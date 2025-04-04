Российские военные заблокировали порты Николаевской области - Сальдо
Морские торговые порты Николаевской области заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", - сказал Сальдо.
Кроме того, по его словам, выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для плавсредств противника также заблокирован.
"Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет", - сказал губернатор.
Николаевская область Украины на востоке граничит с Херсонской областью.
Кинбурнский полуостров находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.
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