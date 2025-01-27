Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку - 27.01.2025 Украина.ру
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Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку
Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку - 27.01.2025 Украина.ру
Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку
В Харьковской области армия России ведет наступление в районе Купянска, украинская оборона здесь пробита уже на 2,5 км. Недостаток личного состава в ВСУ может привести к потере Часова Яра и Дзержинска. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-01-27T06:15
2025-01-27T06:15
новости
россия
купянск
харьковская область
геннадий алехин
вс рф
лнр
наступление
купянское направление
запад
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С каждым днем ВСУ испытывают нехватку пехоты на нескольких направлениях в ДНР. У противника серьезный дефицит личного состава на Покровском, Торецком и Южно-Донецком направлениях, рассказал эксперт.Недостаток личного состава в ВСУ может привести к потере Часова Яра и Дзержинска, расположенных на возвышенности и имеющих хорошо укрепленные позиции, отметил он.Подразделения группировки войск "Запад" продолжают успешные наступательные операции на Купянско-Сватовском участке фронта, который до недавнего времени в Киеве считали наиболее стабильным, добавил полковник запаса."Но и здесь что-то идет не так. На днях наши штурмовые группы освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Деукраинизация как неизбежность" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250126/1060565848.html
россия
купянск
харьковская область
лнр
купянское направление
запад
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новости, россия, купянск, харьковская область, геннадий алехин, вс рф, лнр, наступление, купянское направление, запад, сво, детали, спецоперация, оборона, всу
Новости, Россия, Купянск, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВС РФ, ЛНР, наступление, Купянское направление, Запад, СВО, детали, Спецоперация, оборона, ВСУ

Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку

06:15 27.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Харьковской области армия России ведет наступление в районе Купянска, украинская оборона здесь пробита уже на 2,5 км. Недостаток личного состава в ВСУ может привести к потере Часова Яра и Дзержинска. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
С каждым днем ВСУ испытывают нехватку пехоты на нескольких направлениях в ДНР. У противника серьезный дефицит личного состава на Покровском, Торецком и Южно-Донецком направлениях, рассказал эксперт.
Недостаток личного состава в ВСУ может привести к потере Часова Яра и Дзержинска, расположенных на возвышенности и имеющих хорошо укрепленные позиции, отметил он.
Харьковской области армия России ведет наступление в районе Купянска, что в ста двадцати километрах от Харькова. Украинская оборона здесь пробита уже на 2,5 км, а российские части подошли к населенному пункту Зелёный Гай Боровского района", — подчеркнул Алехин.
Подразделения группировки войск "Запад" продолжают успешные наступательные операции на Купянско-Сватовском участке фронта, который до недавнего времени в Киеве считали наиболее стабильным, добавил полковник запаса.
"Но и здесь что-то идет не так. На днях наши штурмовые группы освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Деукраинизация как неизбежность" на сайте Украина.ру.
Коллаж: что говорят эксперты: Монтян, Семченко, Бондаренко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Вчера, 08:30
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НовостиРоссияКупянскХарьковская областьГеннадий АлехинВС РФЛНРнаступлениеКупянское направлениеЗападСВОдеталиСпецоперацияоборонаВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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