https://ukraina.ru/20221107/1040565233.html

"Это был своего рода тоталитаризм". Как дедушка украинской евроинеграторши Шухевичем командовал

"Это был своего рода тоталитаризм". Как дедушка украинской евроинеграторши Шухевичем командовал - 07.11.2022 Украина.ру

"Это был своего рода тоталитаризм". Как дедушка украинской евроинеграторши Шухевичем командовал

Украина.ру, 07.11.2022

2022-11-07T16:50

2022-11-07T16:50

2022-11-07T16:50

история

история

закарпатье

1930-е

шухевич

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7 ноября 1897 года в городке Ясиня родился будущий сепаратист Дмитрий Климпуш. Он хотел то отделить Гуцульшину от Закарпатья, то всё Закарпатье – от Чехословакии, для чего даже сотрудничал с Романом Шухевичем.Вряд ли в семье богатого гуцула Ивана Климпуша, у которого 7 ноября 1897 года родился третий сын, Дмитрий, знали слово "сепаратизм". В городке Ясиня (ныне Закарпатская область), который тогда относился к Венгерскому королевству, в первую очередь думали о более жизненных категориях. Собственно, как и в других населённых гуцулами местностях Карпат, в том числе Галичине и Буковине. С началом Первой мировой войны старшие братья Дмитрия были призваны в ряды австро-венгерской армии, а вскоре там оказался и младший. Дмитрий Климпуш воевал сначала на Восточном фронте, потом на Итальянском, откуда живым-здоровым и вернулся в Ясиня. Было это накануне его двадцать первого дя рождения и провозглашения Гуцульской республики, состоявшегося 8 ноября 1918 года.Примечательно, что ни галицкие, ни буковинские гуцулы таких республик не создавали, да и на Закарпатье главной причиной "гуцульского сепаратизма" поначалу была лишь борьба с мародёрами – возвращавшимися с Востока австро-венгерскими солдатами. Демобилизованный поручик императорско-королевской армии Степан Клочурак организовал в Ясиня отряд самообороны из 250 местных жителей, тоже в основном демобилизованных военных. Неудивительно, что среди них оказался и Дмитрий Климпуш, а его брат Василий позже вошёл в Гуцульскую народную раду – высший орган власти Гуцульской республики, которую возглавил Клочурак.Основой экономики Гуцульской республики стала торговля лесом, который продавали в другие регионы Венгрии, а также в Галичину, где была провозглашена Западно-Украинская народная республика (ЗУНР). Несмотря на то, что "Угорская Русь" (то есть Закарпатье) формально была объявлена частью ЗУНР, попыток реально присоединить к ней хотя Гуцульскую республику, как часть этого края, галицкие политики не делали.Правда, в январе 1919 года части Украинской галицкой армии (вооружённых сил ЗУНР) и отряды Гуцульской республики двинулись "освобождать от венгерской власти" Марамарош (ныне Румыния). Это случилось невзирая на то, что ранее руководство ЗУНР, рассчитывая на поставки оружия из Венгрии, пообещало Будапешту: никаких претензий на "Угорскую Русь" предъявлять не будет. "Освободители" даже взяли столицу этого края, город Сигет, однако в результате были разбиты румынской регулярной армией. Сотни галичан и гуцулов, среди которых были Степан Клочурак и Дмитрий Климпуш, оказались в румынском плену.Румынские войска двинулись на север и заняли Рахов, но дальше в горы не пошли. Потому Гуцульская республика просуществовала ещё несколько месяцев, до краха ЗУНР, обеспечивавшей гуцулам "выход в мир" и живые деньги – в обмен на лес. Однако 11 июня 1919 года румыны всё же заняли Ясиня и всю территорию Гуцульской республики, которую уже никто не защищал. Но уже 10 сентября 1919-го на Версальской мирной конференции было принято решение о том, что всё Закарпатье станет частью Чехословакии. Румыны отошли за Тису, освободив захваченных ранее пленных гуцулов и галичан.Степан Клочурак после этого поехал на Украину, где присоединился к Украинской галицкой армии, и даже командовал в её составе Закарпатской сотней, – хотя в 1920-м всё же вернулся в Чехословакию.А вот Дмитрий Климпуш после освобождения из плена был призван уже в чехословацкую армию, в которой дослужился до старшины. Однако, демобилизовавшись в 1921-м, вместе с братьями он начал заниматься бизнесом. Как участники Первой мировой, они получили разрешение на открытие гостиницы и корчмы, а в 1928 году создали фирму "Братья Климпуши – лесопилка и мельница".Фирма было прибыльной, она жертвовала деньги на строительство Народных домов общества "Просвита" в Ужгороде и Рахове, поддерживала закарпатских студентов в Праге, финансировала их издание "Альманах подкарпато-украинских студентов", а сами братья Климпуши участвовали во всех мероприятиях закарпатской "Просвиты". Для поездки на съезд этого общества в октябре 1937 года они заказали и оплатили спецпоезд из Ясиня в Ужгород и обратно, который подбирал на всех промежуточных станциях членов "Просвиты".