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Главное за ночь 27 января

Главное за ночь 27 января - 27.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 27 января

Силы ПВО ночью уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В том числе 15 БПЛА уничтожено над территорией Воронежской области, 11 – над... Украина.ру, 27.01.2025

2025-01-27T08:09

2025-01-27T08:09

2025-01-27T08:12

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Силы ПВО ночью уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В том числе 15 БПЛА уничтожено над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской, по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.В Великой Новоселке группа солдат ВСУ сдалась в плен, сообщают военные с мест.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области противник за прошедшие сутки пытался двумя группами на бронемашинах забросить десант в н.п.Теткино, который находится на западе области. Десант и вражеские машины уничтожены ударами дронов и артиллерии. Кроме того, в районе Николаево-Дарьино ВСУ предприняли попытку контратаки, которую удалось отразить. В суджанский район переброшено до 200 человек личного состава из штурмовых и механизированных бригад с других направлений;- из Торецка (Дзержинска) каналы противника заявляют, что на северной окраине города продолжаются боестолкновения южнее террикона шахты "Фомиха", за шахту "Торецкая" и посёлок Крымское. ВС России наращивают давление на противника;- в Часовом Яре ВС России развивают успех на юго-западе городской застройки, враг оказывает организованное сопротивление;- на Покровском направлении продолжаются бои юго-западнее города в районе н.п. Котлино и окрестностях;- западнее освобождённого Курахово ВС России наступают в сторону Константинополя. Идут бои в н.п. Дачное, севернее реки Сухие Ялы и в районе н.п. Зеленовка.Лукашенко по предварительным данным побеждает на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.Запад пытается сорвать участие глав разных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Нарышкин. По его словам, это входит в приоритеты внешнеполитических ведомств и спецслужб ряда западных стран, где связывают успех таких акций с планами полной изоляции России. Но им этого не добиться, подчеркнул Нарышкин.Подробнее о юбилее - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, воронежская область, сергей нарышкин, александр лукашенко, игорь карпенко, минобороны, вооруженные силы украины, цик