https://ukraina.ru/20250125/1060548326.html

"Весельчак Зе" из страны "У". Как Зеленский угробил Украину

"Весельчак Зе" из страны "У". Как Зеленский угробил Украину - 25.01.2025 Украина.ру

"Весельчак Зе" из страны "У". Как Зеленский угробил Украину

В 2019 году, почти шесть лет назад, бывший комик Владимир Зеленский стал президентом Украины. Пять лет он продержался на этом посту.

2025-01-25T06:33

2025-01-25T06:33

2025-01-25T06:33

эксклюзив

украина

владимир зеленский

игорь коломойский

артем дмитрук

испания

слуга народа

киев

офис президента

рада

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25 января Владимиру Зеленскому исполняется 47 лет.Скоро уже год, как Зеленский продолжает оставаться нелегитимным президентом, удерживая власть в своих удивительно цепких руках.В 2019 году страна выбрала весёлого простоватого актёра, "рубаху-парня", устав от жадного, беспринципного президента Порошенко.Почему его выбрали?Почему за него голосовали?Во-первых, Зеленский обещал немедленно мир ("Да я хоть с чертом лысым буду договариваться!")Во-вторых, он рисовал украинцам картины безмятежного, пасторального будущего (избегая, впрочем, любой конкретики).Не будем забывать также про блестящий, без преувеличения, ход из области пиар-технологий: сериал "Слуга народа", где Зеленский играл роль президента Украины. Это была, по сути, длительная предвыборная кампания, "предпродажная подготовка" будущих выборов.В итоге Зеленский получил 73,22 процентов поддержки, чего совершенно не ожидали даже его кураторы: Коломойский* и другие олигархи Украины.Весёлый рубаха-парень стал президентом.А жители Украины приготовились процветать.Но все пошло совершенно не так, как ожидалось.Как угробить страну: руководство от ЗеленскогоЧерез пять с половиной лет Украина превратилась в "фэйлд стэйт", несуществующее государство.В ловких руках комика и его компании страна, в которой всё ещё можно было проживать (не на всей территории и не включая телевизор, но всё же), превратилась в ничто.Ничего больше нет.Экономики нет, 85 процентов денег на жизнь Украина получает из-за рубежа.Государственный долг вырос в два раза, с 76 до 158 миллиардов долларов.Государства нет, Конституционный суд практически не может действовать, Конституция нарушена много раз.Справедливости ради, надо сказать, что начало этому было положено ещё до Зеленского, но он чрезвычайно ускорил этот процесс. Он также фактически изгнал из страны главу Конституционного суда Тупицкого.Рада - ручная, бесхребетная и подконтрольная Зеленскому (и тоже уже нелегитимная).Некоторые депутаты просто сидят в тюрьмах: Дубинский и Шуфрич, например, без суда и следствия удерживаются в СИЗО. Продолжают оставаться депутатами и участвуют в работе Рады по видео. Парадоксы Украины Зеленского!Телевидение и другие СМИ закрыты. Это можно было бы списать на "военное положение", но всё началось ещё задолго до 2022 года. Когда Зеленский решил уничтожить любую оппозицию.И всё получилось! Он уничтожил и всю оппозицию, и свободные СМИ (под патетические крики: "да можно ли того от меня ожидать? Я ж всю жизнь за свободу слова!")Запрещено даже ставить лайки в соцсетях! Пенсионеров судят и дают сроки (пока условные) за публикацию открытки "С днём Победы!" где-нибудь на страничке в "Одноклассниках".Церковь, армия, языкДепутаты Рады вынуждены тайно бежать с Украины, если говорят что-то против мнения Зеленского. Депутат Артём Дмитрук так бежал, ему угрожали, его избивали, даже пытали.Дмитрук выступал против отмены православия в стране.Да, церковь Зеленский тоже запретил.Потом он уничтожил Кабмин. Каким образом? Всё решает Офис президента.Уничтожена власть на местах. Во-первых, произошло окончательное разложение из-за тотальной коррупции, во-вторых, все управленцы на местах - лояльные лично "Зе".В-третьих, финансирование - только из центра. То есть, считай, из Офиса президента.Так что это просто чиновники Офиса президента, а не мэры с губернаторами.В армии тоже невероятная коррупция. Наживаются все, кто может: от мелких командиров до генералов. Не говоря уже про украинских военкомов, которые покупают виллы в Испании и Южной Америке.