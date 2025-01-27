Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку
В Харьковской области армия России ведет наступление в районе Купянска, украинская оборона здесь пробита уже на 2,5 км. Недостаток личного состава в ВСУ может привести к потере Часова Яра и Дзержинска. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
С каждым днем ВСУ испытывают нехватку пехоты на нескольких направлениях в ДНР. У противника серьезный дефицит личного состава на Покровском, Торецком и Южно-Донецком направлениях, рассказал эксперт.
Недостаток личного состава в ВСУ может привести к потере Часова Яра и Дзержинска, расположенных на возвышенности и имеющих хорошо укрепленные позиции, отметил он.
"В Харьковской области армия России ведет наступление в районе Купянска, что в ста двадцати километрах от Харькова. Украинская оборона здесь пробита уже на 2,5 км, а российские части подошли к населенному пункту Зелёный Гай Боровского района", — подчеркнул Алехин.
Подразделения группировки войск "Запад" продолжают успешные наступательные операции на Купянско-Сватовском участке фронта, который до недавнего времени в Киеве считали наиболее стабильным, добавил полковник запаса.
"Но и здесь что-то идет не так. На днях наши штурмовые группы освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.
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