https://ukraina.ru/20230117/1042719639.html
Украинские "художники" шокировали мир провокационной фотосессией с детьми
Украинские "художники" шокировали мир провокационной фотосессией с детьми - 17.01.2023 Украина.ру
Украинские "художники" шокировали мир провокационной фотосессией с детьми
Проект "Горсад Киев" выпустил провокационную фотосессию, чтобы рассказать "о юности во всех проявлениях и странностях". Пользователи сети по всему миру такой "креатив" не оценили, скандал вокруг работы украинских "художников" набирает обороты
2023-01-17T16:35
2023-01-17T16:35
2023-01-17T16:35
новости
педофилия
дети
украина
фото
скандал
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"Горсад Киев" - компания, основанная тремя украинцами, которые называют себя художниками. В декабре они представили свой новый фотопроект, в котором дети и подростки предстают в образах в стилистике БДСМ. Авторов работы раскритиковали пользователи интернета и обвинили в пропаганде педофилии и романтизации этого преступного явления. На развернувшийся скандал была вынуждена отреагировать западная пресса, критическая статья появилась на сайте издания Evie. Многие проводят параллель с недавней историей вокруг испанского бренда одежды Balenciaga, которого также обвинили в пропаганде педофилии после рекламной фотосессии с детьми.Как отмечают пользователи сети, западные масс-медиа вяло отреагировали на "перфоманс" украинских "художников", при том, что скандал с Balenciaga широко освещался на Западе, местные звезды шоу-бизнеса даже показательно избавлялись от вещей этой фирмы.В июле прошлого года британское издание Independent сообщало, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.
https://ukraina.ru/20220729/1037001361.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, педофилия, дети, украина, фото, скандал
Новости, педофилия, дети, Украина, фото, скандал
Украинские "художники" шокировали мир провокационной фотосессией с детьми
Проект "Горсад Киев" выпустил провокационную фотосессию, чтобы рассказать "о юности во всех проявлениях и странностях". Пользователи сети по всему миру такой "креатив" не оценили, скандал вокруг работы украинских "художников" набирает обороты
"Горсад Киев" - компания, основанная тремя украинцами, которые называют себя художниками. В декабре они представили свой новый фотопроект, в котором дети и подростки предстают в образах в стилистике БДСМ.
Авторов работы раскритиковали пользователи интернета и обвинили в пропаганде педофилии и романтизации этого преступного явления.
На развернувшийся скандал была вынуждена отреагировать западная пресса, критическая статья появилась на сайте издания Evie.
"Компания на Украине, специализирующаяся на альтернативной фотографии, производит контент, который подчеркивает сексуализацию и жестокое обращение с детьми", - сказано в статье.
Многие проводят параллель с недавней историей вокруг испанского бренда одежды Balenciaga, которого также обвинили в пропаганде педофилии после рекламной фотосессии с детьми.
Как отмечают пользователи сети, западные масс-медиа вяло отреагировали на "перфоманс" украинских "художников", при том, что скандал с Balenciaga широко освещался на Западе, местные звезды шоу-бизнеса даже показательно избавлялись от вещей этой фирмы.
В июле прошлого года британское издание Independent сообщало, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.