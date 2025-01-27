Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов - 27.01.2025 Украина.ру
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Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов
Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов - 27.01.2025 Украина.ру
Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов
Российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Новоандреевка в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом собщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-01-27T07:14
2025-01-27T07:26
новости
россия
владимир рогов
геннадий алехин
курахово
донецкая народная республика
общественная палата
вооруженные силы украины
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"Наши воины выбили противника из Новоандреевки, завершается ее зачистка", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, российские войска вошли в село Андреевка западнее Курахово, начались бои за освобождение населенного пункта.Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило в начале месяца. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
россия
курахово
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новости, россия, владимир рогов, геннадий алехин, курахово, донецкая народная республика, общественная палата, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Рогов, Геннадий Алехин, Курахово, Донецкая Народная Республика, общественная палата, Вооруженные силы Украины

Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов

07:14 27.01.2025 (обновлено: 07:26 27.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Новоандреевка в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом собщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Наши воины выбили противника из Новоандреевки, завершается ее зачистка", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, российские войска вошли в село Андреевка западнее Курахово, начались бои за освобождение населенного пункта.
Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило в начале месяца. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир РоговГеннадий АлехинКураховоДонецкая Народная Республикаобщественная палатаВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
07:15Ростислав Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше
07:14Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов
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06:00Чтобы загнать ВСУ в большой котел под Курском, его "крылья" должны сомкнуться возле Сум — Зимовский
05:45ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин
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