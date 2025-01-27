С цинизмом и брезгливым пренебрежением. Эксперты и политики увидели, что задумали Зеленский и Санду - 27.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250127/1060577383.html
С цинизмом и брезгливым пренебрежением. Эксперты и политики увидели, что задумали Зеленский и Санду
С цинизмом и брезгливым пренебрежением. Эксперты и политики увидели, что задумали Зеленский и Санду - 27.01.2025 Украина.ру
С цинизмом и брезгливым пренебрежением. Эксперты и политики увидели, что задумали Зеленский и Санду
На Украине и в окружающем её мире строят догадки о том, чем закончится конфликт для подконтрольной Киеву территории и не слишком ли велика окажется цена, заплаченная за это украинским народом по воле клики Зеленского.
2025-01-27T06:20
2025-01-27T06:20
украина
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
роберт фицо
верховная рада
вооруженные силы украины
ес
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/19/1060564267_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_612988df13876f079422196de6688f9b.jpg.webp
Самого Зеленкого поздравляют с днём рождения (25 января ему стукнуло 47 лет), но явно не все поздравления придутся ему по вкусу. Так, экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук в качестве поздравления процитировал строки Владимира Высоцкого (у которого, кстати, тоже день рождения 25 января, ему исполнилось бы 87): "Ой, Вань, смотри, какие клоуны!..".Кровавая клоунада Зеленского действительно очень дорого обошлась и до сих пор обходится стране. Но скоро придёт время подбивать итоги - по мнению Мосийчука, президенты США и России уже заключили сделку о завершении войны на Украине, а "всё человечество сейчас просто наблюдает за спектаклем".Однако это лишь мнение Мосийчука, насколько оно близко к действительности (или нет), мы увидим уже в скором времени. Развязать войну куда проще, чем её закончить.Вот экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв обратил внимание на то, что происходит в Приднестровье, куда Кишинев не пропускает купленный Россией на спотовом рынке газ — а там, в ПМР, от холода уже умирают люди."Санду приехала в Киев. Советоваться. Может последовать попытка взорвать ситуацию в Приднестровье. Бригады ВСУ стоят на границе с Приднестровьем. Ждут.Глобалисты не сдаются. Если взорвется ситуация в Приднестровье, про мир на Украине можно будет забыть надолго", - написал политик в своём блоге. Он выразил надежду на то, что у Трампа всё это видят и не пустят ситуацию в регионе (равно как и в Словакии, где начался свой "майдан") на самотёк.Телеграм-канал ЗеРада тоже подчёркивает, что "в ПМР в результате отсутствия тепла начинают умирать люди, но Санду и ЕС все устраивает".По данным канала, "на границе с ПМР стоят две полнокровный бригады ВСУ, готовые ворваться в анклав". Ворвутся ли — это будет зависеть от итогов встречи Зеленского и Санду, "от их субъективного решения".Пока как будто бы обошлось. Но угроза для ПМР сохраняется.Украинский политолог Алексей Вигиринский в эфире интернет-канала Politeka прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что он любит русский народ и предлагает заключить сделку "легким" путём, напомнив, что и в ходе всей избирательной кампании Трамп говорил о необходимости положить конец кровопролитию, о том, что нужно "прекратить смерти".По словам эксперта, Трамп сейчас так выстраивает стратегию переговоров с Москвой и заранее думает о том, что сказать по этому поводу внутреннему потребителю. А скажет так — у Путина проблемы (инфляция, слишком высокие расходы на ВПК и пр.). Если договорятся с Москвой, то американцам скажут, что Трамп сумел объяснить Путину суть этих проблем, убедил, что дальше может быть хуже - и вот достигнуто некое соглашение.В то же время и Москве Трамп тоже предложит что-либо интересное, такое, что можно будет обсудить, предположил политолог.Вигиринский также отметил кардинальные изменения в настроениях населения, остающегося внутри (подконтрольной Киеву — Ред.) Украины - "мы все ждём этой коммуникации". То есть, украинцы ждут завершения конфликта тем или иным способом, уже не особенно важно, каким.Напомним, Трамп ранее заявлял, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и что они "скоро поговорят". В свою очередь, президент РФ говорил о готовности спокойно обсудить с Трампом все вопросы, представляющие интерес для обеих стран.А вот Зеленский продолжает упорствовать, но уже как-то странно. Он на совместной с Майей Санду пресс-конференции в Киеве заявил, что своим запретом любым политическим деятелям на Украине проводить переговоры с РФ он остановил "сепаратизм" в государстве. При этом Зеленский назвал себя "президентом Украины" и "лидером любых переговоров".Комментируя это высказывание, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: "Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров".По её словам, "состояние Зеленского понятное", но "поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками".Что дальше? Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" предположил такое будущее Украины — страна "потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками" (речь о возможном вводе европейского контингента, Зеленский просит ввести 200 тысяч солдат — Ред.).Фицо задал вопрос — этот итог стоил нескольких лет войны и десятков тысяч погибших?Тем временем словацкая оппозиция устроила "майдан" в Братиславе, требуя от Фицо отказаться от сближения с Россией. Зеленский поддержал протестующих, разместил у себя в соцсети фото протестов в Братиславе с примечанием, что "Братислава — не Москва". Физо назвал это "абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела Словакии".Премьер также отметил, что треть из вышедших на улицы – украинцы, "которые выступают против словацкого правительства". "Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство", – добавил Фицо, чьи слова приводит украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале.Словацкие СМИ сообщают о проукраинских митингах и в других городах страны."Акции протеста организует инициатива с говорящим названием "Мир Украине" и проходят они под лозунгом "Словакия — это Европа", - пишет издание "Политнавигатор". И добавляет: "Где-то мы это уже видели"…Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Удержать фронт от обвала". Украинские и российские эксперты и политики о скором будущем"
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/19/1060564267_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4cac2763362abe0efe04bd1d389b11f5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, роберт фицо, верховная рада, вооруженные силы украины, ес, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, ЕС, Эксклюзив

С цинизмом и брезгливым пренебрежением. Эксперты и политики увидели, что задумали Зеленский и Санду

06:20 27.01.2025
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramМайя Санду и Владимир Зеленский в Киеве
Майя Санду и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
На Украине и в окружающем её мире строят догадки о том, чем закончится конфликт для подконтрольной Киеву территории и не слишком ли велика окажется цена, заплаченная за это украинским народом по воле клики Зеленского.
Самого Зеленкого поздравляют с днём рождения (25 января ему стукнуло 47 лет), но явно не все поздравления придутся ему по вкусу. Так, экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук в качестве поздравления процитировал строки Владимира Высоцкого (у которого, кстати, тоже день рождения 25 января, ему исполнилось бы 87): "Ой, Вань, смотри, какие клоуны!..".
Кровавая клоунада Зеленского действительно очень дорого обошлась и до сих пор обходится стране. Но скоро придёт время подбивать итоги - по мнению Мосийчука, президенты США и России уже заключили сделку о завершении войны на Украине, а "всё человечество сейчас просто наблюдает за спектаклем".
Однако это лишь мнение Мосийчука, насколько оно близко к действительности (или нет), мы увидим уже в скором времени. Развязать войну куда проще, чем её закончить.
Вот экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв обратил внимание на то, что происходит в Приднестровье, куда Кишинев не пропускает купленный Россией на спотовом рынке газ — а там, в ПМР, от холода уже умирают люди.
"Санду приехала в Киев. Советоваться. Может последовать попытка взорвать ситуацию в Приднестровье. Бригады ВСУ стоят на границе с Приднестровьем. Ждут.
Глобалисты не сдаются. Если взорвется ситуация в Приднестровье, про мир на Украине можно будет забыть надолго", - написал политик в своём блоге. Он выразил надежду на то, что у Трампа всё это видят и не пустят ситуацию в регионе (равно как и в Словакии, где начался свой "майдан") на самотёк.
Телеграм-канал ЗеРада тоже подчёркивает, что "в ПМР в результате отсутствия тепла начинают умирать люди, но Санду и ЕС все устраивает".

По данным канала, "на границе с ПМР стоят две полнокровный бригады ВСУ, готовые ворваться в анклав". Ворвутся ли — это будет зависеть от итогов встречи Зеленского и Санду, "от их субъективного решения".
Пока как будто бы обошлось. Но угроза для ПМР сохраняется.
Украинский политолог Алексей Вигиринский в эфире интернет-канала Politeka прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что он любит русский народ и предлагает заключить сделку "легким" путём, напомнив, что и в ходе всей избирательной кампании Трамп говорил о необходимости положить конец кровопролитию, о том, что нужно "прекратить смерти".
