предстоит рассматривать уже этим летом", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.
О том, какими способами Трамп может прекратить конфликт на Украине – в материале "Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок" на сайте Украина.ру.
Ирина Верхуша интервью
Вчера, 08:00
Шляпка-шапокляпка и новый курс США. Модельер Верхуша о тайных знаках в нарядах на инаугурации ТрампаЗеленского на инаугурации Трампа не было, его не позвали. Если бы он приехал, то выглядел бы ирреально, в его привычной манере. Когда в голове мусор, то и внешний вид — точно такая же история. Когда он был актером его гардероб был весьма интереснее, считает модельер.
 
НовостиУкраинаРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампВладимир ЗеленскийДнепропетровская областьХерсонХерсонская областьнаступлениезаморозкаэкспертыДавосСВОдеталиСпецоперация
 
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