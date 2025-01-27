"Как тараканы под тапком": эксперт раскрыл, что будет, когда ВС РФ начнут прессовать ВСУ "в белом поле" - 27.01.2025 Украина.ру
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"Как тараканы под тапком": эксперт раскрыл, что будет, когда ВС РФ начнут прессовать ВСУ "в белом поле"
"Как тараканы под тапком": эксперт раскрыл, что будет, когда ВС РФ начнут прессовать ВСУ "в белом поле" - 27.01.2025 Украина.ру
"Как тараканы под тапком": эксперт раскрыл, что будет, когда ВС РФ начнут прессовать ВСУ "в белом поле"
Севернее и западнее Котлино и Удачного нет городских поселений. Когда ВС РФ выбьют противника из Котлино и шахты северо-западнее, части ВСУ окажутся в чистом поле. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-01-27T05:15
2025-01-27T05:15
новости
россия
вооруженные силы украины
всу
донбасс
сво
детали
командование
украинская армия
покровск/красноармейск
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Украинские военные сейчас вопят, что раз за разом стали пропускать фланговые удары из-за собственного бездарного командования. По мнению эксперта, неудачи ВСУ происходят не только по этой причине.Дело в том, что севернее и западнее Котлино и Удачного вообще нет городских поселений. Когда ВС РФ выбьют противника из Котлино и шахты северо-западнее, украинские части окажутся в белом поле, указал он.Солдаты ВСУ на этом не очень белом снегу будут "как тараканы под тапком", и тогда ВС РФ уже будут их "конкретно прессовать", отметил эксперт."В каком-то строении и в погребе солдат чувствует себя в относительной безопасности. А когда он лежит в голой посадке, над ним постоянно кружат русские дроны и его кроет артиллерия (украинцы еще жалуются, что вдруг активизировались наши вертолетчики, которые почти безнаказанно ходят по головам), то ему даже будет трудно в землю закопаться", – сказал Зимовский.Это самый большой страх не только украинского командования, но и украинской пехоты – что им придется уходить из застройки в чистое поле, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, вооруженные силы украины, всу, донбасс, сво, детали, командование, украинская армия, покровск/красноармейск, наступление, спецоперация
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Донбасс, СВО, детали, командование, украинская армия, Покровск/Красноармейск, наступление, Спецоперация

"Как тараканы под тапком": эксперт раскрыл, что будет, когда ВС РФ начнут прессовать ВСУ "в белом поле"

05:15 27.01.2025
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
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Севернее и западнее Котлино и Удачного нет городских поселений. Когда ВС РФ выбьют противника из Котлино и шахты северо-западнее, части ВСУ окажутся в чистом поле. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Украинские военные сейчас вопят, что раз за разом стали пропускать фланговые удары из-за собственного бездарного командования. По мнению эксперта, неудачи ВСУ происходят не только по этой причине.
"Украинское командование сейчас действует в духе "Не стреляйте в пианиста, она старается как может". Просто любая сила когда-нибудь ломается под давлением. Даже в учебниках по сопромату написано: "Можно взять на кручение, можно взять на изгиб", — подчеркнул Зимовский.
Дело в том, что севернее и западнее Котлино и Удачного вообще нет городских поселений. Когда ВС РФ выбьют противника из Котлино и шахты северо-западнее, украинские части окажутся в белом поле, указал он.
Солдаты ВСУ на этом не очень белом снегу будут "как тараканы под тапком", и тогда ВС РФ уже будут их "конкретно прессовать", отметил эксперт.
"В каком-то строении и в погребе солдат чувствует себя в относительной безопасности. А когда он лежит в голой посадке, над ним постоянно кружат русские дроны и его кроет артиллерия (украинцы еще жалуются, что вдруг активизировались наши вертолетчики, которые почти безнаказанно ходят по головам), то ему даже будет трудно в землю закопаться", – сказал Зимовский.
Это самый большой страх не только украинского командования, но и украинской пехоты – что им придется уходить из застройки в чистое поле, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру" на сайте Украина.ру.
Украинский флаг на лице
24 января, 19:30
Деукраинизация как неизбежностьПервые, весьма противоречивые и крайне неконкретные заявления Трампа по украинскому вопросу породили в российском обществе очередную волну дискуссии: сольют США Украину или не сольют, стоит уступать Трампу хоть в чём-нибудь или ни в чём не стоит, пускать ли европейцев с украинцами за стол переговоров или не пускать.
 
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