По словам эксперта, Трамп сейчас так выстраивает стратегию переговоров с Москвой и заранее думает о том, что сказать по этому поводу внутреннему потребителю. А скажет так — у Путина проблемы (инфляция, слишком высокие расходы на ВПК и пр.). Если договорятся с Москвой, то американцам скажут, что Трамп сумел объяснить Путину суть этих проблем, убедил, что дальше может быть хуже - и вот достигнуто некое соглашение.
В то же время и Москве Трамп тоже предложит что-либо интересное, такое, что можно будет обсудить, предположил политолог.
Вигиринский также отметил кардинальные изменения в настроениях населения, остающегося внутри (подконтрольной Киеву — Ред.) Украины - "мы все ждём этой коммуникации". То есть, украинцы ждут завершения конфликта тем или иным способом, уже не особенно важно, каким.
Напомним, Трамп ранее заявлял, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и что они "скоро поговорят". В свою очередь, президент РФ говорил о готовности спокойно обсудить с Трампом все вопросы, представляющие интерес для обеих стран.
А вот Зеленский продолжает упорствовать, но уже как-то странно. Он на совместной с Майей Санду пресс-конференции в Киеве заявил, что своим запретом любым политическим деятелям на Украине проводить переговоры с РФ он остановил "сепаратизм" в государстве. При этом Зеленский назвал себя "президентом Украины" и "лидером любых переговоров".
Комментируя это высказывание, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: "Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров".
По её словам, "состояние Зеленского понятное", но "поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками".
Что дальше? Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" предположил такое будущее Украины — страна "потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками" (речь о возможном вводе европейского контингента, Зеленский просит ввести 200 тысяч солдат — Ред.).
Фицо задал вопрос — этот итог стоил нескольких лет войны и десятков тысяч погибших?
Тем временем словацкая оппозиция устроила "майдан" в Братиславе, требуя от Фицо отказаться от сближения с Россией. Зеленский поддержал протестующих, разместил у себя в соцсети фото протестов в Братиславе с примечанием, что "Братислава — не Москва". Физо назвал это "абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела Словакии".
Премьер также отметил, что треть из вышедших на улицы – украинцы, "которые выступают против словацкого правительства". "
Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство", – добавил Фицо, чьи слова приводит украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале.
Словацкие СМИ сообщают о проукраинских митингах и в других городах страны.
"Акции протеста организует инициатива с говорящим названием "Мир Украине" и проходят они под лозунгом "Словакия — это Европа", - пишет издание "Политнавигатор". И добавляет: "Где-то мы это уже видели"…
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Удержать фронт от обвала". Украинские и российские эксперты и политики о скором будущем"
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоберт ФицоВерховная РадаВооруженные силы УкраиныЕСЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Ростислав Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше
07:14Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов
07:00Волынская "вилка" для Зеленского. Кого по-настоящему боится нелегитимный глава Украины
06:45Украина за неделю. Большие авантюры в преддверие "большой сделки"
06:30Скотт Риттер: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США
06:20С цинизмом и брезгливым пренебрежением. Эксперты и политики увидели, что задумали Зеленский и Санду
06:15Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку
06:00Чтобы загнать ВСУ в большой котел под Курском, его "крылья" должны сомкнуться возле Сум — Зимовский
05:45ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин
05:30Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине
05:15"Как тараканы под тапком": эксперт раскрыл, что будет, когда ВС РФ начнут прессовать ВСУ "в белом поле"
05:00Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово
04:45ВСУ строем выйдут из города: эксперт рассказал, когда ВС РФ перережут последнюю дорогу на Покровск
04:30Супероптимисты: Ищенко о том, почему на Украине считают, что смогут отделаться лишь "новыми" регионами
04:15"Трамп все равно наш враг": Зимовский рассказал, на какие два момента нужно обратить внимание России
04:00Эксперт: пока ВСУ раздергивают резервы между Донбассом и Купянском, ВС РФ осваивают плацдарм на Осколе
03:45Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах
03:30Геннадий Алехин: ВС РФ выбивают ВСУ из шахты "Торецкая", зачищают Котлино и громят врага в Часов Яре
03:15Это нечто вроде "Цезаря": Зимовский раскрыл, почему Украине будет тяжело обслуживать немецкие "Боксеры"
03:00СВО вошла в стадию борьбы экономик: Насонов объяснил, почему Сырский делает ставку на роботов и БПЛА
Лента новостейМолния