https://ukraina.ru/20250127/1060576675.html

ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин

ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин - 27.01.2025 Украина.ру

ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин

ВС РФ установили контроль над северо-восточной частью Двуречной, значительно расширив зону боев в южной и северной частях поселка. Враг выбит из Новоегоровки, войска продвигаются к господствующей высоте в районе Чернещины. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-01-27T05:45

2025-01-27T05:45

2025-01-27T05:45

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По сообщениям российских военкоров на минувшей неделе ВС РФ расширили контроль и зашли в северную часть поселка Двуречная, рассказал эксперт.На данный момент в ходе боёв ВС России установили контроль над северо-восточной частью поселка, при этом значительно расширив зону боев и в южной, и в северной частях населённого пункта, добавил полковник запаса.Он отметил, что сейчас восточнее Двуречной образовался карман, зачистив который российские войска получат ещё больше возможностей для накопления сил на правом берегу Оскола.По сути, речь идет о последнем серьезном препятствии на пути армейских подразделений к Боровой, которая является для ВСУ важным логистическим узлом для всего Заосколья, уточнил полковник запаса.Без Боровой ВСУ не смогут долго оборонять большие территории, расположенные восточнее Оскольского водохранилища, что в конечном счете грозит потерей Ямполовки и Торского, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Деукраинизация как неизбежность" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250125/1060554793.html

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