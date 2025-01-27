https://ukraina.ru/20250127/1060570779.html

Украина за неделю. Большие авантюры в преддверие "большой сделки"

Украина за неделю. Большие авантюры в преддверие "большой сделки" - 27.01.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Большие авантюры в преддверие "большой сделки"

Украина готовится к мобилизации молодежи, молодежь делает все, чтобы покинуть Украину, европейцы вслед за Трампом начинают политические игры вокруг военной помощи Украине, Америке нужна "сделка", России — "сделка", которая вытянет Украину из-под прямого управления Западом, а Зеленский надеется протянуть до момента обрушения российской экономики.

2025-01-27T06:45

2025-01-27T06:45

2025-01-27T06:45

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

bloomberg

вооруженные силы украины

офис президента

киев

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_1:0:1290:725_1920x0_80_0_0_6a2b9b204e7ec3341fbd2028b3c0db7b.jpg

Последние резервыОпрос КМИС показал, что 17% граждан Украины испытывает ксенофобское отношение к русскоговорящим согражданам и 32% — к русским по национальности. С одной стороны, это очень много, но с другой, если учитывать военные действия и годы жесткой русофобской пропаганды в стране, то пока что не так все и плохо. Меньше 20% респондентов сообщило, что пускало бы на Украину российских граждан, что и вовсе говорит о том, что перемены возможны. Впрочем, толерантность у большинства заканчивается порогом собственного дома: в ближний круг русских по национальности людей готовы допустить меньше 40% респондентов, а принимать их как жителей Украины — меньше 30%. Но надо еще учесть, что сам опросник был составлен крайне ксенофобски. Людей спрашивали о том, готовы ли они "допустить русскоязычных в свое окружение или согласны с тем, что они должны жить на Украине", как бы подразумевая, что выгнать половину населения страны (которая русскоязычная или русская по национальности) — это общественно приемлемый вариант развития событий.А вот к беженцам за границу большинство относится с пониманием. Как показывает исследование Фонда демократической инициативы, после открытия границ Украину желает покинуть каждый четвертый мужчина и каждый третий молодой человек от 18 до 29 лет. И угроза жизни — не главный фактор. Главный, согласно опросу, — отсутствие возможностей для развития.Молодежи в стране очень мало, как и из-за демографической ямы, так и из-за того, что немалая часть из нее смогла выехать. Поэтому нет ничего странного в том, что в интервью Bloomberg Зеленский снова выступил против снижения возраста мобилизации, которая мало даст в плане пополнения личного состава ВСУ (не говоря уже о мотивированности), но может создать серьезное социальное недовольство.Однако американцы настаивают на снижении возраста, поэтому не исключено, что Зеленский пойдет на попятный. Associated Press со ссылкой на заместителя главы Офиса президента полковника Павла Палису сообщает, что план призыва 18-летних находится на завершающей стадии разработки. Уже существует закон о базовой военной подготовке для студентов, который, в случае снижения возраста мобилизации, позволит очень быстро забрать на войну учащихся из вузов. Внезапно появившийся в публичном пространстве нардеп Разумков (не иначе как пахнет выборами) сообщил, что закон о базовой военной подготовке позволит мобилизовать 18-летних студентов, которые пройдут ее во время учебы, а затем будут отчислены. Кроме того, по его словам, Зеленский четвертый месяц не подписывает принятый парламентом законопроект, по которому запрещается мобилизация молодежи, признанной ограничено пригодными еще до войны. Да и вообще, Разумков говорит, что мобилизация 18-летних отчасти идет и сейчас безо всякого закона. Жители сел и маленьких городов подтверждают — "гребут" всех без разбора, а далеко не все могут нанять хорошего адвоката, чтобы оспорить незаконную мобилизацию. Иногда не помогает даже хороший. То есть, если ты бедный, законы тебя в принципе интересовать не должны.В СНБО выводы Разумкова категорически отрицают, но нардеп Грищук тоже говорит, что летом могут быть мобилизованы студенты, аспиранты и преподаватели. Виной тому "неоднозначное" постановление Кабмина об отсрочке, согласно которому отсрочка предоставляется до конца учебного года. Таким образом, не понятно, что будет с этими категориями граждан с лета и до осени — до начала нового учебного года. Министр образования Лисовой пообещал исправить документ.