https://ukraina.ru/20250124/1060523747.html

Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа

Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа - 24.01.2025 Украина.ру

Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа

Американский канал CNN опубликовал шокирующий и грустный репортаж, который подводит очень выразительную черту под старым мифом о "японском экономическом чуде".

2025-01-24T08:30

2025-01-24T08:30

2025-01-24T08:30

япония

сша

токио

дональд трамп

илон маск

ким чен ын

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мид

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Пожилые жители Страны восходящего солнца все чаще стараются добровольно отправиться в тюрьму, совершая небольшие уголовные преступления – чтобы не умереть от голода или холода.Крупнейшая женская тюрьма Японии – Тотиги – заполнена преимущественно женщинами преклонных лет, которые попали туда в результате бедности.В репортаже описана история 81-летней Акиё, которую несколько раз задерживали за воровство еды в магазине. Находясь на свободе, она жила на "очень маленькую пенсию", которую выплачивали раз в два месяца, а родной сын отказал матери в материальной поддержке."Возможно, эта жизнь для меня самая стабильная", – говорит про свое тюремное существовании Акиё.Как рассказал в комментарии CNN сотрудник тюрьмы Такаеси Сиранага, некоторые старики говорят, что готовы платить 20 000 иен (около 13 тысяч рублей) в месяц, чтобы продолжать оставаться в заключении – потому что жизнь в Японии дорогая, и протянуть на эту сумму они не могут."Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше", – говорит Сиранага.И это при том, что японские тюрьмы, как и все тюрьмы в мире, конечно же, совсем не похожи на санатории. К примеру, при них обычно расположены фабрики, на которых надо работать. В тюрьме Тотиги не хватает врачей, так что заключенным с медицинской квалификацией приходится помогать другим.20 процентов японцев в возрасте старше 65 лет живут в бедности, и этот процент постоянно растет в стране со стареющим населением, низким уровнем рождаемости, коррумпированной властью и нарастающими социально-экономическими проблемами.Ведь в прошлом году японская экономика ушла в рецессию и выпала из первой тройки в мировом экономическом рейтинге.По иронии судьбы, это то самое поколение, которое рекламировали в годы перестройки советские либералы, рассказывая про трудолюбивых японцев, готовых круглые сутки работать на благо частных корпораций, не зная никаких отгулов и отпусков. Чтобы затем, на склоне лет, жить, как в раю.Эта система – одна из важных составляющих глобального Запада – переживает глубокий кризис. И его уже не получается скрывать красивыми туристическими открытками с видами на гору Фудзи и или цветущую сакуру.Между тем, возвращение к власти Дональда Трампа несет Японии новые испытания. Местные политические элиты, полностью зависимые от США, находятся сейчас в состоянии шока и ожидания – не зная, как будут выстраиваться их отношения с новым хозяином Белого дома."Правительство Японии с ноября прошлого года в режиме секретности проводило закрытые совещания для обсуждения одного вопроса – что делать с Дональдом Трампом, вернее, с предстоящими решениями его администрации, которые, как с ужасом констатируют в Токио, плохо поддаются прогнозированию и способны принять самые невероятные формы.Работой совещаний руководил человек номер два в правительстве, генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, в них участвовали руководители МИД, экономических и финансовых ведомств, министерства обороны", – пишет об этом известный журналист Василий Головнин.25-процентное повышение пошлин на импорт из Мексики и Канады, которое анонсировал Трамп, ударит по расположенным там японским предприятиям, поставляющим свою продукцию на американский рынок.Кроме того, в Вашингтоне могут повысить пошлины на сталь и полупроводники, которые занимают в японском экспорте заметную и важную роль. В Токио уверены, что команда Трампа пойдет на такие действия, чтобы сократить торговый дефицит США – не обращая внимания на интересы своих вассалов.Кроме того, американцы будут добиваться от них существенного увеличения военных расходов. Япония уже сейчас планирует увеличить бюджетные ассигнования на свои "силы самообороны" – до 2 процентов валового внутреннего продукта. Потому что на производстве ракет можно хорошо заработать, в отличие от медицинской помощи старикам.Однако если Трамп потребует увеличить военные расходы до 5 процентов ВВП, у японцев, возможно, не хватит на это бюджетных средств.Вместе с тем, японские эксперты не могут спрогнозировать, какой будет политика новой американской администрации на Ближнем Востоке? Поскольку в настоящий момент регион явно не в приоритете у Белого дома, где заняты Южной Америкой, Гренландией, Европой или Израилем.Усилится ли торговая война США против Китая – или трамписты попробуют договориться с Пекином через таких людей, как Илон Маск, который имеет в Поднебесной свой частный бизнес?Не ясны и американские планы в Корее. Вмешается ли Трамп в южнокорейский политический кризис, который пока развивается по непредсказуемому сценарию? И не захочет ли он снова пообщаться со своим давним знакомым – северокорейским лидером Ким Чен Ыном?Во времена правления демократов внешняя политика Японии была жестко направлена против Китая, КНДР и России, а сама Страна восходящего солнца рассматривалась как нацеленный против них плацдарм Глобального Запада.И сейчас в Токио хотели бы понимать – не изменились ли установки, спущенные сверху, из Вашингтона?Но ситуация в японской экономике однозначно будет и дальше медленно ухудшаться, увеличивая число бедных, никому не нужных, отчаявшихся людей.О том, что тем временем происходит во Франции - в статье ""Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом"

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Александр Савко

япония, сша, токио, дональд трамп, илон маск, ким чен ын, cnn, мид, эксклюзив