https://ukraina.ru/20250124/1060531635.html

Уголь заканчивается, Молдавия обманула: энергетический кризис в Приднестровье вышел на новый уровень

Уголь заканчивается, Молдавия обманула: энергетический кризис в Приднестровье вышел на новый уровень - 24.01.2025 Украина.ру

Уголь заканчивается, Молдавия обманула: энергетический кризис в Приднестровье вышел на новый уровень

Энергетическая ситуация в Приднестровье близка к катастрофе, уголь в республике закончится уже в ближайшие дни, поэтому если газ в регион не поступит до конца января, может случиться непоправимое. Такое заявление глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сделал 24 января в интервью телеканалу "Россия 24"

2025-01-24T12:15

2025-01-24T12:15

2025-01-24T13:52

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Красносельский добавил, что власти Молдавии, обещавшие ранее обеспечить поставки газа в Приднестровье, не только не выполнили заявленное, но и стали мешать поставкам голубого топлива в ПМР."Со слов молдавских руководителей, в том числе директора "Молдовагаз", нам давали понять: можете газ брать где угодно, как угодно, за деньги, пожалуйста, мы вам этот газ поставим. Мы нашли компанию-посредника. Это молдавская компания Natural Gaz, которая имела и имеет лицензию на транзит и поставку газа по территории Молдовы, имеет европейские гарантии и лицензии. Но тем не менее, когда мы стали договариваться с этой компанией, мы встретили просто яростное сопротивление молдавской власти и нежелание именно осуществлять поставку газа в Приднестровье через данную компанию", - рассказал глава ПМР.И действительно, в понедельник, 20 января, президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика должна получать газ только через "Молдовагаз", на что Красносельский ответил, что Тирасполь согласен, подчеркнув лишь, "пожалуйста, исполняйте свои обещания".С тех пор прошла целая рабочая неделя, но ситуация не сдвинулась с мертвой точки. И в пятницу, 24 января, приднестровцы вышли на митинги в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах на границе с Молдавией, требуя пропустить в регион российский газ.В ответ на это премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в комментарии изданию NewsMaker, что поставки газа в Приднестровье зависят от вывода российских войск из региона.Он подчеркнул, что газовый кризис можно решить, даже с помощью "Газпрома", но "только если мы заменим нынешнюю так называемую миротворческую миссию, в которой участвуют российские военные, на гражданскую миссию. Миротворческую миссию под руководством ООН".Происходящее - наглядная демонстрация того, что Молдавия и стоящий за ней ЕС последовательно пытаются задушить Приднестровье, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.Он отметил, что ситуация в Приднестровье на данный момент крайне сложная, что негативно отражается и на России, так как контроль над регионом - это помимо всего прочего контроль и над старыми советскими базами в Колбасне, где до сих пор хранится большое количество боеприпасов. И в случае дестабилизации в ПМР есть очень большой риск, что молдавская сторона попросту передаст эти склады Украине.В прошлую среду, 15 января, Красносельский объявил, что Россия и Приднестровье договорились о поставках "гуманитарного газа" для нужд региона. Красносельский тогда акцентировал внимание на том, что основная причина сложившейся кризисной ситуации в регионе - намерение Кишинева "удушить" ПМР.После того, как было объявлено о договоренностях Тирасполя и Москвы, специалисты приступили к решению технической стороны соглашения - как именно доставить голубое топливо в республику, если миновать Молдавию и Украину не получится.В частности, директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев предположил, что Приднестровье может получить российский газ по "Турецкому потоку" через Турцию и транзитом по территории Болгарии, Румынии, Украины и правобережной Молдавии. Так или иначе, констатировал он, ПМР окажется в большой зависимости от Кишинева.Согласился с этим и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В комментарии изданию Украина.ру он отметил, что не удастся исключить и влияние на республику Киева, который категорически отказался пускать через свою территорию российский газ."Пропустят ли они какой-то другой газ в Приднестровье - это тоже большой вопрос. Киев это не комментирует. Но будем исходить из того, что украинское руководство уже заявляло. Они говорили только про российский газ. Значит, любой другой они могут прокачивать по своей территории", - допустил эксперт.Сама идея о том, что Приднестровье получит газ в обход Кишинева возмутила Кишинев. В частности, премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал договоренности Тирасполя с Москвой "планом Кремля"."Уже ясно, что "Газпром" будет поставлять газ [в Приднестровье] в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии", - заявил он.Между тем, всего за несколько дней до этого Речан открыто заявлял, что "Молдовагаз" и Кучурганская ТЭЦ перейдут под полный контроль Кишинева, несмотря на то, что первой наполовину владеет "Газпром", а вторая принадлежит российскому "Интер РАО".Ранее в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин отметил, что коллективный Запад, а также его приспешники - Молдавия и Украина - не оставят попыток расправиться с "российским анклавом на берегу Днепра".Каких шагов против Приднестровья можно ожидать от Запада - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?.

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