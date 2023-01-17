https://ukraina.ru/20230117/1042719639.html

Украинские "художники" шокировали мир провокационной фотосессией с детьми

Украинские "художники" шокировали мир провокационной фотосессией с детьми - 17.01.2023 Украина.ру

Украинские "художники" шокировали мир провокационной фотосессией с детьми

Проект "Горсад Киев" выпустил провокационную фотосессию, чтобы рассказать "о юности во всех проявлениях и странностях". Пользователи сети по всему миру такой "креатив" не оценили, скандал вокруг работы украинских "художников" набирает обороты

2023-01-17T16:35

2023-01-17T16:35

2023-01-17T16:35

новости

педофилия

дети

украина

фото

скандал

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"Горсад Киев" - компания, основанная тремя украинцами, которые называют себя художниками. В декабре они представили свой новый фотопроект, в котором дети и подростки предстают в образах в стилистике БДСМ. Авторов работы раскритиковали пользователи интернета и обвинили в пропаганде педофилии и романтизации этого преступного явления. На развернувшийся скандал была вынуждена отреагировать западная пресса, критическая статья появилась на сайте издания Evie. Многие проводят параллель с недавней историей вокруг испанского бренда одежды Balenciaga, которого также обвинили в пропаганде педофилии после рекламной фотосессии с детьми.Как отмечают пользователи сети, западные масс-медиа вяло отреагировали на "перфоманс" украинских "художников", при том, что скандал с Balenciaga широко освещался на Западе, местные звезды шоу-бизнеса даже показательно избавлялись от вещей этой фирмы.В июле прошлого года британское издание Independent сообщало, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.

https://ukraina.ru/20220729/1037001361.html

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новости, педофилия, дети, украина, фото, скандал