Кстати, проблемы могут быть не только у ограниченно пригодных студентов (о которых сказал Разумков), но и вообще у ограниченно пригодных, которые не пройдут ВВК до 5 февраля, поскольку будут лишены права на бронирование. Некоторые юристы считают, что после 28 февраля, когда истекает срок для переподтверждения предприятиями статуса критичности, этим людям повторное бронирование не дадут. Замглавы Офиса президента Ирина Верещук подтвердила, что до 5 февраля большинство ограниченно годных пройти ВВК уже не успеют. По ее словам, это более 1 млн человек.Этот миллион плюс около миллиона забронированных на критических предприятиях, часть из которых потеряет статус критических после 28 февраля, — и есть резерв для мобилизации. Молодежь большой погоды не сделает.Тем временем глава Киевского ТЦК Харькова Александр Чепурный сетует на то, что в городе "остались преимущественно только немотивированные люди", которые не хотят идти в армию. А нардеп Гончаренко сообщает, что из-за дефицита личного состава в пехоту начали переводить техников, обслуживающих западные системы ПВО IRIS-Т. Недавно Зеленский и Сырский обещали, что такого не будет. Но, видимо, будет, потому что, как утверждает секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко, случаев дезертирства в армии за последнее время стало на 60% больше.Вашингтон требует мира, а не перемирияЗеленский считает бессмысленным мобилизовать больше людей, для которых не будет вооружения и техники. Трамп же подписывает указ о приостановке на 90 дней всяческой международной помощи, что сейчас трактуют по-разному.Вроде бы военных поставок Украине это не касается, поскольку Байден в последние месяцы своего президентства выбрал все средства по уже утвержденным программам (кроме примерно 4 млрд по PDA, но там уже физически нечего поставлять), а для утверждения какого-то нового пакета помощи нужно специальное решение Конгресса.Указ о приостановке, безусловно, касается грантовой работы различных американских "гуманитарных" агентств (вроде USAID*), которые в основном занимаются "воспитанием" гражданского общества, т.е. пропагандой. По идее, военных поставок это не касается. С другой стороны, в указе есть уточнение, что замораживаются "программы развития", а это отчасти тоже связанные с войной программы, по которым восстанавливают энергетику и проводят психологическую реабилитацию военным. Однако Politico утверждает, что новый госсекретарь Марко Рубио издал расширенный указ, согласно которому на 90 дней приостанавливается вообще вся помощь. И это интересное политическое заявление. Как уже было сказано, старый пакет военной помощи был почти до конца выбран еще Байденом и до следующего голосования Конгресса Трамп мог бы в этом плане вообще ничего не делать — вроде как помогать Украине не отказывается, но по факту помощь не идет, потому что все закончилось. В самом крайнем случае, дать на оставшиеся по PDA 4 млрд еще несколько почти бесполезных ракет для ПВО или набор костюмов химзащиты с парой мостоукладчиков (такое реально шло в последних пакетах Байдена). Кстати, Пентагон запрос в Конгресс уже подал. Он требует увеличения финансирования на производство стволов для 155-мм гаубиц M777, которые Украина "сжигает" быстрее, чем Штаты производят.Но команда Трампа делает политический шаг, который можно трактовать только одним способом. Заморозка на 90 дней иностранной помощи, из-под которой выведены Египет и Израиль, но не выведена Украина, — это часть того самого "принуждения к миру". Зеленский должен сесть за стол переговоров, иначе больше может не получить ничего. 90 дней удивительно совпадают со сроком в 100 дней, которые Трамп публично отвел на переговоры.Киев пытается получить вооружение из альтернативных источников, но альтернативы США в этом плане сегодня не существует. Страны БРИКС, естественно, не в счет. Посольство Украины в Израиле утверждает, что ЦАХАЛ хочет передать Киеву оружие советского производства, которое было захвачено в Газе. Но там только "надежда на положительное решение этого вопроса". Израиль ничего такого пока не подтверждал.В Чехии этой осенью парламентские выборы, и представители крупнейшей оппозиционной партии ANO говорят, что в случае их победы, поставки снарядов Украине по т.н. чешской инициативе будут прекращены.Разве что генсек НАТО Рютте готов заплатить за американское оружие для Украины европейскими деньгами, но здесь все может упереться как в позицию Трампа, так и в нежелание разжигать войну некоторыми действующими (не говоря уже о тех, кто скоро может прийти к власти) европейскими лидерами.