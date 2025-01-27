https://ukraina.ru/20250127/1060574961.html

Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку

Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку - 27.01.2025 Украина.ру

Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку

В Харьковской области армия России ведет наступление в районе Купянска, украинская оборона здесь пробита уже на 2,5 км. Недостаток личного состава в ВСУ может привести к потере Часова Яра и Дзержинска. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-01-27T06:15

2025-01-27T06:15

2025-01-27T06:15

новости

россия

купянск

харьковская область

геннадий алехин

вс рф

лнр

наступление

купянское направление

запад

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С каждым днем ВСУ испытывают нехватку пехоты на нескольких направлениях в ДНР. У противника серьезный дефицит личного состава на Покровском, Торецком и Южно-Донецком направлениях, рассказал эксперт.Недостаток личного состава в ВСУ может привести к потере Часова Яра и Дзержинска, расположенных на возвышенности и имеющих хорошо укрепленные позиции, отметил он.Подразделения группировки войск "Запад" продолжают успешные наступательные операции на Купянско-Сватовском участке фронта, который до недавнего времени в Киеве считали наиболее стабильным, добавил полковник запаса."Но и здесь что-то идет не так. На днях наши штурмовые группы освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Деукраинизация как неизбежность" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250126/1060565848.html

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новости, россия, купянск, харьковская область, геннадий алехин, вс рф, лнр, наступление, купянское направление, запад, сво, детали, спецоперация, оборона, всу