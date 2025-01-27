Главное за ночь 27 января - 27.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 27 января
Главное за ночь 27 января - 27.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 27 января
Силы ПВО ночью уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В том числе 15 БПЛА уничтожено над территорией Воронежской области, 11 – над... Украина.ру, 27.01.2025
2025-01-27T08:09
2025-01-27T08:12
новости
россия
москва
воронежская область
сергей нарышкин
александр лукашенко
игорь карпенко
минобороны
вооруженные силы украины
цик
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Силы ПВО ночью уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В том числе 15 БПЛА уничтожено над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской, по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.В Великой Новоселке группа солдат ВСУ сдалась в плен, сообщают военные с мест.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области противник за прошедшие сутки пытался двумя группами на бронемашинах забросить десант в н.п.Теткино, который находится на западе области. Десант и вражеские машины уничтожены ударами дронов и артиллерии. Кроме того, в районе Николаево-Дарьино ВСУ предприняли попытку контратаки, которую удалось отразить. В суджанский район переброшено до 200 человек личного состава из штурмовых и механизированных бригад с других направлений;- из Торецка (Дзержинска) каналы противника заявляют, что на северной окраине города продолжаются боестолкновения южнее террикона шахты "Фомиха", за шахту "Торецкая" и посёлок Крымское. ВС России наращивают давление на противника;- в Часовом Яре ВС России развивают успех на юго-западе городской застройки, враг оказывает организованное сопротивление;- на Покровском направлении продолжаются бои юго-западнее города в районе н.п. Котлино и окрестностях;- западнее освобождённого Курахово ВС России наступают в сторону Константинополя. Идут бои в н.п. Дачное, севернее реки Сухие Ялы и в районе н.п. Зеленовка.Лукашенко по предварительным данным побеждает на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.Запад пытается сорвать участие глав разных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Нарышкин. По его словам, это входит в приоритеты внешнеполитических ведомств и спецслужб ряда западных стран, где связывают успех таких акций с планами полной изоляции России. Но им этого не добиться, подчеркнул Нарышкин.Подробнее о юбилее - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, воронежская область, сергей нарышкин, александр лукашенко, игорь карпенко, минобороны, вооруженные силы украины, цик
Новости, Россия, Москва, Воронежская область, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко, Игорь Карпенко, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ЦИК

Главное за ночь 27 января

08:09 27.01.2025 (обновлено: 08:12 27.01.2025)
 
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
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Силы ПВО ночью уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В том числе 15 БПЛА уничтожено над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской, по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.
В Великой Новоселке группа солдат ВСУ сдалась в плен, сообщают военные с мест.

Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области противник за прошедшие сутки пытался двумя группами на бронемашинах забросить десант в н.п.Теткино, который находится на западе области. Десант и вражеские машины уничтожены ударами дронов и артиллерии. Кроме того, в районе Николаево-Дарьино ВСУ предприняли попытку контратаки, которую удалось отразить. В суджанский район переброшено до 200 человек личного состава из штурмовых и механизированных бригад с других направлений;
- из Торецка (Дзержинска) каналы противника заявляют, что на северной окраине города продолжаются боестолкновения южнее террикона шахты "Фомиха", за шахту "Торецкая" и посёлок Крымское. ВС России наращивают давление на противника;
- в Часовом Яре ВС России развивают успех на юго-западе городской застройки, враг оказывает организованное сопротивление;
- на Покровском направлении продолжаются бои юго-западнее города в районе н.п. Котлино и окрестностях;
- западнее освобождённого Курахово ВС России наступают в сторону Константинополя. Идут бои в н.п. Дачное, севернее реки Сухие Ялы и в районе н.п. Зеленовка.
Лукашенко по предварительным данным побеждает на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
Запад пытается сорвать участие глав разных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Нарышкин. По его словам, это входит в приоритеты внешнеполитических ведомств и спецслужб ряда западных стран, где связывают успех таких акций с планами полной изоляции России. Но им этого не добиться, подчеркнул Нарышкин.
Подробнее о юбилее - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМоскваВоронежская областьСергей НарышкинАлександр ЛукашенкоИгорь КарпенкоМинобороныВооруженные силы УкраиныЦИК
 
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