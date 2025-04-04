Российские военные заблокировали порты Николаевской области - Сальдо - 04.04.2025 Украина.ру
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Российские военные заблокировали порты Николаевской области - Сальдо
Российские военные заблокировали порты Николаевской области - Сальдо - 04.04.2025 Украина.ру
Российские военные заблокировали порты Николаевской области - Сальдо
Морские торговые порты Николаевской области заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2025-04-04T07:52
2025-04-04T07:52
новости
николаевская область
херсонская область
черное море
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", - сказал Сальдо.Кроме того, по его словам, выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для плавсредств противника также заблокирован.Николаевская область Украины на востоке граничит с Херсонской областью. Кинбурнский полуостров находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.
николаевская область
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новости, николаевская область, херсонская область, черное море, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Новости, Николаевская область, Херсонская область, Черное море, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины

Российские военные заблокировали порты Николаевской области - Сальдо

07:52 04.04.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Морские торговые порты Николаевской области заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", - сказал Сальдо.
Кроме того, по его словам, выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для плавсредств противника также заблокирован.
"Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет", - сказал губернатор.
Николаевская область Украины на востоке граничит с Херсонской областью.
Кинбурнский полуостров находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.
О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.
 
НовостиНиколаевская областьХерсонская областьЧерное мореВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
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