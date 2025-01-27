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Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов

Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов - 27.01.2025 Украина.ру

Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Новоандреевка в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом собщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2025-01-27T07:14

2025-01-27T07:14

2025-01-27T07:26

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"Наши воины выбили противника из Новоандреевки, завершается ее зачистка", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, российские войска вошли в село Андреевка западнее Курахово, начались бои за освобождение населенного пункта.Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило в начале месяца. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир рогов, геннадий алехин, курахово, донецкая народная республика, общественная палата, вооруженные силы украины