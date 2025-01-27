https://ukraina.ru/20250127/1060578659.html
Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов
Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов - 27.01.2025 Украина.ру
Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов
Российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Новоандреевка в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом собщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-01-27T07:14
2025-01-27T07:14
2025-01-27T07:26
новости
россия
владимир рогов
геннадий алехин
курахово
донецкая народная республика
общественная палата
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059460563_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_969c64d18ac152d6fe4c4ba2d8af1eca.jpg
"Наши воины выбили противника из Новоандреевки, завершается ее зачистка", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, российские войска вошли в село Андреевка западнее Курахово, начались бои за освобождение населенного пункта.Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило в начале месяца. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
россия
курахово
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059460563_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e51840fcc1d67c3c2a607a20a5773bb5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир рогов, геннадий алехин, курахово, донецкая народная республика, общественная палата, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Рогов, Геннадий Алехин, Курахово, Донецкая Народная Республика, общественная палата, Вооруженные силы Украины
Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов
07:14 27.01.2025 (обновлено: 07:26 27.01.2025)
Российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Новоандреевка в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом собщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости