ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин - 27.01.2025 Украина.ру
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ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин
ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин - 27.01.2025 Украина.ру
ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин
ВС РФ установили контроль над северо-восточной частью Двуречной, значительно расширив зону боев в южной и северной частях поселка. Враг выбит из Новоегоровки, войска продвигаются к господствующей высоте в районе Чернещины. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-01-27T05:45
2025-01-27T05:45
новости
россия
оскол
геннадий алехин
харьковская область
купянское направление
купянск
сво
детали
хортица
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По сообщениям российских военкоров на минувшей неделе ВС РФ расширили контроль и зашли в северную часть поселка Двуречная, рассказал эксперт.На данный момент в ходе боёв ВС России установили контроль над северо-восточной частью поселка, при этом значительно расширив зону боев и в южной, и в северной частях населённого пункта, добавил полковник запаса.Он отметил, что сейчас восточнее Двуречной образовался карман, зачистив который российские войска получат ещё больше возможностей для накопления сил на правом берегу Оскола.По сути, речь идет о последнем серьезном препятствии на пути армейских подразделений к Боровой, которая является для ВСУ важным логистическим узлом для всего Заосколья, уточнил полковник запаса.Без Боровой ВСУ не смогут долго оборонять большие территории, расположенные восточнее Оскольского водохранилища, что в конечном счете грозит потерей Ямполовки и Торского, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Деукраинизация как неизбежность" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250125/1060554793.html
россия
оскол
харьковская область
купянское направление
купянск
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новости, россия, оскол, геннадий алехин, харьковская область, купянское направление, купянск, сво, детали, хортица, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Геннадий Алехин, Харьковская область, Купянское направление, Купянск, СВО, детали, Хортица, Спецоперация

ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин

05:45 27.01.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Учения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВС РФ установили контроль над северо-восточной частью Двуречной, значительно расширив зону боев в южной и северной частях поселка. Враг выбит из Новоегоровки, войска продвигаются к господствующей высоте в районе Чернещины. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По сообщениям российских военкоров на минувшей неделе ВС РФ расширили контроль и зашли в северную часть поселка Двуречная, рассказал эксперт.
На данный момент в ходе боёв ВС России установили контроль над северо-восточной частью поселка, при этом значительно расширив зону боев и в южной, и в северной частях населённого пункта, добавил полковник запаса.
Он отметил, что сейчас восточнее Двуречной образовался карман, зачистив который российские войска получат ещё больше возможностей для накопления сил на правом берегу Оскола.
"Перед командованием украинской группировки "Хортица" стоит дилемма — бросить все силы на штурм Двуречной, или укрепить так называемое Боровское направление, которое начинает стремительно сыпаться. Повторим, здесь враг выбит из Новоегоровки, а наши продвигаются к господствующей высоте гряды холмов, расположенной в районе Чернещины", — подчеркнул Алехин.
По сути, речь идет о последнем серьезном препятствии на пути армейских подразделений к Боровой, которая является для ВСУ важным логистическим узлом для всего Заосколья, уточнил полковник запаса.
Без Боровой ВСУ не смогут долго оборонять большие территории, расположенные восточнее Оскольского водохранилища, что в конечном счете грозит потерей Ямполовки и Торского, резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Деукраинизация как неизбежность" на сайте Украина.ру.
Украинский флаг
25 января, 07:47
Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцевВидный "рептилоид", бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года, и, по совместительству, один из идеологов глобализма, в одном из своих выступлений назвал человека, всю совокупность людей, новой нефтью, ключевым, практически неисчерпаем ресурсом, читай – источником обогащения XXI века.
 
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