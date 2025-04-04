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Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC
Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC - 04.04.2025 Украина.ру
Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC
Окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники
2025-04-04T07:15
2025-04-04T07:15
2025-04-04T07:21
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"Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь. Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным", - говорится на сайте телеканала.Отмечается, что новый телефонный разговор лидеров двух стран еще не запланирован.В конце марта NBC News со ссылкой на Трампа сообщал, что он рассчитывает вскоре провести новый разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ указывал, что зафиксированного в графике телефонного разговора Путина и Трампа в настоящий момент нет, но при необходимости его можно оперативно организовать.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, москва, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Новости, США, Москва, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC
07:15 04.04.2025 (обновлено: 07:21 04.04.2025)
Окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники