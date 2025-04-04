Его не ждёт судьба Каддафи: Краснов объяснил, настигнет ли самого Трампа "психологический дедлайн"
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Помнится, Трамп "болтал про сутки для завершения войны". Теперь вот ему на язык попался "психологический дедлайн". Нет никакого смысла прислушиваться к речам человека, который не раз клялся и непринуждённо отказывался от своих обетов. Об этом кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Дональд Трамп заявил, что остается уверенным в намерении российского лидера Владимира Путина заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом президент США заявил о том, что существует "психологический дедлайн", когда в конфликте на Украине должен наступить режим прекращения огня.
По мнению эксперта, не стоит искать логику "в комедийном шоу", которое издевательски позволяет себе человек, которому терять нечего.
"Он (Дональд Трамп. — Ред.) стар. Он гарантированно обеспечен всем необходимым — от омолаживающих лицо процедур до показной покорности ближайших слуг. Для него ничего не стоит потерять несколько миллиардов или несколько миллионов жизней чужих ему людей", — констатировал Краснов.
Помнится, Трамп "болтал про сутки для завершения войны". Теперь вот на язык попался "психологический дедлайн". Нет никакого смысла прислушиваться к речам человека, который не раз клялся и непринуждённо отказывался от своих обетов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение на сайте Украина.ру.
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