Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа - 24.01.2025 Украина.ру
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Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа
Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа - 24.01.2025 Украина.ру
Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа
Американский канал CNN опубликовал шокирующий и грустный репортаж, который подводит очень выразительную черту под старым мифом о "японском экономическом чуде".
2025-01-24T08:30
2025-01-24T08:30
япония
сша
токио
дональд трамп
илон маск
ким чен ын
cnn
мид
эксклюзив
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Пожилые жители Страны восходящего солнца все чаще стараются добровольно отправиться в тюрьму, совершая небольшие уголовные преступления – чтобы не умереть от голода или холода.Крупнейшая женская тюрьма Японии – Тотиги – заполнена преимущественно женщинами преклонных лет, которые попали туда в результате бедности.В репортаже описана история 81-летней Акиё, которую несколько раз задерживали за воровство еды в магазине. Находясь на свободе, она жила на "очень маленькую пенсию", которую выплачивали раз в два месяца, а родной сын отказал матери в материальной поддержке."Возможно, эта жизнь для меня самая стабильная", – говорит про свое тюремное существовании Акиё.Как рассказал в комментарии CNN сотрудник тюрьмы Такаеси Сиранага, некоторые старики говорят, что готовы платить 20 000 иен (около 13 тысяч рублей) в месяц, чтобы продолжать оставаться в заключении – потому что жизнь в Японии дорогая, и протянуть на эту сумму они не могут."Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше", – говорит Сиранага.И это при том, что японские тюрьмы, как и все тюрьмы в мире, конечно же, совсем не похожи на санатории. К примеру, при них обычно расположены фабрики, на которых надо работать. В тюрьме Тотиги не хватает врачей, так что заключенным с медицинской квалификацией приходится помогать другим.20 процентов японцев в возрасте старше 65 лет живут в бедности, и этот процент постоянно растет в стране со стареющим населением, низким уровнем рождаемости, коррумпированной властью и нарастающими социально-экономическими проблемами.Ведь в прошлом году японская экономика ушла в рецессию и выпала из первой тройки в мировом экономическом рейтинге.По иронии судьбы, это то самое поколение, которое рекламировали в годы перестройки советские либералы, рассказывая про трудолюбивых японцев, готовых круглые сутки работать на благо частных корпораций, не зная никаких отгулов и отпусков. Чтобы затем, на склоне лет, жить, как в раю.Эта система – одна из важных составляющих глобального Запада – переживает глубокий кризис. И его уже не получается скрывать красивыми туристическими открытками с видами на гору Фудзи и или цветущую сакуру.Между тем, возвращение к власти Дональда Трампа несет Японии новые испытания. Местные политические элиты, полностью зависимые от США, находятся сейчас в состоянии шока и ожидания – не зная, как будут выстраиваться их отношения с новым хозяином Белого дома."Правительство Японии с ноября прошлого года в режиме секретности проводило закрытые совещания для обсуждения одного вопроса – что делать с Дональдом Трампом, вернее, с предстоящими решениями его администрации, которые, как с ужасом констатируют в Токио, плохо поддаются прогнозированию и способны принять самые невероятные формы.Работой совещаний руководил человек номер два в правительстве, генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, в них участвовали руководители МИД, экономических и финансовых ведомств, министерства обороны", – пишет об этом известный журналист Василий Головнин.25-процентное повышение пошлин на импорт из Мексики и Канады, которое анонсировал Трамп, ударит по расположенным там японским предприятиям, поставляющим свою продукцию на американский рынок.Кроме того, в Вашингтоне могут повысить пошлины на сталь и полупроводники, которые занимают в японском экспорте заметную и важную роль. В Токио уверены, что команда Трампа пойдет на такие действия, чтобы сократить торговый дефицит США – не обращая внимания на интересы своих вассалов.Кроме того, американцы будут добиваться от них существенного увеличения военных расходов. Япония уже сейчас планирует увеличить бюджетные ассигнования на свои "силы самообороны" – до 2 процентов валового внутреннего продукта. Потому что на производстве ракет можно хорошо заработать, в отличие от медицинской помощи старикам.Однако если Трамп потребует увеличить военные расходы до 5 процентов ВВП, у японцев, возможно, не хватит на это бюджетных средств.Вместе с тем, японские эксперты не могут спрогнозировать, какой будет политика новой американской администрации на Ближнем Востоке? Поскольку в настоящий момент регион явно не в приоритете у Белого дома, где заняты Южной Америкой, Гренландией, Европой или Израилем.Усилится ли торговая война США против Китая – или трамписты попробуют договориться с Пекином через таких людей, как Илон Маск, который имеет в Поднебесной свой частный бизнес?Не ясны и американские планы в Корее. Вмешается ли Трамп в южнокорейский политический кризис, который пока развивается по непредсказуемому сценарию? И не захочет ли он снова пообщаться со своим давним знакомым – северокорейским лидером Ким Чен Ыном?Во времена правления демократов внешняя политика Японии была жестко направлена против Китая, КНДР и России, а сама Страна восходящего солнца рассматривалась как нацеленный против них плацдарм Глобального Запада.И сейчас в Токио хотели бы понимать – не изменились ли установки, спущенные сверху, из Вашингтона?Но ситуация в японской экономике однозначно будет и дальше медленно ухудшаться, увеличивая число бедных, никому не нужных, отчаявшихся людей.О том, что тем временем происходит во Франции - в статье ""Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом"
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Александр Савко
Александр Савко
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
япония, сша, токио, дональд трамп, илон маск, ким чен ын, cnn, мид, эксклюзив
Япония, США, Токио, Дональд Трамп, Илон Маск, Ким Чен Ын, CNN, МИД, Эксклюзив

Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа

08:30 24.01.2025
 
Старик-японец
Старик-японец
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
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Американский канал CNN опубликовал шокирующий и грустный репортаж, который подводит очень выразительную черту под старым мифом о "японском экономическом чуде".
Пожилые жители Страны восходящего солнца все чаще стараются добровольно отправиться в тюрьму, совершая небольшие уголовные преступления – чтобы не умереть от голода или холода.
Крупнейшая женская тюрьма Японии – Тотиги – заполнена преимущественно женщинами преклонных лет, которые попали туда в результате бедности.
В репортаже описана история 81-летней Акиё, которую несколько раз задерживали за воровство еды в магазине. Находясь на свободе, она жила на "очень маленькую пенсию", которую выплачивали раз в два месяца, а родной сын отказал матери в материальной поддержке.
"Возможно, эта жизнь для меня самая стабильная", – говорит про свое тюремное существовании Акиё.
Как рассказал в комментарии CNN сотрудник тюрьмы Такаеси Сиранага, некоторые старики говорят, что готовы платить 20 000 иен (около 13 тысяч рублей) в месяц, чтобы продолжать оставаться в заключении – потому что жизнь в Японии дорогая, и протянуть на эту сумму они не могут.
"Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше", – говорит Сиранага.
И это при том, что японские тюрьмы, как и все тюрьмы в мире, конечно же, совсем не похожи на санатории. К примеру, при них обычно расположены фабрики, на которых надо работать. В тюрьме Тотиги не хватает врачей, так что заключенным с медицинской квалификацией приходится помогать другим.
20 процентов японцев в возрасте старше 65 лет живут в бедности, и этот процент постоянно растет в стране со стареющим населением, низким уровнем рождаемости, коррумпированной властью и нарастающими социально-экономическими проблемами.
Ведь в прошлом году японская экономика ушла в рецессию и выпала из первой тройки в мировом экономическом рейтинге.
По иронии судьбы, это то самое поколение, которое рекламировали в годы перестройки советские либералы, рассказывая про трудолюбивых японцев, готовых круглые сутки работать на благо частных корпораций, не зная никаких отгулов и отпусков. Чтобы затем, на склоне лет, жить, как в раю.
Эта система – одна из важных составляющих глобального Запада – переживает глубокий кризис. И его уже не получается скрывать красивыми туристическими открытками с видами на гору Фудзи и или цветущую сакуру.
Между тем, возвращение к власти Дональда Трампа несет Японии новые испытания. Местные политические элиты, полностью зависимые от США, находятся сейчас в состоянии шока и ожидания – не зная, как будут выстраиваться их отношения с новым хозяином Белого дома.
"Правительство Японии с ноября прошлого года в режиме секретности проводило закрытые совещания для обсуждения одного вопроса – что делать с Дональдом Трампом, вернее, с предстоящими решениями его администрации, которые, как с ужасом констатируют в Токио, плохо поддаются прогнозированию и способны принять самые невероятные формы.
Работой совещаний руководил человек номер два в правительстве, генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, в них участвовали руководители МИД, экономических и финансовых ведомств, министерства обороны", – пишет об этом известный журналист Василий Головнин.
25-процентное повышение пошлин на импорт из Мексики и Канады, которое анонсировал Трамп, ударит по расположенным там японским предприятиям, поставляющим свою продукцию на американский рынок.
Кроме того, в Вашингтоне могут повысить пошлины на сталь и полупроводники, которые занимают в японском экспорте заметную и важную роль. В Токио уверены, что команда Трампа пойдет на такие действия, чтобы сократить торговый дефицит США – не обращая внимания на интересы своих вассалов.
Кроме того, американцы будут добиваться от них существенного увеличения военных расходов. Япония уже сейчас планирует увеличить бюджетные ассигнования на свои "силы самообороны" – до 2 процентов валового внутреннего продукта. Потому что на производстве ракет можно хорошо заработать, в отличие от медицинской помощи старикам.
Однако если Трамп потребует увеличить военные расходы до 5 процентов ВВП, у японцев, возможно, не хватит на это бюджетных средств.
Вместе с тем, японские эксперты не могут спрогнозировать, какой будет политика новой американской администрации на Ближнем Востоке? Поскольку в настоящий момент регион явно не в приоритете у Белого дома, где заняты Южной Америкой, Гренландией, Европой или Израилем.
Усилится ли торговая война США против Китая – или трамписты попробуют договориться с Пекином через таких людей, как Илон Маск, который имеет в Поднебесной свой частный бизнес?
Не ясны и американские планы в Корее. Вмешается ли Трамп в южнокорейский политический кризис, который пока развивается по непредсказуемому сценарию? И не захочет ли он снова пообщаться со своим давним знакомым – северокорейским лидером Ким Чен Ыном?
Во времена правления демократов внешняя политика Японии была жестко направлена против Китая, КНДР и России, а сама Страна восходящего солнца рассматривалась как нацеленный против них плацдарм Глобального Запада.
И сейчас в Токио хотели бы понимать – не изменились ли установки, спущенные сверху, из Вашингтона?
Но ситуация в японской экономике однозначно будет и дальше медленно ухудшаться, увеличивая число бедных, никому не нужных, отчаявшихся людей.
О том, что тем временем происходит во Франции - в статье ""Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом"
 
ЯпонияСШАТокиоДональд ТрампИлон МаскКим Чен ЫнCNNМИДЭксклюзив
 
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