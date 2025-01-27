Главное за ночь 27 января
08:09 27.01.2025 (обновлено: 08:12 27.01.2025)
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
Силы ПВО ночью уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В том числе 15 БПЛА уничтожено над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской, по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.
В Великой Новоселке группа солдат ВСУ сдалась в плен, сообщают военные с мест.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области противник за прошедшие сутки пытался двумя группами на бронемашинах забросить десант в н.п.Теткино, который находится на западе области. Десант и вражеские машины уничтожены ударами дронов и артиллерии. Кроме того, в районе Николаево-Дарьино ВСУ предприняли попытку контратаки, которую удалось отразить. В суджанский район переброшено до 200 человек личного состава из штурмовых и механизированных бригад с других направлений;
- из Торецка (Дзержинска) каналы противника заявляют, что на северной окраине города продолжаются боестолкновения южнее террикона шахты "Фомиха", за шахту "Торецкая" и посёлок Крымское. ВС России наращивают давление на противника;
- в Часовом Яре ВС России развивают успех на юго-западе городской застройки, враг оказывает организованное сопротивление;
- на Покровском направлении продолжаются бои юго-западнее города в районе н.п. Котлино и окрестностях;
- западнее освобождённого Курахово ВС России наступают в сторону Константинополя. Идут бои в н.п. Дачное, севернее реки Сухие Ялы и в районе н.п. Зеленовка.
Лукашенко по предварительным данным побеждает на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
Запад пытается сорвать участие глав разных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Нарышкин. По его словам, это входит в приоритеты внешнеполитических ведомств и спецслужб ряда западных стран, где связывают успех таких акций с планами полной изоляции России. Но им этого не добиться, подчеркнул Нарышкин.
Подробнее о юбилее - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.