Но, кроме "Просвиты", у Дмитрия Климпуша было и "своё" общество – "Сечь" ("Січ"), которое он возглавил ещё в 1927 году.Поначалу общество занималось исключительно спортивно-воспитательной работой и организацией спортивных состязаний, и не ставило политических целей. Среди его членов были люди разных взглядов – к примеру, будущий лидер закарпатских коммунистов Алексей Борканюк.Однако с начала 1930-х "Сечь" трансформируется в военно-спортивное общество, и переходит на позиции украинского национализма, проводником которых становится Дмитрий Климпуш. Формально он не был членом Организации украинских националистов (ОУН*), однако тесно сотрудничал с её представителями. По крайней мере, главный проект в его биографии, "Карпатская Сечь", вряд ли был бы реализован без ОУН*.Примечательно, что поначалу лидер закарпатской "Сечи" никак не отреагировал на то, что Подкарпатская Русь (нынешняя Закарпатская область) в октябре 1938-го получила в составе Чехословакии реальный автономный статус. И лишь в начале ноября 1938 года, когда эта автономия по так называемому Первому венскому арбитражу лишилась Ужгорода, Мукачево и Берегово, Дмитрий Климпуш прибыл в Хуст, ставший местом пребывания правительства Подкарпатской Руси во главе с Августином Волошиным.Климпуш и Волошин решили на основе "Сечи" создать полностью военизированную организацию "Карпатская Сечь", целью которой формально была подготовка кадров для подразделений внутренних дел автономии, а также помощь чехословацким пограничникам в охране границы с Венгрией.9 ноября 1938 г. был утверждён устав Организации народной обороны "Карпатская Сечь", главным комендантом (командующим) которой был утверждён Дмитрий Климпуш.Однако свои обязанности он демонстративно выполнял на общественных началах, а реальное руководство "сечевиками" осуществляло Главное командование в составе "трёх Ро": Ивана Рогача (будущий член Провода ОУН*), Степана Росохи (глава пропагандистского сектора ОУН* на Закарпатье) и Ивана Романа (унтер-офицер чехословацкой армии).Но превращение "Карпатской Сечи" в реальную силу произошло только в начале 1939 года, когда в её ряды влились несколько сотен членов ОУН*, в основном галичан. Они прибыли по призыву Романа Шухевича, который и сам приехал в Закарпатье на православное Рождество, нелегально перейдя польско-чехословацкую границу.А 19 января 1939 года в Хуст прибыл Михаил Колодзинский, в 1929-1933 годах – военный референт краевой экзекутивы ОУН* на Западно-Украинских землях (ЗУЗ). У него был трёхлетний опыт службы в Войске Польском (уволен в запас в звании подхорунжего, то есть старшины), а перед приездом на Закарпатье он длительное время проходил подготовку в военизированных лагерях хорватских фашистов-усташей на территории Италии, и был лично знаком с лидером усташей – Анте Павеличем.Колодзинский сразу же возглавил Генеральный штаб "Карпатской Сечи", а вот Шухевич получил в этой структуре скромное звание чотаря (взводного). Однако фактически он входил в высшее руководство этого вооружённого формирования. Просто эту функцию бывший боевой референт экзекутивы ОУН* на ЗУЗ осуществлял через своего бывшего заместителя Зенона Коссака, приставленного в качестве помощника и адъютанта к Колодзинскому.К примеру, именно Шухевич вместе с Колодзинским и Коссаком принимал участие в совещании по поводу деятельности "Карпатской Сечи" с прибывшим из Берлина представителем Провода ОУН* Олегом Ольжичем.Кстати, Дмитрия Климпуша на упомянутом совещании не было. Это было символично: с каждым днём "Карпатская Сечь" из закарпатского ополчения всё больше превращалась в галицкую оккупационную силу, и вела себя по отношению к местному населению соответствующим образом. Деятельность "Карпатской Сечи" современники описывают так:"Команда Сечи вмешивалась во всё, везде хотела быть, все дела решать. Это был своего рода тоталитаризм. Это было второе правительство Карпатской Украины, которое как раз тем, что было вторым, вносило хаос и потасовку…Сечь была и службой тайной полиции, и судебной властью. "Сечевики" судили людей по селам, семнадцатилетние ребята заставляли крестьян присягать и выносили приговоры. Команда Сечи в Хусте не считала это аномалией и не выступала против этого, наоборот – хвасталась, что таких приговоров вынесли сечевики уже пятьсот".