https://ukraina.ru/20250127/1060563938.html

"Как тараканы под тапком": эксперт раскрыл, что будет, когда ВС РФ начнут прессовать ВСУ "в белом поле"

"Как тараканы под тапком": эксперт раскрыл, что будет, когда ВС РФ начнут прессовать ВСУ "в белом поле" - 27.01.2025 Украина.ру

"Как тараканы под тапком": эксперт раскрыл, что будет, когда ВС РФ начнут прессовать ВСУ "в белом поле"

Севернее и западнее Котлино и Удачного нет городских поселений. Когда ВС РФ выбьют противника из Котлино и шахты северо-западнее, части ВСУ окажутся в чистом поле. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-01-27T05:15

2025-01-27T05:15

2025-01-27T05:15

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Украинские военные сейчас вопят, что раз за разом стали пропускать фланговые удары из-за собственного бездарного командования. По мнению эксперта, неудачи ВСУ происходят не только по этой причине.Дело в том, что севернее и западнее Котлино и Удачного вообще нет городских поселений. Когда ВС РФ выбьют противника из Котлино и шахты северо-западнее, украинские части окажутся в белом поле, указал он.Солдаты ВСУ на этом не очень белом снегу будут "как тараканы под тапком", и тогда ВС РФ уже будут их "конкретно прессовать", отметил эксперт."В каком-то строении и в погребе солдат чувствует себя в относительной безопасности. А когда он лежит в голой посадке, над ним постоянно кружат русские дроны и его кроет артиллерия (украинцы еще жалуются, что вдруг активизировались наши вертолетчики, которые почти безнаказанно ходят по головам), то ему даже будет трудно в землю закопаться", – сказал Зимовский.Это самый большой страх не только украинского командования, но и украинской пехоты – что им придется уходить из застройки в чистое поле, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250124/1060553502.html

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новости, россия, вооруженные силы украины, всу, донбасс, сво, детали, командование, украинская армия, покровск/красноармейск, наступление, спецоперация