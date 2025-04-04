Его не ждёт судьба Каддафи: Краснов объяснил, настигнет ли самого Трампа "психологический дедлайн" - 04.04.2025 Украина.ру
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Его не ждёт судьба Каддафи: Краснов объяснил, настигнет ли самого Трампа "психологический дедлайн"
Его не ждёт судьба Каддафи: Краснов объяснил, настигнет ли самого Трампа "психологический дедлайн" - 04.04.2025 Украина.ру
Его не ждёт судьба Каддафи: Краснов объяснил, настигнет ли самого Трампа "психологический дедлайн"
Помнится, Трамп "болтал про сутки для завершения войны". Теперь вот ему на язык попался "психологический дедлайн". Нет никакого смысла прислушиваться к речам человека, который не раз клялся и непринуждённо отказывался от своих обетов. Об этом кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-04-04T04:30
2025-04-04T04:30
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Ранее Дональд Трамп заявил, что остается уверенным в намерении российского лидера Владимира Путина заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом президент США заявил о том, что существует "психологический дедлайн", когда в конфликте на Украине должен наступить режим прекращения огня.По мнению эксперта, не стоит искать логику "в комедийном шоу", которое издевательски позволяет себе человек, которому терять нечего.Цену любой своей ошибки оплатит не Трамп, его не ждёт судьба Каддафи, указал он. И даже судьба Януковича или Асада, у которых в личной жизни и семейных делах всё прекрасно — с голоду не умрут, не грозит, добавил эксперт.Помнится, Трамп "болтал про сутки для завершения войны". Теперь вот на язык попался "психологический дедлайн". Нет никакого смысла прислушиваться к речам человека, который не раз клялся и непринуждённо отказывался от своих обетов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение на сайте Украина.ру.О том, чем для России будет выгодно возобновление зерновой сделки — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, краснов, каддафи, дональд трамп, виктор янукович, башар асад, перемирие, война, конфликт
Новости, Украина, Россия, США, Краснов, Каддафи, Дональд Трамп, Виктор Янукович, Башар Асад, перемирие, война, конфликт

Его не ждёт судьба Каддафи: Краснов объяснил, настигнет ли самого Трампа "психологический дедлайн"

04:30 04.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Помнится, Трамп "болтал про сутки для завершения войны". Теперь вот ему на язык попался "психологический дедлайн". Нет никакого смысла прислушиваться к речам человека, который не раз клялся и непринуждённо отказывался от своих обетов. Об этом кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Дональд Трамп заявил, что остается уверенным в намерении российского лидера Владимира Путина заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом президент США заявил о том, что существует "психологический дедлайн", когда в конфликте на Украине должен наступить режим прекращения огня.
По мнению эксперта, не стоит искать логику "в комедийном шоу", которое издевательски позволяет себе человек, которому терять нечего.
"Он (Дональд Трамп. — Ред.) стар. Он гарантированно обеспечен всем необходимым — от омолаживающих лицо процедур до показной покорности ближайших слуг. Для него ничего не стоит потерять несколько миллиардов или несколько миллионов жизней чужих ему людей", — констатировал Краснов.
Цену любой своей ошибки оплатит не Трамп, его не ждёт судьба Каддафи, указал он. И даже судьба Януковича или Асада, у которых в личной жизни и семейных делах всё прекрасно — с голоду не умрут, не грозит, добавил эксперт.
Помнится, Трамп "болтал про сутки для завершения войны". Теперь вот на язык попался "психологический дедлайн". Нет никакого смысла прислушиваться к речам человека, который не раз клялся и непринуждённо отказывался от своих обетов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение на сайте Украина.ру.
О том, чем для России будет выгодно возобновление зерновой сделки — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Олег Иванов интервью
Вчера, 21:40
Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другоеВ случае неудачи мирного урегулирования сейчас, у России остается один путь — продолжение СВО. Но в результате все равно придется вернуться к переговорам к концу лета или в начале осени, но на худших для Украины условиях.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАКрасновКаддафиДональд ТрампВиктор ЯнуковичБашар Асадперемириевойнаконфликт
 
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