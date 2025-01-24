https://ukraina.ru/20250124/1060518682.html

Сергей Липовой: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз

Сергей Липовой: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз - 24.01.2025 Украина.ру

Сергей Липовой: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз

Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой заявил, что скоро удивление от действий Трампа на Западе сменится разочарованием. Ведь мир, в первую очередь Европа, ждали от Трампа каких-то прогрессивных шагов, направленных на разрядку обстановки, а он устроил хаос и массовый психоз.

2025-01-24T07:30

2025-01-24T07:30

2025-01-24T07:30

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Об этом генерал-майор рассказал в интервью изданию Украина.ру.Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за риторикой и заявлениями Дональда Трампа и "новых элементов" в угрозах санкциями российские власти не увидели и готовы к диалогу, но равноправному.Президент США 22 января фактически выдвинул России ультиматум: он призвал Москву завершить конфликт на Украине, пригрозив в противном случае ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.— Сергей Анатольевич, как вы воспринимаете заявления Трампа по Украине в первые дни его президентства? Трамп сможет достичь мира риторикой угроз?— Во-первых, сейчас весь мир замер в напряжении от заявлений и поступков, которые совершает старый новый президент Соединенных Штатов Трамп. Он дал много прогрессивно экстремальных обещаний: сделать Америку великой, присоединить к ней ряд новых территорий, и так далее. От этого в ужасе и западные и мировые политики, которые не совсем понимают, о чем он говорит.Что касается России, Украины и конфликта, который Трамп обещал в течение суток остановить, он похоже, сам не понимает, настолько глубоко ошибался в предвыборных обещаниях. Когда сегодня он изучил проблемы, связанные с конфликтом (а точнее то наследство, которое ему досталось от Байдена) он понял, что данную ситуация невозможно разрешить за короткий срок. Не то что за сутки, — а даже за месяц, за полгода.Он планировал обсудить с нашим президентом предложения, суть которых скорее всего, заключалась в том, чтобы остановить боевые действия на тех границах, на которых мы находились на момент начала диалога, провести переговоры по замораживанию конфликта, и так далее. Но любой вариант, который мог бы предложить Трамп, Россию не устроил бы.Напомню, наш президент четко и ясно сказал, что, если мы хотим остановить специальную военную операцию, и хотим, чтобы наступил мир, нужно устранить первопричину начала конфликта. Это наступление НАТО на границы России, демилитаризация денацификация Украины.Без устранения этих первоначальных причин какие-либо переговоры, тем более с Западом, тем более с Америкой, не имеют никакого смысла. Это будет лишь замораживание конфликта, которое позволит НАТО и Европе во главе с Америкой перевооружить оставшиеся силы на Украине, чтобы этот конфликт, эта ситуация возникла заново.И через 3-5-10 лет это "наследие" достанется нашим детям и внукам. Поэтому позиция Россия очень четкая.Трамп, осознав эту ситуацию, теперь начинает обсуждение этого вопроса совсем с иной позиции, изменив свою точку зрения буквально на 180 градусов. Он начинает диктовать условия России, как это было и в первый период его президентства, угрожая очередными санкциями.— Если Трамп ужесточит санкции, как это скажется на нас?— На санкции у нас уже выработан четкий иммунитет. Россия практически не реагирует на западные угрозы, потому что мы доказали всему миру, что никакими санкциями нас невозможно поставить на колени, экономика работает, природных ресурсов достаточно — в отличие от Европы, которая от этих ограничений пострадала гораздо больше.Думаю, скоро удивление от действий Трампа на Западе сменится разочарованием, потому что весь мир, в первую очередь Европа, ждали от Трампа каких-то прогрессивных шагов, направленных на разрядку обстановки, а не на нагнетание.Но сегодня мы видим усугубление политической, экономической и военной обстановки. И уже не только в сторону России, но и по отношению к соседям и неизменным историческим союзникам Америки.Получается, Трамп хочет их поставить в неудобное положение, чтобы европейские страны работали не в пользу развития своих государств и народов, а во благо экономики США, подчинялись им.В итоге Трамп лишь усиливает психоз, неразбериху в мире, оказывая на все государства давление.Поэтому заявление Трампа о том, что США сейчас начнут душить Россию новыми санкциями, показывает, что Трамп глубоко заблуждается. Он не понимает ситуации, которая создалась на период его прихода к власти в Америке.— Трамп назначил на ключевые посты главы Госдепа и советника по национальной безопасности и главы ЦРУ тех политиков, кто связан с deep state. В состоянии ли эти люди выстроить диалог с Россией так, чтобы она могла прекратить вооруженную борьбу за свою свободу?— Все советники Трампа которые сегодня его окружают, точно такие же помощники, как работали при Байдене в Белом доме. Именно такие люди насоветовали последнему разговаривать с позиции силы с Россией. А мы не приемлем такого отношения, у нас свой путь развития.Поэтому риторика Трампа (действовать только в интересах Америки, силой, не учитывая желание других государств, а желая их подчинить) будет продолжаться.— Трамп заявил, что Зеленский, по его мнению, хочет мира. А вы так думаете?— Зеленский никогда не хотел мира. Он не самостоятельный политик, а говорящая голова, которая озвучивает на европейских площадках чужие мысли, которые летят из-за Океана.Зеленский — не посланник, не сторонник мира. Он будет делать все, чтобы война продолжалась. Не он ее начал и не в его компетенции ее останавливать.— Трамп попросил Си надавить на Путина. Это реально сделать?— В данной ситуации Америка пытается перетащить на свою сторону Китай. Но необходимо учитывать тысячелетнюю историю Китая, который никогда не занимал ничью позицию.Это государство, политический игрок, который если и рассматривает кого-то как партнера, союзника, то только исходя из личной выгоды. Поэтому в данной ситуации Китай будет сохранять нейтралитет и выжидать, чем все закончится.Фактически весь мир смотрит сейчас на Россию: прогнется она или выстоит. Если мы сохраним свой суверенитет, то сохраним и уважение во всем мире.А если мы сейчас начнем садиться за стол переговоров, искать какие-то компромиссы, значит, мы проигрываем.— А нужны нам какие-либо переговоры, с учётом того что мы сейчас выигрываем на поле боя?— Мы открыты, как сказал президент, к честному справедливому диалогу, но только на наших условиях, которые, как вы знаете, мы обозначили накануне начала специальной войны операции.Все остальные переговоры не имеют никакого смысла, потому что результат будет один и тот же. Это Минские соглашения, договоренности с Европой, где в любом случае Россия оставалась в проигрыше, и все смеялись, как ловко провели нас.Сегодня Россия, наученная горьким опытом, если и пойдёт на переговоры, то только на наших условиях.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине.

https://ukraina.ru/20221111/1040751904.html

https://ukraina.ru/20250123/1060511313.html

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интервью, россия, америка, украина, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, нато, переговоры, санкции, европа