Основная часть "мотивированных" погибла или ранена, остались "немотивированные". Дезертиров - минимум 200 тысяч человек.Масса видео и других свидетельств: бывшие и нынешние военные не надевают форму, выходя на улицу. Прохожие разбегаются и даже плюют в их сторону. Выражают всяческое неодобрение. Из-за ТЦК, которые отлавливают мужчин и отправляют воевать. И из-за падения авторитета армии.Продолжается дискриминация по языковому принципу. Новое правописание теперь, новые буквы, новые правила. Ещё больше надо коверкать язык. Школьники должны даже на переменах говорить на украинском.На западе страны усиленно шныряют "мовные патрули" и выявляют тех, кто говорит на русском.Страну за время правления Зеленского покинуло около 15-20 миллионов человек, и большинство уже не хочет возвращаться туда никогда.Нация по сути, разбежалась по другим государствам (вопрос: а была ли нация вообще? Но это другой вопрос).Отходы и работорговляУкраина превратилась в крупнейшее хранилище ядерных отходов (около самого Киева, в районе Чернобыля, курирует сверхприбыльный "бизнес" лично Ермак).Украина представляет собой сегодня крупнейший источник наркотиков для Европы (транзит через порт Одессы, а также широко налаженное производство синтетических наркотиков на самой Украине).Это крупнейший подпольный рынок оружия.Это всемирная "прачечная", где отмываются гигантские миллиарды западных стран.Кроме рынка наркоторговли и торговли оружием, Украина стала огромной рабовладельческой колонией Зеленского.Он распоряжается судьбами новых рабов - жителей Украины мужского пола, которые не сумели сбежать с этого огромного невольничьего рынка.Скоро будет снижен возраст мобилизации. Скоро начнут призывать женщин.Огромные взятки за то, чтобы не быть отловленным или сбежать горными тропами из Украины, платят новые украинские "рабы."Все эти реки денег текут в один карман. Это "карман" Зеленского и Ермака.Очень хочется патетически воскликнуть: так вот за что стоял Майдан!Но не хочется восклицать. Потому что картина, на самом деле, страшная.Весельчак "Зе"Весельчак "Зе", этот самый рубаха-парень, угробил огромную страну.И честно говоря, возникает мысль: так может, это и была его задача? Уничтожение Украины.Нет, вряд ли Зеленский этого хотел.Но поскольку он - совершенно пустой человек, он ускорил все тенденции, развала и распада государства, начатые его предшественниками.Но у всех предыдущих президентов был какой-то опыт. Хоть какие-то компетенции.У Зеленского не было ничего. Ноль компетенций. Человек - "ноль".Ну как же тогда можно было его вообще выбрать?"Слуга народа"А помните, как это было пять с половиной лет назад? Что говорил молодой, новоизбранный президент, тогда ещё любимый многими комедийный актер, "слуга народа" Владимир Зеленский?"Сделаю всё, чтобы украинцы улыбались""Дорогой народ, на протяжении своей жизни я делал всё, чтобы украинцы улыбались.Это я чувствовал так сердцем, это была моя миссия.Следующие пять лет я сделаю всё, украинцы, чтобы вы не плакали."Это речь Зеленского в Верховной Раде Украины 20 мая 2019 года. Сразу после его торжественного вступления в должность президента.Вот и всё. Это вся его предвыборная программа. Больше не было ничего, только такие же общие фразы."Я уйду!"А помните, как Зеленский говорил:"Если я не смогу закончить эту войну, я уйду. Значит, нужен другой человек."Это он сказал через год после того, как стал президентом. В интервью БиБиСи в октябре 2020 года."Мы готовы идти за "Минском", - говорил Зеленский, - "а я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть".Все, что он говорил, это были пустые слова пустейшего человека.Как он уничтожил странуИтак, как же он уничтожил страну?Рецепт простой.Абсолютная власть и абсолютная безнаказанность.Человеку, который был самым обычным (но очень пронырливым) актёром, лицедеем, упала в руки абсолютная власть.Феномен Зеленского будет, безусловно, изучаться в учебниках по политологии, психологии (и возможно, психиатрии и наркологии).Он обязательно войдёт в историю. Как самый неудачный правитель в истории Украины.Даже такие неудачники как Мазепа или Петлюра или тот же Скоропадский не могут сравниться с Зеленским.