В такой атмосфере прошли выборы "Сойма Карпатской Украины", на которых созданное ОУН* "Украинское народное объединение" получило 92,4% голосов.15 марта 1939-го на своем первом (и единственном) заседании в городе Хуст этот Сойм провозгласил независимость "Карпатской Украины", выбрал ее президентом Августина Волошина, премьером – Юлиана Ревая, а военным министром – Степана Клочурака. Последний своим приказом создал штаб обороны края, в котором оказались Колодзинский и Шухевич, но не было главного коменданта "Карпатской Сечи" Дмитрия Климпуша.В боях с венгерской армией, которая 15-17 марта 1939 года заняла всю территорию "Карпатской Украины", братья Климпуши участия также не принимали.Согласно официальной биографии, Дмитрий, Иван и Василий Климпуши три месяца после перехода всего Закарпатья под власть Венгрии скрывались в родном городке Ясиня. Когда же для "сечевиков" была объявлена амнистия, они сдались властям и даже не были задержаны. Братья продолжили работать в своей фирме вплоть до прихода советских войск, и в декабре 1944-го их арестовал СМЕРШ.Братьев Климпуш освободили из-под ареста в январе 1947-го, но в ноябре того же года они были снова арестованы и осуждены особым совещанием при МГБ СССР на 8 лет лишения свободы каждый как украинские националисты. Климпуши побывали в карагандинских и иркутских исправительно-трудовых лагерях, были освобождены в 1955-м и вернулись домой – хотя многим бывшим "политическим" это было запрещено.Дмитрий Климпуш умер в 1959 году, не оставив воспоминаний,– и ещё успел порадоваться тому, что его сын Орест стал студентом Киевского автодорожного института (КАДИ). Парень вступил в Коммунистическую партию, закончил аспирантуру КАДИ, в 1977 году стал заместителем директора по научной работе в Государственном институте автотранспорта в Киеве, а в 1988-м возглавил этот институт.В 1992 году Орест Климпуш возглавил Министерство транспорта Украины, и фактически создал управление этой отраслью, независимое от Москвы. В профессиональной среде он является такой же легендой, как и Георгий Кирпа. При этом Климпуш был и остаётся одним из "хозяев" родной Закарпатской области, от которой дважды – в 1994-м и 2002-м – был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу, куда входил и "фамильный" городок Ясиня.Кроме того, в 1997-2002 годах Орест Климпуш был послом Украины в Венгрии и Словении, что дало ему фантастические возможности для развития бизнеса в Закарпатье – как легального, так и теневого, связанного с контрабандой.При этом никакие предприятия на Климпуша формально не записаны, его единственная оплачиваемая работа с 2006 года – профессор кафедры двигателей и теплотехники в Национальном транспортном университете (так теперь называется КАДИ). Правда, Орест Климпуш ещё и глава Всеукраинского объединения организаций работодателей транспорта, но эти обязанности он исполняет на общественных началах – как его отец в "Карпатской Сечи", на всякий случай.При этом главной "инвестицией" Ореста Климпуша стала его дочь – Иванна-Климпуш-Цинцадзе, которую он ещё в 1992-м отправил учиться в США.Но прослушав лишь два семестра лекций в не самом крутом вузе – государственном университете штата Монтана – 21-летняя Иванна вернулась в Киев и стала руководителем проекта в одной из самых мощных впоследствии "грантоедских" структур – "Украинском независимом центре политических исследований".Она дослужилась до директора департамента международных отношений этого центра, получив по ходу дела диплом магистра Института международных отношений Киевского национального университета, позже возглавляла фонд Арсения Яценюка Open Ukraine и "Ялтинскую европейскую стратегию", созданную олигархом Виктором Пинчуком.Её муж, Арчил Цинцадзе, был военным атташе Грузии в Вашингтоне, потом некоторое время – временным поверенным в делах Грузии на Украине, а в 2012-м возглавил связанную с транспортом компанию "Делюкс-авто".Сама же Иванна Климпуш-Цинцадзе с 2014 года ушла в публичную политику, и связала свою судьбу с Петром Порошенко: в 2014-м прошла в Верховную Раду по спискам его партии, а в 2016-2019 годах была вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.Кстати, её коллегой по правительству была и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, чей дедушка, Иван Юркив, тоже служил в рядах "Карпатской Сечи". Но это, как говорится, уже совсем другая история.* организация, запрещенная в Российской Федерации

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, закарпатье, 1930-е, шухевич