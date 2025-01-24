https://ukraina.ru/20250124/1060550776.html

Трамп выдвигает ультиматумы, Путин ждет сигнала, а Зеленский хочет воевать

Трамп выдвигает ультиматумы, Путин ждет сигнала, а Зеленский хочет воевать - 24.01.2025 Украина.ру

Трамп выдвигает ультиматумы, Путин ждет сигнала, а Зеленский хочет воевать

Дональд Трамп является президентом США меньше недели, однако успел за эти дни выдать на-гора множество заявлений по конфликту на Украине. Под шарахающуюся из стороны в сторону риторику Вашингтона пытается встроиться Владимир Зеленский, Киев заинтересован в продолжении войны, однако для этого нужно сорвать мирные переговоры

2025-01-24T16:20

2025-01-24T16:20

2025-01-24T16:20

эксклюзив

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/02/1060096100_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d28275274dfc404db4c4136c7d3562e2.jpg

Угрозы ТрампаЗа последнее время Трамп трижды обращался к теме российско-украинского конфликта: в своем посте в соцсети (воспринятый в СМИ как ультиматум Москве), в речи на экономическом форуме в Давосе, а также в интервью Fox News.Исходя из этих заявлений можно нащупать общую линию, которой собирается придерживаться американский президент.Первое – это необходимость завершения боевых действий, об этом он заявлял еще во время предвыборной кампании. В свойственной ему манере Трамп призывает к этому "немедленно" и чем скорее, тем лучше.Президент США снова обозначил, что путь к переговорам Москвы и Киева лежит через его диалог с Владимиром Путиным, который он также хочет провести как можно раньше.И третий важный момент, который можно вычленить из подчас сумбурных реплик Трампа, – это его угрозы принять меры экономического характера против РФ, если Путин откажется заключать сделку. Именно сделкой называет глава Белого дома возможное соглашение между всеми сторонами.За всем этим теряется из виду вопрос, что будет, если эту самую сделку срывать будет не Москва, а Киев. С одной стороны, такое пренебрежение этим вопрос подтверждает, что как самостоятельного игрока в этом вопросе Украину в США всерьез не рассматривают и полностью уверены в том, что как из-за океана скажут, так Зеленский и сделает.С другой, Трамп вспомнил, что ранее стороны уже были близки к миру, однако "Зеленский решил, что он хочет воевать".Имеется в виду, надо полагать, история переговоров в Стамбуле весной 2022 года, когда почти оформившиеся договоренности были сорваны по вине украинской стороны. В тот раз на продолжении войны настоял тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон.Теперь же, уверяет президент Соединенных Штатов, Зеленский готов к переговорам и сделке. Тем самым он дает понять, что в этот раз никакой аналогичной команды со стороны Запада не будет, а значит вероятность повторения украинскими властями стамбульского финта не произойдет.Любопытно также то, как Трамп оценивает самого Зеленского. Он заявил, что не считает того "ангелом" и высказал мнение, что Зеленский не должен был допустить конфликта.Долго и непростоТеперь же можно посмотреть на то, как на заявления из США реагируют в России на Украине.Позиция РФ известна: переговоры – это хорошо и Кремль к ним готов, но любая сделка по конфликту должна учитывать национальные интересы России, а если дело дойдет до компромиссов, то к ним должны быть готовы все заинтересованные стороны.На этом фоне угрозы Трампа смотрятся несколько не ко времени – Путин неоднократно говорил, что готов к переговорам без предварительных условий, а говорить о каком-либо их гипотетическом срыве по вине Москвы неуместно, так как самих переговоров еще не было и что на них обсуждать предметно пока не очень понятно. Если угрозы Трампа – это попытка взять на испуг, то здесь он скорее всего просчитался, потому что ничего нового для России в этих угрозах нет."Путин готов [к разговору с Трампом]. Мы ждем сигналов. Все готовы. Ну, поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - рассказал журналистам 24 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Что касается Киева, то последние заявления Трампа, конечно же, не добавляют Зеленскому оптимизма, однако ничего такого, что ставило бы под вопрос сохранение этого режима у власти пока не произошло.Окно возможностей для маневра сужается, но у Украины теоретически есть вариант соскочить с темы переговоров. Для этого нужно, чтобы диалог, если он состоится, был сорван, причем по вине России. Или представить так, что это именно Москва не пошла на договоренности.Работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив в своей статье для издания Украина.ру обратил внимание на очередную реплику Зеленского, который заявил, что в 2022 году РФ предлагала ему уйти в отставку, признать русский язык, ограничить армию и т.д. Сам Зеленский назвал эти требованиями ультиматумом."Для всей этой банды очевидно, что вполне может статься так, что садиться за стол переговоров придется и подписывать мир придется. И все эти рассказы про ультиматумы нужны только для одного, чтобы потенциально любой подписанный теперь документ выглядел едва ли не "пэрэмогой"", - прокомментировал Павлив.Если переговоры состоятся, то для РФ на них нужно заключить долгосрочное соглашение, которое исключит возобновление боевых действий через 5-10 лет и будет учитывать условия Москвы. Проблема в том, что таких гарантий Трамп дать не в состоянии, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев."Это перемирие или заморозка может действовать только при Трампе. Это можно записать как норму, которая в свое время получила название "Минск-2" (февраль 2015 года). Предложения Трампа — по сути это "Минск-3", - сказал он в интервью Украина.ру.Американцы пока, на взгляд эксперта, готовы оказывать давление. Что будет дальше, сказать, довольно сложно.По словам Васильева, конфликт носит экзистенциальный характер, его не так просто решить. Движение в сторону сближения Трамп начал с угроз, с позиции силы, поэтому дорога к урегулированию кризиса на Украине будет, во-первых, очень долгой, а во-вторых, очень непростой, резюмировал эксперт.Что стоит за ультиматумом Трампа - в материале издания Украина.ру Ультиматум Трампа: блеф или угроза?

https://ukraina.ru/20250124/1060534328.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, переговоры