Юркий выскочка, "гопник из Кривого Рога", разрушил Украину, которая досталась ему хоть и в ослабленном, разобранном, но всё ещё работоспособном состоянии.Давайте попробуем разобраться, как и почему это вообще произошло.Как третьесортный актер, комик, не имевший никакого опыта государственного управления, вдруг получил в свое управление огромную страну.Как установил тотальный режим диктатуры, втянул Украину в войну, уничтожил церковь, право и государство.И как при этом ему удаётся удерживать власть.Структуры Запада и человек-пустотаЕсть ответ очевидный, который на поверхности. Это происходит благодаря тому, что им управляют значительно более мощные структуры и системы Западного мира.Это так, безусловно. Но было что-то ещё в Зеленском, что позволило всему произойти.Что же это? Ответ можно написать тоже сразу: это пустота. Ничего, кроме пустоты.Ничто, кроме власти и денег, его не интересует, плюс у него нарциссическое расстройство личности (которое как раз и является признаком пустых людей).Самовлюблённое Ничто.Нарцисс и пустотаЗеленский, конечно, ярко выраженный нарцисс (как, впрочем, многие актёры).Он чрезвычайно зависим от аплодисментов, от одобрения окружающих. Но это тоже свойство многих людей. Мы все ищем одобрения, а не наоборот, и это совершенно естественно.Можно говорить о том, что жажда славы, аплодисментов и признания у него уже стала болезненной и разрушила личность.Можно так сказать. Но дело то в том, что личности не было! Не было никакой личности.Про многих актеров говорят и даже ставят им в вину: "он играл всю жизнь самого себя". Но обаяние и сила личности были таковы, что мы любим героев этого актёра. Такими "игравшим самих себя" актёрами были, например, Владимир Высоцкий или Ален Делон.Зеленский же как раз готов был перевоплощаться в кого угодно.Юмор, юморочек, хохот в зале, аплодисменты. Кого играл Зеленский? Да так сходу и не скажешь. Простака, весельчака, обычного обывателя. Свойского парня.Ларёчник и лучший друг детстваПо уровню осмысления действительности он был и остался обычным ларёчником.Кстати, интересный момент: когда Зеленский уже был президентом, их общий с другом рыбный магазин продолжал действовать. Наверняка, отсчитывал копеечку Зеленскому. "По вечерам я еще немножечко шью..."Друг этот, кстати, стал народным депутатом.Другой друг детства, Баканов, стал главой СБУ. В чине лейтенанта запаса. Срочно пришлось присваивать новое звание.Все друзья и коллеги получили в государстве хлебные места.Вся Украина превратилась в пошловатый примитивный "Квартал 95", в прямом и переносном смысле.Правда, лучший друг детства (жил в соседнем подъезде), став и поработав немного главой секретной службы (СБУ) сбежал за границу, где был пойман на перевозке из одной страны в другую внушительной суммы наличными - в долларах и евро. Потом отпущен (без денег) и, оставаясь в должности (то есть не уволенный) еще некоторой время продолжал формально числиться главой СБУ (хотя всю работу за него выполняли другие).Лучший друг, друг детства - это ведь отражение Зеленского, пусть уменьшенная, но его копия, может быть в чем-то другая, но копия. Все ради денег и полная неспособность ничем честно и продуктивно управлять кроме собственных корыстных интересов.БезбожникОчень точно дал ему определение Владимир Путин, когда президенту России задали вопрос о гонениях на православную церковь на Украине:"Они ведь даже не атеисты, а люди без всякой веры - безбожники. Ведь они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел".Зеленского, правда, видели в православном храме. И не один раз, к сожалению.Есть фото, когда они с Борисом Джонсоном ставят свечки в Софии Киевской, древнем православном храме.Но это только "экскурсия с гостем столицы", не более того.Истинное отношение к православию Зеленский показал, когда организовал гонения на него, когда выселил монахов из Лавры. Когда поддержал захват церквей.Во Львовской области уже не осталось ни одной церкви УПЦ. 50 церквей захвачены ПЦУ (ряженые, получившие "томос" из Константинополя). А 50 церквей просто перестали существовать, закрылись.Зеленский идет на дерзкие, чрезвычайно опасные поступки - и для себя самого, и для своей семьи, и для всей страны.