Ситуация такова, что нет гарантий даже продления санкций ЕС против России после 31 января. Дело, естественно, в Орбане. Он уже не раз блокировал санкции, но затем отступал, получая для Венгрии от Брюсселя те или иные преференции. Но сейчас ситуация изменилась. Особенно после того, как Украина остановила транзит российского газа в Европу. Теперь Орбан ставит ультиматум — либо возобновление транзита, либо не продление санкций. Конечно, мало верится, что санкции будут отменены именно сейчас. Это, как минимум, не отвечает стратегии Трампа по "принуждению" России к миру. Так что Орбану гипотетически снова могут подкинуть что-то ценное и он сделает то, что делал уже многократно. Но сам факт, что обсуждаются не новые санкционные пакеты, а как сохранить старый, показателен. И, возможно, именно таким способом санкции в итоге и будут сняты в случае достижения "большой сделки" по Украине.New York Times сообщил, что после провала стамбульских переговоров весной-летом 2022 года, был шанс на завершения войны в конце того же года, когда позиции России были ослаблены отступлением из Херсона и Харьковской области. По данным газеты, председатель Объединенного комитета начальников штабов Милли предложил Украине использовать удачный момент для заключения максимально выгодного для Киеве соглашения, но "Блинкен настаивал на том, чтобы борьба была продолжена". Блинкен ошибся, лучших переговорных позиций, чем тогда, у Киева не было и, скорее всего, не будет. Прямо сейчас они лучше, чем будут завра, а завтра — лучше, чем послезавтра. Впрочем, кое-кто надеется на иное, но об этом позже.В первый день своего президентства Трамп обозначил, что собирается поговорить с Путиным в ближайшее время, а после этого назвать сроки окончания войны. Также он сказал, что Зеленский настроен на сделку, для Путина она также будет выгодна, а санкции с России сохранятся до завершения войны. Это косвенно подтверждает догадку о том, что в ближайшие дни Орбан вряд ли заблокирует европейский пакет санкций, а вот через полгода — вполне возможно. Ну а госсекретарь Марко Рубио заявил, что обе воюющие стороны должны будут пойти на уступки, потому что "всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться". Это очевидно и именно так в итоге и произойдет. Важнее его слова о том, что Вашингтон не хочет, "чтобы конфликт прекратился, а затем возобновился через два, три или четыре года"."Мы хотим принести стабильность", – добавил госсекретарь.Как известно, главный аргумент "партии войны" что в России, что на Украине один — мир сейчас — это просто отложенная война, к которой противник обязательно подготовится, поэтому нужно продолжать воевать сейчас. Аргумент настолько въелся в общественное сознание и повторяется людьми "на автомате", что может скоро стать мемом в стиле "где мы были 8 лет?" и "давайте просто воевать". Рубио считает, что этого можно избежать. Как именно, посмотрим, когда начнутся прямые переговоры между Трампом и Путиным. Вариантов может быть много. Например: прекращение огня по линии фронта; снятие части санкций и вывод американских войск из восточной Европы; отмена военного положения на Украине, выборы, на которых побеждает кто-то, более настроенный на компромиссы; изменения Конституции Украины в плане нейтральности и прав русских (с отменой соответствующих дискриминационных законов); Украина получает долгосрочные поставки западного вооружения в виде гарантий безопасности и инвестиции на восстановление. Опасность "Минска-3", т.е. невыполнения Украиной своих обязательств в части изменения законодательства, может возникнуть только в том, случае, если США, как гарант, не будут на этом настаивать. Но в нынешней ситуации, скорее всего, будут. Иначе действительно никто не помешает России продолжить военные действия, сославшись на срыв договоренностей.Новая идея-фикс"Ультиматум" Трампа про ужесточение санкций, который вызвал бурю чрезмерных эмоций в российских медиа, вряд ли можно рассматривать как что-то предельно недружественное. Скорее это громкие заявления для внутреннего пользования — Вашингтон должен выглядеть сильным, а сделка — как победа Штатов. Тем более, Путин однозначно настроен на переговоры и, если их сейчас кто и сорвет, то это будет Украина.Зеленский же мечется. С ним перестали что-либо обсуждать. Трамп, по сути, сказал, что все дело в Путине, и то, о чем получится договориться с Россией, просто будет передано Киеву в виде свершившегося факта. И вот Зеленский то требует останавливать войну в текущем году, то, наоборот, утверждает, что Украина будет воевать до…А вот это самый интересный вопрос — до чего?Надежд на то, что переговоры сорвет Путин (для чего в основном и практикуются удары дальнобойным оружием вглубь России, чаще всего по НПЗ, а также удерживается Суджа), после чего Трамп будет вынужден возобновить военную помощь Украине, все меньше.