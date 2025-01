https://ukraina.ru/20250124/1060545932.html

США пообещали Рютте распилить его на дрова, если Украину примут в НАТО. И вот почему

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте первым публично получил по шапке от американской администрации за попытку включить Украину в НАТО на словах

Дональд Трамп три дня как президент США, а украинский конфликт, поощряемый Североатлантическим альянсом, все еще не завершился. Американский лидер говорит и пишет резкие и неожиданные вещи по этой теме, но до действий пока не дошло. Европейская архитектура безопасности в виде НАТО воспринимается (по крайней мере по заявлениям) новой администрацией Штатов как устаревшая и отстающая от вызовов современности, диалог США - НАТО переходит на новый, прагматичный уровень. И пока что натовцы получили четкий сигнал: помалкивайте и не мешайте.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте первым публично получил по шапке от американской администрации. В западных СМИ Рютте называли "шептуном" Трампа, в надежде на то, что он сможет убедить президента США в жизнеспособности альянса. Так вот, Шептуну при высокопоставленных чиновниках пригрозили buzz saw, если он только попытается принять Украину в НАТО."Я думаю вы наткнетесь на огромную buzz saw в Америке, если уж генеральный секретарь НАТО говорит о присоединении Украины к НАТО", - заявил на украинском завтраке в Давосе спецпосланник Трампа Ричард Гренелл.Что такое buzz saw, можно понимать по-разному. С одной стороны, это такая небольшая циркулярная дисковая пила на электроприводе, с помощью которой быстро распиливают бревна или дрова на лесопилках. С другой - американская детская игрушка, "жужжалка", имитирующая звук такой пилы. Небольшой диск с двумя отверстиями, раскручиваемый потягиванием рук за продетые в них веревочки. В общем, впечатление складывается такое, что Гренелл пригрозил Рютте не то тем, что его одернут за веревочки, не то распилом на дрова.За натовскую оборону платят американские граждане, подчеркнул Гренелл. По его словам, просить, чтобы американцы расширили зону ответственности НАТО, если нынешние его члены не делают адекватные взносы, нельзя."Это касается и голландцев, которым нужно активизироваться, - сказал Гренелл в адрес Марка Рютте, который ранее работал премьер-министром Нидерландов. - Когда у нас есть лидеры, которые собираются говорить о новой войне, мы должны убедиться, что эти лидеры тратят правильную сумму денег".Правильная сумма денег - это объявленная Трампом задача повысить расходы на НАТО каждой страны-участницы с 2 до 5% ВВП. Натовские аналитики уже выдвинули платформу для торгов - документ с конкретными мерами, чтобы предложить на летнем саммите НАТО сбить ценник до 3% ВВП.По-хорошему, Дональд Трамп мог позвонить Зеленскому и выложить такой расклад: "Смотри, ВВП твоей страны в 20204 году якобы составил 178,8 млрд долларов США, госдолг - 114,6 млрд долларов, бюджет - под 50 млрд долларов за счет иностранной помощи. Пять процентов ВВП с каждой страны НАТО для тебя будет составлять почти 9 млрд долларов. Жить на что будешь?"Европейские бюрократы задумались о том, как им пережить Трампа 2.0, пишут авторы Foreign Policy. Европа, сосредоточенная на неправильных целях и отвлеченная политическими кризисами, далека от готовности к вызовам второго срока Трампа."Самое главное, что европейские бюрократы еще не осознали срочность и масштаб изменений, которые потребуются в военных расходах и стратегии. Взятки и лесть могут временно смягчить Трампа, но ни то, ни другое не сможет помешать его планам по отводу военных обязательств США от Европы", - пишут авторы.Хотя что им еще остается делать, если НАТО в такой риторике - та же финансовая пирамида, при неизбежном обрушении которой есть риск не успеть вывести свои деньги.Пиар-усилия НАТО сведены к оправданию своего существования, считает старший преподаватель Школы глобальных, городских и социальных исследований Мельбурнского университета RMIT Беной Кампмарк. Научные интересы Кампмарка связаны с конфликтами и международными кризисами, в СМИ он выступает в качестве эксперта по вопросам международной и национальной безопасности.НАТО должна была развалиться и найти себе более мирные занятия после холодной войны, считает он. По его словам, в настоящее время вокруг альянса собрались "избитые пациенты" в очереди за психологической помощью. Задача Рютте - сделать так, чтобы все выглядело еще более мрачно, и поэтому в качестве "пугала" он называет Иран, Китай, Россию, Северную Корею. При этом на самом деле Рютте прославляет военно-промышленный комплекс как незаменимый для борьбы с врагами, их долгосрочного сдерживания.То есть "бойня должна продолжаться на Украине не только ради ее кровавого удовольствия, но и ради канцелярских мандаринов в Вашингтоне и Брюсселе и всех этих благодарных производителей оружия, желающих украсть", - заключил он в статье для американского журнала Counterpunch.В настоящее время западные СМИ предполагают два варианта развития событий по линии Украина-НАТО. Первый предусматривает дальнейшую финансовую помощь Киеву и разрешение на вступление в блок. Второй - обязательства США, ЕС и Канады защищать Украину. Он называется нереалистичным, так как на него ни Москва, ни Вашингтон не согласятся.Вопрос НАТО не исчез и из российской повестки. Москва настаивает на железобетонных гарантиях невступления Украины в НАТО, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко журналистам. Если Украина вступит в этот военно-политический блок, мир не будет достигнут."Для нас это один из ключевых элементов возможных договоренностей по конфликту на Украине. Это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий правовых, которые бы исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - сказал Грушко.Бонусом к этому - неразрешенный с начала 1990-х острый вопрос нерасширения НАТО на восток, который и лег в основу вооруженного конфликта с Украиной. Еще Борис Ельцин запрашивал у Брюсселя какие-либо письменные гарантии, который в итоге оформились в 1997 году лишь Основополагающим актом Россия-НАТО. Согласно документу, Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противники. История, похоже, повторяется. И есть шанс, что диалог на эту тему вновь будет запущен.Пока что Акт действует, хотя и представительство России при НАТО закрыто. По всем вопросам натовцы могут обращаться к послу РФ в Бельгии, к российскому руководству через МИД или Министерство обороны РФ. Но пока что, как заявил Грушко, реальных тем для обсуждения с альянсом на сегодняшний день нет.Зато есть о чем поговорить с американцами. И, как выразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мяч на их стороне. Вероятно, это произойдет тогда, когда Трамп завершит делиться эйфорией со своими избирателями и начнёт действовать по протоколу. Так или иначе, Кремль не может запускать переговоры, основываясь на чьих-то постах в соцсетях. Нужна бумага - с подписями и печатью.Читайте также: Запад обманул Зеленского. НАТО будет торговать Украиной с Трампом