Он не понимает, что делает? Нет, он все прекрасно понимает. Он не настолько глуп.Но глубины понимания у него нет.Уничтожение православия было одной из главных целей Запада, прежде всего США. Потому что вера - вот одна из главных объединяющих один народ, проживающих в двух странах, России и Украине, скреп. Уничтожьте веру и вот уже нет единого народа.Порошенко, которому он говорил "я ваш приговор" начал, а Зеленский, подталкиваемый западными кураторами системно разрушил эту веру. Или во всяком случае довел до последней точки.Нет, конечно, в стране, в народе осталось немало истинно верующих. Но Зеленский сделал всё, чтобы они либо превратились в тайно верующих, либо таких же безбожников, приходящих в церковь, которая по сути своей является сектой, не освященной Богом с таким же как он циничным отношением к вере, где главным является не Бог, а Молох - вера в деньги, по сути антихристианское дьявольское учение, в котором практикуют человеческие жертвоприношения. И такой он сделал свою страну, в которой ради выгоды кучки политических авантюристов в жертву приносят миллионы простых людей."Фартовый" получил гарантииВо-первых, Зеленский надеется на то, что он "фартовый", как сам он не раз говорил.А во-вторых, он получил гарантии.Конечно, сегодня не может быть "окончательных гарантий". "Окончательной бумажки", как говорил профессор Преображенский.Но какие-то гарантии ему дали. Возможно, справедливой является версия, высказанная многими политологами.Зеленский "поставил" на демпартию США. Ему дали денег и оружия. И он решил переждать "два года Трампа", до очередных выборов в Конгресс, где могут победить демы.В общем-то, у Зеленского и выбора нет.Судя по троллингу, который ему устроила команда Трампа, республиканцы его "ждут на выход".И он может либо уйти, либо попробовать уцепиться за власть. Он уцепился. Он же "фартовый"!Рассказывают, что Зеленский пришёл домой в конце 2018 года, собрал всю семью, родителей, сватов, и торжественно объявил:- Ну шо, Коломойский сказал: надо идти на выборы.С тех пор прошло много времени.Технический кандидат Зеленский неожиданно выиграл у всех остальных и получил власть.Коломойский давно посажен им в Киевское СИЗО (так ли это на самом деле, неважно, главное, что он исключён из процесса управления).А у Зеленского - другие хозяева.Как утверждает украинский политолог Кость Бондаренко, в определенное время Зеленского "перекупили".Бондаренко считает, что это произошло во время посещения Зеленским штаб квартиры МИ-6 в Лондоне.100 миллиардовИногда, конечно, ему приходится 'руководить нацией", делать вид. Выступать из оборудованной вдалеке от Киева студии, морщить лоб и вспоминать этот странный язык, который его заставили выучить британские кураторы:"Ты должен быть аутентичным, Владимир!"Как же называется этот язык и эта страна? С трудом вспоминает Зеленский.Украина! Точно. Украинский язык. Насилу вспомнил.Зеленский относится к этой стране и ее жителям как к аборигенам. И еще, как к средству зарабатывания денег. Этого почти никто не скрывает в стране, которую он постепенно превратил в концлагерьСемья давно за рубежом, там же и замки, и винодельни, и яхты, и биткоины, и личные острова.Не меньше 100 миллиардов долларов - личное состояние Зеленского, как считает бывший депутат Рады Олег Царев.Хотелось бы уже туда, где яхты и замки, но хозяева могут быть недовольны. И власть! Надо еще власти! И еще денег.А Украины просто больше нет. Людей больше нет. Есть вертлявый пустой человек, который отпразднует свой очередной день рождения на руинах этой страны.В соцсетях гуляет шутка:"Новый план Киева!Зеленский вступает в НАТО без Украины".А ведь в этой шутке есть большая доля истины. Вот таким вступает в свой 48 год жизни руководитель неонацистского режима Владимир Зеленский, уничтоживший страну, уничтоживший веру и цинично продолжающий ее грабить под усиленной охраной спецслужб.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовБолее подробно о том, что произошло с Украиной - в статье Ростислава Ищенко "Деукраинизация как неизбежность"

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, игорь коломойский, артем дмитрук, испания, слуга народа, киев, офис президента, рада