https://ukraina.ru/20250127/1060577383.html

С цинизмом и брезгливым пренебрежением. Эксперты и политики увидели, что задумали Зеленский и Санду

С цинизмом и брезгливым пренебрежением. Эксперты и политики увидели, что задумали Зеленский и Санду - 27.01.2025 Украина.ру

С цинизмом и брезгливым пренебрежением. Эксперты и политики увидели, что задумали Зеленский и Санду

На Украине и в окружающем её мире строят догадки о том, чем закончится конфликт для подконтрольной Киеву территории и не слишком ли велика окажется цена, заплаченная за это украинским народом по воле клики Зеленского.

2025-01-27T06:20

2025-01-27T06:20

2025-01-27T06:20

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владимир зеленский

дональд трамп

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верховная рада

вооруженные силы украины

ес

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Самого Зеленкого поздравляют с днём рождения (25 января ему стукнуло 47 лет), но явно не все поздравления придутся ему по вкусу. Так, экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук в качестве поздравления процитировал строки Владимира Высоцкого (у которого, кстати, тоже день рождения 25 января, ему исполнилось бы 87): "Ой, Вань, смотри, какие клоуны!..".Кровавая клоунада Зеленского действительно очень дорого обошлась и до сих пор обходится стране. Но скоро придёт время подбивать итоги - по мнению Мосийчука, президенты США и России уже заключили сделку о завершении войны на Украине, а "всё человечество сейчас просто наблюдает за спектаклем".Однако это лишь мнение Мосийчука, насколько оно близко к действительности (или нет), мы увидим уже в скором времени. Развязать войну куда проще, чем её закончить.Вот экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв обратил внимание на то, что происходит в Приднестровье, куда Кишинев не пропускает купленный Россией на спотовом рынке газ — а там, в ПМР, от холода уже умирают люди."Санду приехала в Киев. Советоваться. Может последовать попытка взорвать ситуацию в Приднестровье. Бригады ВСУ стоят на границе с Приднестровьем. Ждут.Глобалисты не сдаются. Если взорвется ситуация в Приднестровье, про мир на Украине можно будет забыть надолго", - написал политик в своём блоге. Он выразил надежду на то, что у Трампа всё это видят и не пустят ситуацию в регионе (равно как и в Словакии, где начался свой "майдан") на самотёк.Телеграм-канал ЗеРада тоже подчёркивает, что "в ПМР в результате отсутствия тепла начинают умирать люди, но Санду и ЕС все устраивает".По данным канала, "на границе с ПМР стоят две полнокровный бригады ВСУ, готовые ворваться в анклав". Ворвутся ли — это будет зависеть от итогов встречи Зеленского и Санду, "от их субъективного решения".Пока как будто бы обошлось. Но угроза для ПМР сохраняется.Украинский политолог Алексей Вигиринский в эфире интернет-канала Politeka прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что он любит русский народ и предлагает заключить сделку "легким" путём, напомнив, что и в ходе всей избирательной кампании Трамп говорил о необходимости положить конец кровопролитию, о том, что нужно "прекратить смерти".По словам эксперта, Трамп сейчас так выстраивает стратегию переговоров с Москвой и заранее думает о том, что сказать по этому поводу внутреннему потребителю. А скажет так — у Путина проблемы (инфляция, слишком высокие расходы на ВПК и пр.). Если договорятся с Москвой, то американцам скажут, что Трамп сумел объяснить Путину суть этих проблем, убедил, что дальше может быть хуже - и вот достигнуто некое соглашение.В то же время и Москве Трамп тоже предложит что-либо интересное, такое, что можно будет обсудить, предположил политолог.Вигиринский также отметил кардинальные изменения в настроениях населения, остающегося внутри (подконтрольной Киеву — Ред.) Украины - "мы все ждём этой коммуникации". То есть, украинцы ждут завершения конфликта тем или иным способом, уже не особенно важно, каким.Напомним, Трамп ранее заявлял, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и что они "скоро поговорят". В свою очередь, президент РФ говорил о готовности спокойно обсудить с Трампом все вопросы, представляющие интерес для обеих стран.А вот Зеленский продолжает упорствовать, но уже как-то странно. Он на совместной с Майей Санду пресс-конференции в Киеве заявил, что своим запретом любым политическим деятелям на Украине проводить переговоры с РФ он остановил "сепаратизм" в государстве. При этом Зеленский назвал себя "президентом Украины" и "лидером любых переговоров".Комментируя это высказывание, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: "Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров".По её словам, "состояние Зеленского понятное", но "поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками".Что дальше? Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" предположил такое будущее Украины — страна "потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками" (речь о возможном вводе европейского контингента, Зеленский просит ввести 200 тысяч солдат — Ред.).Фицо задал вопрос — этот итог стоил нескольких лет войны и десятков тысяч погибших?Тем временем словацкая оппозиция устроила "майдан" в Братиславе, требуя от Фицо отказаться от сближения с Россией. Зеленский поддержал протестующих, разместил у себя в соцсети фото протестов в Братиславе с примечанием, что "Братислава — не Москва". Физо назвал это "абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела Словакии".Премьер также отметил, что треть из вышедших на улицы – украинцы, "которые выступают против словацкого правительства". "Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство", – добавил Фицо, чьи слова приводит украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале.Словацкие СМИ сообщают о проукраинских митингах и в других городах страны."Акции протеста организует инициатива с говорящим названием "Мир Украине" и проходят они под лозунгом "Словакия — это Европа", - пишет издание "Политнавигатор". И добавляет: "Где-то мы это уже видели"…Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Удержать фронт от обвала". Украинские и российские эксперты и политики о скором будущем"

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украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, роберт фицо, верховная рада, вооруженные силы украины, ес, эксклюзив