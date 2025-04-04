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Российские военные заблокировали порты Николаевской области - Сальдо

Российские военные заблокировали порты Николаевской области - Сальдо - 04.04.2025 Украина.ру

Российские военные заблокировали порты Николаевской области - Сальдо

Морские торговые порты Николаевской области заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости

2025-04-04T07:52

2025-04-04T07:52

2025-04-04T07:52

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николаевская область

херсонская область

черное море

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", - сказал Сальдо.Кроме того, по его словам, выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для плавсредств противника также заблокирован.Николаевская область Украины на востоке граничит с Херсонской областью. Кинбурнский полуостров находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.

николаевская область

херсонская область

черное море

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, николаевская область, херсонская область, черное море, владимир сальдо, вооруженные силы украины