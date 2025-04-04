Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC - 04.04.2025 Украина.ру
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Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC
Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC - 04.04.2025 Украина.ру
Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC
Окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники
2025-04-04T07:15
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владимир путин
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"Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь. Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным", - говорится на сайте телеканала.Отмечается, что новый телефонный разговор лидеров двух стран еще не запланирован.В конце марта NBC News со ссылкой на Трампа сообщал, что он рассчитывает вскоре провести новый разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ указывал, что зафиксированного в графике телефонного разговора Путина и Трампа в настоящий момент нет, но при необходимости его можно оперативно организовать.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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новости, сша, москва, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Новости, США, Москва, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков

Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC

07:15 04.04.2025 (обновлено: 07:21 04.04.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники
"Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь. Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным", - говорится на сайте телеканала.
Отмечается, что новый телефонный разговор лидеров двух стран еще не запланирован.
В конце марта NBC News со ссылкой на Трампа сообщал, что он рассчитывает вскоре провести новый разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ указывал, что зафиксированного в графике телефонного разговора Путина и Трампа в настоящий момент нет, но при необходимости его можно оперативно организовать.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАМоскваУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
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Заголовок открываемого материала
07:32Дмитриев по просьбе Трампа встретился с сенаторами в Белом доме — СМИ
07:15Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC
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