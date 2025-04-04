"Перепуганный заяц с маской льва": эксперт о том, как Трамп будет добиваться прогресса по перемирию
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
У Трампа только одна стратегия, чтобы добиться перемирия на Украине — это "стратегия перепуганного зайца, которому нацепили маску льва". Печально то, что непредсказуемый трек прокладывает президент ядерной державы. Об этом кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Близится отметка в 100 дней президентского правления Дональда Трампа, и сейчас ему нужно продемонстрировать результаты на украинском направлении.
The Wall Street Journal пишет, что его советники, агрессивно настроенные по отношению к России, набирают влияние в США, поскольку переговоры по урегулированию украинского конфликта не приносят существенного прогресса (так глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард объяснил последние заявления Трампа).
Похоже, у Трампа только одна стратегия, чтобы добиться перемирия на Украине — это "стратегия перепуганного зайца, которому нацепили маску льва", считает эксперт. Он "скачет, петляет, смешно лжёт" и тут же красноречиво отказывается от своих слов, добавил он.
"Никто не станет слепо повиноваться его решениям, ввергая свою страну в смертельную авантюру. Великое благо для Америки и мира, что в США работают институты, что защита от дурака, способного на непредвиденные и фатальные решения, действует", — подчеркнул Краснов.
Впрочем, даже неизбежный временной лаг между "дикими выходками" примерившего на себя наполеоновскую треуголку Трампа и разумной реакцией институтов приносит вред США, указал эксперт.
По его мнению, введение "взаимных тарифов", которое затеял американский президент, запросто может обрушить фондовый рынок. В ближайшие дни мы увидим, какой вред Трамп способен нанести собственному народу, находясь в президентском кресле, добавил он.
"Трамповский путь к перемирию — те же скачки зайца, путающего следы. Печально то, что непредсказуемый трек прокладывает президент ядерной державы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение на сайте Украина.ру.
О том, чем для России будет выгодно возобновление зерновой сделки — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.