Ожидание Киева сейчас направлены на то, что через время иссякнет российский наступательный потенциал, а значит переговоры станут более простыми. До того же момента надо просто продержаться, а потому нужны мобилизация и даже планы новых наступательных операций, о которых периодически говорит Сырский.Но появилась еще одна идея-фикс, которая вдохновила Зеленского нести откровенную ерунду на Давосе про то, что Украина никогда не пойдет на сокращение армии, а в качестве гарантий безопасности понадобятся как минимум 200 тысяч западных миротворцев. Правда тут же от этих слов открестился, его якобы неправильно поняли. Но затем в интервью Bloomberg сказал, что миротворцы должны быть, но обязательно при участии США. Правда Штаты обманули Украину обещаниями принять в НАТО, а это зря, потому что с русскими нельзя ни о чем договариваться. Но при этом с русскими (а возможно и с самим Путиным) надо договариваться о прекращении огня, но только если Россия вернётся хотя бы к границам начала 2022 года. В общем, Зеленский нес откровенную околесицу. Идея-фикс же заключается в большой надежде на крах российской экономики.Если санкции будут продлены (а до окончания войны так и будет), если Западу удастся нейтрализовать российский "теневой флот", если Кремль действительно тратит на СВО в разы больше, чем официально сообщается, если ЕС сможет хоть как-то скомпенсировать американские военные поставки, то войну Зеленскому нужно затягивать хотя бы на те полгода, на которые у Украины есть деньги. Так, глава Офиса украинского президента Подоляк заявил, что при "параллельно 6-8 месяцах обнуления экономики при 3-4 месяцах наращивания ударов в глубину РФ" Украина 2025 год может "видеть совсем иначе".А ведь и Трамп в своем "ультиматуме" сказал, что экономика России "терпит крах", и его спецпредставитель по Украине Келлог считает, что умиротворить РФ можно, снизив цену на нефть до 45 долларов за баррель. Зеленский за это ухватился. Надежды на "экономическую" победу подкрепила и статья экс-сотрудника банка Morgan Stanley Крейга Кеннеди, который заявил, что Россия тратит на СВО гораздо больше, чем заявлено, деньги под видом льготных кредитов для предприятий ВПК выводятся из коммерческих банков и этот источник почти исчерпан. Соответственно, Кеннеди предлагает убеждать Россию, что без скорейшего мирного соглашения (на максимально выгодных Украине условиях) экономика РФ рухнет.То, что у России есть серьезные экономические проблемы из-за трат на СВО и санкций, отрицать невозможно. Вопрос в масштабах. Ныне находящийся в оппозиции крупный российский финансист ельцинских времен Сергей Алексашенко**, который участвовал в разработке антироссийских санкций, сделал расчет, в котором показал, что цифры Кеннеди завышены, а многие предприятия, о которых он говорит, не относятся к сфере ВПК. Соответственно, на экономические ухудшения в России надеяться вполне можно, но вот до краха пока далеко. Похожая позиция и у старшего научного сотрудника центра Карнеги* Татьяны Становой. Она считает, что экономическое давление на Россию не приведет к заявленным целям, потому что, по мнению Путина, российская экономика не просто стабильна, а, пережив санкции, является источником гордости. Это реально может быть и не так, но важно, что думает об этом глава государства. Кроме того, у Путина нет цели просто закончить войну. Ему нужно закончить войну так, чтобы получить "дружественную Украину", а мирная сделка — всего лишь самый простой способ достижения этой цели. Если же сделка с Трампом ему покажется невыгодной, то Россия может продолжить войну, невзирая на экономические проблемы, с которыми еще некоторое время она, вероятно, справится.Таким образом, надежда Киева на "экономическую" победу крайне сомнительна. Зеленский, конечно, может еще некоторое время воевать без поставок из США, но нет никаких гарантий, что ВСУ не "посыпятся" раньше, чем Россия потеряет возможность продолжать военные действия. При этом надо понимать, что "посыпятся" вряд ли означает потерю Украиной Одессы, Харькова и даже Херсона с Запорожьем. Ресурсы, в т.ч. человеческие, все же не бесконечны. Это означает только то, что чем дальше, тем меньше у Киева шансов на более-менее хорошую для себя сделку, а умным решением было бы из просто плохого и очень плохого варианта выбрать просто плохой, сохранив тем самым жизни многих тысяч людей.*организация, признанная в РФ нежелательной**внесен в перечень иностранных агентовПодробнее о том, что может стать предметом договоренностей, — в материале "Украина за неделю. Контуры "Большой сделки"

https://ukraina.ru/20250126/1060565848.html

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20250126/1060517784.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, bloomberg, вооруженные силы украины, офис президента, киев, сво, война, мир, переговоры, эксклюзив